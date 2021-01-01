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Polytechnic and design, Vol. 8 No. 3, 2020.

Polytechnic and design,Vol. 8 No. 3
Datum izdavanja: siječnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 17. 4. 2021.
Sadržaj Puni tekst
AKTIVISTIČKI PLAKATI „OBNOVIMO ZAGREB NAKON POTRESA“ RADOVI STUDENATA I STUDENTICA TVZ-A (str.136-139) hrvatskipdf 3 MB
ACTIVIST POSTERS "LET'S REBUILD ZAGREB AFTER THE EARTHQUAKE" WORKS OF STUDENTS OF TECHNICAL POLYTECHNIC IN ZAGREB (str.136-139)  
Ulla Leiner Maksan, Jana Žiljak Gršić, Lana Peternel, Zorana Andrić
Izvorni znanstveni članak 		 
IMPLEMENTACIJA HRANILICE ZA KUĆNE LJUBIMCE UPRAVLJANE POMOĆU MREŽNE APLIKACIJE I UGRAĐENOG SUSTAVA (str.140-147) hrvatskipdf 2 MB
PET FEEDER AUTOMATIZATION BASED ON EMBEDDED SYSTEM CONTROLLED BY WEB APPLICATION (str.140-147)  
Mario Lukec, Ivica Dodig, Jelena Kapelac Gulić, Brigitta Cafuta, Ognjen Mitrović
Stručni rad 		 
BAZA PODATAKA ZA DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI (str.148-153) hrvatskipdf 975 KB
BLOOD DONATION DATABASE (str.148-153)  
Nikolina Jurak, Željko Kovačević
Stručni rad 		 
DIGITALIZACIJA NASTAVE U ŠKOLSKOM OBRAZOVANJU (str.154-162) hrvatskipdf 4 MB
DIGITALIZATION OF TEACHING IN SCHOOL EDUCATION (str.154-162)  
Marija Gjud, Ida Popčević
Izvorni znanstveni članak 		 
KONKURENTNOST NJEMAČKOG JEZIKA PRI IZBORU STRANOG JEZIKA STRUKE (str.163-169) hrvatskipdf 2 MB
COMPETITIVENESS IN CHOOSING GERMAN AS THE LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES (str.163-169)  
Marija Krstinić, Maja Pauković
Stručni rad 		 
UDALJENI LABORATORIJ (str.170-179) hrvatskipdf 4 MB
REMOTE LABORATORY (str.170-179)  
Predrag Valožić
Stručni rad 		 
PLANIRANJE I IZVOĐENJE BICIKLISTIČKIH PROMETNICA (str.180-192) hrvatskipdf 4 MB
PLANNING AND PERFORMING OF CYCLING INFRASTRUCTURE (str.180-192)  
Sandra Mihalinac, Miroslav Šimun, Davor Marković, Dora Kovačević
Stručni rad 		 
KAKO SMANJITI RIZIK OD ŠTETA USLIJED POTRESA (str.193-203) hrvatskipdf 7 MB
HOW TO REDUCE RISK OF DAMAGES IN EARTHQUAKES (str.193-203)  
Sonja Zlatović, Igor Gukov
Pregledni rad 		 
PRIKAZ PROGRAMA SPORTSKOG VJEŽBANJA STUDENATA TVZ-A U VRIJEME COVID-19 (str.204-210) hrvatskipdf 2 MB
PRESENTATION OF THE SPORTS EXERCISE PROGRAM OF TVZ STUDENTS DURING COVID-19 (str.204-210)  
Ivan Golubić, Valter Perinović, Matea Kocsis
Stručni rad 		 
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