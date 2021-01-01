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CroDiM : International Journal of Marketing Science, Vol. 4 No. 1, 2021.

CroDiM : International Journal of Marketing Science,Vol. 4 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2021.

Objavljen na Hrčku: 31. 3. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Cover pages (str.I-I) engleskipdf 566 KB
Damir Dobrinić
Ostalo 		 
Predgovor / Foreword (str.III-III) engleskipdf 136 KB
Damir Dobrinić
Uvodnik 		 
ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA KUPACA ONLINE KUPOVINOM (str.1-16) hrvatskipdf 492 KB
RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN ONLINE SHOPPING (str.1-16)  
Marta Sečan, Damir Dobrinić
Izvorni znanstveni članak 		 
IDENTIFIKACIJA I MOTIVI KORISNIKA MOBILNOG BANKARSTVA (str.17-34)  
IDENTIFICATION AND MOTIVES OF MOBILE BANKING USERS (str.17-34) engleskipdf 328 KB
Ana Mihovilić, Anica Hunjet, Dijana Vuković
Izvorni znanstveni članak 		 
STAVOVI KORISNIKA PREMA VIRUTALNIM GLASOVNIM ASISTENTIMA (str.35-44) hrvatskipdf 447 KB
CONSUMER ATTITUDES TOWARDS AUTOMATED VOICE SEARCH ASSISTANT (str.35-44)  
Ivan Kelić
Izvorni znanstveni članak 		 
ANALYSIS OF BEST PRACTICE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IMPLEMENTATION IN DIGITAL MARKETING ACTIVITIES (str.45-56) engleskipdf 199 KB
Ilijana Banjac, Mirko Palić
Prethodno priopćenje 		 
POZICIJA I ZNAČAJ INFLUENCERA U HRVATSKOJ (str.57-68) hrvatskipdf 316 KB
POSITION AND IMPORTANCE OF INFLUENCERS IN CROATIA (str.57-68)  
Antun Biloš, Bruno Budimir, Sanja Jaška
Prethodno priopćenje 		 
ZAŠTITA PODATAKA NA VISOKIM UČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ: PRELIMINARNO ISTRAŽIVANJE (str.69-80) hrvatskipdf 253 KB
DATA PROTECTION AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF CROATIA: PRELIMINARY RESEARCH (str.69-80)  
Alen Podbojec, Renata Mekovec
Prethodno priopćenje 		 
UTJECAJ INFORMATIZACIJE SVEUČILIŠTA NA ZADOVOLJSTVO STUDENATA (str.81-92) hrvatskipdf 325 KB
THE INFLUENCE OF UNIVERSITY INFORMATIZATION ON STUDENT SATISFACTION (str.81-92)  
Zoran Mihanović, Matej Milić
Prethodno priopćenje 		 
PONAŠANJE KORISNIKA DRUŠTVENIH MREŽA ZA RAZMJENU VIDEO SADRŽAJA (str.93-106) hrvatskipdf 307 KB
BEHAVIOR OF VIDEO-SHARING SOCIAL MEDIA USERS (str.93-106)  
Lea Stipetić, Dragan Benazić, Erik Ružić
Prethodno priopćenje 		 
UTJECAJ UTJECAJNIH OSOBA NA DONOŠENJE ODLUKE O KUPNJI – VIĐENJE HRVATSKIH UTJECAJNIH OSOBA (str.107-120) hrvatskipdf 302 KB
INFLUENCE OF INFLUENCERS ON PURCHASING DECISION MAKING PROCESS - PERCEPTION OF CROATIAN INFLUENCERS (str.107-120)  
Sanja Mesarić, Iva Gregurec
Prethodno priopćenje 		 
UČINCI PANDEMIJSKE KRIZE NA KORIŠTENJE MEDIJA I OCJENA NJEZINE VAŽNOSTI U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU (str.121-130) hrvatskipdf 322 KB
EFFECTS OF THE PANDEMIC CRISIS ON MEDIA USE AND EVALUATION OF ITS IMPORTANCE IN DAILY LIFE (str.121-130)  
Davorin Turkalj
Prethodno priopćenje 		 
UTJECAJ PANDEMIJE COVID-19 NA ONLINE PONAŠANJE POTROŠAČA U HRVATSKOJ (str.131-140)  
IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON ONLINE CONSUMER BEHAVIOR IN CROATIA (str.131-140) engleskipdf 331 KB
Katarina Topolko Herceg
Pregledni rad 		 
WELLNESS TOURISM APPROACHES TO IMPROVING QUALITY OF LIFE OF MOBILE USERS (str.141-148) engleskipdf 340 KB
Magdalena Garvanova, Krasimira Staneva, Ivan Garvanov
Pregledni rad 		 
ISTRAŽIVANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI INFORMATIČKIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.149-162) hrvatskipdf 528 KB
MARKETING ACTIVITIES OF INFORMATION COMPANIES IN CROATIA (str.149-162)  
Suzana Keglević Kozjak, Danijela Barušić
Pregledni rad 		 
DIGITALNI MARKETING - PREDVODNIK ILI SASTAVNICA INTEGRIRANE KOMUNIKACIJE (str.163-178)  
DIGITAL MARKETING - LEADER OR COMPONENT OF INTEGRATED COMMUNICATION (str.163-178) engleskipdf 439 KB
Sanja Bijakšić, Ornela Leko, Andrea Raguž
Pregledni rad 		 
AN ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING ONLINE PURCHASING BEHAVIOR OF CROATIAN CONSUMERS (str.179-196) engleskipdf 548 KB
Ines Grudiček, Damir Dobrinić
Pregledni rad 		 
A THOUSAND FACE SHIELDS FOR MEDICAL PERSONNEL IN THE LOCAL COMMUNITY: AN EXPERIENCE REPORT (str.197-206) engleskipdf 792 KB
Hrvoje Belani, Karlo Siladi, Jelena Širjan, Lucija Herceg
Stručni rad 		 
ASTROTURIZAM – NOVI OBLIK TURIZMA I NJEGOVA PROMOCIJA KROZ DIGITALNI MARKETING (str.207-218) hrvatskipdf 351 KB
ASTROTURISM - A NEW FORM OF TOURISM AND ITS PROMOTION THROUGH DIGITAL MARKETING (str.207-218)  
Aleksandra Krajnović, Monika Hordov
Stručni rad 		 
INTEGRACIJA DIGITALNE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVNIM SUSTAVIMA (str.219-232) hrvatskipdf 332 KB
INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGY IN EDUCATION SYSTEMS (str.219-232)  
Marija Šmit
Stručni rad 		 
ISTRAŽIVANJE TRENDOVA U IZGRADNJI MARKE REGIJA U HRVATSKOJ (str.233-244) hrvatskipdf 250 KB
RESEARCH OF TRENDS IN BUILDING REGION BRANDS IN CROATIA (str.233-244)  
Marko Paliaga, Ernes Oliva
Stručni rad 		 
THE IMPACT OF THE GDPR ON DIGITAL MARKETING (str.245-252) engleskipdf 170 KB
Marija Bošković Batarelo
Stručni rad 		 
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