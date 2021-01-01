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Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 36 No. 1, 2020.

Rudarsko-geološko-naftni zbornik,Vol. 36 No. 1
Datum izdavanja: siječnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 26. 1. 2021.
Sadržaj Puni tekst
ELEVATED SELENIUM LEVELS IN VEGETABLES, FRUITS, AND WILD PLANTS AFF ECTED BY THE RAŠA COAL MINE WATER CHEMISTRY (str.1-13) engleskipdf 508 KB
POVIŠENE VRIJEDNOSTI SELENIJA U POVRĆU TE SAMONIKLOME BILJU I VOĆU POD UTJECAJEM KEMIZMA VODE IZ RAŠKIH UGLJENOKOPA (str.13-13)  
Gordana Medunić, Nina Bilandžić, Marija Sedak, Željka Fiket, Andreja Prevendar Crnić, Vanja Geng
Izvorni znanstveni članak 		 
INJURY ANALYSIS OF IRAN’S MINING WORKPLACES (str.15-23) engleskipdf 1 MB
ANALIZA OZLJEDA U IRANSKIM RUDNICIMA (str.23-23)  
Mohammad Javad Rahimdel
Pregledni rad 		 
EVALUATING THE SAWABILITY OF ROCKS BY CHAIN-SAW MACHINES USING THE PROMETHEE TECHNIQUE (str.25-36) engleskipdf 1 MB
OCJENA REZIVOSTI STIJENA S LANČANOM SJEKAČICOM PRIMJENOM TEHNIKE PROMATHEE (str.36-36)  
Reza Mikaeil, Akbar Esmaeilzadeh, Sara Aghaei, Sina Shaffiee Haghshenas, Amir Jafarpour, Javad Mohammadi, Mohammad Ataei
Izvorni znanstveni članak 		 
OPTIMIZATION OF CHALCOPYRITE GALVANIC LEACHING IN THE PRESENCE OF PYRITE AND SILVER AS CATALYSTS BY USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) (str.37-47) engleskipdf 1 MB
OPTIMIZACIJA GALVANSKOGA IZLUŽIVANJA HALKOPIRITA UPORABOM PIRITA I SREBRA KAO KATALIZATORA TE UPORABOM METODE ODZIVNE POVRŠINE (str.47-47)  
Sajjad Chehreghani, Mojtaba Yari, Amir Zeynali, Behzad Nemati Akhgar, Hojjat Hosseinzadeh Gharehgheshlagh, Mahsa Pishravian
Izvorni znanstveni članak 		 
LABORATORY TESTS ON THE STRENGTHENING OF WET-MIX SHOTCRETE LINING WITH THE USE OF NANOMATERIALS (str.49-59) engleskipdf 1 MB
LABORATORIJSKI TEST ČVRSTOĆE MLAZNOGA BETONA DOBIVENOGA MOKRIM POSTUPKOM UPORABOM NANOMATERIJALA (str.59-59)  
Hamid Kalhori, Raheb Bagherpour, Mohammad Amir Akhlaghi, Sayed Mohsen Mirdamadi, Mehdi Nasiri Sarvi
Izvorni znanstveni članak 		 
DETERMINATION OF METHANE DESORPTION ZONE FOR THE DESIGN OF A DRAINAGE BOREHOLE PATTERN (CASE STUDY: E4 PANEL OF THE TABAS MECHANIZED COAL MINE, IRAN) (str.61-75) engleskipdf 2 MB
ODREĐIVANJE DESORPCIJE U METANSKOJ ZONI U PROJEKTIRANJU POSTAVLJANJA BUŠOTINA, STUDIJA SLUČAJA PANELA E4 U MEHANIZIRANOME RUDNIKU UGLJENA TABAS, IRAN (str.75-75)  
Ali Hosseini, Mehdi Najafi
Izvorni znanstveni članak 		 
AN OVERVIEW AND FUTURE PROSPECTS OF CROATIAN GEOTECHNOLOGICAL HERITAGE (str.77-89) engleskipdf 4 MB
PREGLED I PERSPEKTIVA HRVATSKE GEOTEHNOLOŠKE BAŠTINE (str.90-97) hrvatskipdf 316 KB
Zlatko Briševac, Ana Maričić, Vladislav Brkić, Vladi Bralić Vladi Bralić
Pregledni rad 		 
HYDRAULIC FRACTURING DESIGN IMPROVEMENTS BY PROPPANT FL OWBACK MITIGATION METHOD APPLICATION DURING HYDROCARBON PRODUCTION (str.99-109) engleskipdf 485 KB
POBOLJŠANJA PRI PROJEKTIRANJU HIDRAULIČKOGA FRAKTURIRANJA STIJENA PRIMJENOM METODA SMANJENJA POVRATA PODUPIRAČA TIJEKOM PROIZVODNJE UGLJIKOVODIKA (str.109-109)  
Temirlan Jatykov, Bimurat Sagindykov, Kuralay Bimuratkyzy
Pregledni rad 		 
AN INVESTIGATION ON THE EFF ECTS OF MICRO-PARAMETERS ON THE STRENGTH PROPERTIES OF ROCK (str.111-119) engleskipdf 2 MB
ISTRAŽIVANJE UTJECAJA MIKROPARAMETARA NA SVOJSTVA ČVRSTOĆE STIJENE (str.119-119)  
Behzad Jafari Mohammadabadi, Kourosh Shahriar, Hossein Jalalifar, Kaveh Ahangari
Pregledni rad 		 
PETROLOGICAL CHARACTERISTICS OF CLASTIC SEDIMENTARY ROCKS FROM THE ST. BARBARA ORE MINE IN RUDE NEAR SAMOBOR (str.121-135) engleskipdf 5 MB
PETROLOŠKE KARAKTERISTIKE KLASTIČNIH TALOŽNIH STIJENA IZ RUDNIKA SVETA BARBARA U RUDAMA KRAJ SAMOBORA (str.135-135)  
Šime Bilić, Vesnica Garašić
Izvorni znanstveni članak 		 
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