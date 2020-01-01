Acta medica Croatica, Vol. 74 No. 1, 2020.

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UTJECAJ SPOLA I INDEKSA TJELESNE MASE NA DISTRIBUCIJU VENTILACIJE IZMJERENU ELEKTRIČNOM IMPEDANCIJSKOM TOMOGRAFIJOM TIJEKOM SPONTANOG DISANJA U LEŽEĆEM POLOŽAJU
(str.3-9)
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EFFECT OF GENDER AND BODY MASS INDEX ON ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY FINDINGS DURING SPONTANEOUS BREATHING IN SUPINE POSITION
(str.9-9)
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ANDREJ ŠRIBAR, VLASTA MERC, ZORAN PERŠEC, ZRINKA ŠAFARIĆ OREMUŠ, NATAŠA GOCIĆ PERIĆ, JASMINKA PERŠEC
Izvorni znanstveni članak
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THE VALUE OF CASPASE 3 IN DIFFERENTIATING RENAL ONCOCYTOMA FROM CHROMOPHOBE RENAL CELL CARCINOMA
(str.11-15)
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VRIJEDNOST KASPAZE 3 U RAZLIKOVANJU ONKOCITOMA OD KROMOFOBNOG KARCINOMA BUBREGA
(str.15-15)
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FRAN ČAKAR, TIHANA REGOVIĆ DŽOMBETA
Izvorni znanstveni članak
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POVEZANOST PUŠAČKIH NAVIKA RODITELJA S PRISUTNOŠĆU NIKOTINA U TIJELU DJETETA
(str.17-22)
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RELATIONSHIP OF PARENTS’ SMOKING HABITS AND PRESENCE OF NICOTINE IN THE CHILD’S BODY
(str.23-23)
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DARKO ROPAC, DUBRAVKA GAJŠEK, INA STAŠEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
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POZNAVANJE KOMPLEMENTARNE I ALTERNATIVNE MEDICINE UČENIKA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE
(str.25-34)
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KNOWLEDGE OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE OF NURSING SCHOOL STUDENTS
(str.34-34)
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INA STAŠEVIĆ, MONIKA LOVREK SENIČIĆ, DARKO ROPAC
Izvorni znanstveni članak
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KINESIOLOGICAL ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL RELATIONSHIP OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT AND ATLANTO-OCCIPITAL JOINT – DIAGNOSIS AND POSSIBLE THERAPY
(str.35-39)
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KINEZIOLOŠKA ANALIZA FUNKCIONALNE POVEZANOSTI TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA I ATLANTO-OKCIPITALNOG SPOJA – DIJAGNOSTIKA I MOGUĆNOSTI LIJEČENJA
(str.39-39)
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MARTA HAMRÁKOVÁ, PAVOL NECHVÁTAL, GABRIELA KURIPLACHOVÁ
Pregledni rad
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LIJEČENJE BOLI U BOLESNIKA S KRONIČNOM BOLEŠĆU BUBREGA
(str.41-55)
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TREATMENT OF PAIN IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE
(str.55-55)
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VANJA BAŠIĆ KES, PETAR KES
Pregledni rad
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LIJEČENJE POREMEĆAJA KOAGULACIJE U NEUROKIRURŠKIH BOLESNIKA
(str.57-63)
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TREATMENT OF COAGULATION DISORDERS IN NEUROSURGICAL PATIENTS
(str.64-64)
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DINKO TONKOVIĆ
Pregledni rad
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KRATKI POVIJESNI OSVRT NA FITOTERAPIJU U GINEKOLOGIJI
(str.65-67)
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HISTORY OF PHYTOTHERAPY IN GYNECOLOGY – SHORT ANNOTATION
(str.68-68)
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DUBRAVKO HABEK
Ostalo
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PRIMJENA MOTIVACIJSKOG INTERVJUA U ZDRAVSTVENOJ SKRBI
(str.69-77)
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THE APPLICATION OF THE MOTIVATIONAL INTERVIEW IN HEALTH CARE
(str.77-77)
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DUBRAVKA ŠIMUNOVIĆ, ANTONIJA JEŽIĆ
Ostalo
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PERIOPERACIJSKI POREMEĆAJI KOAGULACIJE
(str.79-81)
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PERIOPERATIVE COAGULATION DISORDERS
(str.81-81)
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TAJANA ZAH BOGOVIĆ, SLOBODAN MIHALJEVIĆ
Ostalo
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PROFILAKSA MIGRENE – PRIKAZ LITERATURE
(str.83-88)
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PROPHYLAXIS OF MIGRAINE – A REVIEW OF LITERATURE
(str.89-89)
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ANA ĆURKOVIĆ KATIĆ, MARIO MIHALJ, ANA REPIĆ BULIČIĆ, MARTINA VIDOVIĆ, MARINA TITLIĆ
Stručni rad
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NEINVAZIVNA VENTILACIJA UTOPLJENIKA U OBJEDINJENOM HITNOM BOLNIČKOM PRIJMU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA
(str.91-96)
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NONINVASIVE VENTILATION IN DROWNING VICTIMS AT THE EMERGENCY DEPARTMENT, RIJEKA UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE
(str.97-97)
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EDITA BREŠKI, ANDRIJANA MARTINOVIĆ ŠTEKOVIĆ, TATJANA MILETA, MARTINA PAVLETIĆ
Stručni rad
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ASPERGILOZA PARANAZALNIH SINUSA U BOLESNIKA S TRANSPLANTIRANIM BUBREGOM
(str.99-101)
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ASPERGILLUS SINUSITIS IN A RENAL TRANSPLANT RECIPIENT: A CASE REPORT
(str.102-102)
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NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ, MISLAV MOKOS, IVANA JURIĆ, VESNA FURIĆ-ČUNKO, LEA KATALINIĆ
Ostalo
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HIGH PREVALENCE OF RARE DISEASES IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS IN MONTENEGRO
(str.103-104)
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MARINA RATKOVIĆ, PETAR KAVARIĆ, ŽELJKO KAŠTELAN, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Pismo uredniku
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