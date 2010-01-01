Acta medica Croatica, Vol. 74 No. Supl 1, 2020.

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Predgovor
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Višnja Nesek Adam
Uvodnik
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BLEEDING AS A MAJOR CAUSE OF EMERGENCY ATTENDANCE IN PATIENTS ON DIFFERENT ORAL ANTICOAGULANTS
(str.5-8)
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KRVARENJE KAO GLAVNI UZROK HITNOSTI U BOLESNIKA NA ANTIKOAGULANTNOJ TERAPIJI
(str.8-8)
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INGRID PRKAČIN, JURAJ JUG, TOMO SVAGUŠA, PETRA PERVAN, VIŠNJA NESEK ADAM
Ostalo
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UTJECAJ TEMPERATURE, VLAŽNOSTI I TLAKA ZRAKA NA UČESTALOST BOLESNIKA S AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM ZAPRIMLJENIH U OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM
(str.9-14)
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THE INFLUENCE OF AIR TEMPERATURE, HUMIDITY AND AIR PRESSURE ON THE PRESENTATION OF PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME TO THE EMERGENCY DEPARTMENT
(str.14-14)
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DEJAN MAČINKOVIĆ, ANA TANCABEL MAČINKOVIĆ, MATE LERGA
Ostalo
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SILENT ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN DIABETIC PATIENTS IN EMERGENCY MEDICINE
(str.15-19)
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NIJEMI AKUTNI INFARKT MIOKARDA KOD BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLESTI U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINI
(str.19-19)
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MISLAV OMERBAŠIĆ, JOSIP GLAVIĆ, ANTONIJA MIŠKOVIĆ, BRANKA BARDAK, KATICA CVITKUŠIĆ LUKENDA, BLAŽENKA MIŠKIĆ
Ostalo
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PREPOZNAVANJE OTROVANJA UGLJIKOVIM MONOKSIDOM I PRAVODOBNO LIJEČENJE
(str.21-25)
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RECOGNITION AND TIMELY TREATMENT OF CARBON MONOXIDE POISONING
(str.25-25)
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INGRID BOŠAN-KILIBARDA, RAJKA TURK, MAJA GRBA-BUJEVIĆ, ŽELJKA BABIĆ, ZRINKA FRANIĆ
Pregledni rad
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ZALIHE ANTIDOTA U HITNOM PRIJMU I BOLNICAMA: KOJI, KOLIKO, ZAŠTO I KADA?
(str.27-31)
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AVAILABILITY OF ANTIDOTES IN EMERGENCY DEPARTMENT: WHICH ONE, HOW MUCH, WHY AND WHEN?
(str.32-32)
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JASMIN HAMZIĆ, BOJANA RADULOVIĆ, NATAŠA MANDIĆ, IVAN GORNIK
Pregledni rad
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CLINICAL DECISION RULES IN EVALUATING HEAD TRAUMA IN ADULT POPULATION AT THE EMERGENCY DEPARTMENT, DUBRAVA UNIVERSITY HOSPITAL
(str.33-38)
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SMJERNICE ZA OBRADU TRAUMATSKIH OZLJEDA GLAVE U ODRASLOJ POPULACIJI U HITNOJ SLUŽBI U KLINIČKOJ BOLNICI DUBRAVA
(str.39-39)
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WILMA MARY MILETIĆ, FADI ALMAHARIQ, MAŠA SORIĆ, SEAD ŽIGA, TEA BARŠIĆ GRAČANIN, VLATKO GRABOVAC, DARKO CHUDY
Kratko priopćenje
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EVALUATION OF HYPERTENSIVE URGENCY MANAGEMENT IN OUT-OF-HOSPITAL UNIT
(str.41-44)
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ZBRINJAVANJE BOLESNIKA S HIPERTENZIVNOM KRIZOM U IZVANBOLNIČKIM UVJETIMA
(str.44-44)
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DOMINIK RAOS, FRANE PAŠTROVIĆ, PETAR KREŠIMIR OKŠTAJNER, MARKO VODANOVIĆ, INGRID PRKAČIN
Stručni rad
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ANALIZA KARDIOPULMONALNIH REANIMACIJA: KAKO POBOLJŠATI ISHOD?
