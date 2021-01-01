Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 36 No. 3, 2021.

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ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF SAFETY RISKS THROUGH HIERARCHICAL ANALYSIS IN FUZZY SETS TYPE 1 AND TYPE 2: A CASE STUDY (FARYAB CHROMITE UNDERGROUND MINES)
(str.1-17)
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engleskipdf 2 MB
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PROCJENA I UPRAVLJANJE SIGURNOSNIM RIZIKOM UPORABOM HIJERARHIJSKE ANALIZE NEIZRAVNOGA SKUPA PODATAKA TIPA 1 I 2, PRIMJER PODZEMNOGA RUDNIKA KROMITA FARYAB
(str.17-17)
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Mohammad Reza Ameri Siahuei, Mohammad Ataei, Ramin Rafiee, Farhang Sereshki
Izvorni znanstveni članak
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TWO-COMPONENT FLUID FRONT TRACKING IN FAULT ZONE AND DISCONTINUITY WITH PERMEABILITY HETEROGENEITY
(str.19-30)
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engleskipdf 9 MB
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PRAĆENJE KRETANJA GRANICE DVAJU FLUIDA U ZONI RASJEDA I DISKONTINUITETA S HETEROGENOM PROPUSNOŠĆU
(str.30-30)
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Yousef Shiri, Hossein Hassani
Izvorni znanstveni članak
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CHANGES OF THERMOCLINE DEPTH AT THE SUMBA ISLAND OFFSHORE BASED ON PLANKTONIC FORAMINIFERAL ASSEMBLAGES AND ITS IMPLICATION TO EUTROPHICATION SINCE THE LAST DEGLACIATION (~18 ka BP): A PRELIMINARY STUDY
(str.31-45)
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engleskipdf 5 MB
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DUBINA PROMJENE TERMOKLINA NA OTOKU SUMBA NA TEMELJU PLANKTONSKIH SKLOPOVA FORAMINIFERA I NJEGOVE IMPLIKACIJE NA EUTROFIKACIJU OD POSLJEDNJE DEGLACIJACIJE (~ 18 ka BP): PRELIMINARNA STUDIJA
(str.45-45)
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Ryan Dwi Wahyu Ardi, NN Aswan, Khoiril Anwar Maryunani, Eko Yulianto, Purna Sulastya Putra, Septriono Hari Nugroho
Izvorni znanstveni članak
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AQUIFER CHARACTERIZATION AND PHYSIOCHEMICAL ANALYSIS OF DISTRICT DERA GHAZI KHAN PUNJAB, PAKISTAN
(str.47-57)
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engleskipdf 3 MB
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KARAKTERIZACIJA VODONOSNIKA I FIZIČKO-KEMIJSKA ANALIZA PODRUČJA DERA GHAZI KHAN, PUNJAB, PAKISTAN
(str.57-57)
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Waqas Shafiq, Hadayat Ullah, Muhammad Zaheer, Mubashir Mehmood, Umer Farooq, M Jehangir Khan, Saad Ahmed Mashwani, Sami Ullah
Izvorni znanstveni članak
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MODELLING-FRIENDLY LIFE CYCLE INVENTORY OF UNDERGROUND MINING OF BAUXITE: A CASE STUDY FROM JAJCE MINES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
(str.59-76)
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engleskipdf 5 MB
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MODELIRANJU POGODNA INVENTARIZACIJA ŽIVOTNOGA CIKLUSA PODZEMNE EKSPLOATACIJE MALIH, GRUPIRANIH LEŽIŠTA BOKSITA: STUDIJA SLUČAJA IZ RUDNIKA BOKSITA JAJCE U BOSNI I HERCEGOVINI
(str.76-76)
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Anamarija Grbeš, Ivo Galić, Branimir Farkaš, Ivan Budeš
Prethodno priopćenje
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ON THE DETERMINATION OF THE SOLAR ROTATION ELEMENTS i, Ω AND PERIOD USING SUNSPOT OBSERVATIONS BY RUĐER BOŠKOVIĆ IN 1777
(str.77-98)
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engleskipdf 980 KB
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ODREĐIVANJE ELEMENATA SUNČEVE ROTACIJE i, Ω I PERIODA OPAŽANJIMA SUNČEVIH PJEGA RUĐERA BOŠKOVIĆA 1777. GODINE
(str.98-98)
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Mirko Husak, Roman Brajša, Dragan Špoljarić
Izvorni znanstveni članak
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DEFINING GEOEXCHANGE EXTRACTION RATES IN THE SAME GEOLOGICAL ENVIRONMENT FOR DIFFERENT BOREHOLE GEOMETRY SETTINGS – PILOT RESULTS FROM THE HAPPEN - HORIZON 2020 PROJECT
(str.99-113)
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engleskipdf 4 MB
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ODREĐIVANJE PRINOSA BUŠOTINSKIH IZMJENJIVAČA RAZLIČITIH GEOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA U ISTOME GEOLOŠKOM OKRUŽENJU – REZULTATI PILOT-PROJEKTA HAPPEN – HORIZON 2020
(str.113-113)
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Tomislav Kurevija, Marija Macenić, Tea Sabolić, Dalibor Jovanović
Izvorni znanstveni članak
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SMOOTHED GRIDDED SEISMICITY EFFECT FOR LAND-USE DEVELOPMENT, CASE STUDY: KALIMANTAN ISLAND, INDONESIA
(str.115-126)
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engleskipdf 5 MB
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IZGLAĐENI MREŽNI SEIZMIČKI UČINAK PRIMIJENJEN ZA UPORABU ZEMLJIŠTA, STUDIJA SLUČAJA NA OTOKU KALIMANTAN, INDONEZIJA
(str.126-126)
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Arifan Jaya Syahbana, Prahara Iqbal, Masyhur Irsyam, M. Asrurifak, Hendriyawan Hendriyawan
Prethodno priopćenje
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GEOPHYSICAL INVESTIGATIONS OF A POTENTIAL LANDSLIDE AREA IN MAYOON, HUNZA DISTRICT, GILGIT-BALTISTAN, PAKISTAN
(str.127-141)
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engleskipdf 7 MB
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GEOFIZIČKA ISTRAŽIVANJA POTENCIJALNOGA KLIZIŠTA U PODRUČJU MAYOON, DISTRIKT HUNZA, GILGIT-BALTISTAN, PAKISTAN
(str.141-141)
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Qasim ur Rehman, Waqas Ahmed, Muhammad Waseem, Sarfraz Khan, Asam Farid, Syed Husnain Ali Shah
Izvorni znanstveni članak
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NUMERICAL INVESTIGATION OF FLUID FLOW INSTABILITIES IN PORE-SCALE WITH HETEROGENEITIES IN PERMEABILITY AND WETTABILITY
(str.143-156)
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engleskipdf 7 MB
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NUMERIČKO ISTRAŽIVANJE NESTABILNOSTI PROTJECANJA FLUIDA U ŠUPLJIKAVOME SUSTAVU S HETEROGENOM PROPUSNOŠĆU I MOČIVOŠĆU
(str.156-156)
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Yousef Shiri, Alireza Shiri
Prethodno priopćenje
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NUMERICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH OF ROCK FAILURE MECHANISM AND ITS DEPENDENCE ON mi HOEK-BROWN FAILURE CRITERION
(str.157-165)
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engleskipdf 2 MB
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NUMERIČKA I EKSPERIMENTALNA ISTRAŽIVANJA MEHANIZMA LOMA STIJENE TE OVISNOSTI TOGA PROCESA O HOEK-BROWNOVU KRITERIJU LOMA mi
(str.165-165)
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Sina Salajegheh, Kourosh Shahriar, Hossein Jalalifar, Kaveh Ahangari
Izvorni znanstveni članak
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COMPARISON OF MEASURED AND ESTIMATED PERMEABILITY FOR ARTIFICIALLY PREPARED COARSE-GRAINED SOIL SAMPLES
(str.167-178)
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engleskipdf 1 MB
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USPOREDBA IZMJERENIH I PROCIJENJENIH VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA PROPUSNOSTI ZA UMJETNO PRIPREMLJENE UZORKE KRUPNOZRNATOGA TLA
(str.178-178)
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Patricia Živković, Mirela Burečić Šafran, Biljana Kovačević Zelić
Prethodno priopćenje
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