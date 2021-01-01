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Polytechnic and design, Vol. 8 No. 4, 2020.

Polytechnic and design,Vol. 8 No. 4
Datum izdavanja: siječnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 10. 6. 2021.
Sadržaj Puni tekst
IMPLEMENTACIJA PROSTORNIH BAZA PODATAKA (str.211-220) hrvatskipdf 2 MB
IMPLEMENTATION OF SPATIAL DATABASES (str.211-220)  
Marin Leontenko, Ognjen Mitrović, Jelena Kapelac Gulić
Stručni rad 		 
NETFLIX STREAMING PLATFORMA: LIDER „NOVE“ MEDIJSKE INDUSTRIJE (str.221-228) hrvatskipdf 1 MB
NETFLIX STREAMING PLATFORM: LEADER OF THE "NEW" MEDIA INDUSTRY (str.221-228)  
Joško Lozić
Pregledni rad 		 
IMPLEMENTACIJA NOVIH TEHNOLOGIJA U POSLOVANJE PODUZEĆA (str.229-234) hrvatskipdf 311 KB
IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGIES IN BUSINESS OPERATIONS (str.229-234)  
Tomislav Ivančević, Tomislav Ravlić
Stručni rad 		 
IZRADA PROGRAMA ZA PROBLEM GREDNI NOSAČ IZ PODRUČJA STATIKE U PROGRAMSKOM JEZIKU VISUAL BASIC (str.235-244) hrvatskipdf 4 MB
THE SOLVING SIMPLE STATIC BEAM PROBLEM IN THE VISUAL BASIC PROGRAMMING LANGUAGE (str.235-244)  
Marko Maliković, Robert Fumić, Damir Purković
Stručni rad 		 
PRIMJENA VERIFIKATORA U NASTAVI PROGRAMIRANJA ZA VRIJEME PANDEMIJE (str.245-252) hrvatskipdf 2 MB
APPLICATION OF VERIFICATOR IN TEACHING PROGRAMMING DURING A PANDEMIC (str.245-252)  
Danijel Radošević
Stručni rad 		 
AUTOMATIZACIJA TEHNOLOŠKOG PROCESA VALJANJA METALNE TRAKE U PROGRAMSKOM ALATU TVRTKE ROCKWELL AUTOMATION (str.253-265) hrvatskipdf 7 MB
AUTOMATION OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF ROLLING METAL STRIP IN THE SOFTWARE TOOL OF ROCKWELL AUTOMATION (str.253-265)  
Marko Vadas, Dario Matika
Stručni rad 		 
MODERNIZACIJA PROIZVODNE LINIJE ZA SUŠENJE DISTRIBUCIJSKIH TRANSFORMATORA (str.266-272) hrvatskipdf 2 MB
MODERNIZATION OF THE PROCESS LINE FOR DISTRIBUTION TRANSFORMERS’ DRYING (str.266-272)  
Ivan Šulekić, Srđan Jelčić, Boris Peša
Stručni rad 		 
ROTATORNA MANŠETA – VAŽNOST I PRIKAZ VJEŽBI REHABILITACIJE I JAČANJA (str.273-277) hrvatskipdf 2 MB
ROTATOR CUFF - IMPORTANCE AND REVIEW OF REHABILITATION AND STRENGTHENING EXERCISES (str.273-277)  
Valter Perinović, Matea Kocsis
Stručni rad 		 
STAVOVI NASTAVNIKA JEZIKA STRUKE NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA O VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU NA DALJINU (str.278-288) hrvatskipdf 656 KB
ATTITUDES OF LSP TEACHERS AT HEI TOWARDS ONLINE ASSESSMENT AND GRADING (str.278-288)  
Tamara Tolnauer-Ackermann, Ines Jemrić Ostojić, Natalija Jurina Babović
Stručni rad 		 
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