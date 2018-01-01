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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 41 No. 2, 2020.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,Vol. 41 No. 2
Datum izdavanja: rujna 2020.

Objavljen na Hrčku: 27. 9. 2020.
Sadržaj Puni tekst
KRITERIJI ZA IZRICANJE ODGOJNIH MJERA (str.445-465) hrvatskipdf 571 KB
COURT DECISION CRITERIA ON CORRECTIONAL MEASURES (str.466-466)  
KRITERIEN FÜR VERHÄNGUNG VON ERZIEHUNGSMASSNAHMEN (str.466-467)  
CRITERI PER L'IMPOSIZIONE DI MISURE EDUCATIVE (str.467-467)  
Ljiljana Mikšaj - Todorović, Maja Vučić Blažić
Izvorni znanstveni članak 		 
RECEPCIJA RIMSKOG PRAVA NA GLAGOLJICI: BILJEŽNIČKI ZAPISNIK O ARBITRAŽI U MOŠĆENICAMA IZ 1621. GODINE PROVEDENOJ PO UZORU IZ RIMSKOG PRAVA (IZVOR, OSNIVANJE ARBITRAŽE, IZBOR ARBITARA I SPOR) (str.469-482) hrvatskipdf 323 KB
RECEIVING ROMAN LAW IN GLAGOLITHICAL SCRIPT: NOTARIAL PROTOCOL OF THE 1621 ARBITRATION OF MOŠĆENICE BASED ON ROMAN LAW (SOURCE, ARBITRATION ARRANGEMENT, SELECTION OF ARBITRATORS AND THE DISPUTE) (str.483-483)  
REZEPTION DES RÖMISCHEN RECHTS IN GLAGOLITISCHER SCHRIFT: NOTARIELLE NIEDERSCHRIFT AUS DEM JAHR 1621 ZUM SCHIEDSVERFAHREN DAS IN EINKLANG MIT RÖMISCHEN RECHT (QUELLE, SCHIEDSVERFAHRENSDURCHFÜHRUNG, WAHL DES SCHIEDSRICHTERS UND STREITIGKEIT) IN MOSCHTSCHENIZ DURCHGEFÜHRT WURDE (str.484-484)  
LA RECEZIONE DEL DIRITTO ROMANO IN GLAGOLITICO: IL VERBALE NOTARILE SULL’ARBITRATO A MOSCHIENA DEL 1621 REDATTO SUL MODELLO DEL DIRITTO ROMANO (LA FONTE, LA COSTITUZIONE DELL’ARBITRATO, LA SELEZIONE DEGLI ARBITRI E LA LITE) (str.485-485)  
Ivan Milotić
Izvorni znanstveni članak 		 
PAUŠALNA NAKNADA TROŠKOVA NAPLATE U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA – ZAKONSKI IZNOS I NJEZIN ODNOS PREMA NAKNADI ŠTETE ZBOG ZAKAŠNJENJA S PLAĆANJEM (str.487-505) hrvatskipdf 404 KB
LUMP SUM COMPENSATION FOR RECOVERY COSTS IN COMMERCIAL TRANSACTIONS – THE STATUTORY AMOUNT AND ITS RELATIONSHIP WITH THE COMPENSATION OF DAMAGES INCURRED DUE TO LATE PAYMENT (str.506-506)  
BEITREIBUNGSKOSTENPAUSCHALE IM GESCHÄFTSVERKEHR – DER GESETZLICHE BETRAG IM VERHÄLTNIS ZUM SCHADENERSATZ BEI ZAHLUNGSVERZUG (str.506-507)  
RISCARCIMENTO FORFETTARIO DEI COSTI DI RECUPERO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - L'IMPORTO STABILITO DALLA LEGGE E LA SUA RELAZIONE CON IL RISARCIMENTO DEI DANNI KAZIONATI DAL RITARDO DI PAGAMENTO (str.507-507)  
Ivan Tot
Izvorni znanstveni članak 		 
EVOLUCIJA FISKALNOGA SUVERENITETA U ENGLESKOJ: OD SREDSTVA OGRANIČENJA VLADARA DO PREROGATIVA ZAKONODAVNE VLASTI (str.509-527) hrvatskipdf 411 KB
EVOLUTION OF FISCAL SOVEREIGNTY IN ENGLAND: FROM AN INSTRUMENT OF RESTRAINING THE KING TO THE PARLIAMENTARY PREROGATIVE (str.528-528)  
DIE EVOLUTION FISKALISCHER SOUVERÄNITÄT IN ENGLAND: VON MITTELN DER HERRSCHERBESCHRÄNKUNG ZUM PRÄROGATIV DER GESETZGEBUNGSGEWALT (str.528-529)  
L'EVOLUZIONE DELLA SOVRANITÀ FISCALE IN INGHILTERRA: DAI MEZZI DI LIMITAZIONE DEL SOVRANO ALLA PREROGATIVA DELL’AUTORITÀ LEGISLATIVA (str.529-529)  
Miran Marelja, Valentino Kuzelj
Prethodno priopćenje 		 
OVLASTI I MJERE ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH VLASTI U JAVNOM ZDRAVSTVU U SLAVONIJI U 19. STOLJEĆU (str.531-542) hrvatskipdf 320 KB
AUTHORITIES AND MEASURES OF COUNTY AND CITY AUTHORITIES IN PUBLIC HEALTH IN SLAVONIA IN THE 19TH CENTURY (str.543-543)  
BEFUGNISSE UND MASSNAHMEN DER GESPANSCHAFTS- UND STADTGEWALT IM GESUNDHEITSWESEN SLAWONIENS IM 19. JAHRHUNDERT (str.544-544)  
