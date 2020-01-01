Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 40 No. 3, 2019.

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ARBITRAŽA PO UZORU NA RIMSKO PRAVO U GRANIČNOM SPORU IZMEĐU LOVRANA I MOŠĆENICA (1646.)
(str.987-1006)
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ARBITRATION BASED ON THE MODEL OF ROMAN LAW IN THE BOUNDARY DISPUTE BETWEEN LOVRAN AND MOŠĆENICE OF 1646
(str.1007-1007)
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SCHIEDSVERFAHREN AM BEISPIEL DES RÖMISCHEN RECHTS BEI DER GRENZSTREITIGKEIT ZWISCHEN LOVRAN UND MOŠĆENICE (1646)
(str.1008-1008)
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L’ARBITRATO BASATO SUL MODELLO DEL DIRITTO ROMANO NELLA LITE SUI CONFINI TRA LAURANA E MOSCHIENA (1646.)
(str.1008-1009)
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Ivan Milotić
Izvorni znanstveni članak
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PRVENSTVO PRAVA PRED IDEJAMA DOBRA: NOVI POGLED NA PRAVNI KONSTRUKTIVIZAM JOHNA RAWLSA
(str.1011-1029)
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PRIORITY OF THE LAW OVER THE IDEAS OF GOOD: RAWLS’S JURIDICAL CONSTRUCTIVISM REVISITED
(str.1030-1030)
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VORRANG DES RECHTS GEGENÜBER DEN IDEEN DES GUTES: ERNEUTE PRÜFUNG DES KONSTRUKTIVISMUS VON JOHN RAWLS
(str.1030-1031)
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LA PRIORITÀ DEL DIRITTO SULLE IDEE DEL BENE: UN NUOVO SGUARDO AL COSTRUTTIVISMO GIURIDICO DI JOHN RAWLS
(str.1031-1031)
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Petar Popović
Izvorni znanstveni članak
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CRIME OF GENOCIDE BEFORE THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
(str.1033-1049)
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ZLOČIN GENOCIDA PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE
(str.1050-1050)
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VÖLKERMORD VOR DEM INTERNATIONALEN GERICHTSHOF
(str.1050-1051)
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IL CRIMINE DI GENOCIDIO DINNANZI ALLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
(str.1051-1051)
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Vesna Crnić Grotić
Prethodno priopćenje
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U PRAVU I O PRAVU: STANJE I PERSPEKTIVE U POLJU PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVJETLU VALIDACIJSKIH NORMATIVNIH UVJETA
(str.1053-1071)
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IN LAW AND ABOUT LAW: THE SITUATION AND PERSPECTIVES IN THE FIELD OF LAW IN THE LIGHT OF NEW VALIDATION NORMATIVE CONDITIONS IN THE REPUBLIC OF CROATIA
(str.1072-1072)
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IM RECHT UND ÜBER DAS RECHT: DIE LAGE UND PERSPEKTIVEN IM GEBIET DES RECHTS IM LICHTE NEUER NORMATIVER BEDINGUNGEN
(str.1072-1073)
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NEL DIRITTO E RIGUARDO AL DIRITTO: LO STATO E LE PROSPETTIVE NELL'AMBITO DEL DIRITTO NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALLA LUCE DELLE CONDIZIONI LEGALI DI CONFERMA
(str.1073-1074)
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Barbara Herceg Pakšić
Prethodno priopćenje
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APPLICABLE LAW IN MATRIMONIAL PROPERTY REGIME DISPUTES
(str.1075-1096)
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MJERODAVNO PRAVO U BRAČNOIMOVINSKIM SPOROVIMA
(str.1097-1097)
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ANZUWENDENDES RECHT BEI STREITIGKEITEN ÜBER DEN EHELICHEN GUTERSTAND
(str.1097-1098)
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LA LEGGE APPLICABILE NELLE DISPUTE RIGUARDANTI IL REGIME PATRIMONIALE TRA CONIUGI
(str.1098-1099)
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Neža Pogorelčnik Vogrinc
Prethodno priopćenje
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UGOVORNI ODNOSI U VEZI S PRIVREMENIM AGENCIJSKIM RADOM
(str.1101-1127)
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CONTRACTUAL RELATIONSHIPS CONCERNING TEMPORARY AGENCY WORK
(str.1128-1128)
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TEMPORÄRE LEIHARBEITSVERHÄLTNISSE
(str.1129-1129)
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I RAPPORTI CONTRATTUALI RIGUARDANTI IL LAVORO TEMPORANEO DI AGENZIA
