Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Vol. 75 No. 1, 2021.

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AKUTNO OŠTEĆENJE BUBREGA U BOLESNIKA S COVID-19: IZAZOV ZA NEFROLOGE
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ACUTE KIDNEY INJURY IN PATIENTS WITH COVID19: A CHALLENGE FOR NEPHROLOGISTS
(str.3-27)
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PETAR KES
Uvodnik
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CONNECTIONS OF WAR EVENTS WITH THE STRUCTURE OF MORBIDITY AND COMORBIDITY IN HOMELAND WAR VETERANS FROM THE VUKOVAR AREA
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POVEZANOST RATNIH ZBIVANJA SA STRUKTUROM MORBIDITETA I KOMORBIDITETA VETERANA DOMOVINSKOG RATA NA PODRUČJU VUKOVARA
(str.29-36)
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DARKO ROPAC, SVEN MUJKIĆ, INA STAŠEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
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ULOGA KAZETA ZA ODRŽAVANJE VLAŽNOSTI I TEMPERATURE ZRAKA U KVALITETI ŽIVOTA NAKON LARINGEKTOMIJE
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THE ROLE OF HEAT AND MOISTURE EXCHANGER IN POSTLARYNGECTOMY QUALITY OF LIFE
(str.37-40)
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MARINELA ROSSO, LJILJANA ŠIRIĆ, TAMARA KOPF
Stručni rad
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MAGNESIUM HOMEOSTASIS DISORDER IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE
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POREMEĆAJ REGULACIJE MAGNEZIJA U BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI
(str.41-51)
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MATIJA RICOV, GRGUR SALAI, VLATKA SIGUR, ANTON ŠERIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Pregledni rad
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DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE RAKA VRATA MATERNICE
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THE DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF CERVICAL CANCER
(str.53-68)
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ZLATKO HRGOVIĆ, RAJKO FUREŠ, ŽANA STANIĆ
Pregledni rad
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FETAL CARDIAC SCREENING IN PROTECTION FROM PERINATAL MORTALITY AND MORBIDITY – THE NEW, VERY IMPORTANT ROLE OF FETAL ECHOCARDIOGRAPHY IN OBSTETRICS AND PEDIATRIC CARDIOLOGY
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FETALNI KARDIOLOŠKI PROBIR U ZAŠTITI PERINATALNOG MORTALITETA I MORBIDITETA NOVA, VRLO VAŽNA ULOGA FETALNE EHOKARDIOGRAFIJE U PORODNIŠTVU I PEDIJATRIJSKOJ KARDIOLOGIJI
(str.69-86)
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IVAN MALČIĆ, LIDIJA SRKOČ MAJČICA, BERIVOJ MIŠKOVIĆ
Pregledni rad
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THE IMPACT OF HEARING IMPAIRMENT ON THE DEVELOPMENT OF HEALTH AND COGNITIVE DIFFICULTIES IN THE ELDERLY: A REVIEW OF THE LITERATURE AND THE PROPOSED DIRECTION OF PUBLIC HEALTH ACTION
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UTJECAJ OŠTEĆENJA SLUHA NA RAZVOJ ZDRAVSTVENIH I KOGNITIVNIH POTEŠKOĆA U OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI: PREGLED LITERATURE I SMJER JAVNOZDRAVSTVENOG DJELOVANJA
(str.87-97)
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MARIN ŠUBARIĆ, TOMISLAV MEŠTROVIĆ, TINA CIKAČ, MARIJANA NEUBERG
Pregledni rad
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STIFF PERSON SYNDROME AND THORACIC HYDROMYELIA
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SINDROM UKOČENE OSOBE I TORAKALNA HIDROMIJELIJA
(str.99-102)
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DENIS ČERIMAGIĆ, ERVINA BILIĆ, VANJA BAŠIĆ KES
Recenzija, Prikaz slučaja
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IS EVEROLIMUS INVOLVED IN THE PATHOGENESIS OF IMMUNOTHROMBOCYTOPENIA IN A RENAL TRANSPLANT RECIPIENT WITH RENAL ADENOCARCINOMA?
(str.103-104)
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DORA BULIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Pismo uredniku
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