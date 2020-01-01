Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 35 No. 3, 2020.

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SULFUR, METAL(LOID)S, RADIOACTIVITY, AND CYTOTOXICITY IN ABANDONED KARSTIC RAŠA COAL-MINE DISCHARGES (THE NORTH ADRIATIC SEA)
(str.1-16)
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RAZINE SUMPORA, METALA, POLUMETALA, RADIOAKTIVNOSTI I CITOTOKSIČNOSTI U KRŠKIM ISPUSTIMA VODE IZ NAPUŠTENIH RAŠKIH UGLJENOKOPA (SJEVERNI DIO JADRANSKOGA MORA)
(str.16-16)
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Gordana Medunić, Damir Bucković, Andreja Prevendar Crnić, Tomislav Bituh, Višnja Gaurina Srček, Kristina Radošević, Mladen Bajramović, Željka Zgorelec
Izvorni znanstveni članak
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THE EFFECT OF GEOLOGICAL PROPERTIES OF DIMENSION STONES ON THE PREDICTION OF SPECIFIC ENERGY (SE) DURING DIAMOND WIRE CUTTING OPERATIONS
(str.17-27)
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UTJECAJ GEOLOŠKIH SVOJSTAVA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOGA KAMENA NA PREDVIĐANJE SPECIFIČNE ENERGIJE TIJEKOM REZANJA DIJAMANTNOM ŽICOM
(str.27-27)
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Mehrbod Khoshouei, Mohammad Hossein Jalalian, Raheb Bagherpour
Izvorni znanstveni članak
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INVESTIGATING THE ACOUSTIC SIGNS OF DIFFERENT ROCK TYPES BASED ON THE VALUES OF ACOUSTIC SIGNAL RMS
(str.29-38)
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ISTRAŽIVANJE ZVUČNOGA ZAPISA U RAZLIČITIM VRSTAMA STIJENA NA TEMELJU VRIJEDNOSTI RMS ZVUČNOGA SIGNALA
(str.38-38)
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Mehrbod Khoshouei, Raheb Bagherpour, Mohammad Hossein Jalalian, Mojtaba Yari
Izvorni znanstveni članak
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RESILIENCE MEASUREMENT OF LONGWALL MACHINERY
(str.39-44)
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MJERENJE OTPORNOSTI STROJEVA ZA ŠIROKOČELNO ISKAPANJE
(str.44-44)
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Sasan Heydari, Seyed Hadi Hoseini, Behzad Ghodrati, Uday Kumar
Izvorni znanstveni članak
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THE GEOLOGICAL SIGNIFICANCE OF MAJSTORSKA CESTA – A HISTORICAL ROAD ON VELEBIT MT. WITH A SPECIAL REVIEW OF JURASSIC CARBONATE ROCKS
(str.45-54)
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GEOLOŠKA VAŽNOST MAJSTORSKE CESTE NA VELEBITU S OSOBITIM OSVRTOM NA JURSKE NASLAGE
(str.55-58)
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Ivo Velić, Josipa Velić
Pregledni rad
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GROUND VIBRATION DUE TO BLASTING IN DAM AND HYDROPOWER PROJECTS
(str.59-66)
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VIBRACIJE TLA USLIJED MINIRANJA U BRANAMA I HIDROELEKTRANAMA
(str.66-66)
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Hojjat Hosseinzadeh Gharehgheshlag, Aref Alipour
Prethodno priopćenje
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THE INFLUENCE OF DISCONTINUITIES ON ROCK MASS QUALITY AND OVERALL STABILITY OF ANDESITE ROCK SLOPE IN WEST JAVA
(str.67-76)
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UTJECAJ DISKONTINUITETA NA KVALITETU STIJENSKE MASE I OPĆU STABILNOST ANDEZITNIH STIJENA NA ZAPADNOJ JAVI
(str.76-76)
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Alvian Rizky Yanuardian, Koko Hermawan, Antonina Pri Martireni, Adrin Tohari
Stručni rad
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TOE-TO-HEEL AIR INJECTION IN-SITU COMBUSTION PROCESS: CASE STUDY FROM THE AZRAQ BASIN, JORDA
(str.77-84)
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PROCES TOE-TO-HEEL UTISKIVANJA ZRAKA ZA IN-SITU SPALJIVANJE NAFTE U LEŽIŠTU: PRIMJER IZ BAZENA AZRAQ, JORDAN
(str.84-84)
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Mehaysen Ahmed Al-Mahasneh
Stručni rad
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RISK ANALYSIS OF ROOF FALL AND PREDICTION OF DAMAGED REGIONS AT RETREAT LONGWALL COAL MINING FACE
(str.85-95)
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ANALIZA RIZIKA OD PADA KROVINE I PREDVIĐANJE OŠTEĆENJA PODRUČJA PRI RUDARENJU UGLJENA POVLAČENJEM ŠIROKOGA ČELA
(str.95-95)
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Sajjad Aghababaei, Gholamreza Saeedi, Hossein Jalalifar
Izvorni znanstveni članak
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SELECTION OF THE MOST PROPER DRILLING AND BLASTING PATTERN BY USING MADM METHODS (A CASE STUDY: SANGAN IRON ORE MINE, IRAN)
(str.97-108)
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ODABIR NAJPRIKLADNIJEGA NAČINA BUŠENJA I MINIRANJA UPOTREBOM MADM METODA (STUDIJA SLUČAJA: RUDNIK ŽELJEZA SANGAN, IRAN)
(str.108-108)
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Ahmad Aryafar, Mohammad Javad Rahimdel, Ehsan Tavakkoli
Prethodno priopćenje
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