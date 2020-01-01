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Acta medica Croatica, Vol. 74 No. 3, 2020.

Datum izdavanja: studenoga 2020.

Objavljen na Hrčku: 8. 11. 2020.
Sadržaj Puni tekst
URINARY IODINE CONCENTRATION: PREDICTOR OF BIRTH WEIGHT OR BIOMARKER FOR ASSESSING THE IODINE STATUS IN HEALTHY PREGNANT WOMEN, ONLY? (str.211-220) engleskipdf 2 MB
KONCENTRACIJA JODA U MOKRAĆI: PREDSKAZATELJ POROĐAJNE TEŽINE ILI BIOLOŠKI BILJEG ZA PROCJENU JODNOG STATUSA SAMO U ZDRAVIH TRUDNICA? (str.221-221)  
MAJA AVRAMOVSKA, BORISLAV KARANFILSKI, GORAN DIMITROV, GLIGOR TOFOSKI, ELENA DZIKOVA, ANA DANEVA MARKOVA, MARIJA HADZI-LEGA, KOSTA SOTIROSKI, OLIVIJA VASKOVA, ALEKSANDAR SIKOLE
Izvorni znanstveni članak 		 
DENTAL STATUS OF NON-CONTACT SPORTS ATHLETES (str.223-227) engleskipdf 96 KB
DENTALNI STATUS BESKONTAKTNIH SPORTAŠA (str.227-227)  
ELENA KAZANKOVA, OKSANA TIRSKAYA, NATALIA BOLSHEDVORSKAYA, VLADIMIR GAZINSKY, IGOR ALYOSHKIN
Izvorni znanstveni članak 		 
PROMJENA INHIBITORA VASKULARNOG ENDOTELNOG FAKTORA RASTA U LIJEČENJU VLAŽNOG OBLIKA SENILNE MAKULARNE DEGENERACIJE: META-ANALIZA I PREGLED LITERATURE (str.229-235) hrvatskipdf 227 KB
CHANGE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR INHIBITOR IN THE TREATMENT OF WET FORM OF SENILE MACULAR DEGENERATION: META-ANALYSIS AND LITERATURE REVIEW (str.236-236)  
DALIBOR OPAČIĆ, ANTE VUKOJEVIĆ, BERNARDA ŠKEGRO, IVAN ŠKEGRO, KREŠIMIR MANDIĆ, MARIJA ŠTANFEL, TOMISLAV JUKIĆ
Pregledni rad 		 
DIJAGNOSTIČKO ZNAČENJE METODA NUKLEARNE MEDICINE U GASTROENTEROLOGIJI (str.237-244) hrvatskipdf 917 KB
DIAGNOSTIC RELEVANCE OF NUCLEAR MEDICINE IN GASTROENTEROLOGY (str.244-244)  
TIHANA KLARICA GEMBIĆ, SVJETLANA GRBAC-IVANKOVIĆ, DAVOR ŠTIMAC
Pregledni rad 		 
JOHN CUNNINGHAM VIRUS-ASSOCIATED NEPHROPATHY IN A KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENT (str.245-247) engleskipdf 535 KB
NEFROPATIJA POVEZANA S VIRUSOM JOHN CUNNINGHAM U PRIMATELJA TRANSPLANTATA BUBREGA (str.248-248)  
MARKO BANIĆ, MARIJANA ĆORIĆ, VESNA FURIĆ-ČUNKO, MISLAV MOKOS, IVANA JURIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Ostalo 		 
PLASTIČNI BRONHITIS – JE LI RIJEČ O SINDROMNOJ BOLESTI? (str.248-255) hrvatskipdf 1 MB
PLASTIC BRONCHITIS - IS IT A SYNDROMIC DISEASE? (str.256-256)  
LIDIJA SRKOČ MAJČICA, DOROTEA BARTONIČEK, DRAŽEN BELINA, SVEN SEIWERTH, IVAN MALČIĆ
Ostalo 		 
WHEN PUSH COMES TO SHOVE: ORGANIZING HEALTHCARE DURING CORONAVIRUS PANDEMIC 2020 – THE MODEL OF ZABOK GENERAL HOSPITAL AND CROATIAN VETERANS’ HOSPITAL (str.257-263) engleskipdf 115 KB
STJERANI DO ZIDA: ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE SKRBI TIJEKOM PANDEMIJE KORONAVIRUSA 2020. – MODEL OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA (str.264-264)  
LUKA BOBAN, SANDRA LJUBIČIĆ
Stručni rad 		 
LIJEČENJE MULTIPLE SKLEROZE LIJEKOM OKRELIZUMAB – RETROSPEKTIVNA 1,5-GODIŠNJA ANALIZA U KLINICI ZA NEUROLOGIJU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SESTRE MILOSRDNICE U ZAGREBU (str.265-269) hrvatskipdf 105 KB
TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS WITH OCRELIZUMAB – A RETROSPECTIVE 1.5-YEAR ANALYSIS AT DEPARTMENT OF NEUROLOGY, SESTRE MILOSRDNICE UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE IN ZAGREB (str.269-269)  
NEVENA GRBIĆ, MILJENKA-JELENA JURAŠIĆ, LUCIJA ZADRO MATOVINA, IRIS ZAVORERO, IVANA VINSKI, VANJA BAŠIĆ KES
Stručni rad 		 
PREDIKTIVNE JEDNADŽBE U PROCJENI DNEVNOG UNOSAKUHINJSKE SOLI (str.271-276) hrvatskipdf 108 KB
PREDICTIVE EQUATIONS IN THE ESTIMATION OF DAILY SALT INTAKE (str.277-277)  
MIHAELA MARINOVIĆ GLAVIĆ, LOVORKA BILAJAC, DENIS JURAGA, TOMISLAV RUKAVINA, VANJA VASILJEV
Stručni rad 		 
SPOLNE RAZLIKE U UČESTALOSTI I KLINIČKOJ PREZENTACIJIAKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI (str.279-283) hrvatskipdf 162 KB
GENDER DIFFERENCES IN THE INCIDENCE AND CLINICAL PRESENTATION OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN EMERGENCY MEDICINE (str.283-283)  
ANTONIJA MIŠKOVIĆ, JOSIP GLAVIĆ, MISLAV OMERBAŠIĆ, BRANKA BARDAK
Stručni rad 		 
RISK MANAGEMENT IN THE CLINICAL HEALTH CARE PROCESS (str.285-291) engleskipdf 253 KB
MENADŽMENT RIZIKA U PROCESU KLINIČKE ZDRAVSTVENE NJEGE (str.291-291)  
AMER OVČINA, ERNELA EMINOVIĆ, SEBIJA IZETBEGOVIĆ, JASMINA MARUŠIĆ, DŽELILA DEDOVIĆ, NADA SPASOJEVIĆ
Stručni rad 		 
USING POLYETHYLENE GLYCOL PRECIPITATION TO CONFIRM MACROAMYLASEMIA (str.293-294) engleskipdf 52 KB
DANIEL VICTOR ŠIMAC, MAJA ŠPELIĆ
Pismo uredniku 		 
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