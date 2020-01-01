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Acta medico-historica Adriatica : AMHA, Vol. 18 No. 2, 2020.

Acta medico-historica Adriatica : AMHA,Vol. 18 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 8. 2. 2021.
Sadržaj Puni tekst
THE TERMINAL APHONIA OF ALEXANDER THE GREAT, A SILENT HERALD OF AN ORDINARY DEATH  
TERMINALNA AFONIJA ALEKSANDRA VELIKOG, TIHOGA GLASNIKA OBIČNE SMRTI (str.201-228) hrvatskipdf 309 KB
Ernesto Damiani, Martina Elice, Rita Peca Conti
Izvorni znanstveni članak 		 
NAJSTARIJE LOKACIJE GRADSKE BOLNICE U RIJECI (str.229-250) hrvatskipdf 2 MB
THE OLDEST LOCATIONS OF CITY HOSPITAL IN RIJEKA (str.229-250)  
Nana Palinić
Izvorni znanstveni članak 		 
“ZDRAVLJE ZA SVE”. MEDICINSKI SUSTAV U POKRAJINI VLAŠKA POD VODSTVOM PROTOMEDIKUSA NICOLAEA GUSSIJA 1848. – 1859. (str.251-272)  
“HEALTH FOR ALL”. THE MEDICAL SYSTEM IN WALLACHIA UNDER PROTOMEDICUS NICOLAE GUSSI 1848-1859 (str.251-272) engleskipdf 225 KB
Lidia Trăuşan-Matu
Izvorni znanstveni članak 		 
DOKTOR APOLINARY TARNAWSKI (1851. – 1943.) – PIONIR PRIRODNE MEDICINE I FIZIOTERAPIJE GERIJATRIJSKIH PACIJENATA U POLJSKOJ (str.273-290)  
DOCTOR APOLINARY TARNAWSKI (1851-1943) – THE PIONEER OF NATURAL MEDICINE AND PHYSIOTHERAPY IN GERIATRICS IN POLAND (str.273-290) engleskipdf 233 KB
Mariusz Migała, Sławomir Jandziś
Izvorni znanstveni članak 		 
GIOVANNI I ABDON PAMICH – POVIJEST KAO SUDBINA ILI “ISPRAŽNJENO MJESTO” U RIJEČKOJ MEDICINSKOJ HISTORIOGRAFIJI (str.291-316) hrvatskipdf 271 KB
GIOVANNI AND ABDON PAMICH – HISTORY AS DESTINY OR “EMPTY PLACE” IN RIJEKA MEDICAL HISTORIOGRAPHY (str.291-316)  
Marinko Lazzarich
Prethodno priopćenje 		 
ZNAČKE SESTRINSKIH I PRIMALJSKIH ŠKOLA U SLOVENIJI OD 1925. DO POČETKA 80-ih 20. STOLJEĆA (str.317-336)  
BADGES/PINS OF NURSING AND MIDWIFERY SCHOOLS IN SLOVENIA FROM 1925 UNTIL EARLY 1980s (str.317-336) engleskipdf 437 KB
Janez Fischinger, Duša Fischinger, Aleš Fischinger
Prethodno priopćenje 		 
UTJECAJ BEČKE OFTALMOLOŠKE ŠKOLE NA POČETKE SUVREMENE OFTALMOLOGIJE U HRVATSKOJ (str.337-354) hrvatskipdf 540 KB
THE INFLUENCE OF THE VIENNA SCHOOL OF OPHTHALMOLOGY ON THE BEGINNINGS OF MODERN OPHTHALMOLOGY IN CROATIA (str.337-354)  
Milan Ivanišević
Pregledni rad 		 
EKONOMSKE KRIZE KAO POTICAJ PROMJENA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU – POVIJESNA PERSPEKTIVA S OSVRTOM NA PANDEMIJU COVID-19 (str.355-374)  
ECONOMIC CRISES AS A MOTIVE FOR CHANGE IN HEALTH CARE SYSTEMS – A HISTORICAL PERSPECTIVE WITH REFERENCE TO THE COVID-19 PANDEMIC (str.355-374) engleskipdf 184 KB
Snježana Kaštelan, Boris Kasun, Uršula Kaštelan, Milena Radonjić, Martina Sopta
Pregledni rad 		 
POVIJEST SIFILISA U XVI. STOLJEĆU I KLJUČNA ULOGA LUIGIJA LUIGINIJA U RENESANSI (str.375-397)  
THE HISTORY OF SYPHILIS IN THE XVI CENTURY AND THE PIVOTAL ROLE OF LUIGI LUIGINI IN THE RENAISSANCE (str.375-397)  
LA STORIA DELLA SIFILIDE NEL XVI SEC. E IL RUOLO CENTRALE DI LUIGI LUIGINI NEL RINASCIMENTO (str.375-397) talijanskipdf 229 KB
Mariano Martini, Emanuele Armocida, Luca Lo Basso, Emiliano Beri, Nicola Luigi Bragazzi, Alessandra Parodi
Pregledni rad 		 
Posjeta: 0 *