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e-Zbornik : ELEKTRONIČKI ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA, Vol. 10 No. 20, 2020.

Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 22. 12. 2020.
Sadržaj Puni tekst
DUGOROČNO PREDVIĐANJE VODOSTAJA JEZERA METODAMA UMJETNE INTELIGENCIJE (str.1-17) hrvatskipdf 1 MB
LONG RANGE LAKE WATER LEVEL ESTIMATION USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS (str.1-17) engleskipdf 1 MB
Dilek Eren Akyuz, H. Kerem Cigizoglu
Prethodno priopćenje 		 
USPOREDBA MODELA KAPACITETA RAZLIČITIH TEORIJSKIH POSTAVKI NA PRIMJERU MALOG GRADSKOG KRUŽNOG RASKRIŽJA U GRADU MOSTARU (str.18-28) hrvatskipdf 844 KB
COMPARISON OF CAPACITY MODELS OF DIFFERENT THEORETICAL SETTINGS ON THE EXAMPLE OF A SMALL CITY ROUNDABOUT IN THE CITY OF MOSTAR (str.18-29) engleskipdf 855 KB
Danijela Maslać, Dražen Cvitanić
Prethodno priopćenje 		 
ANALIZA OJAČANJA METALNIH OKVIRA S DIJAGONALNO INSTALIRANIM MEHANIČKIM DAMPERIMA (str.29-45) hrvatskipdf 2 MB
ANALYSIS OF STEEL FRAMES STRENGHTENED WITH DIAGONALLY INSTALLED MECHANICAL DAMPERS (str.30-46) engleskipdf 2 MB
Emir Buljubašić, Goran Simonović
Pregledni rad 		 
KONCESIJA U CESTOGRADNJI BOSNE I HERCEGOVINE (str.46-54) hrvatskipdf 193 KB
ROAD CONSTRUCTION CONCESSION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.47-56) engleskipdf 206 KB
Ivana Domljan, Marijana Prkačin Goluža
Pregledni rad 		 
U VRIJEDNOSTI OVOJNICE ŠKOLSKIH ZGRADA U REGIJI JUG FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (str.55-67) hrvatskipdf 251 KB
U-VALUES OF SCHOOL BUILDING ENVELOPES IN THE SOUTH REGION OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.57-70) engleskipdf 249 KB
Dragan Katić, Hrvoje Krstić, Saša Marenjak
Pregledni rad 		 
HIDRAULIČKA NUMERIČKA ANALIZA PODZEMNIH VODA NA PODRUČJU LIJEVOG ZAOBALJA BRANE HIDROELEKTRANE MOSTAR (str.68-79) hrvatskipdf 1 MB
HYDRAULIC NUMERICAL ANALYSIS OF GROUNDWATER IN THE LEFT HINTERLAND OF THE MOSTAR HYDROELECTRIC POWER PLANT DAM (str.71-82) engleskipdf 1 MB
Petra Merdžo, Mirna Raič
Pregledni rad 		 
NUMERIČKA ANALIZA ZIDANE STAMBENE ZGRADE PRIMJENOM AMQUAKE SOFTWARE-A (str.80-88) hrvatskipdf 490 KB
NUMERICAL ANALYSIS OF A MASONRY RESIDENTIAL BUILDING USING AMQUAKE SOFTWARE (str.83-91) engleskipdf 475 KB
Mladen Kustura, Ivan Matijević
Stručni rad 		 
KONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPLATNE POSTAJE NA AUTOCESTI (str.89-97) hrvatskipdf 993 KB
CONSTRUCTION OF TOLL STATION BUILDING ON THE HIGHWAY (str.92-100) engleskipdf 640 KB
Matej Lozančić, Vlaho Akmadžić
Stručni rad 		 
NUMERIČKI MODEL ZA ANALIZU ČELIČNIH OKVIRNIH KONSTRUKCIJA S UKLJUČENIM GEOMETRIJSKIM IMPERFEKCIJAMA (str.98-111) hrvatskipdf 395 KB
NUMERICAL MODEL FOR ANALYSIS OF STEEL FRAME STRUCTURES WITH INCLUDED GEOMETRIC IMPERFECTIONS (str.101-114) engleskipdf 329 KB
Radoslav Markić, Dragan Ćubela, Željko Mikulić
Stručni rad 		 
GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE OBALE SREDNJEG TOKA RIJEKE NERETVE KROZ GRAD MOSTAR (str.112-120) hrvatskipdf 1 MB
GEOTECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE BANKS IN THE MIDDLE COURSE OF THE NERETVA RIVER THROUGH THE CITY OF THE MOSTAR (str.115-123) engleskipdf 1 MB
Goran Šunjić, Tatjana Džeba, Maja Prskalo
Stručni rad 		 
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