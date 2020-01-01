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Ekonomska misao i praksa, Vol. 29 No. 2, 2020.

Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 15. 12. 2020.
Sadržaj Puni tekst
ORGANIZACIJSKA KULTURA I POSLOVNA USPJEŠNOST PODUZEĆA: PERSPEKTIVA SUPARNIČKIH VRIJEDNOSTI U KONTEKSTU HRVATSKOG ICT SEKTORA (str.327-346) hrvatskipdf 476 KB
Dijana Mečev, Dragana Grubišić
Izvorni znanstveni članak 		 
UČINCI PANDEMIJE COVID-19 NA IZVOZNU KONKURENTNOST PODUZEĆA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ (str.347-366) hrvatskipdf 683 KB
Nebojša Stojčić
Izvorni znanstveni članak 		 
ANALIZA KLJUČNIH RAZVOJNIH TEHNOLOGIJA U INOVATIVNOM OKRUŽENJU U HRVATSKOJ (str.369-392) hrvatskipdf 648 KB
Zoran Aralica
Prethodno priopćenje 		 
UTJECAJ PRUŽANJA NEREVIZORSKIH USLUGA NA ODNOS ISTICANJA PITANJA VREMENSKE NEOGRANIČENOSTI POSLOVANJA I UPRAVLJANJA ZARADOM (str.393-408) hrvatskipdf 302 KB
Ivica Filipović, Toni Šušak, Barbara Krvavac
Prethodno priopćenje 		 
UČINCI IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA NA MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO: USPOREDBA DJELATNOSTI OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI (str.409-424) hrvatskipdf 329 KB
Maja Letica, Ivana Dropulić, Mirela Mabić
Prethodno priopćenje 		 
THE RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGICAL DYNAMICS OF NEW TECHNOLOGIES AND ABSORPTIVE CAPACITY OF EXPORT COMPANIES OF THE REPUBLIC OF CROATIA (str.425-448) engleskipdf 419 KB
Ivana Martinčević, Goran Kozina
Prethodno priopćenje 		 
UTJECAJ POTROŠAČKE DOBROBITI NA ZADOVOLJSTVO ŽIVOTOM U KONTEKSTU PODRUČJA ŽIVOTA U HRVATSKOJ (str.449-470) hrvatskipdf 411 KB
Ariana Nefat, Dragan Benazić
Prethodno priopćenje 		 
ODNOS DIMENZIJA NACIONALNE KULTURE I JASNOĆE ULOGA NA POSLU (str.471-488) hrvatskipdf 327 KB
Najla Podrug, Andrea Brezović, Davor Filipović
Prethodno priopćenje 		 
POLITIKA TRŽIŠNOG NATJECANJA U DIGITALNOJ EKONOMIJI (str.491-512) hrvatskipdf 1 MB
Sanja Franc
Pregledni rad 		 
SOCIJALNI KARAKTER NORMATIVNOG UREĐENJA STUDENTSKOG RADA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.513-538) hrvatskipdf 381 KB
Valentino Kuzelj
Pregledni rad 		 
UTJECAJ PREPORUKA DRŽAVNIH REVIZORA NA POVEĆANJE UČINKOVITOSTI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (str.539-558) hrvatskipdf 352 KB
Dubravka Mahaček
Pregledni rad 		 
EMPLOYEE-RELATED INDICATORS IN THE NON-FINANCIAL REPORTING IN HOSPITALITY INDUSTRY (str.559-578) engleskipdf 382 KB
Ivana Načinović Braje, Ivana Pavić, Danijela Ferjanić Hodak
Pregledni rad 		 
PRIMJENA GRAVITACIJSKOG MODELA U ANALIZI VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE SRBIJE I ZEMALJA EU-A; POUČCI IZ ISKUSTVA REPUBLIKE HRVATSKE (str.579-600) hrvatskipdf 354 KB
Vladimir Ristanović, Dinko Primorac, Aleksandra Tošović-Stevanović
Pregledni rad 		 
ZADRŽAVANJE ZAPOSLENIKA KROZ ORGANIZACIJSKU PREDANOST JAČANJEM ORGANIZACIJSKE PRAVEDNOSTI I ORGANIZACIJSKE POTPORE (str.601-624) hrvatskipdf 353 KB
Ana Živković
Pregledni rad 		 
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