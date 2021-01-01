Polytechnic and design, Vol. 8 No. 3, 2020.

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AKTIVISTIČKI PLAKATI „OBNOVIMO ZAGREB NAKON POTRESA“ RADOVI STUDENATA I STUDENTICA TVZ-A
(str.136-139)
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ACTIVIST POSTERS "LET'S REBUILD ZAGREB AFTER THE EARTHQUAKE" WORKS OF STUDENTS OF TECHNICAL POLYTECHNIC IN ZAGREB
(str.136-139)
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Ulla Leiner Maksan, Jana Žiljak Gršić, Lana Peternel, Zorana Andrić
Izvorni znanstveni članak
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IMPLEMENTACIJA HRANILICE ZA KUĆNE LJUBIMCE UPRAVLJANE POMOĆU MREŽNE APLIKACIJE I UGRAĐENOG SUSTAVA
(str.140-147)
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PET FEEDER AUTOMATIZATION BASED ON EMBEDDED SYSTEM CONTROLLED BY WEB APPLICATION
(str.140-147)
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Mario Lukec, Ivica Dodig, Jelena Kapelac Gulić, Brigitta Cafuta, Ognjen Mitrović
Stručni rad
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BAZA PODATAKA ZA DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI
(str.148-153)
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BLOOD DONATION DATABASE
(str.148-153)
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Nikolina Jurak, Željko Kovačević
Stručni rad
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DIGITALIZACIJA NASTAVE U ŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
(str.154-162)
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DIGITALIZATION OF TEACHING IN SCHOOL EDUCATION
(str.154-162)
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Marija Gjud, Ida Popčević
Izvorni znanstveni članak
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KONKURENTNOST NJEMAČKOG JEZIKA PRI IZBORU STRANOG JEZIKA STRUKE
(str.163-169)
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COMPETITIVENESS IN CHOOSING GERMAN AS THE LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES
(str.163-169)
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Marija Krstinić, Maja Pauković
Stručni rad
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UDALJENI LABORATORIJ
(str.170-179)
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REMOTE LABORATORY
(str.170-179)
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Predrag Valožić
Stručni rad
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PLANIRANJE I IZVOĐENJE BICIKLISTIČKIH PROMETNICA
(str.180-192)
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PLANNING AND PERFORMING OF CYCLING INFRASTRUCTURE
(str.180-192)
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Sandra Mihalinac, Miroslav Šimun, Davor Marković, Dora Kovačević
Stručni rad
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KAKO SMANJITI RIZIK OD ŠTETA USLIJED POTRESA
(str.193-203)
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HOW TO REDUCE RISK OF DAMAGES IN EARTHQUAKES
(str.193-203)
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Sonja Zlatović, Igor Gukov
Pregledni rad
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PRIKAZ PROGRAMA SPORTSKOG VJEŽBANJA STUDENATA TVZ-A U VRIJEME COVID-19
(str.204-210)
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PRESENTATION OF THE SPORTS EXERCISE PROGRAM OF TVZ STUDENTS DURING COVID-19
(str.204-210)
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Ivan Golubić, Valter Perinović, Matea Kocsis
Stručni rad
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