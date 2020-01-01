Acta medica Croatica, Vol. 74 No. 2, 2020.

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SELF-ASSESSED QUALITY OF LIFE (QOL) OF RESIDENTS RECEIVING LEVEL 2 AND LEVEL 3 SOCIAL SERVICES IN COUNTY-OWNED NURSING HOMES IN THE CITY OF ZAGREB
(str.115-123)
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SAMOPROCIJENJENA KVALITETA ŽIVOTA KORISNIKA KOJI PRIMAJU 2. i 3. STUPANJ SOCIJALNIH USLUGA U DECENTRALIZIRANIM DOMOVIMA ZA STARIJE U GRADU ZAGREBU
(str.124-124)
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ZRINKA MACH, NADA TOMASOVIĆ MRČELA, BRANKO KOLARIĆ
Izvorni znanstveni članak
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VAŽNOST OPTIČKE KOHERENTNE TOMOGRAFIJE MAKULE U NEUROOFTALMOLOGIJI
(str.125-128)
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IMPORTANCE OF MACULAR OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY IN EUROOPHTHALMOLOGY
(str.128-128)
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TAMARA MIŠLJENOVIĆ VUČERIĆ, TOMISLAV VIDOVIĆ, TEA ČALJKUŠIĆ-MANCE, BRANIMIR CEROVSKI
Ostalo
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COVID-19: NAŠA PRVA TERAPIJSKA ISKUSTVA
(str.129-134)
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COVID-19: OUR FIRST TREATMENT EXPERIENCES
(str.134-134)
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VEDRANA TERKEŠ, MIRO MOROVIĆ, NEVEN BIRKIĆ, EDI KARUC, MARIJA PERIĆ BEŠLIĆ, ANELA TOLIĆ
Ostalo
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AGE AND SARS-COV2 INFECTION
(str.135-143)
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DOB I INFEKCIJA VIRUSOM SARS-COV-2
(str.144-144)
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SLAVICA DODIG, IVANA ČEPELAK, IVAN PAVIĆ
Pregledni rad
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SERUM BIOMARKERS OF COLLAGEN TYPE I AND TYPE III TURNOVER IN HEART FAILURE – THE NEED FOR REAPPRAISAL
(str.145-152)
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SERUMSKI BIOMARKERI PRETVORBE KOLAGENA I I III. KOD ZATAJENJA SRCA – POTREBA PONOVNE PROCJENE
(str.153-153)
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ASPARUH NIKOLOV, MARIA TZEKOVA, KONSTANTIN KOSTOV
Pregledni rad
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LIJEČENJE MULTIPLE SKLEROZE LIJEKOM KLADRIBIN – RETROSPEKTIVNA JEDNOGODIŠNJA ANALIZA U KLINICI ZA NEUROLOGIJU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SESTRE MILOSRDNICE U ZAGREBU
(str.155-158)
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TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS WITH CLADRIBINE – A RETROSPECTIVE ONE-YEAR ANALYSIS AT DEPARTMENT OF NEUROLOGY, SESTRE MILOSRDNICE UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE IN ZAGREB
(str.159-159)
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NEVENA GRBIĆ, MILJENKA-JELENA JURAŠIĆ, LUCIJA ZADRO MATOVINA, IRIS ZAVOREO, IVANA HUSTIĆ, VANJA BAŠIĆ KES
Stručni rad
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PREGNANCY – MISSED PREVENTION AND INTERVENTION OPPORTUNITIES IN COMMUNITY HEALTH NURSING
(str.161-168)
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TRUDNOĆA – NEISKORIŠTENE PRILIKE ZA PREVENCIJU I INTERVENCIJU U PATRONAŽNOJ SLUŽBI
(str.168-168)
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IRIS JERONČIĆ TOMIĆ, NEDA TOMIĆ, ASIJA ROTA ČEPRNJA, IVANA UNIĆ, MARTINA ŠUNJ, SLAVICA KOZINA, ROSANDA MULIĆ
