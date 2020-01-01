Acta medica Croatica, Vol. 74 No. 3, 2020.

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URINARY IODINE CONCENTRATION: PREDICTOR OF BIRTH WEIGHT OR BIOMARKER FOR ASSESSING THE IODINE STATUS IN HEALTHY PREGNANT WOMEN, ONLY?
(str.211-220)
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KONCENTRACIJA JODA U MOKRAĆI: PREDSKAZATELJ POROĐAJNE TEŽINE ILI BIOLOŠKI BILJEG ZA PROCJENU JODNOG STATUSA SAMO U ZDRAVIH TRUDNICA?
(str.221-221)
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MAJA AVRAMOVSKA, BORISLAV KARANFILSKI, GORAN DIMITROV, GLIGOR TOFOSKI, ELENA DZIKOVA, ANA DANEVA MARKOVA, MARIJA HADZI-LEGA, KOSTA SOTIROSKI, OLIVIJA VASKOVA, ALEKSANDAR SIKOLE
Izvorni znanstveni članak
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DENTAL STATUS OF NON-CONTACT SPORTS ATHLETES
(str.223-227)
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DENTALNI STATUS BESKONTAKTNIH SPORTAŠA
(str.227-227)
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ELENA KAZANKOVA, OKSANA TIRSKAYA, NATALIA BOLSHEDVORSKAYA, VLADIMIR GAZINSKY, IGOR ALYOSHKIN
Izvorni znanstveni članak
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PROMJENA INHIBITORA VASKULARNOG ENDOTELNOG FAKTORA RASTA U LIJEČENJU VLAŽNOG OBLIKA SENILNE MAKULARNE DEGENERACIJE: META-ANALIZA I PREGLED LITERATURE
(str.229-235)
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CHANGE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR INHIBITOR IN THE TREATMENT OF WET FORM OF SENILE MACULAR DEGENERATION: META-ANALYSIS AND LITERATURE REVIEW
(str.236-236)
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DALIBOR OPAČIĆ, ANTE VUKOJEVIĆ, BERNARDA ŠKEGRO, IVAN ŠKEGRO, KREŠIMIR MANDIĆ, MARIJA ŠTANFEL, TOMISLAV JUKIĆ
Pregledni rad
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DIJAGNOSTIČKO ZNAČENJE METODA NUKLEARNE MEDICINE U GASTROENTEROLOGIJI
(str.237-244)
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DIAGNOSTIC RELEVANCE OF NUCLEAR MEDICINE IN GASTROENTEROLOGY
(str.244-244)
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TIHANA KLARICA GEMBIĆ, SVJETLANA GRBAC-IVANKOVIĆ, DAVOR ŠTIMAC
Pregledni rad
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JOHN CUNNINGHAM VIRUS-ASSOCIATED NEPHROPATHY IN A KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENT
(str.245-247)
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NEFROPATIJA POVEZANA S VIRUSOM JOHN CUNNINGHAM U PRIMATELJA TRANSPLANTATA BUBREGA
(str.248-248)
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MARKO BANIĆ, MARIJANA ĆORIĆ, VESNA FURIĆ-ČUNKO, MISLAV MOKOS, IVANA JURIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Ostalo
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PLASTIČNI BRONHITIS – JE LI RIJEČ O SINDROMNOJ BOLESTI?
(str.248-255)
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PLASTIC BRONCHITIS - IS IT A SYNDROMIC DISEASE?
(str.256-256)
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LIDIJA SRKOČ MAJČICA, DOROTEA BARTONIČEK, DRAŽEN BELINA, SVEN SEIWERTH, IVAN MALČIĆ
Ostalo
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WHEN PUSH COMES TO SHOVE: ORGANIZING HEALTHCARE DURING CORONAVIRUS PANDEMIC 2020 – THE MODEL OF ZABOK GENERAL HOSPITAL AND CROATIAN VETERANS’ HOSPITAL
(str.257-263)
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STJERANI DO ZIDA: ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE SKRBI TIJEKOM PANDEMIJE KORONAVIRUSA 2020. – MODEL OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA
(str.264-264)
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LUKA BOBAN, SANDRA LJUBIČIĆ
Stručni rad
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LIJEČENJE MULTIPLE SKLEROZE LIJEKOM OKRELIZUMAB – RETROSPEKTIVNA 1,5-GODIŠNJA ANALIZA U KLINICI ZA NEUROLOGIJU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SESTRE MILOSRDNICE U ZAGREBU
(str.265-269)
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TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS WITH OCRELIZUMAB – A RETROSPECTIVE 1.5-YEAR ANALYSIS AT DEPARTMENT OF NEUROLOGY, SESTRE MILOSRDNICE UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE IN ZAGREB
(str.269-269)
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NEVENA GRBIĆ, MILJENKA-JELENA JURAŠIĆ, LUCIJA ZADRO MATOVINA, IRIS ZAVORERO, IVANA VINSKI, VANJA BAŠIĆ KES
Stručni rad
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PREDIKTIVNE JEDNADŽBE U PROCJENI DNEVNOG UNOSAKUHINJSKE SOLI
(str.271-276)
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PREDICTIVE EQUATIONS IN THE ESTIMATION OF DAILY SALT INTAKE
(str.277-277)
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MIHAELA MARINOVIĆ GLAVIĆ, LOVORKA BILAJAC, DENIS JURAGA, TOMISLAV RUKAVINA, VANJA VASILJEV
Stručni rad
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SPOLNE RAZLIKE U UČESTALOSTI I KLINIČKOJ PREZENTACIJIAKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI
(str.279-283)
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GENDER DIFFERENCES IN THE INCIDENCE AND CLINICAL PRESENTATION OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN EMERGENCY MEDICINE
(str.283-283)
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ANTONIJA MIŠKOVIĆ, JOSIP GLAVIĆ, MISLAV OMERBAŠIĆ, BRANKA BARDAK
Stručni rad
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RISK MANAGEMENT IN THE CLINICAL HEALTH CARE PROCESS
(str.285-291)
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MENADŽMENT RIZIKA U PROCESU KLINIČKE ZDRAVSTVENE NJEGE
(str.291-291)
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AMER OVČINA, ERNELA EMINOVIĆ, SEBIJA IZETBEGOVIĆ, JASMINA MARUŠIĆ, DŽELILA DEDOVIĆ, NADA SPASOJEVIĆ
Stručni rad
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USING POLYETHYLENE GLYCOL PRECIPITATION TO CONFIRM MACROAMYLASEMIA
(str.293-294)
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DANIEL VICTOR ŠIMAC, MAJA ŠPELIĆ
Pismo uredniku
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