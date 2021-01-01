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Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Vol. 9 No. 1, 2021.

Zbornik Veleučilišta u Rijeci,Vol. 9 No. 1
Datum izdavanja: svibnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 21. 5. 2021.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.I-IV) hrvatskipdf 57 KB
INDEX (str.I-IV) engleskipdf 57 KB
Kazalo  
PROCJENA NAMJERE KONZUMACIJE RIBE IZ UZGOJA PRIMJENOM TEORIJE PLANIRANOG PONAŠANJA – VALIDACIJA SKALE (str.1-17)  
ASSESSMENT OF THE INTENTION TO CONSUME FARMED FISH USING THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR – SCALE VALIDATION (str.1-17) engleskipdf 238 KB
Dina Lončarić, Elena Dujmić, Greta Krešić
Izvorni znanstveni članak 		 
ATIPIČNI OBLICI RADA I POSLOVANJA U KREATIVNOJ INDUSTRIJI EUROPSKE UNIJE (str.19-35)  
ATYPICAL FORMS OF WORK AND BUSINESS IN THE CREATIVE INDUSTRY OF THE EUROPEAN UNION (str.19-35) engleskipdf 292 KB
Ivana Ljevak Lebeda, Kornelija Mlinarević, Jasna Horvat
Izvorni znanstveni članak 		 
SENTIMENTALNA ANALIZA SADRŽAJA DRUŠTVENIH MEDIJA HRVATSKE HOTELSKE INDUSTRIJE (str.37-57)  
SENTIMENT ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA CONTENT IN CROATIAN HOTEL INDUSTRY (str.37-57) engleskipdf 999 KB
Jelena Mušanović, Jelena Dorčić, Tea Baldigara
Izvorni znanstveni članak 		 
UTJECAJ COVID-19 PANDEMIJE NA HRVATSKO GOSPODARST (str.59-78)  
THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE CROATIAN ECONOMY (str.59-78) engleskipdf 488 KB
Vlasta Roška, Anđelka Buneta, Milan Papić
Izvorni znanstveni članak 		 
SAMOPROCJENA PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA STUDENATA NA VISOKIM UČILIŠTIMA (str.79-95)  
SELF-ASSESSMENT OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION (str.79-95) engleskipdf 224 KB
Helena Šlogar, Nebojša Stanić, Krešimir Jerin
Izvorni znanstveni članak 		 
ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA VISOKOŠKOLSKE KNJIŽNICE (str.97-117) hrvatskipdf 299 KB
CUSTOMER SATISFACTION RESEARCH WITH LIBRARY IN HIGHER EDUCATION (str.97-117)  
Sanja Grakalić Plenković, Sanja Raspor Janković
Izvorni znanstveni članak 		 
NAČINI INFORMIRANJA I PREPOZNAVANJE LAŽNIH VIJESTI KOD STUDENATA U HRVATSKOJ TIJEKOM COVID-19 PANDEMIJE (str.119-130) hrvatskipdf 411 KB
WAYS OF INFORMING AND RECOGNIZING FAKE NEWS BY CROATIAN STUDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC (str.119-130)  
Elena Krelja Kurelović, Fani Tomac, Tamara Polić
Izvorni znanstveni članak 		 
PRIMJENA SNSQUAL MODELA U MJERENJU KVALITETE DRUŠTVENIH MREŽA (str.131-141) hrvatskipdf 160 KB
APPLICATION OF SNSQUAL MODEL IN MEASUREMENT OF SOCIAL NETWORK QUALITY (str.131-141)  