POTERI E MISURE DELLE AUTORITÀ DELLE CONTEE E DELLE CITTÀ NELLA SANITÀ PUBBLICA IN SLAVONIA NEL XIX SECOLO (str.544-545)  
Miro Gardaš, Slavko Čandrlić, Marko Repić
Pregledni rad 		 
PRISEGA KAO DOKAZNO SREDSTVO U VINODOLSKOM ZAKONU (str.547-564) hrvatskipdf 411 KB
THE OATH AS THE TOOL OF EVIDENCE IN THE CODE OF VINODOL (str.565-565)  
EID ALS BEWEISMITTEL IM GESETZ VON VINODOL (str.565-566)  
IL GIURAMENTO COME MEZZO DI PROVA NELLA LEGGE DEL VINODOL (str.566-566)  
László Heka
Pregledni rad 		 
PRAVNO-POVIJESNI PRIKAZ RAZVOJA REGULACIJE INSTITUTA IZMOLJENE POSUDBE U HRVATSKOM PRAVU (str.567-586) hrvatskipdf 411 KB
LEGAL-HISTORICAL OVERVIEW OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF PRECARIOUS LOAN IN CROATIAN LEGISLATION (str.587-587)  
RECHTSGESCHICHTLICHER ÜBERBLICK VON DER NORMUNGSENTWICKLUNG DES BITTLEIHENS IM KROATISCHEN RECHT (str.588-588)  
RASSEGNA STORICO-GIURIDICA DELLO SVILUPPO DELLA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL PRECARIUM NEL DIRITTO CROATO (str.588-589)  
Jelena Kasap, Višnja Lachner
Pregledni rad 		 
SPECIAL INSTITUTES OF THE KANUN OF LEKË DUKAGJINI AND ITS APPLICATION IN CONTEMPORARY TIME AMONG THE ALBANIANS (str.591-606) engleskipdf 382 KB
POSEBNI PRAVNI INSTITUTI KANUNA LEKË DUKAGJINA I NJIHOVA PRIMJENA MEĐU ALBANCIMA U SUVREMENO DOBA (str.607-607)  
SONDERINSTITUTE DES KANUN VON LEKË DUKAGJINI UND SEINE ANWENDUNG IM ZEITGENÖSSISCHEN ALBANIENS (str.607-607)  
ISTITUTO SPECIALE DEL KANUN DI LEKË DUKAGJINI E LA SUA APPLICAZIONE NELL’EPOCA CONTEMPORANEA DEGLI ALBANESI (str.608-608)  
Islam Qerimi
Pregledni rad 		 
JE LI BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA BUDUĆNOST DIGITALIZACIJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA? (str.609-628) hrvatskipdf 410 KB
IS BLOCKCHAIN TECHNOLOGY THE FUTURE OF LAND REGISTRY DIGITALIZATION? (str.629-629)  
BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE ALS ZUKUNFT DER DIGITALISIERUNG VON GRUNDBÜCHERN? (str.629-630)  
LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN È IL FUTURO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI LIBRI FONDIARI? (str.630-630)  
Josip Dešić, Kristijan Lenac
Pregledni rad 		 
AN APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS IN THE AREA OF CONTROL OVER ADMINISTRATION (str.631-648) engleskipdf 380 KB
PRISTUP IMPLEMENTACIJI MEĐUNARODNIH PRAVNIH INSTRUMENATA U PODRUČJU KONTROLE NAD UPRAVOM (str.649-649)  
ANSATZ ZUR UMSETZUNG DER INTERNATIONALEN RECHTSINSTRUMENTE HINSICHTLICH DER ÜBERPRÜFUNG DER VERWALTUNG (str.649-650)  
UN APPROCCIO ALL’IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI LEGALI INTERNAZIONALI NELL’AREA DEL CONTROLLO SULL’AMMINISTRAZIONE (str.650-651)  
Blerton Sinani
Stručni rad 		 
ZABRANA ONLINE IGARA NA SREĆU KAO POSLJEDICA POREZNOGA ZAKONODAVSTVA: (NE)OPRAVDANA OGRANIČENJA (str.653-664) hrvatskipdf 351 KB
BANNING ONLINE GAMBLING AS A CONSEQUENCE OF TAX LEGISLATION: (NON) JUSTIFIED RESTRICTIONS (str.665-665)  
VERBOT VON ONLINE-GLÜCKSSPIELEN ALS FOLGE DER STEUERGESETZGEBUNG: (UN)BEGRÜNDETE BESCHRÄNKUNGEN (str.665-666)  
DIVIETO DEI GIOCHI D'AZZARDO ONLINE COME UNA CONSEGUENZA DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA: RESTRIZIONI (IN)GIUSTIFICATE (str.666-666)  
Matteo Cvenček
Stručni rad 		 
Matija Matičić, Israeli - Palestinian Negotiations. From 1991 to 2018: The Case for Political Realism and Inevitability of a Two State Solution, Glas koncila, Zagreb, 2019., str. 1-206. (str.669-670) hrvatskipdf 181 KB
Budislav Vukas
Recenzija, Prikaz 		 
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