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South Eastern European Journal of Communication, Vol. 2 No. 1, 2020.

South Eastern European Journal of Communication,Vol. 2 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2020.

Objavljen na Hrčku: 10. 7. 2020.
Sadržaj Puni tekst
STRATEGIC SILENCE IN CRISIS COMMUNICATION – WHEN IS IT BETTER TO REMAIN SILENT? (str.7-14) engleskidoc 84 KB
STRATEŠKA TIŠINA U KRIZNOJ KOMUNIKACIJI − KADA JE BOLJE ŠUTJETI? (str.15-15) hrvatskidocx 13 KB
Arnela Bevanda, Sanja Bijakšić
Pregledni rad 		 
UTJECAJ INTEGRIRANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA RAZVOJ KAZALIŠNE PUBLIKE GENERACIJE Y U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.17-22) hrvatskidoc 131 KB
THE IMPACT OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION ON THE DEVELOPMENT OF THE THEATRE PUBLIC GENERATION Y IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.23-23) engleskidoc 33 KB
Iva Buljubašić
Izvorni znanstveni članak 		 
KARAKTERISTIKE KRIZNOGA KOMUNICIRANJA U ZRAKOPLOVNOJ INDUSTRIJI (str.25-35) hrvatskidoc 462 KB
CRISIS COMMUNICATION CHARACTERISTICS IN AVIATION INDUSTRY (str.36-36) engleskidocx 12 KB
Marko Đuzel
Pregledni rad 		 
DRUŠTVENE MREŽE I KRIZNO KOMUNICIRANJE (str.37-46) hrvatskidoc 176 KB
SOCIAL NETWORKS AND CRISIS COMMUNICATION (str.47-47) engleskidocx 13 KB
Zdenko Klepić, Lidija Lesko Bošnjak, Mirela Mabić
Prethodno priopćenje 		 
BRENDOVI, MLADI I KRIZA EMOCIONALNE PISMENOSTI (str.49-63) hrvatskidoc 234 KB
BRANDS, YOUNG PEOPLE AND THE EMOTIONAL LITERACY CRISIS (str.64-64) engleskidocx 13 KB
Danijel Labaš, Stipan Rimac
Izvorni znanstveni članak 		 
KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU NA PRIMJERU IZBORA ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE (str.65-74) hrvatskidocx 15 KB
USAGE OF NEW TECHNOLOGIES IN PUBLIC RELATIONS ON THE EXAMPLE OF ELECTION OF MEMBERS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT FROM THE REPUBLIC OF CROATIA (str.75-75)  
Daniela Jurčić, Mijo Zidar
Prethodno priopćenje 		 
KRIZA MEDIJA U DEMOKRATSKIM DRUŠTVIMA – JESU LI SLOBODNI ILI POLITIČKI UVJETOVANI? (slučaj Hrvatska) (str.77-88) hrvatskidoc 763 KB
MEDIA CRISIS IN DEMOCRATIC SOCIETIES - ARE THEY FREE OR POLITICALLY CONDITIONED (Croatia case) (str.89-89) engleskidocx 13 KB
Gordana Lesinger
Pregledni rad 		 
THE ROLES OF PUBLIC RELATIONS PRACTITIONERS IN ORGANIZATIONS IN MONTENEGRO (str.91-102) engleskidocx 70 KB
ORGANIZACIJSKE ULOGE PRAKTIČARA ODNOSA SA JAVNOSTIMA U ORGANIZACIJAMA U CRNOJ GORI (str.103-103) hrvatskidocx 13 KB
Emiolija Rabrenović
Izvorni znanstveni članak 		 
REPUTACIJSKI SUSTAVI U SLUŽBI IZBJEGAVANJA KRIZNIH SITUACIJA U TURIZMU (str.105-111) hrvatskidoc 264 KB
REPUTATION SYSTEMS IN THE SERVICE OF AVOIDANCE OF CRISIS SITUATIONS IN TOURISM (str.112-112) engleskidocx 13 KB
Jelena Blaži, Anita Jeličić, Tomislav Vidačić
Pregledni rad 		 
MEDIJSKA PISMENOST: ORUŽJE U HIBRIDNOM RATU PROTIV LAŽNIH VIJESTI I DEZINFORMACIJA (str.113-124) hrvatskidoc 359 KB
MEDIA LITERACY: A HYBRID WARFARE AGAINST THE FAKE NEWS AND MISINFORMATION (str.125-125) engleskidocx 13 KB
Ivana Sivrić
Pregledni rad 		 
KRIZNO KOMUNICIRANJE − SLUČAJ IZ HRVATSKE (str.127-135) hrvatskidoc 177 KB
CRISIS COMMUNICATION – A CASE FROM CROATIA (str.136-136) engleskidocx 12 KB
Ante Vuletić
Pregledni rad 		 
PERCEPCIJA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ O UTJECAJU MEDIJA NA KOMUNIKACIJU U OBITELJI (str.137-146) hrvatskidoc 202 KB
HIGH SCHOOL METKOVIĆ STUDENTS’ PERCEPTION OF MEDIA INFLUENCE ON FAMILY COMMUNICATION (str.147-147) engleskidocx 12 KB
Rosanda Lovrić, Ana Gongola
Prethodno priopćenje 		 
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