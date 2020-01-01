Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 35 No. 4, 2020.

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CORE LOG AND CONE PENETRATION TEST APPROACH FOR BEARING CAPACITY ANALYSIS OF QUATERNARY DEPOSIT AND ITS CORRELATION TO FACIES DISTRIBUTION IN SOUTHERN BALI
(str.1-14)
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PRAĆENJE JEZGRE I ISPITIVANJE STATIČKIM PRODIRANJEM U ANALIZI NOSIVOSTI KVARTERNOGA DEPOZITA I NJEGOVA POVEZANOST S RASPODJELOM FACIJESA NA JUŽNOM BALIJU
(str.14-14)
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Nugroho Aji Satriyo, Eko Soebowo, Imam Achmad Sadisun
Stručni rad
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THE INFLUENCE OF PROCESS CONDITIONS ON GROUND COAL SLAG AND BLAST FURNACE SLAG BASED GEOPOLYMER PROPERTIES
(str.15-20)
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UTJECAJ UVJETA POSTUPKA DOBIVANJA MLJEVENE TROSKE TALJENJEM UGLJENA U VISOKOJ PEĆI UZ UPORABU GEOPOLIMERA
(str.20-20)
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Quyen V. Trinh, Gábor Mucsi, Thai V. Dang, Ly P. Le, Van H. Bui, Sándor Nagy
Prethodno priopćenje
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INTELLIGENT NATURAL DUMP FLOODING WELL - CASE STUDY FROM THE AREA OF THE WESTERN PERSIAN/ARABIAN GULF AND POSSIBLE APPLICATION IN THE CROATIAN MATURE OIL FIELD BENIČANCI
(str.21-31)
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engleskipdf 2 MB
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INTELIGENTNE BUŠOTINE ZA PRIRODNO ZAVODNJAVANJE LEŽIŠTA – PRIMJER IZ PERZIJSKOGA ZALJEVA I PRIMJENA NA VISOKO ISCRPLJENOME HRVATSKOM NAFTNOM POLJU BENIČANCI
(str.31-31)
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Damir Zadravec, Vladislav Brkić
Prethodno priopćenje
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NUMERICAL STUDY OF THE FRACTURING MECHANISM AROUND A BLASTHOLE AND INVESTIGATING THE EFFECT OF DISCONTINUITIES ON THE FRACTURE PATTERN
(str.33-44)
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NUMERIČKA STUDIJA MEHANIKE LOMA OKO MINSKIH BUŠOTINA TE ISTRAŽIVANJE POJAVE DISKONTINUITETA NA UZORKU TAKVIH LOMOVA
(str.44-44)
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Ali Reza Hajibagherpour, Hamid Mansouri, Mojtaba Bahaaddini
Izvorni znanstveni članak
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CROATIAN NATURAL GAS BALANCING MARKET ANALYSIS
(str.45-56)
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ANALIZA TRŽIŠTA ENERGIJE URAVNOTEŽENJA PLINSKOGA TRANSPORTNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.56-56)
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Dominik Kevo, Ivan Smajla, Daria Karasalihović Sedlar, Filip Božić
Pregledni rad
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TYPES AND DISTRIBUTION OF QUATERNARY DEPOSITS ORIGINATING FROM CARBONATE ROCK SLOPES IN THE VINODOL VALLEY, CROATIA – NEW INSIGHT USING AIRBORNE LIDAR DATA
(str.57-77)
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engleskipdf 6 MB
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O VRSTAMA I PROSTORNOJ RASPODJELI KVARTARNIH NASLAGA SASTAVLJENIH OD FRAGMENATA KARBONATNIH STIJENA U VINODOLSKOJ UDOLINI, HRVATSKA – NOVE SPOZNAJE NA TEMELJU VISINSKIH LIDAR PODATAKA
(str.77-77)
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Petra Jagodnik, Sanja Bernat Gazibara, Vedran Jagodnik, Snježana Mihalić Arbanas
Izvorni znanstveni članak
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DETERMINING TEXTURAL AND GEOCHEMICAL ELEMENT CHARACTERISTICS OF SEAFLOOR SEDIMENT USING MULTIVARIATE ANALYSIS ALONG THE SIMEULUE SUB-BASIN, INDONESIA
(str.79-92)
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engleskipdf 3 MB
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ODREĐIVANJE TEKSTURE I GEOKEMIJSKIH OBILJEŽJA ELEMENATA TALOŽINA MORSKOGA DNA UPORABOM MULTIVARIJANTNE ANALIZE, PODBAZEN SIMEULUE, INDONEZIJA
(str.92-92)
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Septriono Hari Nugroho, Purna Sulastya Putra
Izvorni znanstveni članak
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POTENTIAL OF CROATIAN LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) TERMINAL IN SUPPLYING REGIONAL NATURAL GAS MARKETS
(str.93-101)
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engleskipdf 888 KB
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POTENCIJAL HRVATSKOGA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN (UPP) U OPSKRBI REGIONALNIH TRŽIŠTA PRIRODNOGA PLINA
(str.101-101)
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Ivan Smajla, Romana Crneković, Daria Karasalihović Sedlar, Filip Božić
Izvorni znanstveni članak
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GEOTECHNICAL INVESTIGATION OF PAVEMENT FAILURE; CAUSES AND INHERENT SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE HIGHWAY CONSTRUCTION IN SUB-SAHARAN AFRICA
(str.103-114)
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GEOTEHNIČKO ISPITIVANJE PUCANJA KOLNIKA – UZROCI I MOGUĆA RJEŠENJA ZA ODRŽIVU KONSTRUKCIJU PROMETNICA U SUPSAHARSKOJ AFRICI
(str.114-114)
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Omowumi Ademila, Abel Idowu Olayinka
Stručni rad
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THE APPLICATION OF A STOCKPILE STOCHASTIC MODEL INTO LONG-TERM OPEN PIT MINE PRODUCTION SCHEDULING TO IMPROVE THE FEED GRADE FOR THE PROCESSING PLANT
(str.115-129)
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PRIMJENA STOHASTIČKOGA MODELA NA ODLAGALIŠTU JALOVINE KAO POTPORA DUGOROČNOJ PROIZVODNJI U OTVORENOME KOPU S CILJEM POVEĆANJA POSTOTKA RUDE U OBRADBI
(str.129-129)
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Javad Gholamnejad, Ali Azimi, Reza Lotfian, Sara Kasmaeeyazdi, Francesco Tinti
Izvorni znanstveni članak
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