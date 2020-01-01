Ekonomska misao i praksa, Vol. 29 No. 2, 2020.

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ORGANIZACIJSKA KULTURA I POSLOVNA USPJEŠNOST PODUZEĆA: PERSPEKTIVA SUPARNIČKIH VRIJEDNOSTI U KONTEKSTU HRVATSKOG ICT SEKTORA
(str.327-346)
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Dijana Mečev, Dragana Grubišić
Izvorni znanstveni članak
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UČINCI PANDEMIJE COVID-19 NA IZVOZNU KONKURENTNOST PODUZEĆA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ
(str.347-366)
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Nebojša Stojčić
Izvorni znanstveni članak
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ANALIZA KLJUČNIH RAZVOJNIH TEHNOLOGIJA U INOVATIVNOM OKRUŽENJU U HRVATSKOJ
(str.369-392)
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Zoran Aralica
Prethodno priopćenje
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UTJECAJ PRUŽANJA NEREVIZORSKIH USLUGA NA ODNOS ISTICANJA PITANJA VREMENSKE NEOGRANIČENOSTI POSLOVANJA I UPRAVLJANJA ZARADOM
(str.393-408)
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Ivica Filipović, Toni Šušak, Barbara Krvavac
Prethodno priopćenje
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UČINCI IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA NA MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO: USPOREDBA DJELATNOSTI OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI
(str.409-424)
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Maja Letica, Ivana Dropulić, Mirela Mabić
Prethodno priopćenje
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THE RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGICAL DYNAMICS OF NEW TECHNOLOGIES AND ABSORPTIVE CAPACITY OF EXPORT COMPANIES OF THE REPUBLIC OF CROATIA
(str.425-448)
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Ivana Martinčević, Goran Kozina
Prethodno priopćenje
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UTJECAJ POTROŠAČKE DOBROBITI NA ZADOVOLJSTVO ŽIVOTOM U KONTEKSTU PODRUČJA ŽIVOTA U HRVATSKOJ
(str.449-470)
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Ariana Nefat, Dragan Benazić
Prethodno priopćenje
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ODNOS DIMENZIJA NACIONALNE KULTURE I JASNOĆE ULOGA NA POSLU
(str.471-488)
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Najla Podrug, Andrea Brezović, Davor Filipović
Prethodno priopćenje
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POLITIKA TRŽIŠNOG NATJECANJA U DIGITALNOJ EKONOMIJI
(str.491-512)
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Sanja Franc
Pregledni rad
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SOCIJALNI KARAKTER NORMATIVNOG UREĐENJA STUDENTSKOG RADA U REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.513-538)
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Valentino Kuzelj
Pregledni rad
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UTJECAJ PREPORUKA DRŽAVNIH REVIZORA NA POVEĆANJE UČINKOVITOSTI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
(str.539-558)
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Dubravka Mahaček
Pregledni rad
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EMPLOYEE-RELATED INDICATORS IN THE NON-FINANCIAL REPORTING IN HOSPITALITY INDUSTRY
(str.559-578)
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Ivana Načinović Braje, Ivana Pavić, Danijela Ferjanić Hodak
Pregledni rad
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PRIMJENA GRAVITACIJSKOG MODELA U ANALIZI VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE SRBIJE I ZEMALJA EU-A; POUČCI IZ ISKUSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
(str.579-600)
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Vladimir Ristanović, Dinko Primorac, Aleksandra Tošović-Stevanović
Pregledni rad
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ZADRŽAVANJE ZAPOSLENIKA KROZ ORGANIZACIJSKU PREDANOST JAČANJEM ORGANIZACIJSKE PRAVEDNOSTI I ORGANIZACIJSKE POTPORE
(str.601-624)
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Ana Živković
Pregledni rad
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