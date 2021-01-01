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Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Vol. XII No. 1., 2021.

Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske,Vol. XII No. 1.
Datum izdavanja: srpnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 24. 8. 2021.
Sadržaj Puni tekst
O USTAVU, RODE, DA TI POJEM: NEIZVJESNOST EVOLUCIJE USTAVNE VLADAVINE NAKON NAVRŠENJA 30 GODINA USTAVA RH (str.1-20) hrvatskipdf 267 KB
ON THE CROATIAN CONSTITUTION: UNCERTAINTY OF CONSTITUTIONAL GOVERNANCE AFTER THE 30TH ANNIVERSARY OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF CROATIA (str.1-20)  
Sanja Barić
Izvorni znanstveni članak 		 
UTJECAJ MODERNIH TEHNOLOGIJA NA POSREDNO DRŽANJE DIONICA – NACIONALNI MODELI I GLOBALNA PERSPEKTIVA (str.21-44) hrvatskipdf 304 KB
THE IMPACT OF MODERN TECHNOLOGIES ON INTERMEDIATED SECURITIES – NATIONAL MODELS AND GLOBAL PERSPECTIVES (str.21-44)  
Edita Čulinović-Herc, Antonija Zubović, Morana Derenčinović Ruk
Izvorni znanstveni članak 		 
TRANSFORMACIJA UPRAVNOG SUDOVANJA ZBOG PRIMJENE NADNACIONALNOG PRAVA (str.45-65) hrvatskipdf 253 KB
TRANSFORMATION OF ADMINISTRATIVE JUSTICE BY APPLICATION OF SUPRANATIONAL LAW (str.45-65)  
Bosiljka Britvić Vetma, Frane Staničić, Božidar Horvat
Izvorni znanstveni članak 		 
OBVEZNO SAVJETOVANJE I OBITELJSKA MEDIJACIJA KAO OBLICI OBITELJSKOPRAVNE POMOĆI OBITELJI U KRIZI (str.67-82) hrvatskipdf 187 KB
MANDATORY COUNSELLING AND FAMILY MEDIATION AS FORMS OF LEGAL ASSISTANCE TO FAMILIES IN CRISIS (str.67-82)  
Anica Čulo Margaletić
Izvorni znanstveni članak 		 
„RUŽNO PAČE“ HRVATSKOGA KAZNENOG PRAVOSUĐA – ZATVORSKI SUSTAV U SVJETLU DOMAĆIH I EUROPSKIH TRENDOVA (str.83-112) hrvatskipdf 725 KB
THE ‘UGLY DUCKLING’ OF CROATIA’S CRIMINAL JUSTICE - THE PRISON SYSTEM IN LIGHT OF DOMESTIC AND EUROPEAN TRENDS (str.83-112)  
Anna-Maria Getoš Kalac, Reana Bezić, Petra Šprem
Izvorni znanstveni članak 		 
NEKA RAZMATRANJA O UREĐENJU ORGANIZACIJE ZAŠTITE OD POŽARA U RIMSKOM PRAVU (str.113-130) hrvatskipdf 246 KB
SOME CONSIDERATIONS ON THE ORGANIZATION OF FIRE PROTECTION SERVICES IN ROMAN LAW (str.113-130)  
Tomislav Karlović
Izvorni znanstveni članak 		 
MALA FIDES SUPERVENIENS (NON) NOCET KOD DOSJELOSTI U RIMSKO-KANONSKOJ PRAVNOJ TRADICIJI I SUVREMENIM PRAVNIM SUSTAVIMA (str.131-151) hrvatskipdf 310 KB
MALA FIDES SUPERVENIENS (NON) NOCET IN ACQUISITIVE PRESCRIPTION IN ROMANO-CANONICAL LEGAL TRADITION AND CONTEMPORARY LEGAL SYSTEMS (str.131-151)  
Henrik-Riko Held
Izvorni znanstveni članak 		 
IZBJEGLIČKA KRIZA PRED VRATIMA I ZANEMARENO RJEŠENJE. TRI ZABLUDE O DIREKTIVI O PRIVREMENOJ ZAŠTITI (str.153-173) hrvatskipdf 254 KB
A REFUGEE CRISIS AT THE DOORSTEP AND A NEGLECTED SOLUTION. THREE MISCONCEPTIONS ABOUT THE TEMPORARY PROTECTION DIRECTIVE (str.153-173)  
Mario Krešić
Izvorni znanstveni članak 		 
RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA VS. RATNI ZLOČIN PROTIV RATNIH ZAROBLJENIKA: UBOJSTVO ALEKSANDRA LABE (str.175-205) hrvatskipdf 327 KB
WAR CRIME AGAINST CIVILIANS VS. WAR CRIME AGAINST PRISONERS OF WAR: THE MURDER OF ALEKSANDAR LABA (str.175-205)  
Lucija Sokanović
Izvorni znanstveni članak 		 
