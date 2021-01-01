Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Vol. XII No. 1., 2021.

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O USTAVU, RODE, DA TI POJEM: NEIZVJESNOST EVOLUCIJE USTAVNE VLADAVINE NAKON NAVRŠENJA 30 GODINA USTAVA RH
(str.1-20)
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ON THE CROATIAN CONSTITUTION: UNCERTAINTY OF CONSTITUTIONAL GOVERNANCE AFTER THE 30TH ANNIVERSARY OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF CROATIA
(str.1-20)
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Sanja Barić
Izvorni znanstveni članak
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UTJECAJ MODERNIH TEHNOLOGIJA NA POSREDNO DRŽANJE DIONICA – NACIONALNI MODELI I GLOBALNA PERSPEKTIVA
(str.21-44)
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THE IMPACT OF MODERN TECHNOLOGIES ON INTERMEDIATED SECURITIES – NATIONAL MODELS AND GLOBAL PERSPECTIVES
(str.21-44)
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Edita Čulinović-Herc, Antonija Zubović, Morana Derenčinović Ruk
Izvorni znanstveni članak
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TRANSFORMACIJA UPRAVNOG SUDOVANJA ZBOG PRIMJENE NADNACIONALNOG PRAVA
(str.45-65)
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TRANSFORMATION OF ADMINISTRATIVE JUSTICE BY APPLICATION OF SUPRANATIONAL LAW
(str.45-65)
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Bosiljka Britvić Vetma, Frane Staničić, Božidar Horvat
Izvorni znanstveni članak
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OBVEZNO SAVJETOVANJE I OBITELJSKA MEDIJACIJA KAO OBLICI OBITELJSKOPRAVNE POMOĆI OBITELJI U KRIZI
(str.67-82)
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MANDATORY COUNSELLING AND FAMILY MEDIATION AS FORMS OF LEGAL ASSISTANCE TO FAMILIES IN CRISIS
(str.67-82)
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Anica Čulo Margaletić
Izvorni znanstveni članak
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„RUŽNO PAČE“ HRVATSKOGA KAZNENOG PRAVOSUĐA – ZATVORSKI SUSTAV U SVJETLU DOMAĆIH I EUROPSKIH TRENDOVA
(str.83-112)
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THE ‘UGLY DUCKLING’ OF CROATIA’S CRIMINAL JUSTICE - THE PRISON SYSTEM IN LIGHT OF DOMESTIC AND EUROPEAN TRENDS
(str.83-112)
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Anna-Maria Getoš Kalac, Reana Bezić, Petra Šprem
Izvorni znanstveni članak
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NEKA RAZMATRANJA O UREĐENJU ORGANIZACIJE ZAŠTITE OD POŽARA U RIMSKOM PRAVU
(str.113-130)
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SOME CONSIDERATIONS ON THE ORGANIZATION OF FIRE PROTECTION SERVICES IN ROMAN LAW
(str.113-130)
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Tomislav Karlović
Izvorni znanstveni članak
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MALA FIDES SUPERVENIENS (NON) NOCET KOD DOSJELOSTI U RIMSKO-KANONSKOJ PRAVNOJ TRADICIJI I SUVREMENIM PRAVNIM SUSTAVIMA
(str.131-151)
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MALA FIDES SUPERVENIENS (NON) NOCET IN ACQUISITIVE PRESCRIPTION IN ROMANO-CANONICAL LEGAL TRADITION AND CONTEMPORARY LEGAL SYSTEMS
(str.131-151)
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Henrik-Riko Held
Izvorni znanstveni članak
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IZBJEGLIČKA KRIZA PRED VRATIMA I ZANEMARENO RJEŠENJE. TRI ZABLUDE O DIREKTIVI O PRIVREMENOJ ZAŠTITI
(str.153-173)
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A REFUGEE CRISIS AT THE DOORSTEP AND A NEGLECTED SOLUTION. THREE MISCONCEPTIONS ABOUT THE TEMPORARY PROTECTION DIRECTIVE
(str.153-173)
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Mario Krešić
Izvorni znanstveni članak
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RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA VS. RATNI ZLOČIN PROTIV RATNIH ZAROBLJENIKA: UBOJSTVO ALEKSANDRA LABE
(str.175-205)
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WAR CRIME AGAINST CIVILIANS VS. WAR CRIME AGAINST PRISONERS OF WAR: THE MURDER OF ALEKSANDAR LABA
(str.175-205)
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Lucija Sokanović
Izvorni znanstveni članak
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DIREKTIVA 2003/49/EZ O ZAJEDNIČKOM SUSTAVU OPOREZIVANJA ISPLATE KAMATA I AUTORSKIH NAKNADA IZMEĐU POVEZANIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA RAZLIČITIH DRŽAVA ČLANICA – ANALIZA DIREKTIVE I HRVATSKOG PRIJEVODA NEKIH TERMINA IZ DIREKTIVE
