Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Vol. 75 No. 2, 2021.

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HOLISTIČKI PRISTUP PROCESU RESTRUKTURIRANJA IMUNOSNOG SUSTAVA U STARIJOJ DOBI (POTREBA ZA INTEGRATIVNOM MEDICINOM)
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HOLISTIC APPROACH TO AGERELATED RESTRUCTURING OF THE IMMUNE SYSTEM QUEST FOR INTEGRATIVE MEDICINE
(str.111-115)
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BRANKO VITALE
Uvodnik
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MORFOMETRIJSKA ANALIZA VASKULARNIH KLEFTOVA U DJECE SA SIMPTOMIMA AKUTNOG APENDICITISA I NEGATIVNOM APENDEKTOMIJOM
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MORPHOMETRIC ANALYSIS OF VASCULAR CLEFTS IN CHILDREN WITH SYMPTOMS OF ACUTE APPENDICITIS AND NEGATIVE APPENDECTOMY
(str.117-121)
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BERNARDICA JURIĆ, MONICA STEPHANY KIRIGIN, RENATO IVELJ, LUCIJA ČIZMIĆ LELJAK, IVAN PEZELJ, MONIKA ULAMEC, BOŽO KRUŠLIN
Izvorni znanstveni članak
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NUTRITIVNI ZBROJ (CONTROLLING NUTRITIONAL STATUS - CONUT) MOŽE PREDVIDJETI PREŽIVLJENJE BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI
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THE CONTROLLING NUTRITIONAL STATUS (CONUT) SCORE MIGHT PREDICT SURVIVAL IN MAINTENANCE HEMODIALYSIS PATIENTS
(str.123-130)
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GORDAN BABIĆ, IVAN KREČAK, VESNA ROŽANKOVIĆ ČOBANOV, SANDRA PETKOVIĆ, MARIJANA GULIN
Izvorni znanstveni članak
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ENCEPHALOPATHY CAUSED BY THE APPLICATION OF METRONIDAZOLE
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ENCEFALOPATIJA UZROKOVANA PRIMJENOM METRONIDAZOLA
(str.131-135)
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IVETA MERĆEP, MARINA TITLIĆ, ANA ĆURKOVIĆ KATIĆ, ANA REPIĆ BULIČIĆ, NIKOLINA FRIŠČIĆ
Pregledni rad
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PANDEMIJA COVID-19 I TRANSPLANTACIJA BUBREGA
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COVID-19 PANDEMIC AND KIDNEY TRANSPLANTATION
(str.137-141)
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CEDRIC AROL TAKOU KUITCHEU, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Pregledni rad
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EFFECTS OF ANTIEPILEPTIC DRUGS ON THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY IN PATIENTS WITH EPILEPSY
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UTJECAJ ANTIEPILEPTIČNE TERAPIJE NA RAZINU TJELESNE AKTIVNOSTI KOD BOLESNIKA S EPILEPSIJOM
(str.143-148)
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IRIS ZAVOREO, MARGARETA TESKERA, DUBRAVKA CILIGA, TATJANA TROŠT BOBIĆ, LIDIJA PETRINOVIĆ, VANJA BAŠIