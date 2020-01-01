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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 40 No. 3, 2019.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,Vol. 40 No. 3
Datum izdavanja: siječanj 2020.

Objavljen na Hrčku: 5. 2. 2020.
Sadržaj Puni tekst
ARBITRAŽA PO UZORU NA RIMSKO PRAVO U GRANIČNOM SPORU IZMEĐU LOVRANA I MOŠĆENICA (1646.) (str.987-1006) hrvatskipdf 379 KB
ARBITRATION BASED ON THE MODEL OF ROMAN LAW IN THE BOUNDARY DISPUTE BETWEEN LOVRAN AND MOŠĆENICE OF 1646 (str.1007-1007)  
SCHIEDSVERFAHREN AM BEISPIEL DES RÖMISCHEN RECHTS BEI DER GRENZSTREITIGKEIT ZWISCHEN LOVRAN UND MOŠĆENICE (1646) (str.1008-1008)  
L’ARBITRATO BASATO SUL MODELLO DEL DIRITTO ROMANO NELLA LITE SUI CONFINI TRA LAURANA E MOSCHIENA (1646.) (str.1008-1009)  
Ivan Milotić
Izvorni znanstveni članak 		 
PRVENSTVO PRAVA PRED IDEJAMA DOBRA: NOVI POGLED NA PRAVNI KONSTRUKTIVIZAM JOHNA RAWLSA (str.1011-1029) hrvatskipdf 362 KB
PRIORITY OF THE LAW OVER THE IDEAS OF GOOD: RAWLS’S JURIDICAL CONSTRUCTIVISM REVISITED (str.1030-1030)  
VORRANG DES RECHTS GEGENÜBER DEN IDEEN DES GUTES: ERNEUTE PRÜFUNG DES KONSTRUKTIVISMUS VON JOHN RAWLS (str.1030-1031)  
LA PRIORITÀ DEL DIRITTO SULLE IDEE DEL BENE: UN NUOVO SGUARDO AL COSTRUTTIVISMO GIURIDICO DI JOHN RAWLS (str.1031-1031)  
Petar Popović
Izvorni znanstveni članak 		 
CRIME OF GENOCIDE BEFORE THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (str.1033-1049) engleskipdf 394 KB
ZLOČIN GENOCIDA PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE (str.1050-1050)  
VÖLKERMORD VOR DEM INTERNATIONALEN GERICHTSHOF (str.1050-1051)  
IL CRIMINE DI GENOCIDIO DINNANZI ALLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA (str.1051-1051)  
Vesna Crnić Grotić
Prethodno priopćenje 		 
U PRAVU I O PRAVU: STANJE I PERSPEKTIVE U POLJU PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVJETLU VALIDACIJSKIH NORMATIVNIH UVJETA (str.1053-1071) hrvatskipdf 388 KB
IN LAW AND ABOUT LAW: THE SITUATION AND PERSPECTIVES IN THE FIELD OF LAW IN THE LIGHT OF NEW VALIDATION NORMATIVE CONDITIONS IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.1072-1072)  
IM RECHT UND ÜBER DAS RECHT: DIE LAGE UND PERSPEKTIVEN IM GEBIET DES RECHTS IM LICHTE NEUER NORMATIVER BEDINGUNGEN (str.1072-1073)  
NEL DIRITTO E RIGUARDO AL DIRITTO: LO STATO E LE PROSPETTIVE NELL'AMBITO DEL DIRITTO NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALLA LUCE DELLE CONDIZIONI LEGALI DI CONFERMA (str.1073-1074)  
Barbara Herceg Pakšić
Prethodno priopćenje 		 
APPLICABLE LAW IN MATRIMONIAL PROPERTY REGIME DISPUTES (str.1075-1096) engleskipdf 430 KB
MJERODAVNO PRAVO U BRAČNOIMOVINSKIM SPOROVIMA (str.1097-1097)  
ANZUWENDENDES RECHT BEI STREITIGKEITEN ÜBER DEN EHELICHEN GUTERSTAND (str.1097-1098)  
LA LEGGE APPLICABILE NELLE DISPUTE RIGUARDANTI IL REGIME PATRIMONIALE TRA CONIUGI (str.1098-1099)  
Neža Pogorelčnik Vogrinc
Prethodno priopćenje 		 
UGOVORNI ODNOSI U VEZI S PRIVREMENIM AGENCIJSKIM RADOM (str.1101-1127) hrvatskipdf 443 KB
CONTRACTUAL RELATIONSHIPS CONCERNING TEMPORARY AGENCY WORK (str.1128-1128)  
TEMPORÄRE LEIHARBEITSVERHÄLTNISSE (str.1129-1129)  
