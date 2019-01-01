CroDiM : International Journal of Marketing Science, Vol. 2 No. 1, 2019.

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Cover pages
(str.I-I)
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Damir Dobrinić
Ostalo
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Predgovor / Foreword
(str.III-III)
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Damir Dobrinić
Uvodnik
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IMPLEMENTACIJA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA PRI EU: PRELIMINARNA ANALIZA AKTUALNIH ISTRAŽIVAČKIH NAPORA I IZAZOVA
(str.1-15)
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EU GENERAL DATA PROTECTION REGULATION IMPLEMENTATION: PRELIMINARY ANALYSIS OF RECENT RESEARCH EFFORTS AND CHALLENGES
(str.1-15)
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Antun Biloš, Davorin Turkalj, Ivan Kelić
Izvorni znanstveni članak
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GAMIFIKACIJA KAO POSLOVNI MODEL U DIGITALNOM MARKETINGU I NJEGOVA PRIMJENA U TURIZMU
(str.17-35)
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GAMIFICATION AS A BUSINESS MODEL IN DIGITAL MARKETING AND ITS IMPLEMENTATION IN TOURISM
(str.17-35)
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Monika Hordov, Dominik Sikirić, Aleksandra Krajnović
Izvorni znanstveni članak
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FINANCIJSKA ANALIZA PODUZEĆA REGISTRIRANIH ZA PROMIDŽBU I ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
(str.37-46)
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FINANCIAL ANALYSIS OF COMPANIES REGISTERED FOR PROMOTION AND MARKET RESEARCH
(str.37-46)
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Vladimir Kovšca, Suzana Keglević Kozjak, Tanja Šestanj-Perić
Izvorni znanstveni članak
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UTJECAJ ETIČKIH PITANJA NA PRIMJENU IZRAVNOG I INTERAKTIVNOG MARKETINGA
(str.47-58)
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INFLUENCE OF ETHICAL ISSUES ON DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING IMPLEMENTATION
(str.47-58)
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Davor Širola, Ana-Marija Rendulić
Izvorni znanstveni članak
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ANALIZA FINANCIJSKIH POKAZATELJA ODABRANIH PODUZEĆA ZA PROMIDŽBU
(str.59-71)
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FINANCIAL RATIO ANALYSIS OF SELECTED PROMOTION COMPANIES
(str.59-71)
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Suzana Keglević Kozjak, Danijela Barušić
Izvorni znanstveni članak
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IDENTIFIKACIJA KUPACA I KREIRANJE MARKETINŠKE STRATEGIJE ZA NOVI PROIZVOD ILI USLUGU
(str.73-81)
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CUSTOMER IDENTIFICATION AND MARKETING STRATEGY CREATION FOR A NEW PRODUCT OR SERVICE
(str.73-81)
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Martina Kušer, Martina Tomičić Furjan, Larisa Hrustek
Izvorni znanstveni članak
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ADVERGAMING: IDENTITY BRAND ANALYSIS IN THE VIRTUAL WORLD
(str.83-94)
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Dinko Jukić
Izvorni znanstveni članak
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PRIMJENA UDRUŽENOG MARKETINGA KAO STRATEGIJE INTERNET MARKETINGA U REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.95-105)
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USAGE OF AFFILIATE MARETING AS A PART OF AN INTERNET MARKETING STRATEGY ON CROATIAN MARKET
(str.95-105)
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Lucija Pejnović, Iva Gregurec
Izvorni znanstveni članak
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GENETIC ALGORITHM AND OPTIMIZATION OF THE SALES ASSORTMENT STRUCTURE
(str.107-115)
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Brano Markić
Izvorni znanstveni članak
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PALEONTOLOGICAL TOURISM AS A NEW MARKETING APPROACH IN BULGARIA
(str.117-123)
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Krasimira Staneva
Izvorni znanstveni članak
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DIGITALNA TRANSFORMACIJA MARKETINGA U MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA – PREGLED POSTOJEĆIH ISTRAŽIVANJA