DIREKTIVA 2003/49/EZ O ZAJEDNIČKOM SUSTAVU OPOREZIVANJA ISPLATE KAMATA I AUTORSKIH NAKNADA IZMEĐU POVEZANIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA RAZLIČITIH DRŽAVA ČLANICA – ANALIZA DIREKTIVE I HRVATSKOG PRIJEVODA NEKIH TERMINA IZ DIREKTIVE (str.207-223) hrvatskipdf 232 KB
DIRECTIVE 2003/49/EC ON A COMMON SYSTEM OF TAXATION APPLICABLE TO INTEREST AND ROYALTY PAYMENTS MADE BETWEEN ASSOCIATED COMPANIES OF DIFFERENT MEMBER STATES – ANALYSIS OF THE DIRECTIVE AND THE CROATIAN TRANSLATION OF SOME TERMS FROM THE DIRECTIVE (str.207-223)  
Hrvoje Arbutina
Pregledni rad 		 
NOVE EUROPSKE TENDENCIJE – UNIFIKACIJA ROKOVA ZASTARE ODŠTETNIH ZAHTJEVA U SVEZI S OSIGURANJEM OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI (str.225-244) hrvatskipdf 274 KB
NEW EUROPEAN TENDENCIES - UNIFICATION OF LIMITATION PERIODS FOR COMPENSATION CLAIMS IN CONNECTION WITH MOTOR THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE (str.225-244)  
Željka Primorac, Nenad Miletić
Pregledni rad 		 
INSTITUT POREZNOG IZUZEĆA IMOVINE VJERSKIH ZAJEDNICA – NA RASKRIŽJU NEPREKINUTIH TRADICIJA I SUVREMENIH ZAHTJEVA (str.245-262) hrvatskipdf 243 KB
THE IMPACT OF TAX EXEMPTION ON THE PROPERTY OF RELIGIOUS CONGREGATIONS – AT THE CROSSROADS OF UNINTERRUPTED TRADITIONS AND MODERN REQUIREMENTS (str.245-262)  
Ana Dujmović, Jelena Zovko
Pregledni rad 		 
PRAVNI ASPEKTI ODBIJANJA MEDICINSKOG POSTUPKA (str.263-287) hrvatskipdf 329 KB
LEGAL ASPECTS OF THE REFUSAL OF MEDICAL TREATMENT (str.263-287)  
Nina Mišić Radanović
Pregledni rad 		 
RAZVOJ PRAVILA O MEĐUNARODNOJ NADLEŽNOSTI ZA POTROŠAČKE UGOVORE U HRVATSKOME MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU (str.289-303) hrvatskipdf 213 KB
THE DEVELOPMENT OF RULES ON INTERNATIONAL JURISDICTION APPLICABLE TO CONSUMER CONTRACTS IN CROATIAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW (str.289-303)  
Danijela Vrbljanac
Pregledni rad 		 
UPRAVLJANJE RAZLIKAMA U JAVNOJ UPRAVI: PRISTUPI, PRIMJERI DOBRIH PRAKSI I STANJE U HRVATSKOJ (str.305-326) hrvatskipdf 250 KB
MANAGING DIVERSITY IN PUBLIC ORGANIZATIONS: APPROACHES, EXAMPLES OF GOOD PRACTICE AND CURRENT SITUATION IN CROATIA (str.305-326)  
Tijana Vukojičić Tomić, Romea Manojlović Toman, Iva Lopižić
Pregledni rad 		 
KOMPARATIVNA RJEŠENJA ODNOSA PUBLICITETA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA (str.327-344) hrvatskipdf 214 KB
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PRINCIPLE OF PUBLICITY OF LAND REGISTERS AND THE RIGHT TO PROTECTION OF PERSONAL DATA (str.327-344)  
Josip Dešić, Luka Brajković
Pregledni rad 		 
REDEFINIRANJE OBVEZE OSIGURATELJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI S OBZIROM NA UPOTREBU VOZILA U KONTEKSTU PRAKSE SUDA EU-a (str.345-366) hrvatskipdf 299 KB
REDEFINING THE OBLIGATIONS OF CAR INSURERS CONCERNING VEHICLE USE IN THE CONTEXT OF THE CASE LAW OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION (str.345-366)  
Loris Belanić
Prethodno priopćenje 		 
SAMOIZOLACIJA KAO POSEBNA SIGURNOSNO-PRAVNA MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI U KONTEKSTU KORONAVIRUSA (COVID-19) – JAVNOPRAVNI ASPEKTI (str.367-384) hrvatskipdf 251 KB
SELF-ISOLATION AS A SPECIAL SECURITY-LEGAL MEASURE FOR THE PROTECTION OF POPULATION AGAINST INFECTIOUS DISEASES IN THE CONTEXT OF CORONAVIRUS (COVID-19) – PUBLIC LAW ASPECTS (str.367-384)  
Damir Primorac
Prethodno priopćenje 		 
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