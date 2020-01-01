Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Vol. 74 No. 4, 2020.

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SOME EPIDEMIOLOGICAL INDICATORS IN THE COVID-19 PANDEMIC IN THE REPUBLIC OF CROATIA DURING 2020
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NEKI EPIDEMIOLOŠKI POKAZATELJI U PANDEMIJI COVID–19 U REPUBLICI HRVATSKOJ TIJEKOM 2020. GODINE
(str.299-305)
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DARKO ROPAC, INA STAŠEVIĆ, GORANKA RAFAJ
Izvorni znanstveni članak
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POKAZATELJI KVALITETE POVEZANI S GEROPROFILAKSOM U HRVATSKIM DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE
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QUALITY INDICATORS RELATED TO GEROPROPHYLAXIS IN CROATIAN NURSING HOMES
(str.307-311)
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NADA TOMASOVIĆ MRČELA, BRANKO KOLARIĆ, JASNA MESARIĆ, ANA STAVLJENIĆ-RUKAVINA
Izvorni znanstveni članak
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RENAL FUNCTION IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASES
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BUBREŽNA FUNKCIJA U BOLESNIKA S UPALNIM BOLESTIMA CRIJEVA
(str.313-320)
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JAKOB VRUS, NIKOLINA BAŠIĆ JUKIĆ
Pregledni rad
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SUDDEN CARDIAC DEATH IN ATHLETES
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IZNENADNA SRČANA SMRT SPORTAŠA
(str.321-328)
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JOSIP STRČIĆ, JURAJ JUG, JASNA ČERKEZ HABEK
Pregledni rad
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USPOREDBA DVOSTUPANJSKOG I JEDNOSTUPANJSKOG BLOKA DONJEG ALVEOLARNOG ŽIVCA – POSTOJI LI PRI PRIMJENI RAZLIKA STUPNJEVA BOLI – PROSPEKTIVNA KLINIČKA STUDIJA
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TWO - VERSUS ONE-STAGE INFERIOR NERVE BLOCK – IS THERE A DIFFERENCE IN THE APPLICATION PAIN LEVELS? A PROSPECTIVE CLINICAL STUDY
(str.329-335)
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BISTRA BLAGOVA, NIKOLAY YANEV
Stručni rad
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DIFFERENCES IN ATTITUDES ON VACCINATION BETWEEN HEALTHCARE WORKERS AND GENERAL POPULATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA
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RAZLIKE U STAVOVIMA O CIJEPLJENJU IZMEĐU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I OPĆE POPULACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.337-344)
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DINKO PUNTARIĆ, IVA ŠESTAN, MARKO ŠESTAN, INA STAŠEVIĆ, DARKO ROPAC
Stručni rad
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ASSESSMENT OF COGNITIVE FUNCTIONS IN KIDNEY TRANSPLANT PATIENTS AT OSIJEK UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE
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PROCJENA KOGNITIVNOG STATUSA BOLESNIKA S BUBREŽNIM PRESATKOM U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU OSIJEK
(str.345-352)
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MIRJANA KRAMARIĆ, ROBERT LOVRIĆ
Stručni rad
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IMPACT OF PEDIATRIC ONCOLOGICAL DISEASES WITH PSYCHOSOCIAL FUNCTIONING OF THE FAMILY
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POVEZANOST DJEČJIH ONKOLOŠKIH BOLESTI SA PSIHOSOCIJALNIM FUNKCIONIRANJEM OBITELJI
(str.353-360)
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MONIKA BIJUKLIĆ, KATARINA DODIG ĆURKOVIĆ
Stručni rad
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SPREMNOST STUDENATA ZAVRŠNE GODINE STUDIJA DENTALNE MEDICINE NA PRUŽANJE SKRBI PACIJENTIMA NA ANTITROMBOTSKOJ TERAPIJI
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SELF-CONFIDENCE OF FINAL-YEAR DENTAL STUDENTS IN MANAGING PATIENTS ON ANTITHROMBOTIC THERAPY
(str.361-369)
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VIŠNJA ŠLJIVAC, ANTEA CIKOJEVIĆ, STJEPAN ŠPALJ, LEA VULETIĆ
Stručni rad
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UPOTREBA KONCENTRATA PROTROMBINSKOG KOMPLEKSA I KONCENTRATA FIBRINOGENA NA OSNOVI REZULTATA TESTA ROTEM® U LIJEČENJU TEŠKE KOAGULOPATIJE ZBOG MANJE ABRUPCIJE POSTELJICE
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THE USE OF PROTHROMBIN-COMPLEX WITH FIBRINOGEN CONCENTRATE FOR ROTEM®-GUIDED MANAGEMENT OF SEVERE COAGULOPATHY ASSOCIATED WITH MINOR PLACENTAL ABRUPTION
(str.371-374)
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ŽIGA PODLIPNIK, NEJC UMEK, GORAZD KAVŠEK, IVA BLAJIĆ, TATJANA STOPAR PINTARIČ
Ostalo
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SPONTANA REKANALIZACIJA TROMBA: NEOČEKIVANI NALAZ NA KORONARNOJ ANGIOGRAFIJI
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SPONTANEOUS RECANALIZED CORONARY THROMBUS AS AN UNEXPECTED FINDING ON CORONARY ANGIOGRAPHY
(str.375-378)
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MILENKO ČANKOVIĆ, VANJA DRLJEVIĆ TODIĆ, TEODORA PANTIĆ, MILA KOVAČEVIĆ, VLADIMIR IVANOVIĆ, MILOVAN PETROVIĆ
Ostalo
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SPONTANA DISEKCIJA KORONARNE ARTERIJE KAO UZROK AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA
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SPONTANEOUS CORONARY ARTERY DISSECTION AS THE CAUSE OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
(str.379-383)
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DRAŽEN BEDEKOVIĆ, IVICA BOŠNJAK
Ostalo
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NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS OF COVID-19: RECOMMENDATIONS FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT
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NEUROLOŠKE MANIFESTACIJE COVID-19: PREPORUKE ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE
(str.385-398)
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VANJA BAŠIĆ KES, VIŠNJA SUPANC, ZLATKO TRKANJEC, TOMISLAV BREITENFELD, IRIS ZAVOREO, PETAR KES
Ostalo
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AUTORSKO KAZALO
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Kazalo
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RECENZENTI RADOVA TISKANIH U 2020. GODINI
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Kazalo
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PREDMETNO KAZALO
(str.399-402)
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Kazalo
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