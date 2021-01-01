Polytechnic and design, Vol. 8 No. 4, 2020.

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IMPLEMENTACIJA PROSTORNIH BAZA PODATAKA
(str.211-220)
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IMPLEMENTATION OF SPATIAL DATABASES
(str.211-220)
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Marin Leontenko, Ognjen Mitrović, Jelena Kapelac Gulić
Stručni rad
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NETFLIX STREAMING PLATFORMA: LIDER „NOVE“ MEDIJSKE INDUSTRIJE
(str.221-228)
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NETFLIX STREAMING PLATFORM: LEADER OF THE "NEW" MEDIA INDUSTRY
(str.221-228)
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Joško Lozić
Pregledni rad
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IMPLEMENTACIJA NOVIH TEHNOLOGIJA U POSLOVANJE PODUZEĆA
(str.229-234)
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IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGIES IN BUSINESS OPERATIONS
(str.229-234)
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Tomislav Ivančević, Tomislav Ravlić
Stručni rad
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IZRADA PROGRAMA ZA PROBLEM GREDNI NOSAČ IZ PODRUČJA STATIKE U PROGRAMSKOM JEZIKU VISUAL BASIC
(str.235-244)
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THE SOLVING SIMPLE STATIC BEAM PROBLEM IN THE VISUAL BASIC PROGRAMMING LANGUAGE
(str.235-244)
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Marko Maliković, Robert Fumić, Damir Purković
Stručni rad
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PRIMJENA VERIFIKATORA U NASTAVI PROGRAMIRANJA ZA VRIJEME PANDEMIJE
(str.245-252)
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APPLICATION OF VERIFICATOR IN TEACHING PROGRAMMING DURING A PANDEMIC
(str.245-252)
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Danijel Radošević
Stručni rad
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AUTOMATIZACIJA TEHNOLOŠKOG PROCESA VALJANJA METALNE TRAKE U PROGRAMSKOM ALATU TVRTKE ROCKWELL AUTOMATION
(str.253-265)
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AUTOMATION OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF ROLLING METAL STRIP IN THE SOFTWARE TOOL OF ROCKWELL AUTOMATION
(str.253-265)
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Marko Vadas, Dario Matika
Stručni rad
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MODERNIZACIJA PROIZVODNE LINIJE ZA SUŠENJE DISTRIBUCIJSKIH TRANSFORMATORA
(str.266-272)
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MODERNIZATION OF THE PROCESS LINE FOR DISTRIBUTION TRANSFORMERS’ DRYING
(str.266-272)
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Ivan Šulekić, Srđan Jelčić, Boris Peša
Stručni rad
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ROTATORNA MANŠETA – VAŽNOST I PRIKAZ VJEŽBI REHABILITACIJE I JAČANJA
(str.273-277)
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ROTATOR CUFF - IMPORTANCE AND REVIEW OF REHABILITATION AND STRENGTHENING EXERCISES
(str.273-277)
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Valter Perinović, Matea Kocsis
Stručni rad
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STAVOVI NASTAVNIKA JEZIKA STRUKE NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA O VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU NA DALJINU
(str.278-288)
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ATTITUDES OF LSP TEACHERS AT HEI TOWARDS ONLINE ASSESSMENT AND GRADING
(str.278-288)
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Tamara Tolnauer-Ackermann, Ines Jemrić Ostojić, Natalija Jurina Babović
Stručni rad
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