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Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 35 No. 2, 2020.

Rudarsko-geološko-naftni zbornik,Vol. 35 No. 2
Datum izdavanja: travanj 2020.

Objavljen na Hrčku: 24. 4. 2020.
Sadržaj Puni tekst
FUZZY LOGIC MODELLING TO PREDICT THE LEVEL OF GEOTECHNICAL RISKS IN ROCK TUNNEL BORING MACHINE (TBM) TUNNELLING (str.1-14) engleskipdf 3 MB
MODELIRANJE NEIZRAVNOM LOGIKOM U PREDVIĐANJU STUPNJA GEOTEHNIČKIH RIZIKA KOD BUŠENJA STIJENA METODOM STROJNOGA BUŠENJA TUNELA (str.14-14)  
Mohammad Hossein Arbabsiar, Mohammad Ali Ebrahimi Farsangi, Hamid Mansouri
Izvorni znanstveni članak 		 
AN INVESTIGATION INTO FRACTURE TOUGHNESS AND MECHANISMS IN ANISOTROPIC ROCKS USING THE ACOUSTIC EMISSION METHOD (str.15-21) engleskipdf 996 KB
ISTRAŽIVANJE ČVRSTOĆE I MEHANIZMA NASTANKA FRAKTURA U ANIZOTROPNIM STIJENAMA METODOM ODAŠILJANJA ZVUKA (str.21-21)  
Hadi Zadsar, Masoud Cheraghi Seifabad, Morteza Ahmadi
Izvorni znanstveni članak 		 
MULTIVARIANCE SOLUTIONS FOR DESIGNING NEW LEVELS OF COAL MINES (str.23-31) engleskipdf 3 MB
MULTIVARIJANTNA RJEŠENJA U DIZAJNIRANJU NOVIH HORIZONATA U RUDNICIMA UGLJENA (str.32-32)  
Vasyl Lozynskyi, Volodymyr Medianyk, Pavlo Saik, Kanay Rysbekov, Maksym Demydov
Izvorni znanstveni članak 		 
ANALYSIS OF SPRITES FROM VIDEO OBSERVATIONS MADE BY THE CROATIAN METEOR NETWORK (str.33-42) engleskipdf 3 MB
ANALIZA VATRENJAKA IZ OPAŽANJA HRVATSKE METEORSKE MREŽE (str.43-43)  
Marko Šegon, Maria Vukić, Damir Šegon
Izvorni znanstveni članak 		 
COMPARISON OF NIGHT SKY BRIGHTNESS ABOVE ZAGREB AND A NEARBY RURAL LOCATION 2014-2017 (str.45-55) engleskipdf 4 MB
USPOREDBA SVJETLINE NOĆNOGA NEBA IZNAD ZAGREBA I IZNAD BLISKE RURALNE LOKACIJE ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2017. (str.56-56)  
Krešimir Pavlić, Željko Andreić
Izvorni znanstveni članak 		 
A NEW MODEL FOR PREDICTING THE ADVANCE RATE OF A TUNNEL BORING MACHINE (TBM) IN HARD ROCK CONDITIONS (str.57-74) engleskipdf 3 MB
NOVI MODEL ZA PREDVIĐANJE NAPREDOVANJA TUNELSKOGA BUŠAĆEG STROJA U TVRDIM STIJENAMA (str.74-74)  
Mohammad Hossein Arbabsiar, Mohammad Ali Ebrahimi Farsangi, Hamid Mansouri
Izvorni znanstveni članak 		 
FIRST RECORD OF THE UPPER ILLYRIAN AMMONOID SUBZONE MARKER REITZIITES REITZI IN THE KARST DINARIDES (str.75-84) engleskipdf 4 MB
PRVI NALAZ REITZIITES REITZI MARKERA GORNJOILIRIČKE AMONITNE PODZONE U KRŠKIM DINARIDIMA (str.84-84)  
Duje Smirčić, Dražen Japundžić, Nikolina Gaberšek, Dunja Aljinović, Nediljka Prlj-Šimić, Katarina Krizmanić, Uroš Barudžija, Ivor Pavić
Izvorni znanstveni članak 		 
LIQUID-LIQUID EQUILIBRIA OF THE PHOSPHORIC ACID, ESTER AND WATER TERNARY SYSTEM (str.85-90) engleskipdf 726 KB
RAVNOTEŽA KAPLJEVINA-KAPLJEVINA U TRODIJELNOME SUSTAVU FOSFORNE KISELINE, ESTERA I VODE (str.91-91)  
Vinod Jena, Sanjay Ghosh, Sapana Gupta, Piyush Thakur, Noorjahan Ansari, Natalija Matić
Izvorni znanstveni članak 		 
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