Suzana Marković
Izvorni znanstveni članak 		 
FAKTORI ATRAKTIVNOSTI I IZGRADNJA MARKE POSLODAVCA IZ PERSPEKTIVE GENERACIJE Z (str.143-154) hrvatskipdf 236 KB
EMPLOYER ATTRACTIVENESS FACTORS AND EMPLOYER BRANDING FROM THE GEN Z PERSPECTIVE (str.143-154)  
Tomislav Srednoselec, Erik Ružić, Dragan Benazić
Izvorni znanstveni članak 		 
ISTRAŽIVANJE RELACIJA MODELA POTROŠAČKE VRIJEDNOSTI MARKE NA MODNOM TRŽIŠTU ZA MLADE U HRVATSKOJ (str.155-168)  
EXPLORING THE CONSUMER-BASED BRAND EQUITY RELATIONS ON CROATIAN YOUTH FASHION MARKET (str.155-168) engleskipdf 261 KB
Davor Širola
Izvorni znanstveni članak 		 
RELATIVNA EFIKASNOST ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA EUROPSKIH ZEMALJA (str.169-185)  
RELATIVE EFFICIENCY OF R&D IN EUROPEAN COUNTRIES (str.169-185) engleskipdf 338 KB
Andrea Arbula Blecich
Prethodno priopćenje 		 
STAVOVI ZAPOSLENIKA O IMPLEMENTACIJI TQM-A I ZADOVOLJSTVU POSLOM U SEKTORU JAVNOGA ZDRAVSTVA (str.187-209)  
EMPLOYEE ATTITUDES ON TQM IMPLEMENTATION AND JOB SATISFACTION IN PUBLIC HEALTH SECTOR (str.187-209) engleskipdf 309 KB
Ivana Škarica, Ana-Marija Vrtodušić Hrgović
Prethodno priopćenje 		 
VAŽNOST DRUŠTVENO ODGOVORNIH MARKETINŠKIH PRAKSI NA TRŽIŠTU ZDRAVE HRANE IZ PERSPEKTIVE STUDENATA (str.211-226)  
THE IMPORTANCE OF SOCIALLY RESPONSIBLE MARKETING PRACTICES ON THE HEALTY FOOD MARKET FROM THE PERSPECTIVE OF STUDENTS (str.211-226) engleskipdf 239 KB
Ana Vržina, Mario Pepur
Prethodno priopćenje 		 
PRISTUP RUDARENJU PODATAKA ZA ANALIZU POSLOVNE VRIJEDNOSTI U KOŠARCI (str.227-248)  
DATA MINING APPROACH FOR BUSINESS VALUE ANALYSIS IN BASKETBALL (str.227-248) engleskipdf 2 MB
Ivan Kekez, Maja Ćukušić, Mario Jadrić
Prethodno priopćenje 		 
MULTIKULTURALNA KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA (str.249-265) hrvatskipdf 308 KB
MULTICULTURAL COMMUNICATION STRATEGY (str.249-265)  
Ozren Rafajac, Sara Shanice Washington
Prethodno priopćenje 		 
INTELEKTUALNI KAPITAL U JAVNOM SEKTORU: TAKSONOMIJA NEMATERIJALNIH ULAGANJA U JAVNE ORGANIZACIJE (str.267-281)  
THE INTELLECTUAL CAPITAL IN THE PUBLIC SECTOR: A TAXONOMY OF INTANGIBLES TO PUBLIC ORGANIZATIONS (str.267-281) engleskipdf 445 KB
Sandra Bailoa
Pregledni rad 		 
TAKSONOMIJA METODA AKADEMSKOG PLAGIRANJA (str.283-300)  
TAXONOMY OF ACADEMIC PLAGIARISM METHODS (str.283-300) engleskipdf 248 KB
Tedo Vrbanec, Ana Meštrović
Pregledni rad 		 
PROMJENA POREZNE STRUKTURE REPUBLIKE HRVATSKE KAO PREDUVJET REFORME MIROVINSKOG SUSTAVA (str.301-314)  
CHANGE IN THE TAX STRUCTURE OF THE REPUBLIC OF CROATIA AS A PRECONDITION FOR PENSION SYSTEM REFORM (str.301-314) engleskipdf 562 KB
Denis Buterin
Pregledni rad 		 
ANALIZA UPORABNE VRIJEDNOSTI ZASTARJELOG SKLOPOVLJA KORIŠTENJEM SOFTVERA OTVORENOG KODA (str.315-328)  
