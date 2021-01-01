Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Vol. 9 No. 1, 2021.

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SADRŽAJ
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INDEX
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Kazalo
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PROCJENA NAMJERE KONZUMACIJE RIBE IZ UZGOJA PRIMJENOM TEORIJE PLANIRANOG PONAŠANJA – VALIDACIJA SKALE
(str.1-17)
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ASSESSMENT OF THE INTENTION TO CONSUME FARMED FISH USING THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR – SCALE VALIDATION
(str.1-17)
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Dina Lončarić, Elena Dujmić, Greta Krešić
Izvorni znanstveni članak
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ATIPIČNI OBLICI RADA I POSLOVANJA U KREATIVNOJ INDUSTRIJI EUROPSKE UNIJE
(str.19-35)
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ATYPICAL FORMS OF WORK AND BUSINESS IN THE CREATIVE INDUSTRY OF THE EUROPEAN UNION
(str.19-35)
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Ivana Ljevak Lebeda, Kornelija Mlinarević, Jasna Horvat
Izvorni znanstveni članak
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SENTIMENTALNA ANALIZA SADRŽAJA DRUŠTVENIH MEDIJA HRVATSKE HOTELSKE INDUSTRIJE
(str.37-57)
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SENTIMENT ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA CONTENT IN CROATIAN HOTEL INDUSTRY
(str.37-57)
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Jelena Mušanović, Jelena Dorčić, Tea Baldigara
Izvorni znanstveni članak
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UTJECAJ COVID-19 PANDEMIJE NA HRVATSKO GOSPODARST
(str.59-78)
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THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE CROATIAN ECONOMY
(str.59-78)
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Vlasta Roška, Anđelka Buneta, Milan Papić
Izvorni znanstveni članak
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SAMOPROCJENA PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA STUDENATA NA VISOKIM UČILIŠTIMA
(str.79-95)
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SELF-ASSESSMENT OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION
(str.79-95)
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Helena Šlogar, Nebojša Stanić, Krešimir Jerin
Izvorni znanstveni članak
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ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA VISOKOŠKOLSKE KNJIŽNICE
(str.97-117)
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CUSTOMER SATISFACTION RESEARCH WITH LIBRARY IN HIGHER EDUCATION
(str.97-117)
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Sanja Grakalić Plenković, Sanja Raspor Janković
Izvorni znanstveni članak
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NAČINI INFORMIRANJA I PREPOZNAVANJE LAŽNIH VIJESTI KOD STUDENATA U HRVATSKOJ TIJEKOM COVID-19 PANDEMIJE
(str.119-130)
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WAYS OF INFORMING AND RECOGNIZING FAKE NEWS BY CROATIAN STUDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
(str.119-130)
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Elena Krelja Kurelović, Fani Tomac, Tamara Polić
Izvorni znanstveni članak
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PRIMJENA SNSQUAL MODELA U MJERENJU KVALITETE DRUŠTVENIH MREŽA
(str.131-141)
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APPLICATION OF SNSQUAL MODEL IN MEASUREMENT OF SOCIAL NETWORK QUALITY
(str.131-141)
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Suzana Marković
Izvorni znanstveni članak
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FAKTORI ATRAKTIVNOSTI I IZGRADNJA MARKE POSLODAVCA IZ PERSPEKTIVE GENERACIJE Z
(str.143-154)
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EMPLOYER ATTRACTIVENESS FACTORS AND EMPLOYER BRANDING FROM THE GEN Z PERSPECTIVE
(str.143-154)
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Tomislav Srednoselec, Erik Ružić, Dragan Benazić
Izvorni znanstveni članak
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ISTRAŽIVANJE RELACIJA MODELA POTROŠAČKE VRIJEDNOSTI MARKE NA MODNOM TRŽIŠTU ZA MLADE U HRVATSKOJ
(str.155-168)
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EXPLORING THE CONSUMER-BASED BRAND EQUITY RELATIONS ON CROATIAN YOUTH FASHION MARKET
(str.155-168)
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Davor Širola
Izvorni znanstveni članak
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RELATIVNA EFIKASNOST ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA EUROPSKIH ZEMALJA
(str.169-185)
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RELATIVE EFFICIENCY OF R&D IN EUROPEAN COUNTRIES
(str.169-185)
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Andrea Arbula Blecich
Prethodno priopćenje
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STAVOVI ZAPOSLENIKA O IMPLEMENTACIJI TQM-A I ZADOVOLJSTVU POSLOM U SEKTORU JAVNOGA ZDRAVSTVA
(str.187-209)
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EMPLOYEE ATTITUDES ON TQM IMPLEMENTATION AND JOB SATISFACTION IN PUBLIC HEALTH SECTOR
(str.187-209)
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Ivana Škarica, Ana-Marija Vrtodušić Hrgović
Prethodno priopćenje
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VAŽNOST DRUŠTVENO ODGOVORNIH MARKETINŠKIH PRAKSI NA TRŽIŠTU ZDRAVE HRANE IZ PERSPEKTIVE STUDENATA
(str.211-226)
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THE IMPORTANCE OF SOCIALLY RESPONSIBLE MARKETING PRACTICES ON THE HEALTY FOOD MARKET FROM THE PERSPECTIVE OF STUDENTS
(str.211-226)
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Ana Vržina, Mario Pepur
Prethodno priopćenje
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PRISTUP RUDARENJU PODATAKA ZA ANALIZU POSLOVNE VRIJEDNOSTI U KOŠARCI
