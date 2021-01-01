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Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 36 No. 3, 2021.

Rudarsko-geološko-naftni zbornik,Vol. 36 No. 3
Datum izdavanja: lipnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 29. 6. 2021.
Sadržaj Puni tekst
ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF SAFETY RISKS THROUGH HIERARCHICAL ANALYSIS IN FUZZY SETS TYPE 1 AND TYPE 2: A CASE STUDY (FARYAB CHROMITE UNDERGROUND MINES) (str.1-17) engleskipdf 2 MB
PROCJENA I UPRAVLJANJE SIGURNOSNIM RIZIKOM UPORABOM HIJERARHIJSKE ANALIZE NEIZRAVNOGA SKUPA PODATAKA TIPA 1 I 2, PRIMJER PODZEMNOGA RUDNIKA KROMITA FARYAB (str.17-17)  
Mohammad Reza Ameri Siahuei, Mohammad Ataei, Ramin Rafiee, Farhang Sereshki
Izvorni znanstveni članak 		 
TWO-COMPONENT FLUID FRONT TRACKING IN FAULT ZONE AND DISCONTINUITY WITH PERMEABILITY HETEROGENEITY (str.19-30) engleskipdf 9 MB
PRAĆENJE KRETANJA GRANICE DVAJU FLUIDA U ZONI RASJEDA I DISKONTINUITETA S HETEROGENOM PROPUSNOŠĆU (str.30-30)  
Yousef Shiri, Hossein Hassani
Izvorni znanstveni članak 		 
CHANGES OF THERMOCLINE DEPTH AT THE SUMBA ISLAND OFFSHORE BASED ON PLANKTONIC FORAMINIFERAL ASSEMBLAGES AND ITS IMPLICATION TO EUTROPHICATION SINCE THE LAST DEGLACIATION (~18 ka BP): A PRELIMINARY STUDY (str.31-45) engleskipdf 5 MB
DUBINA PROMJENE TERMOKLINA NA OTOKU SUMBA NA TEMELJU PLANKTONSKIH SKLOPOVA FORAMINIFERA I NJEGOVE IMPLIKACIJE NA EUTROFIKACIJU OD POSLJEDNJE DEGLACIJACIJE (~ 18 ka BP): PRELIMINARNA STUDIJA (str.45-45)  
Ryan Dwi Wahyu Ardi, NN Aswan, Khoiril Anwar Maryunani, Eko Yulianto, Purna Sulastya Putra, Septriono Hari Nugroho
Izvorni znanstveni članak 		 
AQUIFER CHARACTERIZATION AND PHYSIOCHEMICAL ANALYSIS OF DISTRICT DERA GHAZI KHAN PUNJAB, PAKISTAN (str.47-57) engleskipdf 3 MB
KARAKTERIZACIJA VODONOSNIKA I FIZIČKO-KEMIJSKA ANALIZA PODRUČJA DERA GHAZI KHAN, PUNJAB, PAKISTAN (str.57-57)  
Waqas Shafiq, Hadayat Ullah, Muhammad Zaheer, Mubashir Mehmood, Umer Farooq, M Jehangir Khan, Saad Ahmed Mashwani, Sami Ullah
Izvorni znanstveni članak 		 
MODELLING-FRIENDLY LIFE CYCLE INVENTORY OF UNDERGROUND MINING OF BAUXITE: A CASE STUDY FROM JAJCE MINES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.59-76) engleskipdf 5 MB
MODELIRANJU POGODNA INVENTARIZACIJA ŽIVOTNOGA CIKLUSA PODZEMNE EKSPLOATACIJE MALIH, GRUPIRANIH LEŽIŠTA BOKSITA: STUDIJA SLUČAJA IZ RUDNIKA BOKSITA JAJCE U BOSNI I HERCEGOVINI (str.76-76)  
Anamarija Grbeš, Ivo Galić, Branimir Farkaš, Ivan Budeš
Prethodno priopćenje 		 
ON THE DETERMINATION OF THE SOLAR ROTATION ELEMENTS i, Ω AND PERIOD USING SUNSPOT OBSERVATIONS BY RUĐER BOŠKOVIĆ IN 1777 (str.77-98) engleskipdf 980 KB