I RAPPORTI CONTRATTUALI RIGUARDANTI IL LAVORO TEMPORANEO DI AGENZIA (str.1129-1130)  
Darja Senčur Peček, Sandra Laleta, Karla Kotulovski
Pregledni rad 		 
PRAVNE POSLJEDICE PROVJERE PUTNIKOVIH PUTNIH ISPRAVA U ZRAČNIM LUKAMA - OPRAVDANOST RAZLOGA ZA USKRAĆIVANJE UKRCAJA NA LET (str.1131-1148) hrvatskipdf 368 KB
LEGAL CONSEQUENCES OF AIR PASSENGERS TRAVEL DOCUMENTS CONTROL IN AIRPORTS – JUSTIFICATION FOR THE DENIED BOARDING (str.1149-1149)  
RECHTSFOLGEN DER KONTROLLE VON REISEDOKUMENTEN DER PASSAGIERE IN FLUGHÄFEN – RECHTFERTIGUNG DER BEFÖRDERUNGSVERWEIGERUNG (str.1150-1150)  
LE CONSEGUENZE GIURIDICHE DERIVANTI DAL CONTROLLO DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO NEGLI AEROPORTI - LA GIUSTIFICABILITA' DEI MOTIVI DI DINEGO DELL'IMBARCO SUL VOLO (str.1151-1151)  
Željka Primorac
Pregledni rad 		 
THE RIJEKA DRAFT OF A CONVENTION ON THE LIABILITY OF OPERATORS OF NUCLEAR SHIPS: A VERY LATE REQUIEM (str.1153-1170) engleskipdf 383 KB
RIJEČKI NACRT KONVENCIJE O ODGOVORNOSTI PODUZETNIKA-BRODARA NUKLEARNIH BRODOVA: KASNI REKVIJEM (str.1171-1171)  
RIJEKA-ENTWURF DES NUKLEARSCHIFFÜBEREINKOMMENS: EIN SEHR SPÄTES REQUIEM (str.1171-1172)  
IL DISEGNO FIUMANO DELLA CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI DELLE NAVI NUCLEARI: UN TARDO REQUIEM (str.1172-1173)  
Jakub Handrlica
Pregledni rad 		 
SUVREMENI IZAZOVI U PROVOĐENJU SOCIJALNE POLITIKE S POSEBNIM NAGLASKOM NA MJERE SOCIJALNE INTERVENCIJE (str.1175-1204) hrvatskipdf 846 KB
CONTEMPORARY CHALLENGES IN SOCIAL POLICY IMPLEMENTATION WITH PARTICULAR EMPHASIS ON SOCIAL INTERVENTION MEASURES (str.1205-1205)  
MODERNE HERAUSFORDERUNGEN BEI DER DURCHFÜHRUNG DER SOZIALPOLITIK MIT BESONDERER BETONUNG AUF DIE MASSNAHMEN DER SOZIALEN INTERVENTION (str.1205-1205)  
LE SFIDE CONTEMPORANEE NELLA REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI CON PARTICOLARE ATTENZIONE PER LE MISURE DI INTERVENTO SOCIALE (str.1206-1206)  
Vanja Smokvina, Magdalena Čunčić
Pregledni rad 		 
DVOJBENA PRAVNA NARAV KUPNJI NA POKUS - PREGLED ROMANISTIČKIH TEORIJA O D.19,5,20PR.-1 (ULPIANUS LIBRO 32 AD EDICTUM) (str.1207-1227) hrvatskipdf 412 KB
DUBIOUS LEGAL NATURE OF THE SALE ON APPROVAL – OVERVIEW OF ROMANISTIC THEORIES OF D.19,5,20PR.-1 (ULPIANUS LIBRO 32 AD EDICTUM) (str.1228-1228)  
DIE FRAGWÜRDIGE RECHTSNATUR DES PROBEKAUFS – ÜBERSICHT ROMANISTISCHER THEORIEN ÜBER D.19,5,20PR.-1 (ULPIANUS LIBRO 32 AD EDICTUM) (str.1228-1229)  
L'INCERTA NATURA GIURIDICA DELL'ACQUISTO A PROVA – RASSEGNA DELLE TEORIE DI DIRITTO ROMANO SU D.19,5,20PR.-1 (ULPIANUS LIBRO 32 AD EDICTUM) (str.1229-1230)  
Marko Sukačić
Pregledni rad 		 
MIGRANTSKA KRIZA U EUROPSKOJ UNIJI – IZAZOVI, EUROPSKA SIGURNOST I ZAŠTITA TEMELJNIH PRAVA (str.1231-1248) hrvatskipdf 531 KB
MIGRATION CRISIS IN THE EUROPEAN UNION - CHALLENGES, EUROPEAN SECURITY AND THE PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS (str.1249-1249)  
MIGRANTENKRISE IN DER EUROPÄISCHEN UNION – HERAUSFORDERUNGEN, EUROPÄISCHE SICHERHEIT UND SCHUTZ DER GRUNDRECHTE (str.1249-1250)  
LA CRISI MIGRATORIA NELL'UNIONE EUROPEA – SFIDE, SICUREZZA EUROPEA E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI (str.1250-1251)  
Sanja Bježančević
Pregledni rad 		 
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