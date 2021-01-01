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Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, Vol. 15 No. 1-2, 2021.

Datum izdavanja: srpnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 9. 7. 2021.
Sadržaj Puni tekst
SOCIOKULTURNE REMINISCENCIJE PANDEMIJA, ZDRAVSTVENE KULTURE I TURIZMA U DALMACIJI (str.7-31) hrvatskipdf 129 KB
SOCIOCULTURAL REMINISCENCIES OF PANDEMICS,HEALTH CULTURE AND TOURISM IN DALMATIA (str.7-31)  
Stanko Geić, Marijana Jurišić, Jakša Geić
Izvorni znanstveni članak 		 
REZILIJENTNOST REGIONALNE ZAPOSLENOSTI, NEZAPOSLENOSTI I PARTICIPACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.33-45) hrvatskipdf 405 KB
RESILIENCE OF REGIONAL EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT AND PARTICIPATION IN THE REPUBLIC CROATIA (str.33-45)  
Sanja Čupić, Vinko Muštra
Izvorni znanstveni članak 		 
ZNAČAJKE POST-MILENIJALACA ILI GENERACIJE Z KAO NOVIH SUDIONIKA NA TRŽIŠTU RADA (str.47-60) hrvatskipdf 157 KB
CHARACTERISTICS OF POST-MILLENIALS OR THE GENERATION Z AS NEW PARTICIPANTS IN THE LABOR MARKET (str.47-60)  
Nataša Rupčić
Prethodno priopćenje 		 
ULAGANJE U KIBERNETIČKU SIGURNOST (str.61-73) hrvatskipdf 85 KB
CYBER SECURITY INVESTMENT (str.61-73)  
Dujam Kovač
Pregledni rad 		 
ODABIR DISTRIBUCIJE VJEROJATNOSTI KORIŠTENJEM PROMETHEE GDSS METODE (str.75-91)  
PROBABILITY DISTRIBUTION SELECTION USING PROMETHEE GDSS METHOD (str.75-91) engleskipdf 306 KB
Tea Šestanović, Zoran Babić
Pregledni rad 		 
PRIMJENA I ZNAČAJ PROCESA LOKALIZACIJE VIDEO IGARA (str.93-105) hrvatskipdf 96 KB
APPLICATION AND SIGNIFICANCE OF THE VIDEO GAME LOCALIZATION PROCESS (str.93-105)  
Rea Tot, Ivan Dunđer
Pregledni rad 		 
TEORIJSKI ASPEKTI KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE I NJEZINIH SASTAVNICA (str.107-115) hrvatskipdf 72 KB
THEORETICAL ASPECTS OF CORPORATE COMMUNICATION AND ITS COMPONENTS (str.107-115)  
Edi Luketa
Pregledni rad 		 
GRUBA NEZAHVALNOST KAO RAZLOG OPOZIVA UGOVORA O DAROVANJU (str.117-133) hrvatskipdf 107 KB
GROS INGRATITUDE AS A REASON OF REVOKING GIFTS (str.117-133)  
Alen Lalić, Ivan Rančić
Stručni rad 		 
POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ UGOVORA O RADU S OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU (str.135-150) hrvatskipdf 100 KB
BUSINESS-RELATED TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACT IN VIEW OF JUDICIAL PRACTICE (str.135-150)  
Damir Juras, Anamarija Buzolić Mrklić
Stručni rad 		 
SEGMENTACIJA TRŽIŠTA VISOKOG OBRAZOVANJA (str.151-169) hrvatskipdf 352 KB
HIGHER EDUCATION MARKET SEGMENTATION (str.151-169)  
Boris Marjanović, Marino Učeta
Stručni rad 		 
OTOK HVAR - DESTINACIJA KULTURNOG TURIZMA (str.171-189) hrvatskipdf 352 KB
ISLAND OF HVAR – CULTURAL TOURISM DESTINATION (str.171-189)  
Mili Razović, Petar Razović
Stručni rad 		 
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