(str.45-49)
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CARDIOPULMONARY RESUSCITATION ANALYSIS: HOW TO IMPROVE OUTCOME?
(str.50-50)
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JOSIPA PULIĆ, MIRTA PIHAĆ
Stručni rad
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ANALIZA AKUTNIH KOMPLIKACIJA ŠEĆERNE BOLESTI U HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI U RAZDOBLJU OD 2010. DO 2018. GODINE
(str.51-55)
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ACUTE DIABETIC COMPLICATIONS ATTENDED AT HOSPITAL EMERGENCY DEPARTMENT FROM 2010 TO 2018
(str.56-56)
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IVAN JURIĆ, ANĐELA SIMIĆ, VIŠNJA NESEK ADAM
Stručni rad
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UPOTREBA METOKSIFLURANA U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI - ISKUSTVA IHMS LJUBLJANA I IHMS KRŠKO
(str.57-61)
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USE OF METHOXYFLURANE IN PRE-HOSPITAL SETTING – EXPERIENCE OF EMS LJUBLJANA AND EMS KRŠKO
(str.61-61)
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TIMOTEJ ŠUC, JAN KURINČIĆ, MARIO BJELČEVIĆ
Stručni rad
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MOGUĆNOSTI HITNE MEDICINSKE POMOĆI NA MOTOCIKLIMA
(str.63-65)
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MOTORCYCLE EMERGENCY MEDICAL SERVICE
(str.66-66)
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FRAN RAŠIĆ, LUCIJA STOJČIĆ, MARINO ČANAĐIJA, GORAN STOKIĆ, ANĐELA SIMIĆ
Stručni rad
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UČESTALOST PRIJMA DJECE U OBJEDINJENOM HITNOM BOLNIČKOM PRIJMU UZROKOVAN PROMETNIM NEZGODAMA
(str.67-70)
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THE INCIDENCE OF CHILDREN HOSPITAL EMERGENCY ADMISSION DUE TO TRAFFIC ACCIDENTS
(str.71-71)
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MARTINA MIKŠAJ, KATA IVANIŠEVIĆ
Stručni rad
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VAŽNOST MAPIRANJA PROCESA HITNE MEDICINSKE SLUŽBE – ANALIZA NA PRIMJERU SLUČAJA U HRVATSKOJ
(str.73-78)
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THE IMPORTANCE OF MAPPING THE PROCESSES OF EMERGENCY MEDICAL SYSTEM – EXAMPLE OF CASE STUDY IN CROATIA
(str.79-79)
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MAJA BANADINOVIĆ, ALEKSANDAR DŽAKULA, DORJA VOČANEC, ADIS KERANOVIĆ
Stručni rad
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LIJEČENJE BOLI U BOLESNIKA S PRIJELOMOM KUKA U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI
(str.81-85)
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PREHOSPITAL PAIN MANAGEMENT IN PATIENTS WITH HIP FRACTURE
(str.86-86)
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ANĐELA SIMIĆ, VIŠNJA NESEK ADAM, IVAN JURIĆ, RENATO ŠTIMAC, LUCIJA STOJČIĆ, FRAN RAŠIĆ, ŽARKO RAŠIĆ
Stručni rad
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ZASTUPLJENOST 4. I 5. TRIJAŽNE KATEGORIJE PREMA AUSTRALSKO-AZIJSKOJ TRIJAŽNOJ LJESTVICI U OBJEDINJENOM HITNOM BOLNIČKOM PRIJMU OPĆE BOLNICE PULA
(str.87-90)
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REPRESENTATION OF TRIAGE CATEGORIES 4 AND 5 ACCORDING TO THE AUSTRALASIAN TRIAGE SCALE AT THE EMERGENCY DEPARTMENT, PULA GENERAL HOSPITAL
(str.90-90)
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KATA IVANIŠEVIĆ, STEFAN STUDEN, TATJANA STERPIN
Stručni rad
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UČINKOVITOST TRIJAŽNOG SUSTAVA U KLINIČKOJ BOLNICI DUBRAVA – RETROSPEKTIVNO ISTRAŽIVANJE
(str.91-94)
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EFFICIENCY OF TRIAGE SYSTEM AT UNIVERSITY HOSPITAL DUBRAVA - RETROSPECTIVE STUDY
(str.95-95)
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MIA GOLUBIĆ, MAŠA SORIĆ, VLATKO GRABOVAC
Stručni rad
