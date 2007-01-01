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Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Vol. 8 No. 1, 2020.

Datum izdavanja: lipnja 2020.

Objavljen na Hrčku: 30. 6. 2020.
Sadržaj Puni tekst
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Kazalo  
UTJECAJ SPOLNE ZASTUPLJENOSTI U UPRAVLJAČKIM POZICIJAMA NA PROFITABILNOST VELIKIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.1-17) hrvatskipdf 527 KB
IMPACT OF GENDER REPRESENTATION IN MANAGEMENT POSITIONS ON THE PROFITABILITY OF LARGE ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.1-17)  
Željko Mateljak
Izvorni znanstveni članak 		 
UMJETNE NEURONSKE MREŽE U MODELIRANJU SEZONSKE TURISTIČKE POTRAŽNJE – STUDIJA SLUČAJA HRVATSKE (str.19-39)  
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN MODELLING SEASONAL TOURISM DEMAND – CASE STUDY OF CROATIA (str.19-39) engleskipdf 848 KB
Maja Gregorić, Tea Baldigara
Izvorni znanstveni članak 		 
UTJECAJ POREZA NA DOBIT NA KRETANJE IZRAVNIH STRANIH ULAGANJA U ZEMLJAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE (str.41-58) hrvatskipdf 763 KB
THE IMPACT OF THE CORPORATE INCOME TAX ON THE FDI FLOWS IN THE EU MEMBER COUNTRIES (str.41-58)  
Igor Banović, Helena Blažić, Saša Drezgić
Izvorni znanstveni članak 		 
ČIMBENICI KORIŠTENJA TRGOVAČKOG KREDITA U SME U HRVATSKOJ (str.59-76)  
FACTORS BEHIND TRADE CREDIT FINANCING OF SMEs IN CROATIA (str.59-76) engleskipdf 614 KB
Sandra Pepur, Dujam Kovač, Marijana Ćurak
Izvorni znanstveni članak 		 
MODELIRANJE UTJECAJA UGLEDA TURISTIČKE DESTINACIJE PRISUTNOG U DRUŠTVENIM MEDIJIMA NA ZADOVOLJSTVO TURISTA (str.77-101) hrvatskipdf 606 KB
MODELING THE IMPACT OF TOURISM DESTINATION REPUTATION PRESENTED BY SOCIAL MEDIA ON THE TOURIST SATISFACTION (str.77-101)  
Jelena Mušanović
Izvorni znanstveni članak 		 
KULTUROLOŠKI ASPEKTI POSLOVNOG PREGOVARANJA MENADŽERA HRVATSKIH PODUZEĆA (str.103-119) hrvatskipdf 132 KB
CULTURAL ASPECTS OF CROATIAN MANAGERS’ BUSINESS NEGOTITATION (str.103-119)  
Marija Martinović, Katija Vojvodić, Ana Pušić
Izvorni znanstveni članak 		 
METODA OMEĐIVANJA PODATAKA U MJERENJU EFIKASNOSTI ODBOJKAŠKIH TIMOVA U PRIMORSKO – GORANSKOJ ŽUPANIJI (str.121-134) hrvatskipdf 664 KB
DATA ENVELOPMENT ANALYSIS IN MEASURING THE EFFICIENCY OF VOLLEYBALL TEAMS IN PRIMORSKO-GORANSKA COUNTY (str.121-134)  
Jelena Jardas Antonić, Kristina Kregar, Nenad Vretenar
Izvorni znanstveni članak 		 
UTJECAJ PROGRAMA IPA PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA 2007. – 2013. – INFRASTRUKTURA, TURIZAM I LJUDSKI KAPITAL (str.135-149)  
