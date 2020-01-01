Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol. 81 No. 3, 2019.

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Časopisi po područjima
Uredništva
Autori
Politike i razmjena
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Datum izdavanja: siječanj 2020.
Objavljen na Hrčku: 13. 2. 2020.
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LJEKOVITE I AROMATIČNE BILJKE KAMENJARSKIH PAŠNJAKA SJEVERNOJADRANSKIH OTOKA
(str.127-143)
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MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS OF ROCKY PASTURES ON THE NORTHERN ADRIATIC ISLANDS
(str.127-143)
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Ivica Ljubičić, Mihaela Britvec
Izvorni znanstveni članak
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KRAJOBRAZNA I BIOLOŠKA RAZNOLIKOST KAO PARADIGMA RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA U REGIONALNOM PARKU MOSLAVAČKA GORA
(str.145-171)
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LANDSCAPE AND BIODIVERSITY OF THE MOSLAVINA GORA REGIONAL PARK AS A PARADIGM FOR THE DEVELOPMENT OF SPECIAL FORMS OF TOURISM
(str.145-171)
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Anđelko Vrsaljko, Mateja Santrić, Đani Bunja
Izvorni znanstveni članak
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UTJECAJ KULTIVARA, INOKULACIJE SJEMENA I NAVODNJAVANJA NA AGRONOMSKA SVOJSTVA SOJE U ISTOČNOJ HRVATSKOJ
(str.173-186)
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INFLUENCE OF CULTIVAR, SEED INOCULATION AND IRRIGATION ON SOYBEAN AGRONOMIC PROPERTIES IN EASTERN CROATIA
(str.173-186)
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Irena Rapčan, Daria Galić Subašić, Sonja Grljušić, Monika Marković
Izvorni znanstveni članak
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OSJETLJIVOST POLJOPRIVREDNOG TLA NA PROPUŠTANJE ONEČIŠĆIVAČA, RANJIVOST PODZEMNE VODE NA ONEČIŠĆENJE I NITRATI U DRAVSKO-PLITVIČKOJ NIZINI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
(str.187-208)
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hrvatskipdf 4 MB
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SENSITIVITY OF AGRICULTURAL SOIL TO LEACHING OF POLLUTANTS, VULNERABILITY OF GROUND WATER TO POLLUTION AND NITRATES IN DRAVA-PLITVICA LOWLAND OF VARAŽDIN COUNTY
(str.187-208)
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engleskipdf 4 MB
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Željko Vidaček, Mladen Plantak
Pregledni rad
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