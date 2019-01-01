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Acta medica Croatica, Vol. 73 No. 3, 2019.

Acta medica Croatica,Vol. 73 No. 3
Datum izdavanja: prosinac 2019.

Objavljen na Hrčku: 16. 12. 2019.
Sadržaj Puni tekst
KRONIČNA BUBREŽNA BOLEST I NADOMJEŠTANJE BUBREŽNE FUNKCIJE (str.235-236) hrvatskipdf 64 KB
Sanjin Rački
Uvodnik 		 
INGESTION OF RED MEAT PROMOTES CHRONIC KIDNEY DISEASE PROGRESSION (str.237-241) engleskipdf 87 KB
UZIMANJE HRANE S CRVENIM MESOM UBRZAVA PROGRESIJU KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI (str.241-241)  
INGRID PRKAČIN, GORDANA CAVRIĆ, IVONA KOVAČEVIĆ, JOSIP HRABAR, VESNA ĐERMANOVIĆ DOBROTA, DOMINIK RAOS
Izvorni znanstveni članak 		 
OVERVIEW OF ANEMIA TREATMENT IN NON-DIALYSIS CHRONIC KIDNEY DISEASE (str.243-248) engleskipdf 105 KB
LIJEČENJE ANEMIJE KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI U PREDIJALIZNOJ FAZI (str.248-248)  
INGRID PRKAČIN, MARKO MARTINOVIĆ, JOSIP HRABAR, DOMAGOJ MARKOVIĆ, DOMINIK RAOS, INGA MANDAC ROGULJ
Ostalo 		 
INKAPSULIRANA SKLEROZIRAJUĆA UPALA POTRBUŠNICE – ULOGA KOMPLEMENTA (str.249-254) hrvatskipdf 94 KB
ENCAPSULATING PERITONEAL SCLEROSIS – THE ROLE OF COMPLEMENT (str.254-254)  
BOŽIDAR VUJIČIĆ, SANJIN RAČKI
Pregledni rad 		 
TRENDOVI NADOMJEŠTANJA BUBREŽNE FUNKCIJE DIJALIZOM (str.255-259) hrvatskipdf 127 KB
TRENDS OF REPLACEMENT KIDNEY FUNCTION BY DIALYSIS (str.260-260)  
DRAGAN KLARIĆ
Stručni rad 		 
TRANSPLANTACIJA BUBREGA U BOLESNIKA S PRETHODNO UČINJENOM URINARNOM DERIVACIJOM I AUGMENTACIJOM MOKRAĆNOG MJEHURA (str.261-265) hrvatskipdf 95 KB
KIDNEY TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITH PREVIOUSLY PERFORMED URINARY DIVERSION AND BLADDER AUGMENTATION (str.266-266)  
DEAN MARKIĆ, JOSIP ŠPANJOL, ROMANO OGUIĆ, KRISTIAN KRPINA, ANTUN GRŠKOVIĆ, DRAŽEN RAHELIĆ, LIDIJA ORLIĆ, NINO RUBINIĆ, MAURO MATERLJAN, SANJIN RAČKI
Stručni rad 		 
STRUKTURIRANI PREDIJALIZNI EDUKACIJSKI PROGRAM - DESETOGODIŠNJE ISKUSTVO KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA (str.267-275) hrvatskipdf 246 KB
STRUCTURED PREDIALYSIS EDUCATION PROGRAM – 10-YEAR EXPERIENCE AT RIJEKA UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE (str.276-276)  
BOSILJKA DEVČIĆ, BOŽIDAR VUJIČIĆ, IVAN BUBIĆ, LIDIJA ORLIĆ, DANIEL VICTOR ŠIMAC, STELA ŽIVČIĆ ĆOSIĆ, SANJIN RAČKI
Stručni rad 		 
SKRB CENTRALNIH VENSKIH KATETERA (CVK) KORIŠTENJEM SISTEMA BEZ ŠAVOVA - ISKUSTVO JEDNOG CENTRA (str.277-282) hrvatskipdf 408 KB
CENTRAL VENOUS CATHETER CARE USING SUTURE-FREE FIXATION SYSTEM – SINGLE CENTRE EXPERIENCE (str.283-283)  
BOSILJKA DEVČIĆ, IVAN BUBIĆ, BOŽIDAR VUJIČIĆ, LIDIJA ORLIĆ, DANIEL VICTOR ŠIMAC, HRVOJKA LIJEVIĆ, ŽELJKA VIDIĆ, EDITA VOJNOVIĆ, SANJIN RAČKI
Stručni rad 		 
KRONIČNA BUBREŽNA BOLEST NAKON AKUTNOG BUBREŽNOG OŠTEĆENJA (str.285-288) hrvatskipdf 87 KB
CHRONIC KIDNEY DISEASE AFTER ACUTE RENAL INJURY (str.288-288)  
ITA JELIĆ PRANJIĆ, LORI SRDOČ, IGOR RUBINIĆ, IVAN BUBIĆ, BOSILJKA DEVČIĆ, SANJIN RAČKI
Stručni rad 		 
TRANSPLANTACIJA BUBREGA U HIV POZITIVNIH PRIMATELJA (str.289-291) hrvatskipdf 72 KB
KIDNEY TRANSPLANTATION IN HIV POSITIVE RECIPIENTS (str.292-292)  
ALAN HORVAT, MARKO BANIĆ, LEA KATALINIĆ, VESNA FURIĆ-ČUNKO, IVANA JURIĆ, IVICA MOKOS, TVRTKO HUDOLIN, ŽELJKO KAŠTELAN, PETAR KES, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Ostalo 		 
TUMORI KOD DAROVATELJA BUBREGA – ETIČKA DILEMA U TRANSPLANTACIJSKOJ MEDICINI (str.293-295) hrvatskipdf 71 KB
TUMORS IN KIDNEY DONORS – ETHIC DILEMMA IN TRANSPLANTATION MEDICINE (str.296-296)  
MARKO BANIĆ, ALAN HORVAT, LEA KATALINIĆ, VESNA FURIĆ-ČUNKO, IVANA JURIĆ, TVRTKO HUDOLIN, ŽELJKO KAŠTELAN, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Ostalo 		 
ANDERSON-FABRYJEVA NEFROPATIJA – TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI I POGLED U BUDUĆNOST (str.297-301) hrvatskipdf 102 KB
ANDERSON-FABRY NEPHROPATHY – CURRENT THERAPEUTIC OPTIONS AND FUTURE PERSPECTIVES (str.302-302)  
JELENA ŠIMIĆ, VALENTINO RAČKI, BOŽIDAR VUJIČIĆ, SANJIN RAČKI
Ostalo 		 
RENAL DENERVATION: AN EARLY DECREASE IN AMBULATORY AND HOME BLOOD PRESSURE (str.303-308) engleskipdf 106 KB
DENERVACIJA BUBREŽNIH ARTERIJA – BRZO SNIŽENJE KRVNOG TLAKA (str.308-308)  
INGRID PRKAČIN, MARIJA STANKOVIĆ, DOMAGOJ MARKOVIĆ, MARIJA MAGDALENA JAKOPOVIĆ, ANJA IVOŠEVIĆ, JOSIP HRABAR
Ostalo 		 
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