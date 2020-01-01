Acta medico-historica Adriatica : AMHA, Vol. 18 No. 2, 2020.

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THE TERMINAL APHONIA OF ALEXANDER THE GREAT, A SILENT HERALD OF AN ORDINARY DEATH
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TERMINALNA AFONIJA ALEKSANDRA VELIKOG, TIHOGA GLASNIKA OBIČNE SMRTI
(str.201-228)
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Ernesto Damiani, Martina Elice, Rita Peca Conti
Izvorni znanstveni članak
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NAJSTARIJE LOKACIJE GRADSKE BOLNICE U RIJECI
(str.229-250)
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THE OLDEST LOCATIONS OF CITY HOSPITAL IN RIJEKA
(str.229-250)
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Nana Palinić
Izvorni znanstveni članak
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“ZDRAVLJE ZA SVE”. MEDICINSKI SUSTAV U POKRAJINI VLAŠKA POD VODSTVOM PROTOMEDIKUSA NICOLAEA GUSSIJA 1848. – 1859.
(str.251-272)
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“HEALTH FOR ALL”. THE MEDICAL SYSTEM IN WALLACHIA UNDER PROTOMEDICUS NICOLAE GUSSI 1848-1859
(str.251-272)
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Lidia Trăuşan-Matu
Izvorni znanstveni članak
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DOKTOR APOLINARY TARNAWSKI (1851. – 1943.) – PIONIR PRIRODNE MEDICINE I FIZIOTERAPIJE GERIJATRIJSKIH PACIJENATA U POLJSKOJ
(str.273-290)
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DOCTOR APOLINARY TARNAWSKI (1851-1943) – THE PIONEER OF NATURAL MEDICINE AND PHYSIOTHERAPY IN GERIATRICS IN POLAND
(str.273-290)
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Mariusz Migała, Sławomir Jandziś
Izvorni znanstveni članak
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GIOVANNI I ABDON PAMICH – POVIJEST KAO SUDBINA ILI “ISPRAŽNJENO MJESTO” U RIJEČKOJ MEDICINSKOJ HISTORIOGRAFIJI
(str.291-316)
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GIOVANNI AND ABDON PAMICH – HISTORY AS DESTINY OR “EMPTY PLACE” IN RIJEKA MEDICAL HISTORIOGRAPHY
(str.291-316)
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Marinko Lazzarich
Prethodno priopćenje
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ZNAČKE SESTRINSKIH I PRIMALJSKIH ŠKOLA U SLOVENIJI OD 1925. DO POČETKA 80-ih 20. STOLJEĆA
(str.317-336)
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BADGES/PINS OF NURSING AND MIDWIFERY SCHOOLS IN SLOVENIA FROM 1925 UNTIL EARLY 1980s
(str.317-336)
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Janez Fischinger, Duša Fischinger, Aleš Fischinger
Prethodno priopćenje
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UTJECAJ BEČKE OFTALMOLOŠKE ŠKOLE NA POČETKE SUVREMENE OFTALMOLOGIJE U HRVATSKOJ
(str.337-354)
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THE INFLUENCE OF THE VIENNA SCHOOL OF OPHTHALMOLOGY ON THE BEGINNINGS OF MODERN OPHTHALMOLOGY IN CROATIA
(str.337-354)
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Milan Ivanišević
Pregledni rad
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EKONOMSKE KRIZE KAO POTICAJ PROMJENA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU – POVIJESNA PERSPEKTIVA S OSVRTOM NA PANDEMIJU COVID-19
(str.355-374)
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ECONOMIC CRISES AS A MOTIVE FOR CHANGE IN HEALTH CARE SYSTEMS – A HISTORICAL PERSPECTIVE WITH REFERENCE TO THE COVID-19 PANDEMIC
(str.355-374)
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Snježana Kaštelan, Boris Kasun, Uršula Kaštelan, Milena Radonjić, Martina Sopta
Pregledni rad
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POVIJEST SIFILISA U XVI. STOLJEĆU I KLJUČNA ULOGA LUIGIJA LUIGINIJA U RENESANSI
(str.375-397)
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THE HISTORY OF SYPHILIS IN THE XVI CENTURY AND THE PIVOTAL ROLE OF LUIGI LUIGINI IN THE RENAISSANCE
(str.375-397)
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LA STORIA DELLA SIFILIDE NEL XVI SEC. E IL RUOLO CENTRALE DI LUIGI LUIGINI NEL RINASCIMENTO
(str.375-397)
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Mariano Martini, Emanuele Armocida, Luca Lo Basso, Emiliano Beri, Nicola Luigi Bragazzi, Alessandra Parodi
Pregledni rad
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