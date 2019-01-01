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CroDiM : International Journal of Marketing Science, Vol. 2 No. 1, 2019.

CroDiM : International Journal of Marketing Science,Vol. 2 No. 1
Datum izdavanja: ožujak 2019.

Objavljen na Hrčku: 19. 2. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Cover pages (str.I-I) engleskipdf 712 KB
Damir Dobrinić
Ostalo 		 
Predgovor / Foreword (str.III-III) engleskipdf 72 KB
Damir Dobrinić
Uvodnik 		 
IMPLEMENTACIJA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA PRI EU: PRELIMINARNA ANALIZA AKTUALNIH ISTRAŽIVAČKIH NAPORA I IZAZOVA (str.1-15) hrvatskipdf 864 KB
EU GENERAL DATA PROTECTION REGULATION IMPLEMENTATION: PRELIMINARY ANALYSIS OF RECENT RESEARCH EFFORTS AND CHALLENGES (str.1-15)  
Antun Biloš, Davorin Turkalj, Ivan Kelić
Izvorni znanstveni članak 		 
GAMIFIKACIJA KAO POSLOVNI MODEL U DIGITALNOM MARKETINGU I NJEGOVA PRIMJENA U TURIZMU (str.17-35) hrvatskipdf 961 KB
GAMIFICATION AS A BUSINESS MODEL IN DIGITAL MARKETING AND ITS IMPLEMENTATION IN TOURISM (str.17-35)  
Monika Hordov, Dominik Sikirić, Aleksandra Krajnović
Izvorni znanstveni članak 		 
FINANCIJSKA ANALIZA PODUZEĆA REGISTRIRANIH ZA PROMIDŽBU I ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA (str.37-46) hrvatskipdf 853 KB
FINANCIAL ANALYSIS OF COMPANIES REGISTERED FOR PROMOTION AND MARKET RESEARCH (str.37-46)  
Vladimir Kovšca, Suzana Keglević Kozjak, Tanja Šestanj-Perić
Izvorni znanstveni članak 		 
UTJECAJ ETIČKIH PITANJA NA PRIMJENU IZRAVNOG I INTERAKTIVNOG MARKETINGA (str.47-58) hrvatskipdf 785 KB
INFLUENCE OF ETHICAL ISSUES ON DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING IMPLEMENTATION (str.47-58)  
Davor Širola, Ana-Marija Rendulić
Izvorni znanstveni članak 		 
ANALIZA FINANCIJSKIH POKAZATELJA ODABRANIH PODUZEĆA ZA PROMIDŽBU (str.59-71) hrvatskipdf 988 KB
FINANCIAL RATIO ANALYSIS OF SELECTED PROMOTION COMPANIES (str.59-71)  
Suzana Keglević Kozjak, Danijela Barušić
Izvorni znanstveni članak 		 
IDENTIFIKACIJA KUPACA I KREIRANJE MARKETINŠKE STRATEGIJE ZA NOVI PROIZVOD ILI USLUGU (str.73-81) hrvatskipdf 848 KB
CUSTOMER IDENTIFICATION AND MARKETING STRATEGY CREATION FOR A NEW PRODUCT OR SERVICE (str.73-81)  
Martina Kušer, Martina Tomičić Furjan, Larisa Hrustek
Izvorni znanstveni članak 		 
ADVERGAMING: IDENTITY BRAND ANALYSIS IN THE VIRTUAL WORLD (str.83-94) engleskipdf 838 KB
Dinko Jukić
Izvorni znanstveni članak 		 
PRIMJENA UDRUŽENOG MARKETINGA KAO STRATEGIJE INTERNET MARKETINGA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.95-105) hrvatskipdf 674 KB
USAGE OF AFFILIATE MARETING AS A PART OF AN INTERNET MARKETING STRATEGY ON CROATIAN MARKET (str.95-105)  
Lucija Pejnović, Iva Gregurec
Izvorni znanstveni članak 		 
GENETIC ALGORITHM AND OPTIMIZATION OF THE SALES ASSORTMENT STRUCTURE (str.107-115) engleskipdf 729 KB
Brano Markić
Izvorni znanstveni članak 		 
PALEONTOLOGICAL TOURISM AS A NEW MARKETING APPROACH IN BULGARIA (str.117-123) engleskipdf 718 KB
Krasimira Staneva
Izvorni znanstveni članak 		 
