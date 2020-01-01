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Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol. 81 No. 3, 2019.

Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva,Vol. 81 No. 3
Datum izdavanja: siječanj 2020.

Objavljen na Hrčku: 13. 2. 2020.
Sadržaj Puni tekst
LJEKOVITE I AROMATIČNE BILJKE KAMENJARSKIH PAŠNJAKA SJEVERNOJADRANSKIH OTOKA (str.127-143) hrvatskipdf 1 MB
MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS OF ROCKY PASTURES ON THE NORTHERN ADRIATIC ISLANDS (str.127-143) engleskipdf 1 MB
Ivica Ljubičić, Mihaela Britvec
Izvorni znanstveni članak 		 
KRAJOBRAZNA I BIOLOŠKA RAZNOLIKOST KAO PARADIGMA RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA U REGIONALNOM PARKU MOSLAVAČKA GORA (str.145-171) hrvatskipdf 2 MB
LANDSCAPE AND BIODIVERSITY OF THE MOSLAVINA GORA REGIONAL PARK AS A PARADIGM FOR THE DEVELOPMENT OF SPECIAL FORMS OF TOURISM (str.145-171) engleskipdf 2 MB
Anđelko Vrsaljko, Mateja Santrić, Đani Bunja
Izvorni znanstveni članak 		 
UTJECAJ KULTIVARA, INOKULACIJE SJEMENA I NAVODNJAVANJA NA AGRONOMSKA SVOJSTVA SOJE U ISTOČNOJ HRVATSKOJ (str.173-186) hrvatskipdf 823 KB
INFLUENCE OF CULTIVAR, SEED INOCULATION AND IRRIGATION ON SOYBEAN AGRONOMIC PROPERTIES IN EASTERN CROATIA (str.173-186) engleskipdf 823 KB
Irena Rapčan, Daria Galić Subašić, Sonja Grljušić, Monika Marković
Izvorni znanstveni članak 		 
OSJETLJIVOST POLJOPRIVREDNOG TLA NA PROPUŠTANJE ONEČIŠĆIVAČA, RANJIVOST PODZEMNE VODE NA ONEČIŠĆENJE I NITRATI U DRAVSKO-PLITVIČKOJ NIZINI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE (str.187-208) hrvatskipdf 4 MB
SENSITIVITY OF AGRICULTURAL SOIL TO LEACHING OF POLLUTANTS, VULNERABILITY OF GROUND WATER TO POLLUTION AND NITRATES IN DRAVA-PLITVICA LOWLAND OF VARAŽDIN COUNTY (str.187-208) engleskipdf 4 MB
Željko Vidaček, Mladen Plantak
Pregledni rad 		 
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