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Ljetopis socijalnog rada, Vol. 28 No. 1, 2021.

Datum izdavanja: srpnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 29. 7. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Predgovor (str.5-5) hrvatskipdf 131 KB
Lucija Vejmelka, Vanja Branica, Maja Laklija, Linda Rajhvajn Bulat
Uvodnik 		 
IZVORI PROFESIONALNOG STRESA I POTREBE U ZAŠTITI OD PROFESIONALNOG STRESA STRUČNIH RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB (str.7-36) hrvatskipdf 625 KB
SOURCES OF PROFESSIONAL STRESS AND NEEDS IN PROTECTION FROM PROFESSIONAL STRESS OF SOCIAL WELFARE CENTRE ZAGREB PROFESSIONALS (str.7-36)  
Antun Ilijaš, Marko Štengl, Martina Podobnik
Prethodno priopćenje 		 
EKONOMSKI I DRUŠTVENI TROŠKOVI OVISNOSTI O KOCKANJU U HRVATSKOJ – DRUGA STRANA MEDALJE (str.37-70) hrvatskipdf 897 KB
ECONOMIC AND SOCIAL COSTS OF GAMBLING ADDICTION IN CROATIA – THE OTHER SIDE OF THE MEDAL (str.37-70)  
Tomislav Globan, Lucija Rogić Dumančić, Neven Ricijaš, Mislav Ante Omazić
Izvorni znanstveni članak 		 
SOCIJALNA ISKLJUČENOST DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI: KONCEPTUALIZACIJA, RIZICI I MODEL INTERVENCIJA (str.71-96) hrvatskipdf 752 KB
SOCIAL EXCLUSION OF EARLY AND PRESCHOOL CHILDREN: CONCEPTUALIZATION, RISKS AND INTERVENTION MODEL (str.71-96)  
Dejana Bouillet, Vlatka Domović
Pregledni rad 		 
PONAŠAJNE I SOCIO-EMOCIONALNE KOMPETENCIJE SREDNJOŠKOLACA: VALIDACIJA HRVATSKE INAČICE BERS-2 UPITNIKA (str.97-124) hrvatskipdf 584 KB
BEHAVIOURAL AND SOCIO-EMOTIONAL COMPETENCIES OF HIGH SCHOOL STUDENTS: A VALIDATION OF THE CROATIAN VERSION OF BERS-2 QUESTIONNAIRE (str.97-124)  
Ina Reić Ercegovac, Toni Maglica, Maja Ljubetić
Izvorni znanstveni članak 		 
MOTIVACIJA I NAVIKE PIJENJA ALKOHOLNIH PIĆA ADOLESCENATA GRADA DUBROVNIKA (str.125-152) hrvatskipdf 598 KB
ALCOHOL DRINKING MOTIVATION AND HABITS OF ADOLESCENTS IN THE CITY OF DUBROVNIK (str.125-152)  
Silva Capurso
Prethodno priopćenje 		 
IZAZOVI U IDENTIFICIRANJU RANJIVOSTI MIGRATNTICA NA JUŽNOJ GRANICI EUROPE: DOPRINOSI IZ BIOGRAFSKIH NARATIVA (str.153-180)  
CHALLENGES TO IDENTIFY THE VULNERABILITY OF MIGRANT WOMEN ON THE SOUTHERN BORDER OF EUROPE: CONTRIBUTIONS FROM BIOGRAPHICAL NARRATIVES (str.153-180) engleskipdf 814 KB
Inmaculada Antolinez-Domínguez, Esperanza Jorge-Barbuzano
Ostalo 		 
STAVOVI PREMA OSOBAMA S POTEŠKOĆAMA MENTALNOG ZDRAVLJA (str.181-203) hrvatskipdf 683 KB
ATTITUDES TOWARD PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DIFFICULTIES (str.181-203)  
Ana Petak, Sanja Narić, Roberta Matković
Ostalo 		 
KAKO ZAKONSKI REGULIRATI OBITELJSKU GRUPNU KONFERENCIJU U HRVATSKOJ? (str.205-229) hrvatskipdf 594 KB
HOW TO REGULATE THE FAMILY GROUP CONFERENCE IN CROATIA (str.205-229)  
Slađana Aras Kramar
Pregledni rad 		 
ISKUSTVO SUPERVIZANATA O NEOTKRIVANJU PODATAKA U SUPERVIZIJI PSIHOTERAPIJE (str.231-255)  
SUPERVISEES' EXPERIENCE OF NON-DISCLOSURE IN PSYCHOTHERAPY SUPERVISION (str.231-255) engleskipdf 560 KB
Maša Žvelc, Gregor Žvelc
Ostalo 		 
PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU: ULOGA SOCIJALNOG RADNIKA ZAPOSLENOG U USTANOVI SOCIJALNE SKRBI (str.257-271) hrvatskipdf 496 KB
PROVIDING SOCIAL SERVICES TO CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES: THE ROLE OF A SOCIAL WORKER EMPLOYED IN A SOCIAL WELFARE INSTITUTION (str.257-271)  
Ada Filipaj, Marko Buljevac
Stručni rad 		 
SKUPINE ČIMBENIKA I NJIHOV UTJECAJ NA VAŽNE ŽIVOTNE ODLUKE: BESKUĆNICI U PULI (str.273-299) hrvatskipdf 792 KB
GROUPS OF FACTORS AND THEIR INFLUENCE ON IMPORTANT LIFE DECISIONS: THE HOMELESS IN PULA (str.273-299)  
Katarina Kostelić, Emanuel Peruško
Stručni rad 		 
Prikaz knjige- THERAPEUTIC APPROACHES WITH BABIES AND YOUNG CHILDREN IN CARE: OBSERVATION AND ATTENTION/ TERAPIJSKI PRISTUPI S BEBAMA I MALOM DJECOM U SKRBI: PROMATRANJE I PAŽNJA (str.301-307) hrvatskipdf 198 KB
Irena Sovar
Ostalo 		 
POPIS RECENZENATA U 2020. GODINI / ACKNOWLEDGEMENT OF REVIEWERS IN 2020 (str.309-310) hrvatskipdf 140 KB
Ostalo  
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