Acta medica Croatica, Vol. 73 No. 4, 2019.

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NEUROFEEDBACK U LIJEČENJU MIGRENSKE GLAVOBOLJE – PROBNA STUDIJA
(str.319-330)
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NEUROFEEDBACK IN TREATING MIGRAINE HEADACHE – A PILOT STUDY
(str.331-331)
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MARTINA VIDOVIĆ, MARINA TITLIĆ, ANA ĆURKOVIĆ KATIĆ, MARIO MIHALJ, MARINO MARČIĆ, ANA REPIĆ BULIČIĆ
Izvorni znanstveni članak
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COMPARISON OF PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE FINDINGS OF HISTOLOGIC TUMOR TYPES AND HISTOLOGIC GRADE IN PATIENTS WITH ENDOMETRIAL CARCINOMA
(str.333-337)
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USPOREDBA PRIJEOPERACIJSKIH I POSLIJEOPERACIJSKIH NALAZA HISTOLOŠKIH TIPOVA TUMORA I HISTOLOŠKOG STUPNJA U BOLESNICA S ENDOMETRALNIM KARCINOMOM
(str.338-338)
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ALJOŠA MANDIĆ, TAMARA ĐURIČIĆ, BOJANA GUTIĆ, IVOR KOLARSKI, TATJANA KAPICL IVKOVIĆ, ZORAN NIKIN
Izvorni znanstveni članak
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THE EFFECT OF VITAMIN D ON PREGNANCY AND BIRTH OUTCOMES IN WOMEN WITH UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DISEASE
(str.339-343)
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UTJECAJ VITAMINA D TIJEKOM TRUDNOĆE I POROĐAJA ŽENA S RAZLIČITOM BOLESTI VEZIVNOG TKIVA
(str.344-344)
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TATIANA S. FADEEVA
Izvorni znanstveni članak
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UZROCI NESPOSOBNOSTI U VOZAČA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 1996. DO 2016. GODINE
(str.345-353)
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CAUSES OF INCOMPETENCE OF DRIVERS IN PRIMORJE-GORSKI KOTAR COUNTY DURING THE 1996-2016 PERIOD
(str.353-353)
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ZLATKO RAČKI, VALENTINO RAČKI, NADIJA GAČO, SANJIN RAČKI, DANIELA PETRIĆ
Izvorni znanstveni članak
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DIJAGNOSTIKA I PRAĆENJE BOLESNIKA S ANDERSONFABRYJEVOM BOLEŠĆU
(str.355-366)
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DIAGNOSIS AND FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH ANDERSON-FABRY DISEASE
(str.366-366)
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VANJA BAŠIĆ KES, PETAR KES
Pregledni rad
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TENZIJSKA GLAVOBOLJA IZ ASPEKTA JAVNOZDRAVSTVENOG PROBLEMA I MOGUĆNOSTI ZBRINJAVANJA
(str.367-370)
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TENSION-TYPE HEADACHE FROM THE ASPECTS OF PUBLIC HEALTH ISSUES AND TREATMENT POSSIBILITIES
(str.371-371)
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MARINA TITLIĆ, MARIO MIHALJ, PETAR FILIPOVIĆ-GRČIĆ, ANA ĆURKOVIĆ KATIĆ, ANA FILIPOVIĆ-GRČIĆ
Pregledni rad
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SPECIFIČNOSTI KOAGULACIJE I REGIONALNE ANESTEZIJE KOD TRUDNICA
(str.373-375)
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SPECIFICS OF COAGULATION AND REGIONAL ANESTHESIA IN PARTURIENTS
(str.376-376)
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KREŠIMIR REINER, LJILJANA MIHALJEVIĆ, SLOBODAN MIHALJEVIĆ
Ostalo
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KONTROVERZE U DIJAGNOSTICI DIJABETESA U RANOJ TRUDNOĆI
(str.377-379)
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CONTROVERSIES IN DIAGNOSING DIABETES IN EARLY PREGNANCY
(str.380-380)
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NIKA HLAČA, TEA ŠTIMAC, SANJA KLOBUČAR MAJANOVIĆ, DARIO RAHELIĆ
Ostalo
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INTEGRIRANA SKRB U MOSTARU: PRIORITET ZA ZDRAVSTVENI SUSTAV
(str.381-385)
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INTEGRATED CARE IN MOSTAR: PRIORITIES FOR THE HEALTH SYSTEM
(str.385-385)
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AHMED NOVO, JADRANKA KNEŽEVIĆ, VAJDANA TOMIĆ, KRISTINA GALIĆ, DAVOR TOMIĆ, ANTONIO SESAR, IVAN ĆAVAR, IRENA SESAR, BOJANA KNEŽEVIĆ
Stručni rad
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ZNANJE RODITELJA O OBREZIVANJU
(str.387-392)
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PARENTS’ KNOWLEDGE ABOUT CIRCUMCISION
(str.392-392)
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ZRINKA PUHARIĆ, KSENIJA TOMLJANOVIĆ, FILIP PUHARIĆ, MIRNA ŽULEC, ĐURĐICA GRABOVAC
Stručni rad
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CALCIFIED ATRIAL MYXOMA AS A RARE CAUSE OF ATRIAL FIBRILLATION
(str.393-395)
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KALCIFICIRANI MIKSOM ATRIJA KAO RIJEDAK UZROK FIBRILACIJE ATRIJA
(str.396-396)
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DRAŽEN BEDEKOVIĆ, IVICA BOŠNJAK, MARIJA GLASNOVIĆ, DAG DUŠANIĆ
Ostalo
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ALLERGY TO HYPOALLERGENIC METALS
(str.397-401)
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ALERGIJA NA HIPOALERGENE METALE
(str.402-402)
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OLESIA BESH, OLENA SOROKOPUD, OKSANA MATSYURA, MARTA KONDRATYUK, OKSANA SLABA, OLGA KOROLYUK, OREST KOMARYTCIA, DMYTRO BESH
Ostalo
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PRIKAZ RIJETKOG SLUČAJA LEJOMIOMA GORNJE ČELJUSTI U DJETETA
(str.403-406)
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A RARE CASE OF MAXILLARY LEIOMYOMA IN A PEDIATRIC PATIENT
(str.406-406)
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ŽELJKO ORIHOVAC, IGOR BLIVAJS, SINIŠA VARGA
Ostalo
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AKADEMIK MARKO ŠARIĆ
(str.407-408)
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JADRANKA MUSTAJBEGOVIĆ
In memoriam, Nekrolog
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SIJAMSKI BLIZANCI - AB OVO
(str.409-410)
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Dubravko Habek
Pismo uredniku
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ZAR NAS SE ONI BAŠ NIŠTA NE TIČU?
(str.411-411)
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Anica Jušić
Pismo uredniku
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PREDMETNO I AUTORSKO KAZALO ZA VOLUMEN 73/2019.
(str.413-419)
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Kazalo
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RECENZENTI RADOVA TISKANIH U 2019. GODINI
(str.419-419)
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Kazalo
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