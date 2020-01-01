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Acta medica Croatica, Vol. 74 No. 2, 2020.

Datum izdavanja: listopada 2020.

Objavljen na Hrčku: 7. 10. 2020.
Sadržaj Puni tekst
SELF-ASSESSED QUALITY OF LIFE (QOL) OF RESIDENTS RECEIVING LEVEL 2 AND LEVEL 3 SOCIAL SERVICES IN COUNTY-OWNED NURSING HOMES IN THE CITY OF ZAGREB (str.115-123) engleskipdf 145 KB
SAMOPROCIJENJENA KVALITETA ŽIVOTA KORISNIKA KOJI PRIMAJU 2. i 3. STUPANJ SOCIJALNIH USLUGA U DECENTRALIZIRANIM DOMOVIMA ZA STARIJE U GRADU ZAGREBU (str.124-124)  
ZRINKA MACH, NADA TOMASOVIĆ MRČELA, BRANKO KOLARIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
VAŽNOST OPTIČKE KOHERENTNE TOMOGRAFIJE MAKULE U NEUROOFTALMOLOGIJI (str.125-128) hrvatskipdf 82 KB
IMPORTANCE OF MACULAR OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY IN EUROOPHTHALMOLOGY (str.128-128)  
TAMARA MIŠLJENOVIĆ VUČERIĆ, TOMISLAV VIDOVIĆ, TEA ČALJKUŠIĆ-MANCE, BRANIMIR CEROVSKI
Ostalo 		 
COVID-19: NAŠA PRVA TERAPIJSKA ISKUSTVA (str.129-134) hrvatskipdf 159 KB
COVID-19: OUR FIRST TREATMENT EXPERIENCES (str.134-134)  
VEDRANA TERKEŠ, MIRO MOROVIĆ, NEVEN BIRKIĆ, EDI KARUC, MARIJA PERIĆ BEŠLIĆ, ANELA TOLIĆ
Ostalo 		 
AGE AND SARS-COV2 INFECTION (str.135-143) engleskipdf 233 KB
DOB I INFEKCIJA VIRUSOM SARS-COV-2 (str.144-144)  
SLAVICA DODIG, IVANA ČEPELAK, IVAN PAVIĆ
Pregledni rad 		 
SERUM BIOMARKERS OF COLLAGEN TYPE I AND TYPE III TURNOVER IN HEART FAILURE – THE NEED FOR REAPPRAISAL (str.145-152) engleskipdf 185 KB
SERUMSKI BIOMARKERI PRETVORBE KOLAGENA I I III. KOD ZATAJENJA SRCA – POTREBA PONOVNE PROCJENE (str.153-153)  
ASPARUH NIKOLOV, MARIA TZEKOVA, KONSTANTIN KOSTOV
Pregledni rad 		 
LIJEČENJE MULTIPLE SKLEROZE LIJEKOM KLADRIBIN – RETROSPEKTIVNA JEDNOGODIŠNJA ANALIZA U KLINICI ZA NEUROLOGIJU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SESTRE MILOSRDNICE U ZAGREBU (str.155-158) hrvatskipdf 88 KB
TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS WITH CLADRIBINE – A RETROSPECTIVE ONE-YEAR ANALYSIS AT DEPARTMENT OF NEUROLOGY, SESTRE MILOSRDNICE UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE IN ZAGREB (str.159-159)  
NEVENA GRBIĆ, MILJENKA-JELENA JURAŠIĆ, LUCIJA ZADRO MATOVINA, IRIS ZAVOREO, IVANA HUSTIĆ, VANJA BAŠIĆ KES
Stručni rad 		 
PREGNANCY – MISSED PREVENTION AND INTERVENTION OPPORTUNITIES IN COMMUNITY HEALTH NURSING (str.161-168) engleskipdf 175 KB
TRUDNOĆA – NEISKORIŠTENE PRILIKE ZA PREVENCIJU I INTERVENCIJU U PATRONAŽNOJ SLUŽBI (str.168-168)  