Stručni rad
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GIRL WITH TAKAYASU ARTERITIS -PROGRESSIVE COURSE OF THE DISEASE AND MULTIPLE SURGICAL INTERVENTIONS
(str.169-173)
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DJEVOJKA S TAKAYASU ARTERITISOM PROGRESIVNOG TIJEKA S MULTIPLIM KIRURŠKIM INTERVENCIJAMA
(str.173-173)
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IVAN MALČIĆ, AGNEZA MARIJA PASINI, MAJA HRABAK PAAR, HANNES MUELLER, RUDOLF MAIR, DRAŽEN PERKOV, KRISTINA MARIĆ, MARIJA JELUŠIĆ
Ostalo
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AORTO-LIJEVO VENTRIKULSKI TUNEL – DIJAGNOZA U FETALNOJ I LIJEČENJE U RANOJ NEONATALNOJ DOBI KAO PREDUVJET USPJEŠNOG ISHODA BOLESTI
(str.175-183)
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AORTO-LEFT VENTRICULAR TUNNEL – FETAL DIAGNOSIS AND EARLY NEONATAL TREATMENT AS A PRECONDITION FOR SUCCESFUL DISEASE OUTCOME
(str.184-184)
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IVAN MALČIĆ, DIJANA GRIZELJ KALČIĆ, OLIVER VASILJ, MAJA HRABAK PAAR
Ostalo
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STOOL-NEGATIVE NON-THYPHOIDAL SALMONELLA URINARY TRACT INFECTION: EXTREMELY RARE, YET STILL POSSIBLE CAUSE OF URINARY TRACT INFECTION IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS
(str.185-186)
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INFEKCIJA MOKRAĆNIH PUTOVA UZROKOVANA NETIFOIDNOM SALMONELOM UZ NEGATIVAN NALAZ KOPROKULTURE – NETIFOIDNA SALMONELA: IZNIMNO RIJEDAK, ALI MOGUĆ UZROK INFEKCIJE MOKRAĆNIH PUTOVA U BOLESNIKA S TRANSPLANTIRANIM BUBREGOM
(str.187-187)
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IVANA JURIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ, VIOLETA REZO VRANJEŠ
Ostalo
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PREVALENCE OF SMOKING IN CROATIA – HOW TO SOLVE THE
PROBLEM?
(str.189-195)
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UČESTALOST PUŠENJA U HRVATSKOJ – KAKO RIJEŠITI PROBLEM?
(str.196-196)
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IVANA MARASOVIĆ ŠUŠNJARA, MAJA VEJIĆ
Crtice
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KRANIOCEREBRALNE I MAKSILOFACIJALNE OZLJEDE LIJEČENE U ZAKLADNOJ BOLNICI REBRO U ZAGREBU 1942. – 1945.
(str.197-199)
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CRANIOCEREBRAL AND MAXILLOFACIAL INJURIES TREATED IN HOSPITAL REBRO IN ZAGREB DURING 1942.-1945.
(str.200-200)
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DUBRAVKO HABEK, MARINA TOT
Crtice
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PRIČICE O OSOBAMA S MORBUS ALZHEIMER
N. Mimica, M. Kušan Jukić (ur.)
Zagreb: Medicinska naklada i Klinika za psihijatriju Vrapče, 2018.
(str.201-202)
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LJUBOMIR RADOVANČEVIĆ
Recenzija, Prikaz
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KAKO POMOĆI OSOBAMA S MB. ALZHEIMER
(NAJBOLJA SKRB ZA OSOBE S DEMENCIJOM U BOLNIČKIM
UVJETIMA)
Jo James, Beth Cotton, Jules Knight, Rita Freyne
(prijevod s engleskog M. Gros)
Zagreb: Medicinska naklada i Klinika za psihijatriju Vrapče, 2018.
(str.203-203)
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LJUBOMIR RADOVANČEVIĆ
Recenzija, Prikaz
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Pismo uredniku
(str.205-206)
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Ranko Mladina
Pismo uredniku
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