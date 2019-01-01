Acta medica Croatica, Vol. 73 No. 3, 2019.

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KRONIČNA BUBREŽNA BOLEST I NADOMJEŠTANJE BUBREŽNE FUNKCIJE
(str.235-236)
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Sanjin Rački
Uvodnik
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INGESTION OF RED MEAT PROMOTES CHRONIC KIDNEY DISEASE PROGRESSION
(str.237-241)
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UZIMANJE HRANE S CRVENIM MESOM UBRZAVA PROGRESIJU KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI
(str.241-241)
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INGRID PRKAČIN, GORDANA CAVRIĆ, IVONA KOVAČEVIĆ, JOSIP HRABAR, VESNA ĐERMANOVIĆ DOBROTA, DOMINIK RAOS
Izvorni znanstveni članak
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OVERVIEW OF ANEMIA TREATMENT IN NON-DIALYSIS CHRONIC KIDNEY DISEASE
(str.243-248)
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LIJEČENJE ANEMIJE KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI U PREDIJALIZNOJ FAZI
(str.248-248)
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INGRID PRKAČIN, MARKO MARTINOVIĆ, JOSIP HRABAR, DOMAGOJ MARKOVIĆ, DOMINIK RAOS, INGA MANDAC ROGULJ
Ostalo
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INKAPSULIRANA SKLEROZIRAJUĆA UPALA POTRBUŠNICE – ULOGA KOMPLEMENTA
(str.249-254)
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ENCAPSULATING PERITONEAL SCLEROSIS – THE ROLE OF COMPLEMENT
(str.254-254)
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BOŽIDAR VUJIČIĆ, SANJIN RAČKI
Pregledni rad
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TRENDOVI NADOMJEŠTANJA BUBREŽNE FUNKCIJE DIJALIZOM
(str.255-259)
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TRENDS OF REPLACEMENT KIDNEY FUNCTION BY DIALYSIS
(str.260-260)
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DRAGAN KLARIĆ
Stručni rad
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TRANSPLANTACIJA BUBREGA U BOLESNIKA S PRETHODNO UČINJENOM URINARNOM DERIVACIJOM I AUGMENTACIJOM MOKRAĆNOG MJEHURA
(str.261-265)
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KIDNEY TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITH PREVIOUSLY PERFORMED URINARY DIVERSION AND BLADDER AUGMENTATION
(str.266-266)
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DEAN MARKIĆ, JOSIP ŠPANJOL, ROMANO OGUIĆ, KRISTIAN KRPINA, ANTUN GRŠKOVIĆ, DRAŽEN RAHELIĆ, LIDIJA ORLIĆ, NINO RUBINIĆ, MAURO MATERLJAN, SANJIN RAČKI
Stručni rad
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STRUKTURIRANI PREDIJALIZNI EDUKACIJSKI PROGRAM - DESETOGODIŠNJE ISKUSTVO KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA
(str.267-275)
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STRUCTURED PREDIALYSIS EDUCATION PROGRAM – 10-YEAR EXPERIENCE AT RIJEKA UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE
(str.276-276)
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BOSILJKA DEVČIĆ, BOŽIDAR VUJIČIĆ, IVAN BUBIĆ, LIDIJA ORLIĆ, DANIEL VICTOR ŠIMAC, STELA ŽIVČIĆ ĆOSIĆ, SANJIN RAČKI
Stručni rad
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SKRB CENTRALNIH VENSKIH KATETERA (CVK) KORIŠTENJEM SISTEMA BEZ ŠAVOVA - ISKUSTVO JEDNOG CENTRA
(str.277-282)
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CENTRAL VENOUS CATHETER CARE USING SUTURE-FREE FIXATION SYSTEM – SINGLE CENTRE EXPERIENCE
(str.283-283)
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BOSILJKA DEVČIĆ, IVAN BUBIĆ, BOŽIDAR VUJIČIĆ, LIDIJA ORLIĆ, DANIEL VICTOR ŠIMAC, HRVOJKA LIJEVIĆ, ŽELJKA VIDIĆ, EDITA VOJNOVIĆ, SANJIN RAČKI
Stručni rad
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KRONIČNA BUBREŽNA BOLEST NAKON AKUTNOG BUBREŽNOG OŠTEĆENJA
(str.285-288)
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CHRONIC KIDNEY DISEASE AFTER ACUTE RENAL INJURY
(str.288-288)
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ITA JELIĆ PRANJIĆ, LORI SRDOČ, IGOR RUBINIĆ, IVAN BUBIĆ, BOSILJKA DEVČIĆ, SANJIN RAČKI
Stručni rad
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TRANSPLANTACIJA BUBREGA U HIV POZITIVNIH PRIMATELJA
(str.289-291)
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KIDNEY TRANSPLANTATION IN HIV POSITIVE RECIPIENTS
(str.292-292)
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ALAN HORVAT, MARKO BANIĆ, LEA KATALINIĆ, VESNA FURIĆ-ČUNKO, IVANA JURIĆ, IVICA MOKOS, TVRTKO HUDOLIN, ŽELJKO KAŠTELAN, PETAR KES, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Ostalo
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TUMORI KOD DAROVATELJA BUBREGA – ETIČKA DILEMA U TRANSPLANTACIJSKOJ MEDICINI
(str.293-295)
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TUMORS IN KIDNEY DONORS – ETHIC DILEMMA IN TRANSPLANTATION MEDICINE
(str.296-296)
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MARKO BANIĆ, ALAN HORVAT, LEA KATALINIĆ, VESNA FURIĆ-ČUNKO, IVANA JURIĆ, TVRTKO HUDOLIN, ŽELJKO KAŠTELAN, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Ostalo
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ANDERSON-FABRYJEVA NEFROPATIJA – TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI I POGLED U BUDUĆNOST
(str.297-301)
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ANDERSON-FABRY NEPHROPATHY – CURRENT THERAPEUTIC OPTIONS AND FUTURE PERSPECTIVES
(str.302-302)
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JELENA ŠIMIĆ, VALENTINO RAČKI, BOŽIDAR VUJIČIĆ, SANJIN RAČKI
Ostalo
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RENAL DENERVATION: AN EARLY DECREASE IN AMBULATORY AND HOME BLOOD PRESSURE
(str.303-308)
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DENERVACIJA BUBREŽNIH ARTERIJA – BRZO SNIŽENJE KRVNOG TLAKA
(str.308-308)
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INGRID PRKAČIN, MARIJA STANKOVIĆ, DOMAGOJ MARKOVIĆ, MARIJA MAGDALENA JAKOPOVIĆ, ANJA IVOŠEVIĆ, JOSIP HRABAR
Ostalo
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