Ljetopis socijalnog rada, Vol. 28 No. 1, 2021.

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Predgovor
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Lucija Vejmelka, Vanja Branica, Maja Laklija, Linda Rajhvajn Bulat
Uvodnik
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IZVORI PROFESIONALNOG STRESA I POTREBE U ZAŠTITI OD PROFESIONALNOG STRESA STRUČNIH RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB
(str.7-36)
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SOURCES OF PROFESSIONAL STRESS AND NEEDS IN PROTECTION FROM PROFESSIONAL STRESS OF SOCIAL WELFARE CENTRE ZAGREB PROFESSIONALS
(str.7-36)
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Antun Ilijaš, Marko Štengl, Martina Podobnik
Prethodno priopćenje
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EKONOMSKI I DRUŠTVENI TROŠKOVI OVISNOSTI O KOCKANJU U HRVATSKOJ – DRUGA STRANA MEDALJE
(str.37-70)
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ECONOMIC AND SOCIAL COSTS OF GAMBLING ADDICTION IN CROATIA – THE OTHER SIDE OF THE MEDAL
(str.37-70)
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Tomislav Globan, Lucija Rogić Dumančić, Neven Ricijaš, Mislav Ante Omazić
Izvorni znanstveni članak
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SOCIJALNA ISKLJUČENOST DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI: KONCEPTUALIZACIJA, RIZICI I MODEL INTERVENCIJA
(str.71-96)
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SOCIAL EXCLUSION OF EARLY AND PRESCHOOL CHILDREN: CONCEPTUALIZATION, RISKS AND INTERVENTION MODEL
(str.71-96)
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Dejana Bouillet, Vlatka Domović
Pregledni rad
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PONAŠAJNE I SOCIO-EMOCIONALNE KOMPETENCIJE SREDNJOŠKOLACA: VALIDACIJA HRVATSKE INAČICE BERS-2 UPITNIKA
(str.97-124)
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BEHAVIOURAL AND SOCIO-EMOTIONAL COMPETENCIES OF HIGH SCHOOL STUDENTS: A VALIDATION OF THE CROATIAN VERSION OF BERS-2 QUESTIONNAIRE
(str.97-124)
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Ina Reić Ercegovac, Toni Maglica, Maja Ljubetić
Izvorni znanstveni članak
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MOTIVACIJA I NAVIKE PIJENJA ALKOHOLNIH PIĆA ADOLESCENATA GRADA DUBROVNIKA
(str.125-152)
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ALCOHOL DRINKING MOTIVATION AND HABITS OF ADOLESCENTS IN THE CITY OF DUBROVNIK
(str.125-152)
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Silva Capurso
Prethodno priopćenje
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IZAZOVI U IDENTIFICIRANJU RANJIVOSTI MIGRATNTICA NA JUŽNOJ GRANICI EUROPE: DOPRINOSI IZ BIOGRAFSKIH NARATIVA
(str.153-180)
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CHALLENGES TO IDENTIFY THE VULNERABILITY OF MIGRANT WOMEN ON THE SOUTHERN BORDER OF EUROPE: CONTRIBUTIONS FROM BIOGRAPHICAL NARRATIVES
(str.153-180)
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Inmaculada Antolinez-Domínguez, Esperanza Jorge-Barbuzano
Ostalo
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STAVOVI PREMA OSOBAMA S POTEŠKOĆAMA MENTALNOG ZDRAVLJA
(str.181-203)
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ATTITUDES TOWARD PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DIFFICULTIES
(str.181-203)
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Ana Petak, Sanja Narić, Roberta Matković
Ostalo
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KAKO ZAKONSKI REGULIRATI OBITELJSKU GRUPNU KONFERENCIJU U HRVATSKOJ?
(str.205-229)
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HOW TO REGULATE THE FAMILY GROUP CONFERENCE IN CROATIA
(str.205-229)
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Slađana Aras Kramar
Pregledni rad
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ISKUSTVO SUPERVIZANATA O NEOTKRIVANJU PODATAKA U SUPERVIZIJI PSIHOTERAPIJE
(str.231-255)
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SUPERVISEES' EXPERIENCE OF NON-DISCLOSURE IN PSYCHOTHERAPY SUPERVISION
(str.231-255)
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Maša Žvelc, Gregor Žvelc
Ostalo
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PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU: ULOGA SOCIJALNOG RADNIKA ZAPOSLENOG U USTANOVI SOCIJALNE SKRBI
(str.257-271)
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PROVIDING SOCIAL SERVICES TO CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES: THE ROLE OF A SOCIAL WORKER EMPLOYED IN A SOCIAL WELFARE INSTITUTION
(str.257-271)
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Ada Filipaj, Marko Buljevac
Stručni rad
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SKUPINE ČIMBENIKA I NJIHOV UTJECAJ NA VAŽNE ŽIVOTNE ODLUKE: BESKUĆNICI U PULI
(str.273-299)
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GROUPS OF FACTORS AND THEIR INFLUENCE ON IMPORTANT LIFE DECISIONS: THE HOMELESS IN PULA
(str.273-299)
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Katarina Kostelić, Emanuel Peruško
Stručni rad
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Prikaz knjige- THERAPEUTIC APPROACHES WITH BABIES AND YOUNG CHILDREN IN CARE: OBSERVATION AND ATTENTION/ TERAPIJSKI PRISTUPI S BEBAMA I MALOM DJECOM U SKRBI: PROMATRANJE I PAŽNJA
(str.301-307)
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Irena Sovar
Ostalo
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POPIS RECENZENATA U 2020. GODINI / ACKNOWLEDGEMENT OF REVIEWERS IN 2020
(str.309-310)
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Ostalo
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