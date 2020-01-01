South Eastern European Journal of Communication, Vol. 2 No. 1, 2020.

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STRATEGIC SILENCE IN CRISIS COMMUNICATION – WHEN IS IT BETTER TO REMAIN SILENT?
(str.7-14)
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STRATEŠKA TIŠINA U KRIZNOJ KOMUNIKACIJI − KADA JE BOLJE ŠUTJETI?
(str.15-15)
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Arnela Bevanda, Sanja Bijakšić
Pregledni rad
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UTJECAJ INTEGRIRANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA RAZVOJ KAZALIŠNE PUBLIKE GENERACIJE Y U REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.17-22)
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THE IMPACT OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION ON THE DEVELOPMENT OF THE THEATRE PUBLIC GENERATION Y IN THE REPUBLIC OF CROATIA
(str.23-23)
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Iva Buljubašić
Izvorni znanstveni članak
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KARAKTERISTIKE KRIZNOGA KOMUNICIRANJA U ZRAKOPLOVNOJ INDUSTRIJI
(str.25-35)
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CRISIS COMMUNICATION CHARACTERISTICS IN AVIATION INDUSTRY
(str.36-36)
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Marko Đuzel
Pregledni rad
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DRUŠTVENE MREŽE I KRIZNO KOMUNICIRANJE
(str.37-46)
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SOCIAL NETWORKS AND CRISIS COMMUNICATION
(str.47-47)
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Zdenko Klepić, Lidija Lesko Bošnjak, Mirela Mabić
Prethodno priopćenje
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BRENDOVI, MLADI I KRIZA EMOCIONALNE PISMENOSTI
(str.49-63)
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BRANDS, YOUNG PEOPLE AND THE EMOTIONAL LITERACY CRISIS
(str.64-64)
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Danijel Labaš, Stipan Rimac
Izvorni znanstveni članak
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KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU NA PRIMJERU IZBORA ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE
(str.65-74)
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USAGE OF NEW TECHNOLOGIES IN PUBLIC RELATIONS ON THE EXAMPLE OF ELECTION OF MEMBERS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT FROM THE REPUBLIC OF CROATIA
(str.75-75)
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Daniela Jurčić, Mijo Zidar
Prethodno priopćenje
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KRIZA MEDIJA U DEMOKRATSKIM DRUŠTVIMA – JESU LI SLOBODNI ILI POLITIČKI UVJETOVANI? (slučaj Hrvatska)
(str.77-88)
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MEDIA CRISIS IN DEMOCRATIC SOCIETIES - ARE THEY FREE OR POLITICALLY CONDITIONED (Croatia case)
(str.89-89)
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Gordana Lesinger
Pregledni rad
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THE ROLES OF PUBLIC RELATIONS PRACTITIONERS IN ORGANIZATIONS IN MONTENEGRO
(str.91-102)
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ORGANIZACIJSKE ULOGE PRAKTIČARA ODNOSA SA JAVNOSTIMA U ORGANIZACIJAMA U CRNOJ GORI
(str.103-103)
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Emiolija Rabrenović
Izvorni znanstveni članak
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REPUTACIJSKI SUSTAVI U SLUŽBI IZBJEGAVANJA
KRIZNIH SITUACIJA U TURIZMU
(str.105-111)
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REPUTATION SYSTEMS IN THE SERVICE OF AVOIDANCE OF
CRISIS SITUATIONS IN TOURISM
(str.112-112)
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Jelena Blaži, Anita Jeličić, Tomislav Vidačić
Pregledni rad
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MEDIJSKA PISMENOST: ORUŽJE U HIBRIDNOM RATU PROTIV LAŽNIH VIJESTI I DEZINFORMACIJA
(str.113-124)
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MEDIA LITERACY: A HYBRID WARFARE AGAINST THE FAKE NEWS AND MISINFORMATION
(str.125-125)
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Ivana Sivrić
Pregledni rad
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KRIZNO KOMUNICIRANJE − SLUČAJ IZ HRVATSKE
(str.127-135)
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CRISIS COMMUNICATION – A CASE FROM CROATIA
(str.136-136)
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Ante Vuletić
Pregledni rad
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PERCEPCIJA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE
METKOVIĆ O UTJECAJU MEDIJA NA
KOMUNIKACIJU U OBITELJI
(str.137-146)
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HIGH SCHOOL METKOVIĆ STUDENTS’ PERCEPTION OF MEDIA INFLUENCE ON FAMILY COMMUNICATION
(str.147-147)
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Rosanda Lovrić, Ana Gongola
Prethodno priopćenje
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