(str.207-223)
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DIRECTIVE 2003/49/EC ON A COMMON SYSTEM OF TAXATION APPLICABLE TO INTEREST AND ROYALTY PAYMENTS MADE BETWEEN ASSOCIATED COMPANIES OF DIFFERENT MEMBER STATES – ANALYSIS OF THE DIRECTIVE AND THE CROATIAN TRANSLATION OF SOME TERMS FROM THE DIRECTIVE
(str.207-223)
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Hrvoje Arbutina
Pregledni rad
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NOVE EUROPSKE TENDENCIJE – UNIFIKACIJA ROKOVA ZASTARE ODŠTETNIH ZAHTJEVA U SVEZI S OSIGURANJEM OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
(str.225-244)
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NEW EUROPEAN TENDENCIES - UNIFICATION OF LIMITATION PERIODS FOR COMPENSATION CLAIMS IN CONNECTION WITH MOTOR THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE
(str.225-244)
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Željka Primorac, Nenad Miletić
Pregledni rad
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INSTITUT POREZNOG IZUZEĆA IMOVINE VJERSKIH ZAJEDNICA – NA RASKRIŽJU NEPREKINUTIH TRADICIJA I SUVREMENIH ZAHTJEVA
(str.245-262)
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THE IMPACT OF TAX EXEMPTION ON THE PROPERTY OF RELIGIOUS CONGREGATIONS – AT THE CROSSROADS OF UNINTERRUPTED TRADITIONS AND MODERN REQUIREMENTS
(str.245-262)
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Ana Dujmović, Jelena Zovko
Pregledni rad
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PRAVNI ASPEKTI ODBIJANJA MEDICINSKOG POSTUPKA
(str.263-287)
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LEGAL ASPECTS OF THE REFUSAL OF MEDICAL TREATMENT
(str.263-287)
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Nina Mišić Radanović
Pregledni rad
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RAZVOJ PRAVILA O MEĐUNARODNOJ NADLEŽNOSTI ZA POTROŠAČKE UGOVORE U HRVATSKOME MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU
(str.289-303)
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THE DEVELOPMENT OF RULES ON INTERNATIONAL JURISDICTION APPLICABLE TO CONSUMER CONTRACTS IN CROATIAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
(str.289-303)
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Danijela Vrbljanac
Pregledni rad
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UPRAVLJANJE RAZLIKAMA U JAVNOJ UPRAVI: PRISTUPI, PRIMJERI DOBRIH PRAKSI I STANJE U HRVATSKOJ
(str.305-326)
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MANAGING DIVERSITY IN PUBLIC ORGANIZATIONS: APPROACHES, EXAMPLES OF GOOD PRACTICE AND CURRENT SITUATION IN CROATIA
(str.305-326)
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Tijana Vukojičić Tomić, Romea Manojlović Toman, Iva Lopižić
Pregledni rad
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KOMPARATIVNA RJEŠENJA ODNOSA PUBLICITETA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
(str.327-344)
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PRINCIPLE OF PUBLICITY OF LAND REGISTERS AND THE RIGHT TO PROTECTION OF PERSONAL DATA
(str.327-344)
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Josip Dešić, Luka Brajković
Pregledni rad
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REDEFINIRANJE OBVEZE OSIGURATELJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI S OBZIROM NA UPOTREBU VOZILA U KONTEKSTU PRAKSE SUDA EU-a
(str.345-366)
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REDEFINING THE OBLIGATIONS OF CAR INSURERS CONCERNING VEHICLE USE IN THE CONTEXT OF THE CASE LAW OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
(str.345-366)
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Loris Belanić
Prethodno priopćenje
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SAMOIZOLACIJA KAO POSEBNA SIGURNOSNO-PRAVNA MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI U KONTEKSTU KORONAVIRUSA (COVID-19) – JAVNOPRAVNI ASPEKTI
(str.367-384)
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SELF-ISOLATION AS A SPECIAL SECURITY-LEGAL MEASURE FOR THE PROTECTION OF POPULATION AGAINST INFECTIOUS DISEASES IN THE CONTEXT OF CORONAVIRUS (COVID-19) – PUBLIC LAW ASPECTS
(str.367-384)
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Damir Primorac
Prethodno priopćenje
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