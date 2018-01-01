Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 41 No. 2, 2020.

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KRITERIJI ZA IZRICANJE ODGOJNIH MJERA
(str.445-465)
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COURT DECISION CRITERIA ON CORRECTIONAL MEASURES
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KRITERIEN FÜR VERHÄNGUNG VON ERZIEHUNGSMASSNAHMEN
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CRITERI PER L'IMPOSIZIONE DI MISURE EDUCATIVE
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Ljiljana Mikšaj - Todorović, Maja Vučić Blažić
Izvorni znanstveni članak
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RECEPCIJA RIMSKOG PRAVA NA GLAGOLJICI: BILJEŽNIČKI ZAPISNIK O ARBITRAŽI U MOŠĆENICAMA IZ 1621. GODINE PROVEDENOJ PO UZORU IZ RIMSKOG PRAVA (IZVOR, OSNIVANJE ARBITRAŽE, IZBOR ARBITARA I SPOR)
(str.469-482)
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RECEIVING ROMAN LAW IN GLAGOLITHICAL SCRIPT: NOTARIAL PROTOCOL OF THE 1621 ARBITRATION OF MOŠĆENICE BASED ON ROMAN LAW (SOURCE, ARBITRATION ARRANGEMENT, SELECTION OF ARBITRATORS AND THE DISPUTE)
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REZEPTION DES RÖMISCHEN RECHTS IN GLAGOLITISCHER SCHRIFT: NOTARIELLE NIEDERSCHRIFT AUS DEM JAHR 1621 ZUM SCHIEDSVERFAHREN DAS IN EINKLANG MIT RÖMISCHEN RECHT
(QUELLE, SCHIEDSVERFAHRENSDURCHFÜHRUNG, WAHL DES SCHIEDSRICHTERS UND STREITIGKEIT) IN MOSCHTSCHENIZ DURCHGEFÜHRT WURDE
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LA RECEZIONE DEL DIRITTO ROMANO IN GLAGOLITICO: IL VERBALE NOTARILE SULL’ARBITRATO A MOSCHIENA DEL 1621 REDATTO SUL MODELLO DEL DIRITTO ROMANO (LA FONTE, LA COSTITUZIONE DELL’ARBITRATO, LA SELEZIONE DEGLI ARBITRI E LA LITE)
(str.485-485)
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Ivan Milotić
Izvorni znanstveni članak
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PAUŠALNA NAKNADA TROŠKOVA NAPLATE U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA – ZAKONSKI IZNOS I NJEZIN ODNOS PREMA NAKNADI ŠTETE ZBOG
ZAKAŠNJENJA S PLAĆANJEM
(str.487-505)
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LUMP SUM COMPENSATION FOR RECOVERY COSTS IN COMMERCIAL TRANSACTIONS – THE STATUTORY AMOUNT AND ITS RELATIONSHIP WITH THE COMPENSATION OF DAMAGES INCURRED DUE TO LATE PAYMENT
(str.506-506)
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BEITREIBUNGSKOSTENPAUSCHALE IM GESCHÄFTSVERKEHR – DER GESETZLICHE BETRAG IM VERHÄLTNIS ZUM SCHADENERSATZ BEI
ZAHLUNGSVERZUG
(str.506-507)
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RISCARCIMENTO FORFETTARIO DEI COSTI DI RECUPERO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - L'IMPORTO STABILITO DALLA LEGGE E LA SUA RELAZIONE CON IL RISARCIMENTO DEI DANNI KAZIONATI DAL RITARDO DI PAGAMENTO
(str.507-507)
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Ivan Tot
Izvorni znanstveni članak
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EVOLUCIJA FISKALNOGA SUVERENITETA U ENGLESKOJ: OD SREDSTVA OGRANIČENJA VLADARA DO PREROGATIVA ZAKONODAVNE VLASTI
(str.509-527)
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EVOLUTION OF FISCAL SOVEREIGNTY IN ENGLAND: FROM AN INSTRUMENT OF RESTRAINING THE KING TO THE PARLIAMENTARY PREROGATIVE
(str.528-528)
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DIE EVOLUTION FISKALISCHER SOUVERÄNITÄT IN ENGLAND: VON MITTELN DER HERRSCHERBESCHRÄNKUNG ZUM PRÄROGATIV DER
GESETZGEBUNGSGEWALT
(str.528-529)
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L'EVOLUZIONE DELLA SOVRANITÀ FISCALE IN INGHILTERRA: DAI MEZZI DI LIMITAZIONE DEL SOVRANO ALLA PREROGATIVA DELL’AUTORITÀ
LEGISLATIVA
(str.529-529)
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Miran Marelja, Valentino Kuzelj
Prethodno priopćenje
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OVLASTI I MJERE ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH VLASTI U JAVNOM ZDRAVSTVU U SLAVONIJI U 19. STOLJEĆU
(str.531-542)
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AUTHORITIES AND MEASURES OF COUNTY AND CITY AUTHORITIES IN PUBLIC HEALTH IN SLAVONIA IN THE 19TH CENTURY
(str.543-543)
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BEFUGNISSE UND MASSNAHMEN DER GESPANSCHAFTS- UND STADTGEWALT IM GESUNDHEITSWESEN SLAWONIENS IM 19.
