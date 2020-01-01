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Acta medica Croatica, Vol. 74 No. 1, 2020.

Datum izdavanja: travanj 2020.

Objavljen na Hrčku: 14. 5. 2020.
Sadržaj Puni tekst
UTJECAJ SPOLA I INDEKSA TJELESNE MASE NA DISTRIBUCIJU VENTILACIJE IZMJERENU ELEKTRIČNOM IMPEDANCIJSKOM TOMOGRAFIJOM TIJEKOM SPONTANOG DISANJA U LEŽEĆEM POLOŽAJU (str.3-9) hrvatskipdf 360 KB
EFFECT OF GENDER AND BODY MASS INDEX ON ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY FINDINGS DURING SPONTANEOUS BREATHING IN SUPINE POSITION (str.9-9)  
ANDREJ ŠRIBAR, VLASTA MERC, ZORAN PERŠEC, ZRINKA ŠAFARIĆ OREMUŠ, NATAŠA GOCIĆ PERIĆ, JASMINKA PERŠEC
Izvorni znanstveni članak 		 
THE VALUE OF CASPASE 3 IN DIFFERENTIATING RENAL ONCOCYTOMA FROM CHROMOPHOBE RENAL CELL CARCINOMA (str.11-15) engleskipdf 2 MB
VRIJEDNOST KASPAZE 3 U RAZLIKOVANJU ONKOCITOMA OD KROMOFOBNOG KARCINOMA BUBREGA (str.15-15)  
FRAN ČAKAR, TIHANA REGOVIĆ DŽOMBETA
Izvorni znanstveni članak 		 
POVEZANOST PUŠAČKIH NAVIKA RODITELJA S PRISUTNOŠĆU NIKOTINA U TIJELU DJETETA (str.17-22) hrvatskipdf 135 KB
RELATIONSHIP OF PARENTS’ SMOKING HABITS AND PRESENCE OF NICOTINE IN THE CHILD’S BODY (str.23-23)  
DARKO ROPAC, DUBRAVKA GAJŠEK, INA STAŠEVIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
POZNAVANJE KOMPLEMENTARNE I ALTERNATIVNE MEDICINE UČENIKA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE (str.25-34) hrvatskipdf 135 KB
KNOWLEDGE OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE OF NURSING SCHOOL STUDENTS (str.34-34)  
INA STAŠEVIĆ, MONIKA LOVREK SENIČIĆ, DARKO ROPAC
Izvorni znanstveni članak 		 
KINESIOLOGICAL ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL RELATIONSHIP OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT AND ATLANTO-OCCIPITAL JOINT – DIAGNOSIS AND POSSIBLE THERAPY (str.35-39)  
KINEZIOLOŠKA ANALIZA FUNKCIONALNE POVEZANOSTI TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA I ATLANTO-OKCIPITALNOG SPOJA – DIJAGNOSTIKA I MOGUĆNOSTI LIJEČENJA (str.39-39) hrvatskipdf 91 KB
MARTA HAMRÁKOVÁ, PAVOL NECHVÁTAL, GABRIELA KURIPLACHOVÁ
Pregledni rad 		 
LIJEČENJE BOLI U BOLESNIKA S KRONIČNOM BOLEŠĆU BUBREGA (str.41-55) hrvatskipdf 385 KB
TREATMENT OF PAIN IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE (str.55-55)  
VANJA BAŠIĆ KES, PETAR KES
Pregledni rad 		 
LIJEČENJE POREMEĆAJA KOAGULACIJE U NEUROKIRURŠKIH BOLESNIKA (str.57-63) hrvatskipdf 145 KB
TREATMENT OF COAGULATION DISORDERS IN NEUROSURGICAL PATIENTS (str.64-64)  
DINKO TONKOVIĆ
Pregledni rad 		 
KRATKI POVIJESNI OSVRT NA FITOTERAPIJU U GINEKOLOGIJI (str.65-67) hrvatskipdf 81 KB
HISTORY OF PHYTOTHERAPY IN GYNECOLOGY – SHORT ANNOTATION (str.68-68)  
DUBRAVKO HABEK
Ostalo 		 
PRIMJENA MOTIVACIJSKOG INTERVJUA U ZDRAVSTVENOJ SKRBI (str.69-77) hrvatskipdf 423 KB
THE APPLICATION OF THE MOTIVATIONAL INTERVIEW IN HEALTH CARE (str.77-77)  
DUBRAVKA ŠIMUNOVIĆ, ANTONIJA JEŽIĆ
Ostalo 		 
PERIOPERACIJSKI POREMEĆAJI KOAGULACIJE (str.79-81) hrvatskipdf 68 KB
PERIOPERATIVE COAGULATION DISORDERS (str.81-81)  
TAJANA ZAH BOGOVIĆ, SLOBODAN MIHALJEVIĆ
Ostalo 		 
PROFILAKSA MIGRENE – PRIKAZ LITERATURE (str.83-88) hrvatskipdf 104 KB
PROPHYLAXIS OF MIGRAINE – A REVIEW OF LITERATURE (str.89-89)  
ANA ĆURKOVIĆ KATIĆ, MARIO MIHALJ, ANA REPIĆ BULIČIĆ, MARTINA VIDOVIĆ, MARINA TITLIĆ
Stručni rad 		 
NEINVAZIVNA VENTILACIJA UTOPLJENIKA U OBJEDINJENOM HITNOM BOLNIČKOM PRIJMU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA (str.91-96) hrvatskipdf 197 KB
NONINVASIVE VENTILATION IN DROWNING VICTIMS AT THE EMERGENCY DEPARTMENT, RIJEKA UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE (str.97-97)  
EDITA BREŠKI, ANDRIJANA MARTINOVIĆ ŠTEKOVIĆ, TATJANA MILETA, MARTINA PAVLETIĆ
Stručni rad 		 
ASPERGILOZA PARANAZALNIH SINUSA U BOLESNIKA S TRANSPLANTIRANIM BUBREGOM (str.99-101) hrvatskipdf 765 KB
ASPERGILLUS SINUSITIS IN A RENAL TRANSPLANT RECIPIENT: A CASE REPORT (str.102-102)  
NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ, MISLAV MOKOS, IVANA JURIĆ, VESNA FURIĆ-ČUNKO, LEA KATALINIĆ
Ostalo 		 
HIGH PREVALENCE OF RARE DISEASES IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS IN MONTENEGRO (str.103-104) engleskipdf 46 KB
MARINA RATKOVIĆ, PETAR KAVARIĆ, ŽELJKO KAŠTELAN, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Pismo uredniku 		 
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