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Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Vol. 74 No. 4, 2020.

Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske,Vol. 74 No. 4
Datum izdavanja: travnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 3. 5. 2021.
Sadržaj Puni tekst
SOME EPIDEMIOLOGICAL INDICATORS IN THE COVID-19 PANDEMIC IN THE REPUBLIC OF CROATIA DURING 2020  
NEKI EPIDEMIOLOŠKI POKAZATELJI U PANDEMIJI COVID–19 U REPUBLICI HRVATSKOJ TIJEKOM 2020. GODINE (str.299-305) hrvatskipdf 334 KB
DARKO ROPAC, INA STAŠEVIĆ, GORANKA RAFAJ
Izvorni znanstveni članak 		 
POKAZATELJI KVALITETE POVEZANI S GEROPROFILAKSOM U HRVATSKIM DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE  
QUALITY INDICATORS RELATED TO GEROPROPHYLAXIS IN CROATIAN NURSING HOMES (str.307-311) engleskipdf 91 KB
NADA TOMASOVIĆ MRČELA, BRANKO KOLARIĆ, JASNA MESARIĆ, ANA STAVLJENIĆ-RUKAVINA
Izvorni znanstveni članak 		 
RENAL FUNCTION IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASES  
BUBREŽNA FUNKCIJA U BOLESNIKA S UPALNIM BOLESTIMA CRIJEVA (str.313-320) hrvatskipdf 128 KB
JAKOB VRUS, NIKOLINA BAŠIĆ JUKIĆ
Pregledni rad 		 
SUDDEN CARDIAC DEATH IN ATHLETES  
IZNENADNA SRČANA SMRT SPORTAŠA (str.321-328) hrvatskipdf 212 KB
JOSIP STRČIĆ, JURAJ JUG, JASNA ČERKEZ HABEK
Pregledni rad 		 
USPOREDBA DVOSTUPANJSKOG I JEDNOSTUPANJSKOG BLOKA DONJEG ALVEOLARNOG ŽIVCA – POSTOJI LI PRI PRIMJENI RAZLIKA STUPNJEVA BOLI – PROSPEKTIVNA KLINIČKA STUDIJA  
TWO - VERSUS ONE-STAGE INFERIOR NERVE BLOCK – IS THERE A DIFFERENCE IN THE APPLICATION PAIN LEVELS? A PROSPECTIVE CLINICAL STUDY (str.329-335) engleskipdf 552 KB
BISTRA BLAGOVA, NIKOLAY YANEV
Stručni rad 		 
DIFFERENCES IN ATTITUDES ON VACCINATION BETWEEN HEALTHCARE WORKERS AND GENERAL POPULATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA  
RAZLIKE U STAVOVIMA O CIJEPLJENJU IZMEĐU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I OPĆE POPULACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.337-344) hrvatskipdf 114 KB
DINKO PUNTARIĆ, IVA ŠESTAN, MARKO ŠESTAN, INA STAŠEVIĆ, DARKO ROPAC
Stručni rad 		 
ASSESSMENT OF COGNITIVE FUNCTIONS IN KIDNEY TRANSPLANT PATIENTS AT OSIJEK UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE  
PROCJENA KOGNITIVNOG STATUSA BOLESNIKA S BUBREŽNIM PRESATKOM U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU OSIJEK (str.345-352) hrvatskipdf 122 KB
MIRJANA KRAMARIĆ, ROBERT LOVRIĆ
Stručni rad 		 
IMPACT OF PEDIATRIC ONCOLOGICAL DISEASES WITH PSYCHOSOCIAL FUNCTIONING OF THE FAMILY  
POVEZANOST DJEČJIH ONKOLOŠKIH BOLESTI SA PSIHOSOCIJALNIM FUNKCIONIRANJEM OBITELJI (str.353-360) hrvatskipdf 112 KB
MONIKA BIJUKLIĆ, KATARINA DODIG ĆURKOVIĆ
Stručni rad 		 
SPREMNOST STUDENATA ZAVRŠNE GODINE STUDIJA DENTALNE MEDICINE NA PRUŽANJE SKRBI PACIJENTIMA NA ANTITROMBOTSKOJ TERAPIJI  
SELF-CONFIDENCE OF FINAL-YEAR DENTAL STUDENTS IN MANAGING PATIENTS ON ANTITHROMBOTIC THERAPY (str.361-369) engleskipdf 121 KB
VIŠNJA ŠLJIVAC, ANTEA CIKOJEVIĆ, STJEPAN ŠPALJ, LEA VULETIĆ
Stručni rad 		 
UPOTREBA KONCENTRATA PROTROMBINSKOG KOMPLEKSA I KONCENTRATA FIBRINOGENA NA OSNOVI REZULTATA TESTA ROTEM® U LIJEČENJU TEŠKE KOAGULOPATIJE ZBOG MANJE ABRUPCIJE POSTELJICE  
THE USE OF PROTHROMBIN-COMPLEX WITH FIBRINOGEN CONCENTRATE FOR ROTEM®-GUIDED MANAGEMENT OF SEVERE COAGULOPATHY ASSOCIATED WITH MINOR PLACENTAL ABRUPTION (str.371-374) engleskipdf 650 KB
ŽIGA PODLIPNIK, NEJC UMEK, GORAZD KAVŠEK, IVA BLAJIĆ, TATJANA STOPAR PINTARIČ
Ostalo 		 
SPONTANA REKANALIZACIJA TROMBA: NEOČEKIVANI NALAZ NA KORONARNOJ ANGIOGRAFIJI  
SPONTANEOUS RECANALIZED CORONARY THROMBUS AS AN UNEXPECTED FINDING ON CORONARY ANGIOGRAPHY (str.375-378) engleskipdf 452 KB
MILENKO ČANKOVIĆ, VANJA DRLJEVIĆ TODIĆ, TEODORA PANTIĆ, MILA KOVAČEVIĆ, VLADIMIR IVANOVIĆ, MILOVAN PETROVIĆ
Ostalo 		 
SPONTANA DISEKCIJA KORONARNE ARTERIJE KAO UZROK AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA  
SPONTANEOUS CORONARY ARTERY DISSECTION AS THE CAUSE OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (str.379-383) engleskipdf 345 KB
DRAŽEN BEDEKOVIĆ, IVICA BOŠNJAK
Ostalo 		 
NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS OF COVID-19: RECOMMENDATIONS FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT  
NEUROLOŠKE MANIFESTACIJE COVID-19: PREPORUKE ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE (str.385-398) hrvatskipdf 296 KB
VANJA BAŠIĆ KES, VIŠNJA SUPANC, ZLATKO TRKANJEC, TOMISLAV BREITENFELD, IRIS ZAVOREO, PETAR KES
Ostalo 		 
AUTORSKO KAZALO hrvatskipdf 36 KB
Kazalo  
RECENZENTI RADOVA TISKANIH U 2020. GODINI hrvatskipdf 37 KB
Kazalo  
PREDMETNO KAZALO (str.399-402) hrvatskipdf 48 KB
Kazalo  
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