THE IMPACT OF THE IPA CROSS-BORDER CO-OPERATION HUNGARY - CROATIA 2007 – 2013 PROGRAMME - INFRASTRUCTURE, TOURISM AND HUMAN CAPITAL (str.135-149) engleskipdf 525 KB
Sanela Ravlić, Jerko Glavaš, Mislav Šimunić
Izvorni znanstveni članak 		 
TEHNOLOŠKA EFIKASNOST POLJOPRIVREDE U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE (str.151-168)  
TECHNICAL EFFICIENCY OF AGRICULTURE IN EU COUNTRIES (str.151-168) engleskipdf 359 KB
Robert Rusielik, Beata Szczecińska
Izvorni znanstveni članak 		 
ODREDNICE PODUZETNIČKIH NAMJERA: EMPIRIJSKI DOKAZI IZ HRVATSKE PERSPEKTIVE (str.169-187)  
DETERMINANTS OF ENTREPRENEURIAL INTENTIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM CROATIAN PERSPECTIVE (str.169-187) engleskipdf 684 KB
Davor Širola
Izvorni znanstveni članak 		 
UKLJUČENOST ZAPOSLENIKA I POBOLJŠANJA – ZNAČAJNA NAČELA TQM-A U ZAVODIMA ZA JAVNO ZDRAVSTVO (str.189-201)  
EMPLOYEE ENGAGEMENT AND IMPROVEMENT AS IMPORTANT PRINCIPLES OF TQM IN PUBLIC HEALTH INSTITUTES (str.189-201) engleskipdf 104 KB
Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, Kristina Črnjar, Ivana Škarica
Izvorni znanstveni članak 		 
PRIMJENA METODA ODLUČIVANJA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI (str.203-226) hrvatskipdf 312 KB
APPLICATION OF DECISION MAKING METHODS IN LOCAL SELF-GOVERNMENT (str.203-226)  
Valentina Đurek, Claudia Sedda
Izvorni znanstveni članak 		 
UČINAK PROFITABILNOSTI KROZ PRIZMU KAPITALNE STRUKTURE I OSTALIH ZNAČAJKI PODUZEĆA: EMPIRIJSKA STUDIJA HRVATSKE HOTELSKE INDUSTRIJE (str.227-242)  
PROFITABILITY PERFORMANCE UNDERCAPITAL STRUCTURE AND OTHER COMPANY CHARACTERISTICS: AN EMPIRICAL STUDY OF CROATIAN HOTEL INDUSTRY (str.227-242) engleskipdf 673 KB
Goran Karanović, Ana Štambuk, Davor Jagodić
Prethodno priopćenje 		 
UTJECAJ PODUZETNIŠTVA NA NEZAPOSLENOST MLADIH U TRANZICIJSKIM ZEMLJAMA I ZEMLJAMA MENA-E (str.243-251)  
THE INFLUENCE OF ENTREPRENEURSHIP IN YOUTH UNEMPLOYMENT IN TRANSITION AND MENA COUNTRIES (str.243-251) engleskipdf 525 KB
Rejhan Sulejman
Prethodno priopćenje 		 
KOJA JE POVEZANOST IZMEĐU INOZEMNIH IZRAVNIH ULAGANJA I EKONOMSKOG RASTA? PRIMJER ZEMALJA EU15 (str.253-281)  
WHAT IS THE RELATIONSHIP BETWEEN FDI AND ECONOMIC GROWTH? EVIDENCE FROM EU15 COUNTRIES (str.253-281) engleskipdf 4 MB
Vlatka Bilas
Prethodno priopćenje 		 
UTJECAJ SEZONSKIH OSCILACIJA NA KRETANJE CIJENE DIONICA U SEKTORU TURIZMA (str.283-293) hrvatskipdf 1 MB
THE INFLUENCE OF SEASONAL OSCILLATIONS ON STOCK PRICE TRENDS IN THE TOURISM SECTOR (str.283-293)  
Vedran Šarlija, Vesna Buterin, Denis Buterin
Prethodno priopćenje 		 
DETERMINIRANJE OBILJEŽJA DJELOTVORNOSTI JAVNOG SEKTORA I JAVNOG MENADŽMENTA (str.295-311) hrvatskipdf 944 KB
DETERMINATION OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS WITHIN PUBLIC SECTOR AND PUBLIC MANAGEMENT (str.295-311)  
