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Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 35 No. 4, 2020.

Rudarsko-geološko-naftni zbornik,Vol. 35 No. 4
Datum izdavanja: studenoga 2020.

Objavljen na Hrčku: 15. 11. 2020.
Sadržaj Puni tekst
CORE LOG AND CONE PENETRATION TEST APPROACH FOR BEARING CAPACITY ANALYSIS OF QUATERNARY DEPOSIT AND ITS CORRELATION TO FACIES DISTRIBUTION IN SOUTHERN BALI (str.1-14) engleskipdf 5 MB
PRAĆENJE JEZGRE I ISPITIVANJE STATIČKIM PRODIRANJEM U ANALIZI NOSIVOSTI KVARTERNOGA DEPOZITA I NJEGOVA POVEZANOST S RASPODJELOM FACIJESA NA JUŽNOM BALIJU (str.14-14)  
Nugroho Aji Satriyo, Eko Soebowo, Imam Achmad Sadisun
Stručni rad 		 
THE INFLUENCE OF PROCESS CONDITIONS ON GROUND COAL SLAG AND BLAST FURNACE SLAG BASED GEOPOLYMER PROPERTIES (str.15-20) engleskipdf 961 KB
UTJECAJ UVJETA POSTUPKA DOBIVANJA MLJEVENE TROSKE TALJENJEM UGLJENA U VISOKOJ PEĆI UZ UPORABU GEOPOLIMERA (str.20-20)  
Quyen V. Trinh, Gábor Mucsi, Thai V. Dang, Ly P. Le, Van H. Bui, Sándor Nagy
Prethodno priopćenje 		 
INTELLIGENT NATURAL DUMP FLOODING WELL - CASE STUDY FROM THE AREA OF THE WESTERN PERSIAN/ARABIAN GULF AND POSSIBLE APPLICATION IN THE CROATIAN MATURE OIL FIELD BENIČANCI (str.21-31) engleskipdf 2 MB
INTELIGENTNE BUŠOTINE ZA PRIRODNO ZAVODNJAVANJE LEŽIŠTA – PRIMJER IZ PERZIJSKOGA ZALJEVA I PRIMJENA NA VISOKO ISCRPLJENOME HRVATSKOM NAFTNOM POLJU BENIČANCI (str.31-31)  
Damir Zadravec, Vladislav Brkić
Prethodno priopćenje 		 
NUMERICAL STUDY OF THE FRACTURING MECHANISM AROUND A BLASTHOLE AND INVESTIGATING THE EFFECT OF DISCONTINUITIES ON THE FRACTURE PATTERN (str.33-44) engleskipdf 2 MB
NUMERIČKA STUDIJA MEHANIKE LOMA OKO MINSKIH BUŠOTINA TE ISTRAŽIVANJE POJAVE DISKONTINUITETA NA UZORKU TAKVIH LOMOVA (str.44-44)  
Ali Reza Hajibagherpour, Hamid Mansouri, Mojtaba Bahaaddini
Izvorni znanstveni članak 		 
CROATIAN NATURAL GAS BALANCING MARKET ANALYSIS (str.45-56) engleskipdf 733 KB
ANALIZA TRŽIŠTA ENERGIJE URAVNOTEŽENJA PLINSKOGA TRANSPORTNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.56-56)  
Dominik Kevo, Ivan Smajla, Daria Karasalihović Sedlar, Filip Božić
Pregledni rad 		 
TYPES AND DISTRIBUTION OF QUATERNARY DEPOSITS ORIGINATING FROM CARBONATE ROCK SLOPES IN THE VINODOL VALLEY, CROATIA – NEW INSIGHT USING AIRBORNE LIDAR DATA (str.57-77) engleskipdf 6 MB
O VRSTAMA I PROSTORNOJ RASPODJELI KVARTARNIH NASLAGA SASTAVLJENIH OD FRAGMENATA KARBONATNIH STIJENA U VINODOLSKOJ UDOLINI, HRVATSKA – NOVE SPOZNAJE NA TEMELJU VISINSKIH LIDAR PODATAKA (str.77-77)  
Petra Jagodnik, Sanja Bernat Gazibara, Vedran Jagodnik, Snježana Mihalić Arbanas
Izvorni znanstveni članak 		 
DETERMINING TEXTURAL AND GEOCHEMICAL ELEMENT CHARACTERISTICS OF SEAFLOOR SEDIMENT USING MULTIVARIATE ANALYSIS ALONG THE SIMEULUE SUB-BASIN, INDONESIA (str.79-92) engleskipdf 3 MB
ODREĐIVANJE TEKSTURE I GEOKEMIJSKIH OBILJEŽJA ELEMENATA TALOŽINA MORSKOGA DNA UPORABOM MULTIVARIJANTNE ANALIZE, PODBAZEN SIMEULUE, INDONEZIJA (str.92-92)  
Septriono Hari Nugroho, Purna Sulastya Putra
Izvorni znanstveni članak 		 
POTENTIAL OF CROATIAN LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) TERMINAL IN SUPPLYING REGIONAL NATURAL GAS MARKETS (str.93-101) engleskipdf 888 KB
POTENCIJAL HRVATSKOGA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN (UPP) U OPSKRBI REGIONALNIH TRŽIŠTA PRIRODNOGA PLINA (str.101-101)  
Ivan Smajla, Romana Crneković, Daria Karasalihović Sedlar, Filip Božić
Izvorni znanstveni članak 		 
GEOTECHNICAL INVESTIGATION OF PAVEMENT FAILURE; CAUSES AND INHERENT SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE HIGHWAY CONSTRUCTION IN SUB-SAHARAN AFRICA (str.103-114) engleskipdf 3 MB
GEOTEHNIČKO ISPITIVANJE PUCANJA KOLNIKA – UZROCI I MOGUĆA RJEŠENJA ZA ODRŽIVU KONSTRUKCIJU PROMETNICA U SUPSAHARSKOJ AFRICI (str.114-114)  
Omowumi Ademila, Abel Idowu Olayinka
Stručni rad 		 
THE APPLICATION OF A STOCKPILE STOCHASTIC MODEL INTO LONG-TERM OPEN PIT MINE PRODUCTION SCHEDULING TO IMPROVE THE FEED GRADE FOR THE PROCESSING PLANT (str.115-129) engleskipdf 2 MB
PRIMJENA STOHASTIČKOGA MODELA NA ODLAGALIŠTU JALOVINE KAO POTPORA DUGOROČNOJ PROIZVODNJI U OTVORENOME KOPU S CILJEM POVEĆANJA POSTOTKA RUDE U OBRADBI (str.129-129)  
Javad Gholamnejad, Ali Azimi, Reza Lotfian, Sara Kasmaeeyazdi, Francesco Tinti
Izvorni znanstveni članak 		 
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