ANALYSIS OF THE USE VALUE OF OLD HARDWARE USING OPEN SOURCE SOFTWARE (str.315-328) engleskipdf 516 KB
Dejan Viduka, Vladimir Kraguljac, Jasmina Đurašković
Pregledni rad 		 
ZNAČAJ RAZVOJNIH BANAKA ZA FINANCIRANJE UBLAŽAVANJA I ADAPTACIJE KLIMATSKIH PROMJENA (str.329-343) hrvatskipdf 695 KB
THE IMPORTANCE OF DEVELOPMENT BANKS FOR FINANCING CLIMATE CHANGE MITIGATION AND ADAPTATION (str.329-343)  
Draženka Draženović Kostelac, Slađana Benković, Bojana Olgić Draženović
Pregledni rad 		 
EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE STAVOVA KORISNIKA O SUPRIJEVOZU U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.345-361) hrvatskipdf 554 KB
EMPIRICAL RESEARCH ON USERS’ ATTITUDES ABOUT CARSHARING IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.345-361)  
Dora Naletina, Ivan Kovač, Dora Palić
Pregledni rad 		 
ANALIZA PRIMJENE METODE ANALITIČKOG MREŽNOG PROCESA ANP U SUSTAVIMA ZA E-UČENJE (str.363-370) hrvatskipdf 236 KB
ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP) METHOD IN E-LEARNING SYSTEMS (str.363-370)  
Maja Gligora Marković
Pregledni rad 		 
PREGLED METODA OBRADE PRIRODNIH JEZIKA I STROJNOG PREVOĐENJA (str.371-384) hrvatskipdf 204 KB
OVERVIEW OF NATURAL LANGUAGE PROCESSING AND MACHINE TRANSLATION METHODS (str.371-384)  
Sabrina Šuman
Pregledni rad 		 
MEHANIČKO OPTEREĆENJE UZROKOVANO TJELESNOM AKTIVNOŠĆU NOŠENJA VOJNE OPREME (str.387-399)  
MECHANICAL LOAD CAUSED BY PHYSICAL ACTIVITY BY WEARING MILITARY EQUIPMENT (str.387-399) engleskipdf 921 KB
Tomislav Babić, Marko Kršulja, Maja Šupuković
Izvorni znanstveni članak 		 
KARAKTERISTIKE PROBLEMA PARKIRANJA U GRADOVIMA – STUDIJA SLUČAJA GRADA ŠIBENIKA S PRIJEDLOZIMA ZA RJEŠENJE PROBLEMA (str.401-419) hrvatskipdf 4 MB
CHARACTERISTICS OF PARKING PROBLEMS IN URBAN CITIES - CASE STUDY OF THE CITY OF ŠIBENIK WITH PROPOSALS FOR SOLVING THE PROBLEM (str.401-419)  
Darijo Šego, Ante Pražen, Luka Olivari
Stručni rad 		 
OBRASCI PROCESA TLA U TAMNO SMEĐEM TLU U UVJETIMA KORIŠTENJA U UKRAJINSKOJ STEPI (str.423-439)  
PATTERNS OF SOIL PROCESSES ON DARK CHESTNUT SOIL UNDER CONDITIONS OF ITS USE IN THE CONDITIONS OF THE STEPPE OF UKRAINE (str.423-439) engleskipdf 415 KB
Irina Bidnyna, Olena Shkoda, Anatolii Tomnytskyi, Vera Borovik, Viktor Sharii
Izvorni znanstveni članak 		 
INVAZIVNA VASKULARNA FLORA POŽEŠKE KOTLINE, REPUBLIKA HRVATSKA: RAZNOLIKOST I PROCJENA RIZIKA (str.441-451) hrvatskipdf 667 KB
INVASIVE VASCULAR FLORA OF POŽEGA VALLEY, REPUBLIC OF CROATIA: DIVERSITY AND RISK ASSESSMENT (str.441-451)  
Dinko Zima, Edita Štefanić
Izvorni znanstveni članak 		 
RECENZENTI (str.475-477) hrvatskipdf 437 KB
REVIEWERS (str.475-477) engleskipdf 437 KB
Ostalo  
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