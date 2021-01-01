CroDiM : International Journal of Marketing Science, Vol. 4 No. 1, 2021.

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Cover pages
(str.I-I)
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Damir Dobrinić
Ostalo
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Predgovor / Foreword
(str.III-III)
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Damir Dobrinić
Uvodnik
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ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA KUPACA ONLINE KUPOVINOM
(str.1-16)
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RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN ONLINE SHOPPING
(str.1-16)
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Marta Sečan, Damir Dobrinić
Izvorni znanstveni članak
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IDENTIFIKACIJA I MOTIVI KORISNIKA MOBILNOG BANKARSTVA
(str.17-34)
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IDENTIFICATION AND MOTIVES OF MOBILE BANKING USERS
(str.17-34)
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Ana Mihovilić, Anica Hunjet, Dijana Vuković
Izvorni znanstveni članak
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STAVOVI KORISNIKA PREMA VIRUTALNIM GLASOVNIM ASISTENTIMA
(str.35-44)
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CONSUMER ATTITUDES TOWARDS AUTOMATED VOICE SEARCH ASSISTANT
(str.35-44)
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Ivan Kelić
Izvorni znanstveni članak
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ANALYSIS OF BEST PRACTICE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IMPLEMENTATION IN DIGITAL MARKETING ACTIVITIES
(str.45-56)
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Ilijana Banjac, Mirko Palić
Prethodno priopćenje
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POZICIJA I ZNAČAJ INFLUENCERA U HRVATSKOJ
(str.57-68)
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POSITION AND IMPORTANCE OF INFLUENCERS IN CROATIA
(str.57-68)
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Antun Biloš, Bruno Budimir, Sanja Jaška
Prethodno priopćenje
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ZAŠTITA PODATAKA NA VISOKIM UČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ: PRELIMINARNO ISTRAŽIVANJE
(str.69-80)
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DATA PROTECTION AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF CROATIA: PRELIMINARY RESEARCH
(str.69-80)
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Alen Podbojec, Renata Mekovec
Prethodno priopćenje
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UTJECAJ INFORMATIZACIJE SVEUČILIŠTA NA ZADOVOLJSTVO STUDENATA
(str.81-92)
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THE INFLUENCE OF UNIVERSITY INFORMATIZATION ON STUDENT SATISFACTION
(str.81-92)
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Zoran Mihanović, Matej Milić
Prethodno priopćenje
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PONAŠANJE KORISNIKA DRUŠTVENIH MREŽA ZA RAZMJENU VIDEO SADRŽAJA
(str.93-106)
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BEHAVIOR OF VIDEO-SHARING SOCIAL MEDIA USERS
(str.93-106)
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Lea Stipetić, Dragan Benazić, Erik Ružić
Prethodno priopćenje
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UTJECAJ UTJECAJNIH OSOBA NA DONOŠENJE ODLUKE O KUPNJI – VIĐENJE HRVATSKIH UTJECAJNIH OSOBA
(str.107-120)
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INFLUENCE OF INFLUENCERS ON PURCHASING DECISION MAKING PROCESS - PERCEPTION OF CROATIAN INFLUENCERS
(str.107-120)
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Sanja Mesarić, Iva Gregurec
Prethodno priopćenje
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UČINCI PANDEMIJSKE KRIZE NA KORIŠTENJE MEDIJA I OCJENA NJEZINE VAŽNOSTI U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU
(str.121-130)
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EFFECTS OF THE PANDEMIC CRISIS ON MEDIA USE AND EVALUATION OF ITS IMPORTANCE IN DAILY LIFE
(str.121-130)
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Davorin Turkalj
Prethodno priopćenje
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UTJECAJ PANDEMIJE COVID-19 NA ONLINE PONAŠANJE POTROŠAČA U HRVATSKOJ
(str.131-140)
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IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON ONLINE CONSUMER BEHAVIOR IN CROATIA
(str.131-140)
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Katarina Topolko Herceg
Pregledni rad
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WELLNESS TOURISM APPROACHES TO IMPROVING QUALITY OF LIFE OF MOBILE USERS
(str.141-148)
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Magdalena Garvanova, Krasimira Staneva, Ivan Garvanov
Pregledni rad
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ISTRAŽIVANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI INFORMATIČKIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.149-162)
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MARKETING ACTIVITIES OF INFORMATION COMPANIES IN CROATIA
(str.149-162)
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Suzana Keglević Kozjak, Danijela Barušić
Pregledni rad
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DIGITALNI MARKETING - PREDVODNIK ILI SASTAVNICA INTEGRIRANE KOMUNIKACIJE
(str.163-178)
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DIGITAL MARKETING - LEADER OR COMPONENT OF INTEGRATED COMMUNICATION
(str.163-178)
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Sanja Bijakšić, Ornela Leko, Andrea Raguž
Pregledni rad
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AN ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING ONLINE PURCHASING BEHAVIOR OF CROATIAN CONSUMERS
(str.179-196)
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Ines Grudiček, Damir Dobrinić
Pregledni rad
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A THOUSAND FACE SHIELDS FOR MEDICAL PERSONNEL IN THE LOCAL COMMUNITY: AN EXPERIENCE REPORT
(str.197-206)
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Hrvoje Belani, Karlo Siladi, Jelena Širjan, Lucija Herceg
Stručni rad
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ASTROTURIZAM – NOVI OBLIK TURIZMA I NJEGOVA PROMOCIJA KROZ DIGITALNI MARKETING
(str.207-218)
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ASTROTURISM - A NEW FORM OF TOURISM AND ITS PROMOTION THROUGH DIGITAL MARKETING
(str.207-218)
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Aleksandra Krajnović, Monika Hordov
Stručni rad
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INTEGRACIJA DIGITALNE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVNIM SUSTAVIMA
(str.219-232)
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INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGY IN EDUCATION SYSTEMS
(str.219-232)
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Marija Šmit
Stručni rad
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ISTRAŽIVANJE TRENDOVA U IZGRADNJI MARKE REGIJA U HRVATSKOJ
(str.233-244)
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RESEARCH OF TRENDS IN BUILDING REGION BRANDS IN CROATIA
(str.233-244)
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Marko Paliaga, Ernes Oliva
Stručni rad
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THE IMPACT OF THE GDPR ON DIGITAL MARKETING
(str.245-252)
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Marija Bošković Batarelo
Stručni rad
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