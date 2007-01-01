Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Vol. 8 No. 1, 2020.

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Sadržaj - Table of Contents
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Kazalo
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UTJECAJ SPOLNE ZASTUPLJENOSTI U UPRAVLJAČKIM POZICIJAMA NA PROFITABILNOST VELIKIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.1-17)
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IMPACT OF GENDER REPRESENTATION IN MANAGEMENT POSITIONS ON THE PROFITABILITY OF LARGE ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF CROATIA
(str.1-17)
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Željko Mateljak
Izvorni znanstveni članak
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UMJETNE NEURONSKE MREŽE U MODELIRANJU SEZONSKE TURISTIČKE POTRAŽNJE – STUDIJA SLUČAJA HRVATSKE
(str.19-39)
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ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN MODELLING SEASONAL TOURISM DEMAND – CASE STUDY OF CROATIA
(str.19-39)
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Maja Gregorić, Tea Baldigara
Izvorni znanstveni članak
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UTJECAJ POREZA NA DOBIT NA KRETANJE IZRAVNIH STRANIH ULAGANJA U ZEMLJAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE
(str.41-58)
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THE IMPACT OF THE CORPORATE INCOME TAX ON THE FDI FLOWS IN THE EU MEMBER COUNTRIES
(str.41-58)
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Igor Banović, Helena Blažić, Saša Drezgić
Izvorni znanstveni članak
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ČIMBENICI KORIŠTENJA TRGOVAČKOG KREDITA U SME U HRVATSKOJ
(str.59-76)
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FACTORS BEHIND TRADE CREDIT FINANCING OF SMEs IN CROATIA
(str.59-76)
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Sandra Pepur, Dujam Kovač, Marijana Ćurak
Izvorni znanstveni članak
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MODELIRANJE UTJECAJA UGLEDA TURISTIČKE DESTINACIJE PRISUTNOG U DRUŠTVENIM MEDIJIMA NA ZADOVOLJSTVO TURISTA
(str.77-101)
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MODELING THE IMPACT OF TOURISM DESTINATION REPUTATION PRESENTED BY SOCIAL MEDIA ON THE TOURIST SATISFACTION
(str.77-101)
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Jelena Mušanović
Izvorni znanstveni članak
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KULTUROLOŠKI ASPEKTI POSLOVNOG PREGOVARANJA MENADŽERA HRVATSKIH PODUZEĆA
(str.103-119)
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CULTURAL ASPECTS OF CROATIAN MANAGERS’ BUSINESS NEGOTITATION
(str.103-119)
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Marija Martinović, Katija Vojvodić, Ana Pušić
Izvorni znanstveni članak
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METODA OMEĐIVANJA PODATAKA U MJERENJU EFIKASNOSTI ODBOJKAŠKIH TIMOVA U PRIMORSKO – GORANSKOJ ŽUPANIJI
(str.121-134)
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DATA ENVELOPMENT ANALYSIS IN MEASURING THE EFFICIENCY OF VOLLEYBALL TEAMS IN PRIMORSKO-GORANSKA COUNTY
(str.121-134)
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Jelena Jardas Antonić, Kristina Kregar, Nenad Vretenar
Izvorni znanstveni članak
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UTJECAJ PROGRAMA IPA PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA 2007. – 2013. – INFRASTRUKTURA, TURIZAM I LJUDSKI KAPITAL
(str.135-149)
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THE IMPACT OF THE IPA CROSS-BORDER CO-OPERATION HUNGARY - CROATIA 2007 – 2013 PROGRAMME - INFRASTRUCTURE, TOURISM AND
HUMAN CAPITAL
(str.135-149)
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Sanela Ravlić, Jerko Glavaš, Mislav Šimunić
Izvorni znanstveni članak
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TEHNOLOŠKA EFIKASNOST POLJOPRIVREDE U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
(str.151-168)
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TECHNICAL EFFICIENCY OF AGRICULTURE IN EU COUNTRIES
(str.151-168)
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Robert Rusielik, Beata Szczecińska
Izvorni znanstveni članak
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ODREDNICE PODUZETNIČKIH NAMJERA: EMPIRIJSKI DOKAZI IZ HRVATSKE PERSPEKTIVE
(str.169-187)
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DETERMINANTS OF ENTREPRENEURIAL INTENTIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM CROATIAN PERSPECTIVE
(str.169-187)
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Davor Širola
Izvorni znanstveni članak
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UKLJUČENOST ZAPOSLENIKA I POBOLJŠANJA – ZNAČAJNA NAČELA TQM-A U ZAVODIMA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
(str.189-201)
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EMPLOYEE ENGAGEMENT AND IMPROVEMENT AS IMPORTANT PRINCIPLES OF TQM IN PUBLIC HEALTH INSTITUTES
(str.189-201)
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Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, Kristina Črnjar, Ivana Škarica
Izvorni znanstveni članak
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PRIMJENA METODA ODLUČIVANJA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI
(str.203-226)
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APPLICATION OF DECISION MAKING METHODS IN LOCAL SELF-GOVERNMENT
(str.203-226)
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Valentina Đurek, Claudia Sedda
Izvorni znanstveni članak
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UČINAK PROFITABILNOSTI KROZ PRIZMU KAPITALNE STRUKTURE I OSTALIH ZNAČAJKI PODUZEĆA: EMPIRIJSKA STUDIJA HRVATSKE
HOTELSKE INDUSTRIJE
(str.227-242)
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PROFITABILITY PERFORMANCE UNDERCAPITAL STRUCTURE AND OTHER COMPANY CHARACTERISTICS: AN EMPIRICAL STUDY OF CROATIAN HOTEL INDUSTRY
(str.227-242)
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Goran Karanović, Ana Štambuk, Davor Jagodić
