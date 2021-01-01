Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, Vol. 15 No. 1-2, 2021.

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SOCIOKULTURNE REMINISCENCIJE PANDEMIJA, ZDRAVSTVENE KULTURE I TURIZMA U DALMACIJI
(str.7-31)
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SOCIOCULTURAL REMINISCENCIES OF PANDEMICS,HEALTH CULTURE AND TOURISM IN DALMATIA
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Stanko Geić, Marijana Jurišić, Jakša Geić
Izvorni znanstveni članak
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REZILIJENTNOST REGIONALNE ZAPOSLENOSTI, NEZAPOSLENOSTI I PARTICIPACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.33-45)
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RESILIENCE OF REGIONAL EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT AND PARTICIPATION IN THE REPUBLIC CROATIA
(str.33-45)
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Sanja Čupić, Vinko Muštra
Izvorni znanstveni članak
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ZNAČAJKE POST-MILENIJALACA ILI GENERACIJE Z KAO NOVIH SUDIONIKA NA TRŽIŠTU RADA
(str.47-60)
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CHARACTERISTICS OF POST-MILLENIALS OR THE GENERATION Z AS NEW PARTICIPANTS IN THE LABOR MARKET
(str.47-60)
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Nataša Rupčić
Prethodno priopćenje
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ULAGANJE U KIBERNETIČKU SIGURNOST
(str.61-73)
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CYBER SECURITY INVESTMENT
(str.61-73)
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Dujam Kovač
Pregledni rad
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ODABIR DISTRIBUCIJE VJEROJATNOSTI KORIŠTENJEM PROMETHEE GDSS METODE
(str.75-91)
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PROBABILITY DISTRIBUTION SELECTION USING PROMETHEE GDSS METHOD
(str.75-91)
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Tea Šestanović, Zoran Babić
Pregledni rad
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PRIMJENA I ZNAČAJ PROCESA LOKALIZACIJE VIDEO IGARA
(str.93-105)
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APPLICATION AND SIGNIFICANCE OF THE VIDEO GAME LOCALIZATION PROCESS
(str.93-105)
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Rea Tot, Ivan Dunđer
Pregledni rad
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TEORIJSKI ASPEKTI KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE I NJEZINIH SASTAVNICA
(str.107-115)
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THEORETICAL ASPECTS OF CORPORATE COMMUNICATION AND ITS COMPONENTS
(str.107-115)
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Edi Luketa
Pregledni rad
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GRUBA NEZAHVALNOST KAO RAZLOG OPOZIVA UGOVORA O DAROVANJU
(str.117-133)
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GROS INGRATITUDE AS A REASON OF REVOKING GIFTS
(str.117-133)
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Alen Lalić, Ivan Rančić
Stručni rad
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POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ UGOVORA O RADU S OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU
(str.135-150)
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BUSINESS-RELATED TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACT IN VIEW OF JUDICIAL PRACTICE
(str.135-150)
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Damir Juras, Anamarija Buzolić Mrklić
Stručni rad
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SEGMENTACIJA TRŽIŠTA VISOKOG OBRAZOVANJA
(str.151-169)
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HIGHER EDUCATION MARKET SEGMENTATION
(str.151-169)
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Boris Marjanović, Marino Učeta
Stručni rad
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OTOK HVAR - DESTINACIJA KULTURNOG TURIZMA
(str.171-189)
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ISLAND OF HVAR – CULTURAL TOURISM DESTINATION
(str.171-189)
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Mili Razović, Petar Razović
Stručni rad
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