(str.1129-1130)
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Darja Senčur Peček, Sandra Laleta, Karla Kotulovski
Pregledni rad
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PRAVNE POSLJEDICE PROVJERE PUTNIKOVIH PUTNIH ISPRAVA U ZRAČNIM LUKAMA - OPRAVDANOST RAZLOGA ZA USKRAĆIVANJE UKRCAJA NA LET
(str.1131-1148)
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LEGAL CONSEQUENCES OF AIR PASSENGERS TRAVEL DOCUMENTS CONTROL IN AIRPORTS – JUSTIFICATION FOR THE DENIED BOARDING
(str.1149-1149)
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RECHTSFOLGEN DER KONTROLLE VON REISEDOKUMENTEN DER PASSAGIERE IN FLUGHÄFEN – RECHTFERTIGUNG DER BEFÖRDERUNGSVERWEIGERUNG
(str.1150-1150)
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LE CONSEGUENZE GIURIDICHE DERIVANTI DAL CONTROLLO DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO NEGLI AEROPORTI - LA GIUSTIFICABILITA' DEI MOTIVI DI DINEGO DELL'IMBARCO SUL VOLO
(str.1151-1151)
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Željka Primorac
Pregledni rad
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THE RIJEKA DRAFT OF A CONVENTION ON THE LIABILITY OF OPERATORS OF NUCLEAR SHIPS: A VERY LATE REQUIEM
(str.1153-1170)
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RIJEČKI NACRT KONVENCIJE O ODGOVORNOSTI PODUZETNIKA-BRODARA NUKLEARNIH BRODOVA: KASNI REKVIJEM
(str.1171-1171)
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RIJEKA-ENTWURF DES NUKLEARSCHIFFÜBEREINKOMMENS: EIN SEHR SPÄTES REQUIEM
(str.1171-1172)
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IL DISEGNO FIUMANO DELLA CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI DELLE NAVI NUCLEARI: UN TARDO REQUIEM
(str.1172-1173)
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Jakub Handrlica
Pregledni rad
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SUVREMENI IZAZOVI U PROVOĐENJU SOCIJALNE POLITIKE S POSEBNIM NAGLASKOM NA MJERE SOCIJALNE INTERVENCIJE
(str.1175-1204)
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CONTEMPORARY CHALLENGES IN SOCIAL POLICY IMPLEMENTATION WITH PARTICULAR EMPHASIS ON SOCIAL INTERVENTION MEASURES
(str.1205-1205)
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MODERNE HERAUSFORDERUNGEN BEI DER DURCHFÜHRUNG DER SOZIALPOLITIK MIT BESONDERER BETONUNG AUF DIE MASSNAHMEN DER
SOZIALEN INTERVENTION
(str.1205-1205)
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LE SFIDE CONTEMPORANEE NELLA REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI CON PARTICOLARE ATTENZIONE PER LE MISURE DI INTERVENTO
SOCIALE
(str.1206-1206)
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Vanja Smokvina, Magdalena Čunčić
Pregledni rad
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DVOJBENA PRAVNA NARAV KUPNJI NA POKUS - PREGLED ROMANISTIČKIH TEORIJA O D.19,5,20PR.-1 (ULPIANUS LIBRO 32 AD EDICTUM)
(str.1207-1227)
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DUBIOUS LEGAL NATURE OF THE SALE ON APPROVAL – OVERVIEW OF ROMANISTIC THEORIES OF D.19,5,20PR.-1 (ULPIANUS LIBRO 32 AD EDICTUM)
(str.1228-1228)
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DIE FRAGWÜRDIGE RECHTSNATUR DES PROBEKAUFS – ÜBERSICHT ROMANISTISCHER THEORIEN ÜBER D.19,5,20PR.-1 (ULPIANUS LIBRO 32 AD EDICTUM)
(str.1228-1229)
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L'INCERTA NATURA GIURIDICA DELL'ACQUISTO A PROVA – RASSEGNA DELLE TEORIE DI DIRITTO ROMANO SU D.19,5,20PR.-1 (ULPIANUS LIBRO 32 AD EDICTUM)
(str.1229-1230)
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Marko Sukačić
Pregledni rad
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MIGRANTSKA KRIZA U EUROPSKOJ UNIJI – IZAZOVI, EUROPSKA SIGURNOST I ZAŠTITA TEMELJNIH PRAVA
(str.1231-1248)
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MIGRATION CRISIS IN THE EUROPEAN UNION - CHALLENGES, EUROPEAN SECURITY AND THE PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS
(str.1249-1249)
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MIGRANTENKRISE IN DER EUROPÄISCHEN UNION – HERAUSFORDERUNGEN, EUROPÄISCHE SICHERHEIT UND SCHUTZ DER GRUNDRECHTE
(str.1249-1250)
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LA CRISI MIGRATORIA NELL'UNIONE EUROPEA – SFIDE, SICUREZZA EUROPEA E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
(str.1250-1251)
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Sanja Bježančević
Pregledni rad
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