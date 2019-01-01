South Eastern European Journal of Communication, Vol. I No. 2, 2019.

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OBJEKTIVNO IZVJEŠTAVANJE I
KRIZNO KOMUNICIRANJE KAO
DRUŠTVENO ODGOVORNO PONAŠANJE.
STUDIJA SLUČAJA: GLAS KONCILA O
„HERCEGOVAČKOM SLUČAJU“ 1968. – 1971.
GODINE
(str.7-14)
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OBJECTIVE REPORTING AND CRISIS COMMUNICATION
AS SOCIALLY RESPONSIBLE BEHAVIOUR. CASE STUDY:
GLAS KONCILA ON “THE HERZEGOVINA CASE” FROM 1968 TILL 1971
(str.15-15)
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Anto Mikić
Izvorni znanstveni članak
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DRUŠTVENO ODGOVORNO
POSLOVANJE U TURIZMU
(str.17-24)
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TOURISM
(str.25-25)
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Danijela Madžar, Andrijana Ostojić-Mihić
Pregledni rad
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POLITIČKA KOMUNIKACIJA NA
DRUŠTVENIM MREŽAMA – KANAL
OTVORENE KOMUNIKACIJE S GRAĐANIMA
ILI SUKREATOR IMIDŽA POLITIČKIH ELITA
(SLUČAJ HRVATSKA I SLOVENIJA)
(str.27-34)
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POLITICAL COMMUNICATION ON SOCIAL NETWORKS - CHANNEL OF OPEN
COMMUNICATION WITH CITIZENS OR CO-CREATOR OF IMAGE OF POLITICAL ELITE
(CASE OF CROATIA AND SLOVENIA)
(str.35-35)
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Gordana Lesinger, Vjekoslav Đaić, Branimir Felger
Stručni rad
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MEDIJSKA PISMENOST KAO KLJUČNA
KOMPETENCIJA 21. STOLJEĆA
(str.37-46)
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MEDIA LITERACY AS A KEY COMPETENCE OF THE 21ST CENTURY
(str.47-47)
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Vuk Vučetić
Pregledni rad
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DRUŠTVENA ODGOVORNOST
TRGOVAČKIH LANACA. STUDIJA SLUČAJA:
SURADNJA KAUFLANDA I LIDLA S
CARITASOM ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE
(str.49-57)
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE RETAIL CHAINS. CASE STUDY:
THE COLLABORATION OF KAUFLAND AND LIDL WITH CARITAS
OF THE ARCHDIOCESE OF ZAGREB
(str.58-58)
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Davor Trbušić, Dražen Maleš, Danijel Labaš
Pregledni rad
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DRUŠTVENO ODGOVORNO
KOMUNICIRANJE JAVNIH
INSTITUCIJA U BIH
(str.59-68)
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CSR COMMUNICATION OF PUBLIC INSTITUTIONS IN B&H
(str.69-69)
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Sanela Tunović-Bećirović
Prethodno priopćenje
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PUBLIC RELATIONS
AND PRO BONO CAMPAIGNS
(str.71-78)
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ODNOSI S JAVNOŠĆU I PRO BONO KAMPANJE
(str.79-79)
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Kristijan Sedak, Veronika Novoselac
Stručni rad
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NOVI SMJEROVI STJECANJA
KONKURENTSKE PREDNOSTI PODUZEĆA
(str.81-92)
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NEW DIRECTIONS OF ACQUIRING COMPETITIVE ADVANTAGE OF A COMPANY
(str.93-93)
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Jovo Ateljević, Dženan Kulović
Pregledni rad
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ULOGA I PRIMJENA TEHNIKE DRUŠTVENO
ODGOVORNOGA POSLOVANJA U
ODNOSIMA S JAVNOŠĆU: PRIMJERI
INTERNETSKIH KAMPANJA
(str.95-106)
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THE ROLE AND APPLICATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A PUBLIC RELATIONS TECHNIQUE: EXAMPLES OF INTERNET CAMPAIGNS
(str.107-107)
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Anđelka Raguž, Mia Bušić, Jelena Jurišić
Izvorni znanstveni članak
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DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE
U SLABIJE RAZVIJENIM LOKALNIM
ZAJEDNICAMA REPUBLIKE HRVATSKE
(str.109-119)
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN LESS DEVELOPED LOCAL COMMUNITIES OF THE
REPUBLIC OF CROATIA
(str.120-120)
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Marta Takahashi
Pregledni rad
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POVEZANOST MARKETINŠKIH KAMPANJA
USMJERENIH NA DJECU I DRUŠTVENO
ODGOVORNOGA POSLOVANJA TVRTKI
(str.121-129)
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CONNECTION BETWEEN MARKETING CAMPAIGNS DIRECTED AT CHILDREN AND COMPANY
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(str.130-130)
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Renata Potočnik, Mario Petrović, Franjo Skoko
Stručni rad
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RAVNOPRAVNOST SPOLOVA NA
SVEUČILIŠTU U MOSTARU U KONTEKSTU
DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI
VISOKOOBRAZOVNE INSTITUCIJE
(str.131-147)
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GENDER EQUALITY AT THE UNIVERSITY OF MOSTAR IN THE CONTEXT OF SOCIAL
RESPONSIBILITY OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION
(str.148-148)
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Žana Mrkonjić, Marija Nakić, Inja Stojkić
Izvorni znanstveni članak
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