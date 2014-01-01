Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 35 No. 2, 2020.

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FUZZY LOGIC MODELLING TO PREDICT THE LEVEL OF GEOTECHNICAL RISKS IN ROCK TUNNEL BORING MACHINE (TBM) TUNNELLING
(str.1-14)
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MODELIRANJE NEIZRAVNOM LOGIKOM U PREDVIĐANJU STUPNJA GEOTEHNIČKIH RIZIKA KOD BUŠENJA STIJENA METODOM STROJNOGA BUŠENJA TUNELA
(str.14-14)
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Mohammad Hossein Arbabsiar, Mohammad Ali Ebrahimi Farsangi, Hamid Mansouri
Izvorni znanstveni članak
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AN INVESTIGATION INTO FRACTURE TOUGHNESS AND MECHANISMS IN ANISOTROPIC ROCKS USING THE ACOUSTIC EMISSION METHOD
(str.15-21)
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ISTRAŽIVANJE ČVRSTOĆE I MEHANIZMA NASTANKA FRAKTURA U ANIZOTROPNIM STIJENAMA METODOM ODAŠILJANJA ZVUKA
(str.21-21)
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Hadi Zadsar, Masoud Cheraghi Seifabad, Morteza Ahmadi
Izvorni znanstveni članak
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MULTIVARIANCE SOLUTIONS FOR DESIGNING NEW LEVELS OF COAL MINES
(str.23-31)
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MULTIVARIJANTNA RJEŠENJA U DIZAJNIRANJU NOVIH HORIZONATA U RUDNICIMA UGLJENA
(str.32-32)
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Vasyl Lozynskyi, Volodymyr Medianyk, Pavlo Saik, Kanay Rysbekov, Maksym Demydov
Izvorni znanstveni članak
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ANALYSIS OF SPRITES FROM VIDEO OBSERVATIONS MADE BY THE CROATIAN METEOR NETWORK
(str.33-42)
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ANALIZA VATRENJAKA IZ OPAŽANJA HRVATSKE METEORSKE MREŽE
(str.43-43)
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Marko Šegon, Maria Vukić, Damir Šegon
Izvorni znanstveni članak
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COMPARISON OF NIGHT SKY BRIGHTNESS ABOVE ZAGREB AND A NEARBY RURAL LOCATION 2014-2017
(str.45-55)
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USPOREDBA SVJETLINE NOĆNOGA NEBA IZNAD ZAGREBA I IZNAD BLISKE RURALNE LOKACIJE ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2017.
(str.56-56)
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Krešimir Pavlić, Željko Andreić
Izvorni znanstveni članak
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A NEW MODEL FOR PREDICTING THE ADVANCE RATE OF A TUNNEL BORING MACHINE (TBM) IN HARD ROCK CONDITIONS
(str.57-74)
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NOVI MODEL ZA PREDVIĐANJE NAPREDOVANJA TUNELSKOGA BUŠAĆEG STROJA U TVRDIM STIJENAMA
(str.74-74)
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Mohammad Hossein Arbabsiar, Mohammad Ali Ebrahimi Farsangi, Hamid Mansouri
Izvorni znanstveni članak
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FIRST RECORD OF THE UPPER ILLYRIAN AMMONOID SUBZONE MARKER REITZIITES REITZI IN THE KARST DINARIDES
(str.75-84)
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PRVI NALAZ REITZIITES REITZI MARKERA GORNJOILIRIČKE AMONITNE PODZONE U KRŠKIM DINARIDIMA
(str.84-84)
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Duje Smirčić, Dražen Japundžić, Nikolina Gaberšek, Dunja Aljinović, Nediljka Prlj-Šimić, Katarina Krizmanić, Uroš Barudžija, Ivor Pavić
Izvorni znanstveni članak
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LIQUID-LIQUID EQUILIBRIA OF THE PHOSPHORIC ACID, ESTER AND WATER TERNARY SYSTEM
(str.85-90)
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RAVNOTEŽA KAPLJEVINA-KAPLJEVINA U TRODIJELNOME SUSTAVU FOSFORNE KISELINE, ESTERA I VODE
(str.91-91)
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Vinod Jena, Sanjay Ghosh, Sapana Gupta, Piyush Thakur, Noorjahan Ansari, Natalija Matić
Izvorni znanstveni članak
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