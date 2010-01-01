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Acta medica Croatica, Vol. 74 No. Supl 1, 2020.

Acta medica Croatica,Vol. 74 No. Supl 1
Datum izdavanja: ožujak 2020.

Objavljen na Hrčku: 4. 4. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Predgovor (str.3-3) hrvatskipdf 42 KB
Višnja Nesek Adam
Uvodnik 		 
BLEEDING AS A MAJOR CAUSE OF EMERGENCY ATTENDANCE IN PATIENTS ON DIFFERENT ORAL ANTICOAGULANTS (str.5-8) engleskipdf 93 KB
KRVARENJE KAO GLAVNI UZROK HITNOSTI U BOLESNIKA NA ANTIKOAGULANTNOJ TERAPIJI (str.8-8)  
INGRID PRKAČIN, JURAJ JUG, TOMO SVAGUŠA, PETRA PERVAN, VIŠNJA NESEK ADAM
Ostalo 		 
UTJECAJ TEMPERATURE, VLAŽNOSTI I TLAKA ZRAKA NA UČESTALOST BOLESNIKA S AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM ZAPRIMLJENIH U OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM (str.9-14) hrvatskipdf 417 KB
THE INFLUENCE OF AIR TEMPERATURE, HUMIDITY AND AIR PRESSURE ON THE PRESENTATION OF PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME TO THE EMERGENCY DEPARTMENT (str.14-14)  
DEJAN MAČINKOVIĆ, ANA TANCABEL MAČINKOVIĆ, MATE LERGA
Ostalo 		 
SILENT ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN DIABETIC PATIENTS IN EMERGENCY MEDICINE (str.15-19) engleskipdf 171 KB
NIJEMI AKUTNI INFARKT MIOKARDA KOD BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLESTI U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINI (str.19-19)  
MISLAV OMERBAŠIĆ, JOSIP GLAVIĆ, ANTONIJA MIŠKOVIĆ, BRANKA BARDAK, KATICA CVITKUŠIĆ LUKENDA, BLAŽENKA MIŠKIĆ
Ostalo 		 
PREPOZNAVANJE OTROVANJA UGLJIKOVIM MONOKSIDOM I PRAVODOBNO LIJEČENJE (str.21-25) hrvatskipdf 87 KB
RECOGNITION AND TIMELY TREATMENT OF CARBON MONOXIDE POISONING (str.25-25)  
INGRID BOŠAN-KILIBARDA, RAJKA TURK, MAJA GRBA-BUJEVIĆ, ŽELJKA BABIĆ, ZRINKA FRANIĆ
Pregledni rad 		 
ZALIHE ANTIDOTA U HITNOM PRIJMU I BOLNICAMA: KOJI, KOLIKO, ZAŠTO I KADA? (str.27-31) hrvatskipdf 100 KB
AVAILABILITY OF ANTIDOTES IN EMERGENCY DEPARTMENT: WHICH ONE, HOW MUCH, WHY AND WHEN? (str.32-32)  
JASMIN HAMZIĆ, BOJANA RADULOVIĆ, NATAŠA MANDIĆ, IVAN GORNIK
Pregledni rad 		 
CLINICAL DECISION RULES IN EVALUATING HEAD TRAUMA IN ADULT POPULATION AT THE EMERGENCY DEPARTMENT, DUBRAVA UNIVERSITY HOSPITAL (str.33-38) engleskipdf 745 KB
SMJERNICE ZA OBRADU TRAUMATSKIH OZLJEDA GLAVE U ODRASLOJ POPULACIJI U HITNOJ SLUŽBI U KLINIČKOJ BOLNICI DUBRAVA (str.39-39)  
WILMA MARY MILETIĆ, FADI ALMAHARIQ, MAŠA SORIĆ, SEAD ŽIGA, TEA BARŠIĆ GRAČANIN, VLATKO GRABOVAC, DARKO CHUDY
Kratko priopćenje 		 
EVALUATION OF HYPERTENSIVE URGENCY MANAGEMENT IN OUT-OF-HOSPITAL UNIT (str.41-44) engleskipdf 93 KB