JAHRHUNDERT
(str.544-544)
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POTERI E MISURE DELLE AUTORITÀ DELLE CONTEE E DELLE CITTÀ NELLA SANITÀ PUBBLICA IN SLAVONIA NEL XIX SECOLO
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Miro Gardaš, Slavko Čandrlić, Marko Repić
Pregledni rad
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PRISEGA KAO DOKAZNO SREDSTVO U VINODOLSKOM ZAKONU
(str.547-564)
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THE OATH AS THE TOOL OF EVIDENCE IN THE CODE OF VINODOL
(str.565-565)
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EID ALS BEWEISMITTEL IM GESETZ VON VINODOL
(str.565-566)
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IL GIURAMENTO COME MEZZO DI PROVA NELLA LEGGE DEL VINODOL
(str.566-566)
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László Heka
Pregledni rad
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PRAVNO-POVIJESNI PRIKAZ RAZVOJA REGULACIJE INSTITUTA IZMOLJENE POSUDBE U HRVATSKOM PRAVU
(str.567-586)
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LEGAL-HISTORICAL OVERVIEW OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF PRECARIOUS LOAN IN CROATIAN LEGISLATION
(str.587-587)
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RECHTSGESCHICHTLICHER ÜBERBLICK VON DER NORMUNGSENTWICKLUNG DES BITTLEIHENS IM KROATISCHEN RECHT
(str.588-588)
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RASSEGNA STORICO-GIURIDICA DELLO SVILUPPO DELLA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL PRECARIUM NEL DIRITTO CROATO
(str.588-589)
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Jelena Kasap, Višnja Lachner
Pregledni rad
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SPECIAL INSTITUTES OF THE KANUN OF LEKË DUKAGJINI AND ITS APPLICATION IN CONTEMPORARY TIME AMONG THE ALBANIANS
(str.591-606)
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POSEBNI PRAVNI INSTITUTI KANUNA LEKË DUKAGJINA I NJIHOVA PRIMJENA MEĐU ALBANCIMA U SUVREMENO DOBA
(str.607-607)
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SONDERINSTITUTE DES KANUN VON LEKË DUKAGJINI UND SEINE ANWENDUNG IM ZEITGENÖSSISCHEN ALBANIENS
(str.607-607)
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ISTITUTO SPECIALE DEL KANUN DI LEKË DUKAGJINI E LA SUA APPLICAZIONE NELL’EPOCA CONTEMPORANEA DEGLI ALBANESI
(str.608-608)
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Islam Qerimi
Pregledni rad
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JE LI BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA BUDUĆNOST DIGITALIZACIJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA?
(str.609-628)
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IS BLOCKCHAIN TECHNOLOGY THE FUTURE OF LAND REGISTRY DIGITALIZATION?
(str.629-629)
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BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE ALS ZUKUNFT DER DIGITALISIERUNG VON GRUNDBÜCHERN?
(str.629-630)
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LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN È IL FUTURO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI LIBRI FONDIARI?
(str.630-630)
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Josip Dešić, Kristijan Lenac
Pregledni rad
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AN APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS IN THE AREA OF CONTROL OVER ADMINISTRATION
(str.631-648)
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PRISTUP IMPLEMENTACIJI MEĐUNARODNIH PRAVNIH INSTRUMENATA U PODRUČJU KONTROLE NAD UPRAVOM
(str.649-649)
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ANSATZ ZUR UMSETZUNG DER INTERNATIONALEN RECHTSINSTRUMENTE HINSICHTLICH DER ÜBERPRÜFUNG DER VERWALTUNG
(str.649-650)
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UN APPROCCIO ALL’IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI LEGALI INTERNAZIONALI NELL’AREA DEL CONTROLLO SULL’AMMINISTRAZIONE
(str.650-651)
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Blerton Sinani
Stručni rad
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ZABRANA ONLINE IGARA NA SREĆU KAO POSLJEDICA POREZNOGA ZAKONODAVSTVA: (NE)OPRAVDANA OGRANIČENJA
(str.653-664)
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BANNING ONLINE GAMBLING AS A CONSEQUENCE OF TAX LEGISLATION: (NON) JUSTIFIED RESTRICTIONS
(str.665-665)
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VERBOT VON ONLINE-GLÜCKSSPIELEN ALS FOLGE DER STEUERGESETZGEBUNG: (UN)BEGRÜNDETE BESCHRÄNKUNGEN
(str.665-666)
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DIVIETO DEI GIOCHI D'AZZARDO ONLINE COME UNA CONSEGUENZA DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA: RESTRIZIONI (IN)GIUSTIFICATE
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Matteo Cvenček
Stručni rad
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Matija Matičić, Israeli - Palestinian Negotiations. From 1991 to
2018: The Case for Political Realism and Inevitability of a Two
State Solution, Glas koncila, Zagreb, 2019., str. 1-206.
(str.669-670)
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Budislav Vukas
Recenzija, Prikaz
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