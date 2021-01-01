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Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Vol. 75 No. 1, 2021.

Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske,Vol. 75 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 23. 6. 2021.
Sadržaj Puni tekst
AKUTNO OŠTEĆENJE BUBREGA U BOLESNIKA S COVID-19: IZAZOV ZA NEFROLOGE hrvatskipdf 6 MB
ACUTE KIDNEY INJURY IN PATIENTS WITH COVID19: A CHALLENGE FOR NEPHROLOGISTS (str.3-27)  
PETAR KES
Uvodnik 		 
CONNECTIONS OF WAR EVENTS WITH THE STRUCTURE OF MORBIDITY AND COMORBIDITY IN HOMELAND WAR VETERANS FROM THE VUKOVAR AREA  
POVEZANOST RATNIH ZBIVANJA SA STRUKTUROM MORBIDITETA I KOMORBIDITETA VETERANA DOMOVINSKOG RATA NA PODRUČJU VUKOVARA (str.29-36) hrvatskipdf 131 KB
DARKO ROPAC, SVEN MUJKIĆ, INA STAŠEVIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
ULOGA KAZETA ZA ODRŽAVANJE VLAŽNOSTI I TEMPERATURE ZRAKA U KVALITETI ŽIVOTA NAKON LARINGEKTOMIJE  
THE ROLE OF HEAT AND MOISTURE EXCHANGER IN POSTLARYNGECTOMY QUALITY OF LIFE (str.37-40) engleskipdf 81 KB
MARINELA ROSSO, LJILJANA ŠIRIĆ, TAMARA KOPF
Stručni rad 		 
MAGNESIUM HOMEOSTASIS DISORDER IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE  
POREMEĆAJ REGULACIJE MAGNEZIJA U BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI (str.41-51) hrvatskipdf 344 KB
MATIJA RICOV, GRGUR SALAI, VLATKA SIGUR, ANTON ŠERIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Pregledni rad 		 
DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE RAKA VRATA MATERNICE  
THE DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF CERVICAL CANCER (str.53-68) engleskipdf 862 KB
ZLATKO HRGOVIĆ, RAJKO FUREŠ, ŽANA STANIĆ
Pregledni rad 		 
FETAL CARDIAC SCREENING IN PROTECTION FROM PERINATAL MORTALITY AND MORBIDITY – THE NEW, VERY IMPORTANT ROLE OF FETAL ECHOCARDIOGRAPHY IN OBSTETRICS AND PEDIATRIC CARDIOLOGY  
FETALNI KARDIOLOŠKI PROBIR U ZAŠTITI PERINATALNOG MORTALITETA I MORBIDITETA  NOVA, VRLO VAŽNA ULOGA FETALNE EHOKARDIOGRAFIJE U PORODNIŠTVU I PEDIJATRIJSKOJ KARDIOLOGIJI (str.69-86) hrvatskipdf 1 MB
IVAN MALČIĆ, LIDIJA SRKOČ MAJČICA, BERIVOJ MIŠKOVIĆ
Pregledni rad 		 
THE IMPACT OF HEARING IMPAIRMENT ON THE DEVELOPMENT OF HEALTH AND COGNITIVE DIFFICULTIES IN THE ELDERLY: A REVIEW OF THE LITERATURE AND THE PROPOSED DIRECTION OF PUBLIC HEALTH ACTION  
UTJECAJ OŠTEĆENJA SLUHA NA RAZVOJ ZDRAVSTVENIH I KOGNITIVNIH POTEŠKOĆA U OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI: PREGLED LITERATURE I SMJER JAVNOZDRAVSTVENOG DJELOVANJA (str.87-97) hrvatskipdf 130 KB
MARIN ŠUBARIĆ, TOMISLAV MEŠTROVIĆ, TINA CIKAČ, MARIJANA NEUBERG
Pregledni rad 		 
STIFF PERSON SYNDROME AND THORACIC HYDROMYELIA  
SINDROM UKOČENE OSOBE I TORAKALNA HIDROMIJELIJA (str.99-102) hrvatskipdf 463 KB
DENIS ČERIMAGIĆ, ERVINA BILIĆ, VANJA BAŠIĆ KES
Recenzija, Prikaz slučaja 		 
IS EVEROLIMUS INVOLVED IN THE PATHOGENESIS OF IMMUNOTHROMBOCYTOPENIA IN A RENAL TRANSPLANT RECIPIENT WITH RENAL ADENOCARCINOMA? (str.103-104) engleskipdf 58 KB
DORA BULIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Pismo uredniku 		 
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