Prethodno priopćenje
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UTJECAJ PODUZETNIŠTVA NA NEZAPOSLENOST MLADIH U TRANZICIJSKIM ZEMLJAMA I ZEMLJAMA MENA-E
(str.243-251)
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THE INFLUENCE OF ENTREPRENEURSHIP IN YOUTH UNEMPLOYMENT IN TRANSITION AND MENA COUNTRIES
(str.243-251)
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engleskipdf 525 KB
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Rejhan Sulejman
Prethodno priopćenje
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KOJA JE POVEZANOST IZMEĐU INOZEMNIH IZRAVNIH ULAGANJA I EKONOMSKOG RASTA? PRIMJER ZEMALJA EU15
(str.253-281)
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WHAT IS THE RELATIONSHIP BETWEEN FDI AND ECONOMIC GROWTH? EVIDENCE FROM EU15 COUNTRIES
(str.253-281)
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engleskipdf 4 MB
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Vlatka Bilas
Prethodno priopćenje
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UTJECAJ SEZONSKIH OSCILACIJA NA KRETANJE CIJENE DIONICA U SEKTORU TURIZMA
(str.283-293)
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THE INFLUENCE OF SEASONAL OSCILLATIONS ON STOCK PRICE TRENDS IN THE TOURISM SECTOR
(str.283-293)
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Vedran Šarlija, Vesna Buterin, Denis Buterin
Prethodno priopćenje
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DETERMINIRANJE OBILJEŽJA DJELOTVORNOSTI JAVNOG SEKTORA I JAVNOG MENADŽMENTA
(str.295-311)
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DETERMINATION OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS WITHIN PUBLIC SECTOR AND PUBLIC MANAGEMENT
(str.295-311)
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Dejan Miljenović, Goran Kutnjak, Pavle Jakovac
Pregledni rad
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NAPADI UBACIVANJEM SQL IZRAZA – PREVENCIJA I OBRANA
(str.313-330)
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SQL INJECTION – PREVENTION AND DEFENSE
(str.313-330)
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Nikolina Ljubičić, Danijela Jakšić, Patrizia Poščić
Pregledni rad
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ZADOVOLJSTVO MLADIH KORISNIKA USLUGAMA PAKETNIH DOSTAVLJAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.331-351)
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SATISFACTION OF THE YOUNG USERS WITH THE PARCEL DELIVERY SERVICES IN CROATIA
(str.331-351)
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Dora Naletina, Mate Damić, Luka Meštrović
Pregledni rad
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STRATEŠKO PLANIRANJE TURIZMA U PORTUGALU: IZAZOVI U RAZVOJU NACIONALNOG TURIZMA
(str.353-374)
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STRATEGIC TOURISM PLANNING IN PORTUGAL: CHALLENGES FOR THE NATIONAL TOURISM DEVELOPMENT
(str.353-374)
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Sandra Bailoa, Pedro Cravo
Pregledni rad
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STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU U HRVATSKOM I PORTUGALSKOM ZAKONODAVSTVU
(str.375-391)
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OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SPECIALIST IN CROATIAN AND PORTUGUESE LEGISLATION
(str.375-391)
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Domagoj Šantek, Sandra Debeljak, Rui Isidoro
Pregledni rad
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RAD NA SIGURAN NAČIN U SKUČENIM PROSTORIMA
(str.395-412)
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hrvatskipdf 1 MB
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SAFE WORK IN CONFINED SPACES
(str.395-412)
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Kristina Dundović, Stela Stašić
Pregledni rad
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UTJECAJ DODATNOG TERETA NA DINAMIKU POLOVINSKOG MODELA VOZILA PRI PRELASKU PREKO UMJETNE IZBOČINE
(str.413-426)
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hrvatskipdf 1 MB
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THE INFLUENCE OF ADDITIONAL WEIGHT ON HALF CAR SUSPENSION DYNAMICS WHEN DRIVING ACROSS ARTIFICIAL BUMPS
(str.413-426)
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Robert Obajdin, Goranka Štimac Rončević, Sanjin Braut
Stručni rad
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RAZVOJ KONTEJNERIZACIJE U SVIJETU I ANALIZA KONTEJNERSKOG PROMETA U LUCI RIJEKA
(str.427-442)
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THE DEVELOPMENT OF CONTAINERIZATION IN THE WORLD AND THE ANALYSIS OF CONTAINER TRAFFIC IN THE PORT OF RIJEKA
(str.427-442)
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Barbara Rudić, Erika Gržin
Stručni rad
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EKONOMSKA EVALUACIJA RAZLICITIH STRATEGIJA SUZBIJANJA KOROVA U PROIZVODNJI CESNJAKA
(str.445-454)
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ECONOMIC EVALUATION OF DIFFERENT STRATEGY FOR WEED MANAGEMENT IN GARLIC PRODUCTION
(str.445-454)
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Edita Štefanić, Đorđe Maletić, Dinko Zima, Ivan Štefanić
Pregledni rad
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MIŠLJENJE PROIZVOĐAČA EKOLOŠKIH PREHRAMBENIH PROIZVODA O MOGUĆNOSTIMA RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U HRVATSKOJ
(str.455-469)
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THE OPINION OF PRODUCERS OF ORGANIC FOOD PRODUCTS ABOUT THE POSSIBILITIES OF ORGANIC AGRICULTURE DEVELOPMENT IN CROATIA
(str.455-469)
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Tina Šugar, Kristina Brščić, Tanja Kocković Zaborski
Stručni rad
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RECENZENTI - REVIEWERS
(str.493-495)
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hrvatskipdf 416 KB
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RECENZENTI - REVIEWERS
(str.493-495)
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Ostalo
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