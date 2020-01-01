e-Zbornik : ELEKTRONIČKI ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA, Vol. 10 No. 20, 2020.

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DUGOROČNO PREDVIĐANJE VODOSTAJA JEZERA METODAMA UMJETNE INTELIGENCIJE
(str.1-17)
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LONG RANGE LAKE WATER LEVEL ESTIMATION USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS
(str.1-17)
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Dilek Eren Akyuz, H. Kerem Cigizoglu
Prethodno priopćenje
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USPOREDBA MODELA KAPACITETA RAZLIČITIH TEORIJSKIH POSTAVKI NA PRIMJERU MALOG GRADSKOG KRUŽNOG RASKRIŽJA U GRADU MOSTARU
(str.18-28)
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COMPARISON OF CAPACITY MODELS OF DIFFERENT THEORETICAL SETTINGS ON THE EXAMPLE OF A SMALL CITY ROUNDABOUT IN THE CITY OF MOSTAR
(str.18-29)
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Danijela Maslać, Dražen Cvitanić
Prethodno priopćenje
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ANALIZA OJAČANJA METALNIH OKVIRA S DIJAGONALNO INSTALIRANIM MEHANIČKIM DAMPERIMA
(str.29-45)
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ANALYSIS OF STEEL FRAMES STRENGHTENED WITH DIAGONALLY INSTALLED MECHANICAL DAMPERS
(str.30-46)
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Emir Buljubašić, Goran Simonović
Pregledni rad
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KONCESIJA U CESTOGRADNJI BOSNE I HERCEGOVINE
(str.46-54)
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ROAD CONSTRUCTION CONCESSION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
(str.47-56)
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Ivana Domljan, Marijana Prkačin Goluža
Pregledni rad
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U VRIJEDNOSTI OVOJNICE ŠKOLSKIH ZGRADA U REGIJI JUG FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
(str.55-67)
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U-VALUES OF SCHOOL BUILDING ENVELOPES IN THE SOUTH REGION OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
(str.57-70)
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Dragan Katić, Hrvoje Krstić, Saša Marenjak
Pregledni rad
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HIDRAULIČKA NUMERIČKA ANALIZA PODZEMNIH VODA NA PODRUČJU LIJEVOG ZAOBALJA BRANE HIDROELEKTRANE MOSTAR
(str.68-79)
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HYDRAULIC NUMERICAL ANALYSIS OF GROUNDWATER IN THE LEFT HINTERLAND OF THE MOSTAR HYDROELECTRIC POWER PLANT DAM
(str.71-82)
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Petra Merdžo, Mirna Raič
Pregledni rad
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NUMERIČKA ANALIZA ZIDANE STAMBENE ZGRADE PRIMJENOM AMQUAKE SOFTWARE-A
(str.80-88)
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NUMERICAL ANALYSIS OF A MASONRY RESIDENTIAL BUILDING USING AMQUAKE SOFTWARE
(str.83-91)
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Mladen Kustura, Ivan Matijević
Stručni rad
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KONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPLATNE POSTAJE NA AUTOCESTI
(str.89-97)
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CONSTRUCTION OF TOLL STATION BUILDING ON THE HIGHWAY
(str.92-100)
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Matej Lozančić, Vlaho Akmadžić
Stručni rad
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NUMERIČKI MODEL ZA ANALIZU ČELIČNIH OKVIRNIH KONSTRUKCIJA S UKLJUČENIM GEOMETRIJSKIM IMPERFEKCIJAMA
(str.98-111)
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NUMERICAL MODEL FOR ANALYSIS OF STEEL FRAME STRUCTURES WITH INCLUDED GEOMETRIC IMPERFECTIONS
(str.101-114)
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Radoslav Markić, Dragan Ćubela, Željko Mikulić
Stručni rad
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GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE OBALE SREDNJEG TOKA RIJEKE NERETVE KROZ GRAD MOSTAR
(str.112-120)
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GEOTECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE BANKS IN THE MIDDLE COURSE OF THE NERETVA RIVER THROUGH THE CITY OF THE MOSTAR
(str.115-123)
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Goran Šunjić, Tatjana Džeba, Maja Prskalo
Stručni rad
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