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ZBRINJAVANJE KRITIČNO BOLESNIH S OTOKA RABA HITNOM HELIKOPTERSKOM MEDICINSKOM SLUŽBOM
(str.97-99)
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TRANSPORTATION OF CRITICALLY ILL PATIENTS FROM ISLAND RAB WITH HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE
(str.100-100)
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SILVESTRA ŠPANJOL KURILIĆ, DIANA RIBARIĆ ŠREDL, DARKO STOŠIĆ
Stručni rad
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EDUKACIJA MEDICINSKIH SESTARA I MEDICINSKIH TEHNIČARA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE
(str.101-108)
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EDUCATION OF NURSES AND MEDICAL TECHNICIANS IN EMERGENCY MEDICINE
(str.109-109)
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SAŠA BALIJA, DAMIR VAŽANIĆ
Stručni rad
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SPONTANEOUS LIVER RUPTURE ASSOCIATED WITH LOW-MOLECULAR-WEIGHT HEPARIN THERAPY
(str.111-113)
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SPONTANA RUPTURA JETRE POVEZANA S PRIMJENOM HEPARINA NISKE MOLEKULARNE MASE
(str.114-114)
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DIANA ŠPOLJAR, MAŠA SORIĆ, VLATKO GRABOVAC
Ostalo
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HEMORAGIJSKI URUŠAJ KAO POSLJEDICA RUPTURE SLABINSKOG MIŠIĆA U BOLESNIKA NA ANTIKOAGULACIJSKOM LIJEČENJU
(str.115-118)
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HEMORRHAGIC SHOCK DUE TO PSOAS MUSCLE RUPTURE IN A PATIENT ON ANTICOAGULATION THERAPY
(str.118-118)
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MAJA SVETEC, VIŠNJA NESEK ADAM
Ostalo
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TRAUMOM IZAZVAN INFARKT MIOKARDA U 30-GODIŠNJEG MUŠKARCA
(str.119-121)
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TRAUMA INDUCED MYOCARDIAL INFARCTION IN A 30-YEAR OLD MALE
(str.122-122)
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LADA MARIJAN, VIŠNJA NESEK ADAM
Ostalo
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OTROVANJE METFORMINOM S RAZVOJEM TEŠKE LAKTACIDOZE
(str.123-126)
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METFORMIN POISONING AND METFORMIN ASSOCIATED LACTACIDOSIS
(str.126-126)
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JASMIN HAMZIĆ, KATJA KUDRNA-PRAŠEK, IVAN GORNIK
Ostalo
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PLINSKA GANGRENA RETROPERITONEJA
(str.127-130)
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RETROPERITONEAL GAS GANGRENE
(str.130-130)
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BORIS DELIĆ, MAŠA SORIĆ, SEAD ŽIGA, WILMA MILETIĆ, TEA BARŠIĆ GRAČANIN, VLATKO GRABOVAC
Ostalo
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ANEURIZMA POPLITEALNE ARTERIJE
(str.131-134)
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POPLITEAL ARTERY ANEURYSM
(str.134-134)
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NATALIJA SOVINA STRAŽIČIĆ, IVAN GORNIK
Ostalo
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TERAPIJSKI PRISTUP HEMORAGIČNOM ŠOKU UZROKOVANOM RADIJACIJSKIM PROKTITISOM
(str.135-138)
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THERAPEUTIC APPROACH TO HEMORRHAGIC SHOCK CAUSED BY RADIATION PROCTITIS
(str.138-138)
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NIKOLA KOČET, DAMIR ROŠIĆ, VIŠNJA NESEK ADAM, TATJANA GORANOVIĆ, MARIJA PLEŠE, LUCIJA STOJČIĆ
Ostalo
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INTRAVENSKA PRIMJENA DROBLJENOG METADONA I BOLESTI PLUĆA
(str.139-142)
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INTRAVENOUS ADMINISTRATION OF CRUSHED METHADONE AND LUNG DISEASE
(str.143-143)
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DAMIR ROŠIĆ, NIKOLA KOČET, ALEKSANDRA SMILJANIĆ, VIŠNJA NESEK ADAM
Ostalo
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