ZBRINJAVANJE BOLESNIKA S HIPERTENZIVNOM KRIZOM U IZVANBOLNIČKIM UVJETIMA (str.44-44)  
DOMINIK RAOS, FRANE PAŠTROVIĆ, PETAR KREŠIMIR OKŠTAJNER, MARKO VODANOVIĆ, INGRID PRKAČIN
Stručni rad 		 
ANALIZA KARDIOPULMONALNIH REANIMACIJA: KAKO POBOLJŠATI ISHOD? (str.45-49) hrvatskipdf 172 KB
CARDIOPULMONARY RESUSCITATION ANALYSIS: HOW TO IMPROVE OUTCOME? (str.50-50)  
JOSIPA PULIĆ, MIRTA PIHAĆ
Stručni rad 		 
ANALIZA AKUTNIH KOMPLIKACIJA ŠEĆERNE BOLESTI U HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI U RAZDOBLJU OD 2010. DO 2018. GODINE (str.51-55) hrvatskipdf 190 KB
ACUTE DIABETIC COMPLICATIONS ATTENDED AT HOSPITAL EMERGENCY DEPARTMENT FROM 2010 TO 2018 (str.56-56)  
IVAN JURIĆ, ANĐELA SIMIĆ, VIŠNJA NESEK ADAM
Stručni rad 		 
UPOTREBA METOKSIFLURANA U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI - ISKUSTVA IHMS LJUBLJANA I IHMS KRŠKO (str.57-61) hrvatskipdf 140 KB
USE OF METHOXYFLURANE IN PRE-HOSPITAL SETTING – EXPERIENCE OF EMS LJUBLJANA AND EMS KRŠKO (str.61-61)  
TIMOTEJ ŠUC, JAN KURINČIĆ, MARIO BJELČEVIĆ
Stručni rad 		 
MOGUĆNOSTI HITNE MEDICINSKE POMOĆI NA MOTOCIKLIMA (str.63-65) hrvatskipdf 238 KB
MOTORCYCLE EMERGENCY MEDICAL SERVICE (str.66-66)  
FRAN RAŠIĆ, LUCIJA STOJČIĆ, MARINO ČANAĐIJA, GORAN STOKIĆ, ANĐELA SIMIĆ
Stručni rad 		 
UČESTALOST PRIJMA DJECE U OBJEDINJENOM HITNOM BOLNIČKOM PRIJMU UZROKOVAN PROMETNIM NEZGODAMA (str.67-70) hrvatskipdf 243 KB
THE INCIDENCE OF CHILDREN HOSPITAL EMERGENCY ADMISSION DUE TO TRAFFIC ACCIDENTS (str.71-71)  
MARTINA MIKŠAJ, KATA IVANIŠEVIĆ
Stručni rad 		 
VAŽNOST MAPIRANJA PROCESA HITNE MEDICINSKE SLUŽBE – ANALIZA NA PRIMJERU SLUČAJA U HRVATSKOJ (str.73-78) hrvatskipdf 98 KB
THE IMPORTANCE OF MAPPING THE PROCESSES OF EMERGENCY MEDICAL SYSTEM – EXAMPLE OF CASE STUDY IN CROATIA (str.79-79)  
MAJA BANADINOVIĆ, ALEKSANDAR DŽAKULA, DORJA VOČANEC, ADIS KERANOVIĆ
Stručni rad 		 
LIJEČENJE BOLI U BOLESNIKA S PRIJELOMOM KUKA U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI (str.81-85) hrvatskipdf 206 KB
PREHOSPITAL PAIN MANAGEMENT IN PATIENTS WITH HIP FRACTURE (str.86-86)  
ANĐELA SIMIĆ, VIŠNJA NESEK ADAM, IVAN JURIĆ, RENATO ŠTIMAC, LUCIJA STOJČIĆ, FRAN RAŠIĆ, ŽARKO RAŠIĆ
Stručni rad 		 
ZASTUPLJENOST 4. I 5. TRIJAŽNE KATEGORIJE PREMA AUSTRALSKO-AZIJSKOJ TRIJAŽNOJ LJESTVICI U OBJEDINJENOM HITNOM BOLNIČKOM PRIJMU OPĆE BOLNICE PULA (str.87-90) hrvatskipdf 84 KB
REPRESENTATION OF TRIAGE CATEGORIES 4 AND 5 ACCORDING TO THE AUSTRALASIAN TRIAGE SCALE AT THE EMERGENCY DEPARTMENT, PULA GENERAL HOSPITAL (str.90-90)  
KATA IVANIŠEVIĆ, STEFAN STUDEN, TATJANA STERPIN
Stručni rad 		 
UČINKOVITOST TRIJAŽNOG SUSTAVA U KLINIČKOJ BOLNICI DUBRAVA – RETROSPEKTIVNO ISTRAŽIVANJE (str.91-94) hrvatskipdf 80 KB