(str.227-248)
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DATA MINING APPROACH FOR BUSINESS VALUE ANALYSIS IN BASKETBALL
(str.227-248)
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Ivan Kekez, Maja Ćukušić, Mario Jadrić
Prethodno priopćenje
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MULTIKULTURALNA KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA
(str.249-265)
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MULTICULTURAL COMMUNICATION STRATEGY
(str.249-265)
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Ozren Rafajac, Sara Shanice Washington
Prethodno priopćenje
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INTELEKTUALNI KAPITAL U JAVNOM SEKTORU: TAKSONOMIJA NEMATERIJALNIH ULAGANJA U JAVNE ORGANIZACIJE
(str.267-281)
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THE INTELLECTUAL CAPITAL IN THE PUBLIC SECTOR: A TAXONOMY OF INTANGIBLES TO PUBLIC ORGANIZATIONS
(str.267-281)
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Sandra Bailoa
Pregledni rad
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TAKSONOMIJA METODA AKADEMSKOG PLAGIRANJA
(str.283-300)
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TAXONOMY OF ACADEMIC PLAGIARISM METHODS
(str.283-300)
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Tedo Vrbanec, Ana Meštrović
Pregledni rad
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PROMJENA POREZNE STRUKTURE REPUBLIKE HRVATSKE KAO PREDUVJET REFORME MIROVINSKOG SUSTAVA
(str.301-314)
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CHANGE IN THE TAX STRUCTURE OF THE REPUBLIC OF CROATIA AS A PRECONDITION FOR PENSION SYSTEM REFORM
(str.301-314)
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Denis Buterin
Pregledni rad
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ANALIZA UPORABNE VRIJEDNOSTI ZASTARJELOG SKLOPOVLJA KORIŠTENJEM SOFTVERA OTVORENOG KODA
(str.315-328)
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ANALYSIS OF THE USE VALUE OF OLD HARDWARE USING OPEN SOURCE SOFTWARE
(str.315-328)
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Dejan Viduka, Vladimir Kraguljac, Jasmina Đurašković
Pregledni rad
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ZNAČAJ RAZVOJNIH BANAKA ZA FINANCIRANJE UBLAŽAVANJA I ADAPTACIJE KLIMATSKIH PROMJENA
(str.329-343)
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THE IMPORTANCE OF DEVELOPMENT BANKS FOR FINANCING CLIMATE CHANGE MITIGATION AND ADAPTATION
(str.329-343)
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Draženka Draženović Kostelac, Slađana Benković, Bojana Olgić Draženović
Pregledni rad
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EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE STAVOVA KORISNIKA O SUPRIJEVOZU U REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.345-361)
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EMPIRICAL RESEARCH ON USERS’ ATTITUDES ABOUT CARSHARING IN THE REPUBLIC OF CROATIA
(str.345-361)
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Dora Naletina, Ivan Kovač, Dora Palić
Pregledni rad
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ANALIZA PRIMJENE METODE ANALITIČKOG MREŽNOG PROCESA ANP U SUSTAVIMA ZA E-UČENJE
(str.363-370)
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hrvatskipdf 236 KB
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP) METHOD IN E-LEARNING SYSTEMS
(str.363-370)
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Maja Gligora Marković
Pregledni rad
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PREGLED METODA OBRADE PRIRODNIH JEZIKA I STROJNOG PREVOĐENJA
(str.371-384)
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OVERVIEW OF NATURAL LANGUAGE PROCESSING AND MACHINE TRANSLATION METHODS
(str.371-384)
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Sabrina Šuman
Pregledni rad
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MEHANIČKO OPTEREĆENJE UZROKOVANO TJELESNOM AKTIVNOŠĆU NOŠENJA VOJNE OPREME
(str.387-399)
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MECHANICAL LOAD CAUSED BY PHYSICAL ACTIVITY BY WEARING MILITARY EQUIPMENT
(str.387-399)
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Tomislav Babić, Marko Kršulja, Maja Šupuković
Izvorni znanstveni članak
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KARAKTERISTIKE PROBLEMA PARKIRANJA U GRADOVIMA – STUDIJA SLUČAJA GRADA ŠIBENIKA S PRIJEDLOZIMA ZA RJEŠENJE PROBLEMA
(str.401-419)
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hrvatskipdf 4 MB
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CHARACTERISTICS OF PARKING PROBLEMS IN URBAN CITIES - CASE STUDY OF THE CITY OF ŠIBENIK WITH PROPOSALS FOR SOLVING THE PROBLEM
(str.401-419)
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Darijo Šego, Ante Pražen, Luka Olivari
Stručni rad
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OBRASCI PROCESA TLA U TAMNO SMEĐEM TLU U UVJETIMA KORIŠTENJA U UKRAJINSKOJ STEPI
(str.423-439)
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PATTERNS OF SOIL PROCESSES ON DARK CHESTNUT SOIL UNDER CONDITIONS OF ITS USE IN THE CONDITIONS OF THE STEPPE OF UKRAINE
(str.423-439)
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Irina Bidnyna, Olena Shkoda, Anatolii Tomnytskyi, Vera Borovik, Viktor Sharii
Izvorni znanstveni članak
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INVAZIVNA VASKULARNA FLORA POŽEŠKE KOTLINE, REPUBLIKA HRVATSKA: RAZNOLIKOST I PROCJENA RIZIKA
(str.441-451)
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INVASIVE VASCULAR FLORA OF POŽEGA VALLEY, REPUBLIC OF CROATIA: DIVERSITY AND RISK ASSESSMENT
(str.441-451)
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Dinko Zima, Edita Štefanić
Izvorni znanstveni članak
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RECENZENTI
(str.475-477)
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REVIEWERS
(str.475-477)
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Ostalo
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