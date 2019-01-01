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South Eastern European Journal of Communication, Vol. I No. 2, 2019.

South Eastern European Journal of Communication,Vol. I No. 2
Datum izdavanja: prosinac 2019.

Objavljen na Hrčku: 1. 2. 2020.
Sadržaj Puni tekst
OBJEKTIVNO IZVJEŠTAVANJE I KRIZNO KOMUNICIRANJE KAO DRUŠTVENO ODGOVORNO PONAŠANJE. STUDIJA SLUČAJA: GLAS KONCILA O „HERCEGOVAČKOM SLUČAJU“ 1968. – 1971. GODINE (str.7-14) hrvatskidoc 130 KB
OBJECTIVE REPORTING AND CRISIS COMMUNICATION AS SOCIALLY RESPONSIBLE BEHAVIOUR. CASE STUDY: GLAS KONCILA ON “THE HERZEGOVINA CASE” FROM 1968 TILL 1971 (str.15-15) engleskipdf 334 KB
Anto Mikić
Izvorni znanstveni članak 		 
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U TURIZMU (str.17-24) hrvatskipdf 691 KB
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TOURISM (str.25-25) engleskipdf 142 KB
Danijela Madžar, Andrijana Ostojić-Mihić
Pregledni rad 		 
POLITIČKA KOMUNIKACIJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA – KANAL OTVORENE KOMUNIKACIJE S GRAĐANIMA ILI SUKREATOR IMIDŽA POLITIČKIH ELITA (SLUČAJ HRVATSKA I SLOVENIJA) (str.27-34) hrvatskipdf 636 KB
POLITICAL COMMUNICATION ON SOCIAL NETWORKS - CHANNEL OF OPEN COMMUNICATION WITH CITIZENS OR CO-CREATOR OF IMAGE OF POLITICAL ELITE (CASE OF CROATIA AND SLOVENIA) (str.35-35) engleskipdf 144 KB
Gordana Lesinger, Vjekoslav Đaić, Branimir Felger
Stručni rad 		 
MEDIJSKA PISMENOST KAO KLJUČNA KOMPETENCIJA 21. STOLJEĆA (str.37-46) hrvatskipdf 598 KB
MEDIA LITERACY AS A KEY COMPETENCE OF THE 21ST CENTURY (str.47-47) engleskipdf 236 KB
Vuk Vučetić
Pregledni rad 		 
DRUŠTVENA ODGOVORNOST TRGOVAČKIH LANACA. STUDIJA SLUČAJA: SURADNJA KAUFLANDA I LIDLA S CARITASOM ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE (str.49-57) hrvatskipdf 630 KB
SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE RETAIL CHAINS. CASE STUDY: THE COLLABORATION OF KAUFLAND AND LIDL WITH CARITAS OF THE ARCHDIOCESE OF ZAGREB (str.58-58) engleskipdf 144 KB
Davor Trbušić, Dražen Maleš, Danijel Labaš
Pregledni rad 		 
DRUŠTVENO ODGOVORNO KOMUNICIRANJE JAVNIH INSTITUCIJA U BIH (str.59-68) hrvatskipdf 975 KB
CSR COMMUNICATION OF PUBLIC INSTITUTIONS IN B&H (str.69-69) engleskipdf 6 KB
Sanela Tunović-Bećirović
Prethodno priopćenje 		 
PUBLIC RELATIONS AND PRO BONO CAMPAIGNS (str.71-78) engleskipdf 457 KB
ODNOSI S JAVNOŠĆU I PRO BONO KAMPANJE (str.79-79) hrvatskipdf 315 KB
Kristijan Sedak, Veronika Novoselac
Stručni rad 		 
NOVI SMJEROVI STJECANJA KONKURENTSKE PREDNOSTI PODUZEĆA (str.81-92) hrvatskipdf 1 MB
NEW DIRECTIONS OF ACQUIRING COMPETITIVE ADVANTAGE OF A COMPANY (str.93-93) engleskipdf 232 KB
Jovo Ateljević, Dženan Kulović
Pregledni rad 		 
ULOGA I PRIMJENA TEHNIKE DRUŠTVENO ODGOVORNOGA POSLOVANJA U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU: PRIMJERI INTERNETSKIH KAMPANJA (str.95-106) hrvatskipdf 950 KB
THE ROLE AND APPLICATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A PUBLIC RELATIONS TECHNIQUE: EXAMPLES OF INTERNET CAMPAIGNS (str.107-107) engleskipdf 451 KB
Anđelka Raguž, Mia Bušić, Jelena Jurišić
Izvorni znanstveni članak 		 
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U SLABIJE RAZVIJENIM LOKALNIM ZAJEDNICAMA REPUBLIKE HRVATSKE (str.109-119) hrvatskipdf 678 KB
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN LESS DEVELOPED LOCAL COMMUNITIES OF THE REPUBLIC OF CROATIA (str.120-120) engleskipdf 7 KB
Marta Takahashi
Pregledni rad 		 
POVEZANOST MARKETINŠKIH KAMPANJA USMJERENIH NA DJECU I DRUŠTVENO ODGOVORNOGA POSLOVANJA TVRTKI (str.121-129) hrvatskipdf 564 KB
CONNECTION BETWEEN MARKETING CAMPAIGNS DIRECTED AT CHILDREN AND COMPANY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (str.130-130) engleskipdf 564 KB
Renata Potočnik, Mario Petrović, Franjo Skoko
Stručni rad 		 
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU U KONTEKSTU DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI VISOKOOBRAZOVNE INSTITUCIJE (str.131-147) hrvatskipdf 861 KB
GENDER EQUALITY AT THE UNIVERSITY OF MOSTAR IN THE CONTEXT OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION (str.148-148) engleskipdf 141 KB
Žana Mrkonjić, Marija Nakić, Inja Stojkić
Izvorni znanstveni članak 		 
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