ODREĐIVANJE ELEMENATA SUNČEVE ROTACIJE i, Ω I PERIODA OPAŽANJIMA SUNČEVIH PJEGA RUĐERA BOŠKOVIĆA 1777. GODINE (str.98-98)  
Mirko Husak, Roman Brajša, Dragan Špoljarić
Izvorni znanstveni članak 		 
DEFINING GEOEXCHANGE EXTRACTION RATES IN THE SAME GEOLOGICAL ENVIRONMENT FOR DIFFERENT BOREHOLE GEOMETRY SETTINGS – PILOT RESULTS FROM THE HAPPEN - HORIZON 2020 PROJECT (str.99-113) engleskipdf 4 MB
ODREĐIVANJE PRINOSA BUŠOTINSKIH IZMJENJIVAČA RAZLIČITIH GEOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA U ISTOME GEOLOŠKOM OKRUŽENJU – REZULTATI PILOT-PROJEKTA HAPPEN – HORIZON 2020 (str.113-113)  
Tomislav Kurevija, Marija Macenić, Tea Sabolić, Dalibor Jovanović
Izvorni znanstveni članak 		 
SMOOTHED GRIDDED SEISMICITY EFFECT FOR LAND-USE DEVELOPMENT, CASE STUDY: KALIMANTAN ISLAND, INDONESIA (str.115-126) engleskipdf 5 MB
IZGLAĐENI MREŽNI SEIZMIČKI UČINAK PRIMIJENJEN ZA UPORABU ZEMLJIŠTA, STUDIJA SLUČAJA NA OTOKU KALIMANTAN, INDONEZIJA (str.126-126)  
Arifan Jaya Syahbana, Prahara Iqbal, Masyhur Irsyam, M. Asrurifak, Hendriyawan Hendriyawan
Prethodno priopćenje 		 
GEOPHYSICAL INVESTIGATIONS OF A POTENTIAL LANDSLIDE AREA IN MAYOON, HUNZA DISTRICT, GILGIT-BALTISTAN, PAKISTAN (str.127-141) engleskipdf 7 MB
GEOFIZIČKA ISTRAŽIVANJA POTENCIJALNOGA KLIZIŠTA U PODRUČJU MAYOON, DISTRIKT HUNZA, GILGIT-BALTISTAN, PAKISTAN (str.141-141)  
Qasim ur Rehman, Waqas Ahmed, Muhammad Waseem, Sarfraz Khan, Asam Farid, Syed Husnain Ali Shah
Izvorni znanstveni članak 		 
NUMERICAL INVESTIGATION OF FLUID FLOW INSTABILITIES IN PORE-SCALE WITH HETEROGENEITIES IN PERMEABILITY AND WETTABILITY (str.143-156) engleskipdf 7 MB
NUMERIČKO ISTRAŽIVANJE NESTABILNOSTI PROTJECANJA FLUIDA U ŠUPLJIKAVOME SUSTAVU S HETEROGENOM PROPUSNOŠĆU I MOČIVOŠĆU (str.156-156)  
Yousef Shiri, Alireza Shiri
Prethodno priopćenje 		 
NUMERICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH OF ROCK FAILURE MECHANISM AND ITS DEPENDENCE ON mi HOEK-BROWN FAILURE CRITERION (str.157-165) engleskipdf 2 MB
NUMERIČKA I EKSPERIMENTALNA ISTRAŽIVANJA MEHANIZMA LOMA STIJENE TE OVISNOSTI TOGA PROCESA O HOEK-BROWNOVU KRITERIJU LOMA mi (str.165-165)  
Sina Salajegheh, Kourosh Shahriar, Hossein Jalalifar, Kaveh Ahangari
Izvorni znanstveni članak 		 
COMPARISON OF MEASURED AND ESTIMATED PERMEABILITY FOR ARTIFICIALLY PREPARED COARSE-GRAINED SOIL SAMPLES (str.167-178) engleskipdf 1 MB
USPOREDBA IZMJERENIH I PROCIJENJENIH VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA PROPUSNOSTI ZA UMJETNO PRIPREMLJENE UZORKE KRUPNOZRNATOGA TLA (str.178-178)  
Patricia Živković, Mirela Burečić Šafran, Biljana Kovačević Zelić
Prethodno priopćenje 		 
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