EFFICIENCY OF TRIAGE SYSTEM AT UNIVERSITY HOSPITAL DUBRAVA - RETROSPECTIVE STUDY (str.95-95)  
MIA GOLUBIĆ, MAŠA SORIĆ, VLATKO GRABOVAC
Stručni rad 		 
ZBRINJAVANJE KRITIČNO BOLESNIH S OTOKA RABA HITNOM HELIKOPTERSKOM MEDICINSKOM SLUŽBOM (str.97-99) hrvatskipdf 528 KB
TRANSPORTATION OF CRITICALLY ILL PATIENTS FROM ISLAND RAB WITH HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE (str.100-100)  
SILVESTRA ŠPANJOL KURILIĆ, DIANA RIBARIĆ ŠREDL, DARKO STOŠIĆ
Stručni rad 		 
EDUKACIJA MEDICINSKIH SESTARA I MEDICINSKIH TEHNIČARA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE (str.101-108) hrvatskipdf 117 KB
EDUCATION OF NURSES AND MEDICAL TECHNICIANS IN EMERGENCY MEDICINE (str.109-109)  
SAŠA BALIJA, DAMIR VAŽANIĆ
Stručni rad 		 
SPONTANEOUS LIVER RUPTURE ASSOCIATED WITH LOW-MOLECULAR-WEIGHT HEPARIN THERAPY (str.111-113) engleskipdf 236 KB
SPONTANA RUPTURA JETRE POVEZANA S PRIMJENOM HEPARINA NISKE MOLEKULARNE MASE (str.114-114)  
DIANA ŠPOLJAR, MAŠA SORIĆ, VLATKO GRABOVAC
Ostalo 		 
HEMORAGIJSKI URUŠAJ KAO POSLJEDICA RUPTURE SLABINSKOG MIŠIĆA U BOLESNIKA NA ANTIKOAGULACIJSKOM LIJEČENJU (str.115-118) hrvatskipdf 221 KB
HEMORRHAGIC SHOCK DUE TO PSOAS MUSCLE RUPTURE IN A PATIENT ON ANTICOAGULATION THERAPY (str.118-118)  
MAJA SVETEC, VIŠNJA NESEK ADAM
Ostalo 		 
TRAUMOM IZAZVAN INFARKT MIOKARDA U 30-GODIŠNJEG MUŠKARCA (str.119-121) hrvatskipdf 73 KB
TRAUMA INDUCED MYOCARDIAL INFARCTION IN A 30-YEAR OLD MALE (str.122-122)  
LADA MARIJAN, VIŠNJA NESEK ADAM
Ostalo 		 
OTROVANJE METFORMINOM S RAZVOJEM TEŠKE LAKTACIDOZE (str.123-126) hrvatskipdf 83 KB
METFORMIN POISONING AND METFORMIN ASSOCIATED LACTACIDOSIS (str.126-126)  
JASMIN HAMZIĆ, KATJA KUDRNA-PRAŠEK, IVAN GORNIK
Ostalo 		 
PLINSKA GANGRENA RETROPERITONEJA (str.127-130) hrvatskipdf 439 KB
RETROPERITONEAL GAS GANGRENE (str.130-130)  
BORIS DELIĆ, MAŠA SORIĆ, SEAD ŽIGA, WILMA MILETIĆ, TEA BARŠIĆ GRAČANIN, VLATKO GRABOVAC
Ostalo 		 
ANEURIZMA POPLITEALNE ARTERIJE (str.131-134) hrvatskipdf 265 KB
POPLITEAL ARTERY ANEURYSM (str.134-134)  
NATALIJA SOVINA STRAŽIČIĆ, IVAN GORNIK
Ostalo 		 
TERAPIJSKI PRISTUP HEMORAGIČNOM ŠOKU UZROKOVANOM RADIJACIJSKIM PROKTITISOM (str.135-138) hrvatskipdf 78 KB
THERAPEUTIC APPROACH TO HEMORRHAGIC SHOCK CAUSED BY RADIATION PROCTITIS (str.138-138)  
NIKOLA KOČET, DAMIR ROŠIĆ, VIŠNJA NESEK ADAM, TATJANA GORANOVIĆ, MARIJA PLEŠE, LUCIJA STOJČIĆ
Ostalo 		 
INTRAVENSKA PRIMJENA DROBLJENOG METADONA I BOLESTI PLUĆA (str.139-142) hrvatskipdf 504 KB
INTRAVENOUS ADMINISTRATION OF CRUSHED METHADONE AND LUNG DISEASE (str.143-143)  
DAMIR ROŠIĆ, NIKOLA KOČET, ALEKSANDRA SMILJANIĆ, VIŠNJA NESEK ADAM
Ostalo 		 
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