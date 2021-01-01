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e-Zbornik : ELEKTRONIČKI ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA, Vol. 11 No. 21, 2021.

Datum izdavanja: lipnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 29. 6. 2021.
Sadržaj Puni tekst
SIMULIRANJE PONAŠANJA PREDNAPETIH NOSAČA SA RAZLIČITIM STUPNJEM PREDNAPINJANJA (str.1-16) hrvatskipdf 1 MB
SIMULATING THE BEHAVIOR OF PRESTRESSED BEAMS WITH DIFFERENT DEGREES OF PRESTRESSING (str.1-16) engleskipdf 1 MB
Marino Jurišić, Dragan Ćubela, Mladen Kustura
Izvorni znanstveni članak 		 
ANALITIČKI MODEL PONAŠANJA ZIDANE KONSTRUKCIJE OJAČANE KOMPOZITNIM MATERIJALIMA (str.17-27) hrvatskipdf 1 MB
ANALYTICAL MODEL OF THE BEHAVIOUR A MASONRY STRUCTURE REINFORCED WITH COMPOSITE MATERIALS (str.17-28) engleskipdf 1 MB
Lukasz J. Bednarz, Jerzy Jasienko, Andrzej Kadluczka
Prethodno priopćenje 		 
MODELIRANJE INTRUZIJE MORSKE VODE U OBALNI VODONOSNIK U LABORATORIJSKIM UVJETIMA (str.28-40) hrvatskipdf 1 MB
MODELING OF SEAWATER INTRUSION INTO COASTAL AQUIFERS IN LABORATORY CONDITIONS (str.29-41) engleskipdf 1 MB
Marin Brkić, Veljko Srzić
Prethodno priopćenje 		 
PRIMJENA HERCEGOVAČKIH DOLOMITA KAO ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA (str.41-51) hrvatskipdf 1 MB
APPLICATION OF HERZEGOVINIAN DOLOMITE AS DIMENSION STONE (str.42-52)  
Krešimir Šaravanja, Frano Oreč, Ante Karačić
Pregledni rad 		 
ULOGA VISOKOŠKOLSKIH KNJIŽNICA U PROMOVIRANJU ODRŽIVOG RAZVOJA - PRIMJER PRAKSE KNJIŽNICE GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK (str.52-63) hrvatskipdf 681 KB
THE ROLE OF HIGHER EDUCATION LIBRARIES IN PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT - AN EXAMPLE OF THE PRACTICE OF THE LIBRARY AT THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE OSIJEK (str.53-64) engleskipdf 647 KB
Vesna Zobundžija, Zlata Dolaček-Alduk
Pregledni rad 		 
PRISTUP IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA KARAOTOK, PARK PRIRODE HUTOVO BLATO (str.64-73) hrvatskipdf 838 KB
AN APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE URBAN DESIGN “KARAOTOK”, HUTOVO BLATO NATURE PARK (str.65-74) engleskipdf 779 KB
Nevenko Herceg, Jaroslav Vego
Stručni rad 		 
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