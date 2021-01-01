Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 36 No. 1, 2020.

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ELEVATED SELENIUM LEVELS IN VEGETABLES, FRUITS, AND WILD PLANTS AFF ECTED BY THE RAŠA COAL MINE WATER CHEMISTRY
(str.1-13)
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POVIŠENE VRIJEDNOSTI SELENIJA U POVRĆU TE SAMONIKLOME BILJU I VOĆU POD UTJECAJEM KEMIZMA VODE IZ RAŠKIH UGLJENOKOPA
(str.13-13)
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Gordana Medunić, Nina Bilandžić, Marija Sedak, Željka Fiket, Andreja Prevendar Crnić, Vanja Geng
Izvorni znanstveni članak
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INJURY ANALYSIS OF IRAN’S MINING WORKPLACES
(str.15-23)
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ANALIZA OZLJEDA U IRANSKIM RUDNICIMA
(str.23-23)
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Mohammad Javad Rahimdel
Pregledni rad
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EVALUATING THE SAWABILITY OF ROCKS BY CHAIN-SAW MACHINES USING THE PROMETHEE TECHNIQUE
(str.25-36)
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OCJENA REZIVOSTI STIJENA S LANČANOM SJEKAČICOM PRIMJENOM TEHNIKE PROMATHEE
(str.36-36)
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Reza Mikaeil, Akbar Esmaeilzadeh, Sara Aghaei, Sina Shaffiee Haghshenas, Amir Jafarpour, Javad Mohammadi, Mohammad Ataei
Izvorni znanstveni članak
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OPTIMIZATION OF CHALCOPYRITE GALVANIC LEACHING IN THE PRESENCE OF PYRITE AND SILVER AS CATALYSTS BY USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM)
(str.37-47)
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OPTIMIZACIJA GALVANSKOGA IZLUŽIVANJA HALKOPIRITA UPORABOM PIRITA I SREBRA KAO KATALIZATORA TE UPORABOM METODE ODZIVNE POVRŠINE
(str.47-47)
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Sajjad Chehreghani, Mojtaba Yari, Amir Zeynali, Behzad Nemati Akhgar, Hojjat Hosseinzadeh Gharehgheshlagh, Mahsa Pishravian
Izvorni znanstveni članak
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LABORATORY TESTS ON THE STRENGTHENING OF WET-MIX SHOTCRETE LINING WITH THE USE OF NANOMATERIALS
(str.49-59)
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LABORATORIJSKI TEST ČVRSTOĆE MLAZNOGA BETONA DOBIVENOGA MOKRIM POSTUPKOM UPORABOM NANOMATERIJALA
(str.59-59)
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Hamid Kalhori, Raheb Bagherpour, Mohammad Amir Akhlaghi, Sayed Mohsen Mirdamadi, Mehdi Nasiri Sarvi
Izvorni znanstveni članak
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DETERMINATION OF METHANE DESORPTION ZONE FOR THE DESIGN OF A DRAINAGE BOREHOLE PATTERN (CASE STUDY: E4 PANEL OF THE TABAS MECHANIZED COAL MINE, IRAN)
(str.61-75)
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ODREĐIVANJE DESORPCIJE U METANSKOJ ZONI U PROJEKTIRANJU POSTAVLJANJA BUŠOTINA, STUDIJA SLUČAJA PANELA E4 U MEHANIZIRANOME RUDNIKU UGLJENA TABAS, IRAN
(str.75-75)
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Ali Hosseini, Mehdi Najafi
Izvorni znanstveni članak
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AN OVERVIEW AND FUTURE PROSPECTS OF CROATIAN GEOTECHNOLOGICAL HERITAGE
(str.77-89)
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PREGLED I PERSPEKTIVA HRVATSKE GEOTEHNOLOŠKE BAŠTINE
(str.90-97)
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Zlatko Briševac, Ana Maričić, Vladislav Brkić, Vladi Bralić Vladi Bralić
Pregledni rad
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HYDRAULIC FRACTURING DESIGN IMPROVEMENTS BY PROPPANT FL OWBACK MITIGATION METHOD APPLICATION DURING HYDROCARBON PRODUCTION
(str.99-109)
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POBOLJŠANJA PRI PROJEKTIRANJU HIDRAULIČKOGA FRAKTURIRANJA STIJENA PRIMJENOM METODA SMANJENJA POVRATA PODUPIRAČA TIJEKOM PROIZVODNJE UGLJIKOVODIKA
(str.109-109)
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Temirlan Jatykov, Bimurat Sagindykov, Kuralay Bimuratkyzy
Pregledni rad
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AN INVESTIGATION ON THE EFF ECTS OF MICRO-PARAMETERS ON THE STRENGTH PROPERTIES OF ROCK
(str.111-119)
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ISTRAŽIVANJE UTJECAJA MIKROPARAMETARA NA SVOJSTVA ČVRSTOĆE STIJENE
(str.119-119)
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Behzad Jafari Mohammadabadi, Kourosh Shahriar, Hossein Jalalifar, Kaveh Ahangari
Pregledni rad
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PETROLOGICAL CHARACTERISTICS OF CLASTIC SEDIMENTARY ROCKS FROM THE ST. BARBARA ORE MINE IN RUDE NEAR SAMOBOR
(str.121-135)
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PETROLOŠKE KARAKTERISTIKE KLASTIČNIH TALOŽNIH STIJENA IZ RUDNIKA SVETA BARBARA U RUDAMA KRAJ SAMOBORA
(str.135-135)
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Šime Bilić, Vesnica Garašić
Izvorni znanstveni članak
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