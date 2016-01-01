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Acta medica Croatica, Vol. 73 No. 4, 2019.

Acta medica Croatica,Vol. 73 No. 4
Datum izdavanja: prosinac 2019.

Objavljen na Hrčku: 24. 12. 2019.
Sadržaj Puni tekst
NEUROFEEDBACK U LIJEČENJU MIGRENSKE GLAVOBOLJE – PROBNA STUDIJA (str.319-330) hrvatskipdf 196 KB
NEUROFEEDBACK IN TREATING MIGRAINE HEADACHE – A PILOT STUDY (str.331-331)  
MARTINA VIDOVIĆ, MARINA TITLIĆ, ANA ĆURKOVIĆ KATIĆ, MARIO MIHALJ, MARINO MARČIĆ, ANA REPIĆ BULIČIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
COMPARISON OF PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE FINDINGS OF HISTOLOGIC TUMOR TYPES AND HISTOLOGIC GRADE IN PATIENTS WITH ENDOMETRIAL CARCINOMA (str.333-337) engleskipdf 194 KB
USPOREDBA PRIJEOPERACIJSKIH I POSLIJEOPERACIJSKIH NALAZA HISTOLOŠKIH TIPOVA TUMORA I HISTOLOŠKOG STUPNJA U BOLESNICA S ENDOMETRALNIM KARCINOMOM (str.338-338)  
ALJOŠA MANDIĆ, TAMARA ĐURIČIĆ, BOJANA GUTIĆ, IVOR KOLARSKI, TATJANA KAPICL IVKOVIĆ, ZORAN NIKIN
Izvorni znanstveni članak 		 
THE EFFECT OF VITAMIN D ON PREGNANCY AND BIRTH OUTCOMES IN WOMEN WITH UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DISEASE (str.339-343) engleskipdf 103 KB
UTJECAJ VITAMINA D TIJEKOM TRUDNOĆE I POROĐAJA ŽENA S RAZLIČITOM BOLESTI VEZIVNOG TKIVA (str.344-344)  
TATIANA S. FADEEVA
Izvorni znanstveni članak 		 
UZROCI NESPOSOBNOSTI U VOZAČA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 1996. DO 2016. GODINE (str.345-353) hrvatskipdf 123 KB
CAUSES OF INCOMPETENCE OF DRIVERS IN PRIMORJE-GORSKI KOTAR COUNTY DURING THE 1996-2016 PERIOD (str.353-353)  
ZLATKO RAČKI, VALENTINO RAČKI, NADIJA GAČO, SANJIN RAČKI, DANIELA PETRIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
DIJAGNOSTIKA I PRAĆENJE BOLESNIKA S ANDERSONFABRYJEVOM BOLEŠĆU (str.355-366) hrvatskipdf 556 KB
DIAGNOSIS AND FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH ANDERSON-FABRY DISEASE (str.366-366)  
VANJA BAŠIĆ KES, PETAR KES
Pregledni rad 		 
TENZIJSKA GLAVOBOLJA IZ ASPEKTA JAVNOZDRAVSTVENOG PROBLEMA I MOGUĆNOSTI ZBRINJAVANJA (str.367-370) hrvatskipdf 90 KB
TENSION-TYPE HEADACHE FROM THE ASPECTS OF PUBLIC HEALTH ISSUES AND TREATMENT POSSIBILITIES (str.371-371)  
MARINA TITLIĆ, MARIO MIHALJ, PETAR FILIPOVIĆ-GRČIĆ, ANA ĆURKOVIĆ KATIĆ, ANA FILIPOVIĆ-GRČIĆ
Pregledni rad 		 
SPECIFIČNOSTI KOAGULACIJE I REGIONALNE ANESTEZIJE KOD TRUDNICA (str.373-375) hrvatskipdf 71 KB
SPECIFICS OF COAGULATION AND REGIONAL ANESTHESIA IN PARTURIENTS (str.376-376)  
KREŠIMIR REINER, LJILJANA MIHALJEVIĆ, SLOBODAN MIHALJEVIĆ
Ostalo 		 
KONTROVERZE U DIJAGNOSTICI DIJABETESA U RANOJ TRUDNOĆI (str.377-379) hrvatskipdf 80 KB
CONTROVERSIES IN DIAGNOSING DIABETES IN EARLY PREGNANCY (str.380-380)  
NIKA HLAČA, TEA ŠTIMAC, SANJA KLOBUČAR MAJANOVIĆ, DARIO RAHELIĆ
Ostalo 		 
INTEGRIRANA SKRB U MOSTARU: PRIORITET ZA ZDRAVSTVENI SUSTAV (str.381-385)  
INTEGRATED CARE IN MOSTAR: PRIORITIES FOR THE HEALTH SYSTEM (str.385-385) engleskipdf 85 KB
AHMED NOVO, JADRANKA KNEŽEVIĆ, VAJDANA TOMIĆ, KRISTINA GALIĆ, DAVOR TOMIĆ, ANTONIO SESAR, IVAN ĆAVAR, IRENA SESAR, BOJANA KNEŽEVIĆ
Stručni rad 		 
ZNANJE RODITELJA O OBREZIVANJU (str.387-392) hrvatskipdf 105 KB
PARENTS’ KNOWLEDGE ABOUT CIRCUMCISION (str.392-392)  
ZRINKA PUHARIĆ, KSENIJA TOMLJANOVIĆ, FILIP PUHARIĆ, MIRNA ŽULEC, ĐURĐICA GRABOVAC
Stručni rad 		 
CALCIFIED ATRIAL MYXOMA AS A RARE CAUSE OF ATRIAL FIBRILLATION (str.393-395) engleskipdf 516 KB
KALCIFICIRANI MIKSOM ATRIJA KAO RIJEDAK UZROK FIBRILACIJE ATRIJA (str.396-396)  
DRAŽEN BEDEKOVIĆ, IVICA BOŠNJAK, MARIJA GLASNOVIĆ, DAG DUŠANIĆ
Ostalo 		 
ALLERGY TO HYPOALLERGENIC METALS (str.397-401) engleskipdf 104 KB
ALERGIJA NA HIPOALERGENE METALE (str.402-402)  
OLESIA BESH, OLENA SOROKOPUD, OKSANA MATSYURA, MARTA KONDRATYUK, OKSANA SLABA, OLGA KOROLYUK, OREST KOMARYTCIA, DMYTRO BESH
Ostalo 		 
PRIKAZ RIJETKOG SLUČAJA LEJOMIOMA GORNJE ČELJUSTI U DJETETA (str.403-406) hrvatskipdf 1 MB
A RARE CASE OF MAXILLARY LEIOMYOMA IN A PEDIATRIC PATIENT (str.406-406)  
ŽELJKO ORIHOVAC, IGOR BLIVAJS, SINIŠA VARGA
Ostalo 		 
AKADEMIK MARKO ŠARIĆ (str.407-408) hrvatskipdf 41 KB
JADRANKA MUSTAJBEGOVIĆ
In memoriam, Nekrolog 		 
SIJAMSKI BLIZANCI - AB OVO (str.409-410) hrvatskipdf 486 KB
Dubravko Habek
Pismo uredniku 		 
ZAR NAS SE ONI BAŠ NIŠTA NE TIČU? (str.411-411) hrvatskipdf 43 KB
Anica Jušić
Pismo uredniku 		 
PREDMETNO I AUTORSKO KAZALO ZA VOLUMEN 73/2019. (str.413-419) hrvatskipdf 67 KB
Kazalo  
RECENZENTI RADOVA TISKANIH U 2019. GODINI (str.419-419) hrvatskipdf 35 KB
Kazalo  
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