IRIS JERONČIĆ TOMIĆ, NEDA TOMIĆ, ASIJA ROTA ČEPRNJA, IVANA UNIĆ, MARTINA ŠUNJ, SLAVICA KOZINA, ROSANDA MULIĆ
Stručni rad 		 
GIRL WITH TAKAYASU ARTERITIS -PROGRESSIVE COURSE OF THE DISEASE AND MULTIPLE SURGICAL INTERVENTIONS (str.169-173) engleskipdf 305 KB
DJEVOJKA S TAKAYASU ARTERITISOM PROGRESIVNOG TIJEKA S MULTIPLIM KIRURŠKIM INTERVENCIJAMA (str.173-173)  
IVAN MALČIĆ, AGNEZA MARIJA PASINI, MAJA HRABAK PAAR, HANNES MUELLER, RUDOLF MAIR, DRAŽEN PERKOV, KRISTINA MARIĆ, MARIJA JELUŠIĆ
Ostalo 		 
AORTO-LIJEVO VENTRIKULSKI TUNEL – DIJAGNOZA U FETALNOJ I LIJEČENJE U RANOJ NEONATALNOJ DOBI KAO PREDUVJET USPJEŠNOG ISHODA BOLESTI (str.175-183) hrvatskipdf 406 KB
AORTO-LEFT VENTRICULAR TUNNEL – FETAL DIAGNOSIS AND EARLY NEONATAL TREATMENT AS A PRECONDITION FOR SUCCESFUL DISEASE OUTCOME (str.184-184)  
IVAN MALČIĆ, DIJANA GRIZELJ KALČIĆ, OLIVER VASILJ, MAJA HRABAK PAAR
Ostalo 		 
STOOL-NEGATIVE NON-THYPHOIDAL SALMONELLA URINARY TRACT INFECTION: EXTREMELY RARE, YET STILL POSSIBLE CAUSE OF URINARY TRACT INFECTION IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS (str.185-186) engleskipdf 64 KB
INFEKCIJA MOKRAĆNIH PUTOVA UZROKOVANA NETIFOIDNOM SALMONELOM UZ NEGATIVAN NALAZ KOPROKULTURE – NETIFOIDNA SALMONELA: IZNIMNO RIJEDAK, ALI MOGUĆ UZROK INFEKCIJE MOKRAĆNIH PUTOVA U BOLESNIKA S TRANSPLANTIRANIM BUBREGOM (str.187-187)  
IVANA JURIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ, VIOLETA REZO VRANJEŠ
Ostalo 		 
PREVALENCE OF SMOKING IN CROATIA – HOW TO SOLVE THE PROBLEM? (str.189-195) engleskipdf 139 KB
UČESTALOST PUŠENJA U HRVATSKOJ – KAKO RIJEŠITI PROBLEM? (str.196-196)  
IVANA MARASOVIĆ ŠUŠNJARA, MAJA VEJIĆ
Crtice 		 
KRANIOCEREBRALNE I MAKSILOFACIJALNE OZLJEDE LIJEČENE U ZAKLADNOJ BOLNICI REBRO U ZAGREBU 1942. – 1945. (str.197-199) hrvatskipdf 71 KB
CRANIOCEREBRAL AND MAXILLOFACIAL INJURIES TREATED IN HOSPITAL REBRO IN ZAGREB DURING 1942.-1945. (str.200-200)  
DUBRAVKO HABEK, MARINA TOT
Crtice 		 
PRIČICE O OSOBAMA S MORBUS ALZHEIMER N. Mimica, M. Kušan Jukić (ur.) Zagreb: Medicinska naklada i Klinika za psihijatriju Vrapče, 2018. (str.201-202) hrvatskipdf 95 KB
LJUBOMIR RADOVANČEVIĆ
Recenzija, Prikaz 		 
KAKO POMOĆI OSOBAMA S MB. ALZHEIMER (NAJBOLJA SKRB ZA OSOBE S DEMENCIJOM U BOLNIČKIM UVJETIMA) Jo James, Beth Cotton, Jules Knight, Rita Freyne (prijevod s engleskog M. Gros) Zagreb: Medicinska naklada i Klinika za psihijatriju Vrapče, 2018. (str.203-203) hrvatskipdf 74 KB
LJUBOMIR RADOVANČEVIĆ
Recenzija, Prikaz 		 
Pismo uredniku (str.205-206) hrvatskipdf 43 KB
Ranko Mladina
Pismo uredniku 		 
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