hrcak mascot   Srce   HID

Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 35 No. 3, 2020.

Rudarsko-geološko-naftni zbornik,Vol. 35 No. 3
Datum izdavanja: srpnja 2020.

Objavljen na Hrčku: 22. 7. 2020.
Sadržaj Puni tekst
SULFUR, METAL(LOID)S, RADIOACTIVITY, AND CYTOTOXICITY IN ABANDONED KARSTIC RAŠA COAL-MINE DISCHARGES (THE NORTH ADRIATIC SEA) (str.1-16) engleskipdf 3 MB
RAZINE SUMPORA, METALA, POLUMETALA, RADIOAKTIVNOSTI I CITOTOKSIČNOSTI U KRŠKIM ISPUSTIMA VODE IZ NAPUŠTENIH RAŠKIH UGLJENOKOPA (SJEVERNI DIO JADRANSKOGA MORA) (str.16-16)  
Gordana Medunić, Damir Bucković, Andreja Prevendar Crnić, Tomislav Bituh, Višnja Gaurina Srček, Kristina Radošević, Mladen Bajramović, Željka Zgorelec
Izvorni znanstveni članak 		 
THE EFFECT OF GEOLOGICAL PROPERTIES OF DIMENSION STONES ON THE PREDICTION OF SPECIFIC ENERGY (SE) DURING DIAMOND WIRE CUTTING OPERATIONS (str.17-27) engleskipdf 3 MB
UTJECAJ GEOLOŠKIH SVOJSTAVA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOGA KAMENA NA PREDVIĐANJE SPECIFIČNE ENERGIJE TIJEKOM REZANJA DIJAMANTNOM ŽICOM (str.27-27)  
Mehrbod Khoshouei, Mohammad Hossein Jalalian, Raheb Bagherpour
Izvorni znanstveni članak 		 
INVESTIGATING THE ACOUSTIC SIGNS OF DIFFERENT ROCK TYPES BASED ON THE VALUES OF ACOUSTIC SIGNAL RMS (str.29-38) engleskipdf 5 MB
ISTRAŽIVANJE ZVUČNOGA ZAPISA U RAZLIČITIM VRSTAMA STIJENA NA TEMELJU VRIJEDNOSTI RMS ZVUČNOGA SIGNALA (str.38-38)  
Mehrbod Khoshouei, Raheb Bagherpour, Mohammad Hossein Jalalian, Mojtaba Yari
Izvorni znanstveni članak 		 
RESILIENCE MEASUREMENT OF LONGWALL MACHINERY (str.39-44) engleskipdf 632 KB
MJERENJE OTPORNOSTI STROJEVA ZA ŠIROKOČELNO ISKAPANJE (str.44-44)  
Sasan Heydari, Seyed Hadi Hoseini, Behzad Ghodrati, Uday Kumar
Izvorni znanstveni članak 		 
THE GEOLOGICAL SIGNIFICANCE OF MAJSTORSKA CESTA – A HISTORICAL ROAD ON VELEBIT MT. WITH A SPECIAL REVIEW OF JURASSIC CARBONATE ROCKS (str.45-54) engleskipdf 1 MB
GEOLOŠKA VAŽNOST MAJSTORSKE CESTE NA VELEBITU S OSOBITIM OSVRTOM NA JURSKE NASLAGE (str.55-58) hrvatskipdf 195 KB
Ivo Velić, Josipa Velić
Pregledni rad 		 
GROUND VIBRATION DUE TO BLASTING IN DAM AND HYDROPOWER PROJECTS (str.59-66) engleskipdf 1 MB
VIBRACIJE TLA USLIJED MINIRANJA U BRANAMA I HIDROELEKTRANAMA (str.66-66)  
Hojjat Hosseinzadeh Gharehgheshlag, Aref Alipour
Prethodno priopćenje 		 
THE INFLUENCE OF DISCONTINUITIES ON ROCK MASS QUALITY AND OVERALL STABILITY OF ANDESITE ROCK SLOPE IN WEST JAVA (str.67-76) engleskipdf 3 MB
UTJECAJ DISKONTINUITETA NA KVALITETU STIJENSKE MASE I OPĆU STABILNOST ANDEZITNIH STIJENA NA ZAPADNOJ JAVI (str.76-76)  
Alvian Rizky Yanuardian, Koko Hermawan, Antonina Pri Martireni, Adrin Tohari
Stručni rad 		 
TOE-TO-HEEL AIR INJECTION IN-SITU COMBUSTION PROCESS: CASE STUDY FROM THE AZRAQ BASIN, JORDA (str.77-84) engleskipdf 3 MB
PROCES TOE-TO-HEEL UTISKIVANJA ZRAKA ZA IN-SITU SPALJIVANJE NAFTE U LEŽIŠTU: PRIMJER IZ BAZENA AZRAQ, JORDAN (str.84-84)  
Mehaysen Ahmed Al-Mahasneh
Stručni rad 		 
RISK ANALYSIS OF ROOF FALL AND PREDICTION OF DAMAGED REGIONS AT RETREAT LONGWALL COAL MINING FACE (str.85-95) engleskipdf 3 MB
ANALIZA RIZIKA OD PADA KROVINE I PREDVIĐANJE OŠTEĆENJA PODRUČJA PRI RUDARENJU UGLJENA POVLAČENJEM ŠIROKOGA ČELA (str.95-95)  
Sajjad Aghababaei, Gholamreza Saeedi, Hossein Jalalifar
Izvorni znanstveni članak 		 
SELECTION OF THE MOST PROPER DRILLING AND BLASTING PATTERN BY USING MADM METHODS (A CASE STUDY: SANGAN IRON ORE MINE, IRAN) (str.97-108) engleskipdf 968 KB
ODABIR NAJPRIKLADNIJEGA NAČINA BUŠENJA I MINIRANJA UPOTREBOM MADM METODA (STUDIJA SLUČAJA: RUDNIK ŽELJEZA SANGAN, IRAN) (str.108-108)  
Ahmad Aryafar, Mohammad Javad Rahimdel, Ehsan Tavakkoli
Prethodno priopćenje 		 
Posjeta: 0 *