(str.125-134)
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DIGITAL TRANSFORMATION OF MARKETING IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES - REVIEW OF EXISTING RESEARC
(str.125-134)
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Igor Pihir, Snježana Križanić, Ana Kutnjak
Izvorni znanstveni članak
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ODREDNICE PERCEPCIJE KUPACA U KONTEKSTU DIGITALNE TRANSFORMACIJE
(str.135-140)
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DIMENSIONS OF CUSTOMER PERCEPTION IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION
(str.135-140)
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Katarina Tomičić-Pupek
Izvorni znanstveni članak
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MARKETINŠKO USMJERAVANJE PREHRAMBENE INDUSTRIJE PREMA POTROŠAČIMA DIGITALNOG DOBA - GENERACIJI MILENIJALACA
(str.141-152)
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MARKETING DIRECTION OF FOOD INDUSTRIES ACCORDING TO CONSUMERS OF THE DIGITAL AGE - MILLENNIALS GENERATION
(str.141-152)
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Silvija Podoreški, Damir Dobrinić
Izvorni znanstveni članak
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THE IMPACT OF HI-TECH TECHNOLOGY ON CONSUMER BEHAVIOUR IN A CHOSEN TOURIST DESTINATION
(str.153-173)
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Alen Dedić, Dijana Vuković, Anica Hunjet
Izvorni znanstveni članak
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UTJECAJ RAZVOJA SUSTAVA MS SQL SERVER NA STABILNOST POSLOVNIH APLIKACIJA I BAZA PODATAKA
(str.175-186)
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IMPACTS OF MS SQL SERVER SYSTEM DEVELOPMENT ON STABILITY OF BUSINESS APPLICATIONS AND DATABASES
(str.175-186)
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Stjepan Vidačić, Mario Špicar
Stručni rad
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MODEL I EFEKTI SLANJA VELEPRODAJNIH RAČUNA EMAILOM
(str.187-195)
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MODEL FOR EMAILING OF WHOLESALE INVOICES AND EFFECTS THEREOF
(str.187-195)
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Stjepan Vidačić
Stručni rad
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MODEL I EFEKTI ONLINE WEB IZVJEŠTAJNOG SUSTAVA KNJIGOVODSTVENOG SERVISA
(str.197-206)
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MODEL FOR ONLINE WEB REPORTING SYSTEM OF BOOKKEEPING SERVICE AND EFFECTS THEREOF
(str.197-206)
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Stjepan Vidačić
Stručni rad
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GRUPNO FINANCIRANJE PROJEKATA ZELENE ENERGIJE
(str.207-216)
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CROWDFUNDING OF RENEWABLE SOURCES OF ENERGY
(str.207-216)
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Josip Beber, Melani Furlan, Robert Pašičko, Hajdana Rukavina
Stručni rad
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IMPLEMENTACIJA VELIKIH VRSTA PODATAKA U CRM
(str.217-226)
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BIG DATA CRM IMPLEMENTATION
(str.217-226)
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Pero Batinić, Damir Dobrinić
Stručni rad
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METHODOLOGICAL ISSUES IN PUBLISHING INFORMATION ABOUT SOCIALLY RESPONSIBLE PRACTICES AND THE ROLE OF DIGITALISATION
(str.227-231)
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Zhana Genova
Stručni rad
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UTJECAJ OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA NA MARKETINŠKE AKTIVNOSTI BANAKA
(str.233-241)
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THE INFLUENCE OF GENERAL DATA PROTECTION REGULATION ON MARKETING ACTIVITIES IN BANKS
(str.233-241)
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Ivana Dvorski Lacković, Vladimir Kovšca, Zrinka Lacković Vincek
Stručni rad
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PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA U MARKETINGU S OSVRTOM NA MARKETING STVARI
(str.243-254)
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THE APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MARKETING WITH REVIEW ON MARKETING OF THINGS
(str.243-254)
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Petra Šestak, Damir Dobrinić
Stručni rad
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