e-Zbornik : ELEKTRONIČKI ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA, Vol. 11 No. 21, 2021.

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Časopisi po područjima
Uredništva
Autori
Politike i razmjena
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Datum izdavanja: lipnja 2021.
Objavljen na Hrčku: 29. 6. 2021.
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SIMULIRANJE PONAŠANJA PREDNAPETIH NOSAČA SA RAZLIČITIM STUPNJEM PREDNAPINJANJA
(str.1-16)
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SIMULATING THE BEHAVIOR OF PRESTRESSED BEAMS WITH DIFFERENT DEGREES OF PRESTRESSING
(str.1-16)
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Marino Jurišić, Dragan Ćubela, Mladen Kustura
Izvorni znanstveni članak
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ANALITIČKI MODEL PONAŠANJA ZIDANE KONSTRUKCIJE OJAČANE KOMPOZITNIM MATERIJALIMA
(str.17-27)
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ANALYTICAL MODEL OF THE BEHAVIOUR A MASONRY STRUCTURE REINFORCED WITH COMPOSITE MATERIALS
(str.17-28)
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Lukasz J. Bednarz, Jerzy Jasienko, Andrzej Kadluczka
Prethodno priopćenje
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MODELIRANJE INTRUZIJE MORSKE VODE U OBALNI VODONOSNIK U LABORATORIJSKIM UVJETIMA
(str.28-40)
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hrvatskipdf 1 MB
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MODELING OF SEAWATER INTRUSION INTO COASTAL AQUIFERS IN LABORATORY CONDITIONS
(str.29-41)
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Marin Brkić, Veljko Srzić
Prethodno priopćenje
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PRIMJENA HERCEGOVAČKIH DOLOMITA KAO ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA
(str.41-51)
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hrvatskipdf 1 MB
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APPLICATION OF HERZEGOVINIAN DOLOMITE AS DIMENSION STONE
(str.42-52)
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Krešimir Šaravanja, Frano Oreč, Ante Karačić
Pregledni rad
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ULOGA VISOKOŠKOLSKIH KNJIŽNICA U PROMOVIRANJU ODRŽIVOG RAZVOJA - PRIMJER PRAKSE KNJIŽNICE GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK
(str.52-63)
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hrvatskipdf 681 KB
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THE ROLE OF HIGHER EDUCATION LIBRARIES IN PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT - AN EXAMPLE OF THE PRACTICE OF THE LIBRARY AT THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE OSIJEK
(str.53-64)
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engleskipdf 647 KB
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Vesna Zobundžija, Zlata Dolaček-Alduk
Pregledni rad
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PRISTUP IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA KARAOTOK, PARK PRIRODE HUTOVO BLATO
(str.64-73)
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hrvatskipdf 838 KB
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AN APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE URBAN DESIGN “KARAOTOK”, HUTOVO BLATO NATURE PARK
(str.65-74)
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engleskipdf 779 KB
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Nevenko Herceg, Jaroslav Vego
Stručni rad
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