Dejan Miljenović, Goran Kutnjak, Pavle Jakovac
Pregledni rad 		 
NAPADI UBACIVANJEM SQL IZRAZA – PREVENCIJA I OBRANA (str.313-330) hrvatskipdf 570 KB
SQL INJECTION – PREVENTION AND DEFENSE (str.313-330)  
Nikolina Ljubičić, Danijela Jakšić, Patrizia Poščić
Pregledni rad 		 
ZADOVOLJSTVO MLADIH KORISNIKA USLUGAMA PAKETNIH DOSTAVLJAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.331-351) hrvatskipdf 753 KB
SATISFACTION OF THE YOUNG USERS WITH THE PARCEL DELIVERY SERVICES IN CROATIA (str.331-351)  
Dora Naletina, Mate Damić, Luka Meštrović
Pregledni rad 		 
STRATEŠKO PLANIRANJE TURIZMA U PORTUGALU: IZAZOVI U RAZVOJU NACIONALNOG TURIZMA (str.353-374)  
STRATEGIC TOURISM PLANNING IN PORTUGAL: CHALLENGES FOR THE NATIONAL TOURISM DEVELOPMENT (str.353-374) engleskipdf 1 MB
Sandra Bailoa, Pedro Cravo
Pregledni rad 		 
STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU U HRVATSKOM I PORTUGALSKOM ZAKONODAVSTVU (str.375-391)  
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SPECIALIST IN CROATIAN AND PORTUGUESE LEGISLATION (str.375-391) engleskipdf 552 KB
Domagoj Šantek, Sandra Debeljak, Rui Isidoro
Pregledni rad 		 
RAD NA SIGURAN NAČIN U SKUČENIM PROSTORIMA (str.395-412) hrvatskipdf 1 MB
SAFE WORK IN CONFINED SPACES (str.395-412)  
Kristina Dundović, Stela Stašić
Pregledni rad 		 
UTJECAJ DODATNOG TERETA NA DINAMIKU POLOVINSKOG MODELA VOZILA PRI PRELASKU PREKO UMJETNE IZBOČINE (str.413-426) hrvatskipdf 1 MB
THE INFLUENCE OF ADDITIONAL WEIGHT ON HALF CAR SUSPENSION DYNAMICS WHEN DRIVING ACROSS ARTIFICIAL BUMPS (str.413-426)  
Robert Obajdin, Goranka Štimac Rončević, Sanjin Braut
Stručni rad 		 
RAZVOJ KONTEJNERIZACIJE U SVIJETU I ANALIZA KONTEJNERSKOG PROMETA U LUCI RIJEKA (str.427-442) hrvatskipdf 362 KB
THE DEVELOPMENT OF CONTAINERIZATION IN THE WORLD AND THE ANALYSIS OF CONTAINER TRAFFIC IN THE PORT OF RIJEKA (str.427-442)  
Barbara Rudić, Erika Gržin
Stručni rad 		 
EKONOMSKA EVALUACIJA RAZLICITIH STRATEGIJA SUZBIJANJA KOROVA U PROIZVODNJI CESNJAKA (str.445-454)  
ECONOMIC EVALUATION OF DIFFERENT STRATEGY FOR WEED MANAGEMENT IN GARLIC PRODUCTION (str.445-454) engleskipdf 573 KB
Edita Štefanić, Đorđe Maletić, Dinko Zima, Ivan Štefanić
Pregledni rad 		 
MIŠLJENJE PROIZVOĐAČA EKOLOŠKIH PREHRAMBENIH PROIZVODA O MOGUĆNOSTIMA RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U HRVATSKOJ (str.455-469) hrvatskipdf 595 KB
THE OPINION OF PRODUCERS OF ORGANIC FOOD PRODUCTS ABOUT THE POSSIBILITIES OF ORGANIC AGRICULTURE DEVELOPMENT IN CROATIA (str.455-469)  
Tina Šugar, Kristina Brščić, Tanja Kocković Zaborski
Stručni rad 		 
RECENZENTI - REVIEWERS (str.493-495) hrvatskipdf 416 KB
RECENZENTI - REVIEWERS (str.493-495) engleskipdf 416 KB
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