DIGITALNA TRANSFORMACIJA MARKETINGA U MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA – PREGLED POSTOJEĆIH ISTRAŽIVANJA (str.125-134) hrvatskipdf 659 KB
DIGITAL TRANSFORMATION OF MARKETING IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES - REVIEW OF EXISTING RESEARC (str.125-134)  
Igor Pihir, Snježana Križanić, Ana Kutnjak
Izvorni znanstveni članak 		 
ODREDNICE PERCEPCIJE KUPACA U KONTEKSTU DIGITALNE TRANSFORMACIJE (str.135-140) hrvatskipdf 680 KB
DIMENSIONS OF CUSTOMER PERCEPTION IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION (str.135-140)  
Katarina Tomičić-Pupek
Izvorni znanstveni članak 		 
MARKETINŠKO USMJERAVANJE PREHRAMBENE INDUSTRIJE PREMA POTROŠAČIMA DIGITALNOG DOBA - GENERACIJI MILENIJALACA (str.141-152) hrvatskipdf 665 KB
MARKETING DIRECTION OF FOOD INDUSTRIES ACCORDING TO CONSUMERS OF THE DIGITAL AGE - MILLENNIALS GENERATION (str.141-152)  
Silvija Podoreški, Damir Dobrinić
Izvorni znanstveni članak 		 
THE IMPACT OF HI-TECH TECHNOLOGY ON CONSUMER BEHAVIOUR IN A CHOSEN TOURIST DESTINATION (str.153-173) engleskipdf 818 KB
Alen Dedić, Dijana Vuković, Anica Hunjet
Izvorni znanstveni članak 		 
UTJECAJ RAZVOJA SUSTAVA MS SQL SERVER NA STABILNOST POSLOVNIH APLIKACIJA I BAZA PODATAKA (str.175-186) hrvatskipdf 685 KB
IMPACTS OF MS SQL SERVER SYSTEM DEVELOPMENT ON STABILITY OF BUSINESS APPLICATIONS AND DATABASES (str.175-186)  
Stjepan Vidačić, Mario Špicar
Stručni rad 		 
MODEL I EFEKTI SLANJA VELEPRODAJNIH RAČUNA EMAILOM (str.187-195) hrvatskipdf 721 KB
MODEL FOR EMAILING OF WHOLESALE INVOICES AND EFFECTS THEREOF (str.187-195)  
Stjepan Vidačić
Stručni rad 		 
MODEL I EFEKTI ONLINE WEB IZVJEŠTAJNOG SUSTAVA KNJIGOVODSTVENOG SERVISA (str.197-206) hrvatskipdf 1018 KB
MODEL FOR ONLINE WEB REPORTING SYSTEM OF BOOKKEEPING SERVICE AND EFFECTS THEREOF (str.197-206)  
Stjepan Vidačić
Stručni rad 		 
GRUPNO FINANCIRANJE PROJEKATA ZELENE ENERGIJE (str.207-216) hrvatskipdf 841 KB
CROWDFUNDING OF RENEWABLE SOURCES OF ENERGY (str.207-216)  
Josip Beber, Melani Furlan, Robert Pašičko, Hajdana Rukavina
Stručni rad 		 
IMPLEMENTACIJA VELIKIH VRSTA PODATAKA U CRM (str.217-226) hrvatskipdf 894 KB
BIG DATA CRM IMPLEMENTATION (str.217-226)  
Pero Batinić, Damir Dobrinić
Stručni rad 		 
METHODOLOGICAL ISSUES IN PUBLISHING INFORMATION ABOUT SOCIALLY RESPONSIBLE PRACTICES AND THE ROLE OF DIGITALISATION (str.227-231) engleskipdf 393 KB
Zhana Genova
Stručni rad 		 
UTJECAJ OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA NA MARKETINŠKE AKTIVNOSTI BANAKA (str.233-241) hrvatskipdf 625 KB
THE INFLUENCE OF GENERAL DATA PROTECTION REGULATION ON MARKETING ACTIVITIES IN BANKS (str.233-241)  
Ivana Dvorski Lacković, Vladimir Kovšca, Zrinka Lacković Vincek
Stručni rad 		 
PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA U MARKETINGU S OSVRTOM NA MARKETING STVARI (str.243-254) hrvatskipdf 919 KB
THE APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MARKETING WITH REVIEW ON MARKETING OF THINGS (str.243-254)  
Petra Šestak, Damir Dobrinić
Stručni rad 		 
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