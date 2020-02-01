Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, No. 1-2/2020, 2020.

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EXPERT OPINION IN ADMINISTRATIVE DISPUTE – IS THE COURT OBLIGED TO CONDUCT IT AND WHEN?
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VJEŠTAČENJE U UPRAVNOM SPORU – JE LI GA I KADA SUD DUŽAN PROVESTI?
(str.7-20)
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Frane Staničić
Izvorni znanstveni članak
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ASSESSMENT OF THE UTILITY OF INDIVIDUAL OPTIONS DIGITAL SMART HOMES
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PROCJENA KORISNOSTI POJEDINIH MOGUĆNOSTI DIGITALNIH PAMETNIH KUĆA
(str.21-33)
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Matija Varga
Izvorni znanstveni članak
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PROCESS AND IMPORTANCE OF MARKET SEGMENTATION ON THE EXAMPLE OF THE REAL ESTATE MARKET
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POSTUPAK I ZNAČAJ SEGMENTACIJE TRŽIŠTA NA PRIMJERU TRŽIŠTA NEKRETNINA
(str.35-43)
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Boris Marjanović, Robert Pervan
Prethodno priopćenje
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RELATIONSHIP BETWEEN DISCLOSURE OF AUDIT FEE AMOUNTS AND NUMBER OF REPORTED KEY AUDIT MATTERS
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MEĐUODNOS JAVNE OBJAVE IZNOSA NAKNADA ZA USLUGE REVIZORA I PRIOPĆAVANJA KLJUČNIH REVIZIJSKIH PITANJA
(str.45-54)
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Toni Šušak, Mario Filipović
Prethodno priopćenje
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NEW STRATEGIES IN THE LEADING HIGH-TECH COMPANIES
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NOVE STRATEGIJE VODEĆIH HIGH-TECH KOMPANIJA
(str.55-68)
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Filip Batur, Aleksandra Krajnović, Ante Panjkota
Prethodno priopćenje
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EKONOMSKE KATASTROFE - ŠTO ZAISTA ZNAMO?
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ECONOMIC DISASTERS – WHAT DO WE REALLY KNOW?
(str.69-77)
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Vinko Muštra
Prethodno priopćenje
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INPUT-OUTPUT TABLES APPLICATION IN THE STUDY OF RELATIONS AMONG PRODUCTIVE SECTORS OF THE NATIONAL ECONOMY
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PRIMJENA INPUT-OUTPUT TABLICA U IZUČAVANJU ODNOSA IZMEĐU PROIZVODNIH SEKTORA NACIONALNOG GOSPODARSTVA
(str.79-88)
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Damira Keček
Pregledni rad
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ZERO-POINT CLAMPING SYSTEMS FEATURES
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ZNAČAJKE STEZNIH SUSTAVA S DEFINIRANOM NUL-TOČKOM
(str.89-97)
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Luka Olivari
Pregledni rad
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CROATIAN YOUTH POLICY OBJECTIVES IN THE TRAP OF HORIZONTAILITY
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CILJEVI POLITIKA/E ZA MLADE U HRVATSKOJ U ZAMCI HORIZONTALNOSTI
(str.99-105)
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Marko Kovačić, Nikola Baketa
Stručni rad
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KAKO MLADI LJUDI PROVODE VRIJEME ONLINE?
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HOW DO YOUNG ADULTS SPEND THEIR TIME ONLINE?
(str.107-119)
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Jelena Šišara, Anastasia Neburac, Dan Vartic
Stručni rad
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CRIMINAL LAW CONVENTION ON CORRUPTION AND ITS RELATION TO THE CRIMINAL CODE OF REPUBLIC OF KOSOVO
(str.121-127)
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Bejtush Gashi, Adrianit Ibrahimi
Stručni rad
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OPEN ACCESS TO FINAL PAPERS IN POLYTECHNICS DIGITAL REPOSITORIES ON NATIONAL REPOSITORY ZIR
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ZASTUPLJENOST OTVORENOG PRISTUPA ZAVRŠNIM RADOVIMA U DIGITALNIM REPOZITORIJIMA HRVATSKIH VELEUČILIŠTA NA NACIONALNOM REPOZITORIJU ZIR
(str.129-137)
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Petra Horvat
Stručni rad
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QUALITY MANAGEMENT AND SOCIAL RESPONSIBILITY IN PROJECT MANAGEMENT
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UPRAVLJANJE KVALITETOM I DRUŠTVENA ODGOVORNOST U PROJEKTNOM MENADŽMENTU
(str.139-154)
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Valentina Vinšalek Stipić
Stručni rad
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IMPACT OF 5G NETWORK ON INTERNET OF THINGS (IOT)
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UTJECAJ 5G MREŽE NA INTERNET STVARI
(str.155-169)
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Ivan Livaja, Zvonimir Klarin
Stručni rad
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BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN INSURANCE
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BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA U OSIGURANJU
(str.171-181)
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Nemanja Budimir
Stručni rad
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IZAZOVI U PERCEPCIJI I PRIJEVODU ENGLESKOG POSLOVNOG NAZIVLJA U HRVATSKOM JEZIKU
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CHALLENGES IN THE PERCEPTION AND TRANSLATION OF ENGLISH BUSINESS TERMS IN THE CROATIAN LANGUAGE
(str.183-190)
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Ivana Bratić, Ivana Kardum Goleš, Goran Crnica
Stručni rad
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STAVOVI STUDENATA O ZNAČAJU TEČNOSTI I TOČNOSTI PRI UČENJU STRANOG JEZIKA
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STUDENTS’ VIEWS ON THE IMPORTANCE OF FLUENCY AND ACCURACY IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION
(str.191-196)
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Marija Krstinić
Stručni rad
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IZAZOVI TIJEKOM IZRADE SILABUSA ZA POTREBE KOLEGIJA ENGLESKOG JEZIKA STRUKE I i II (HUMANISTIČKI I DRUŠTVENI SMJER SVEUČILIŠTA U ZADRU)
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CHALLENGES IN SYLLABUS DESIGN FOR ESP COURSES I / II (FOR STUDENTS OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES AT THE UNIVERSITY OF ZADAR)
(str.197-205)
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Marijana Birtić Vučić, Anamarija Štulina
Stručni rad
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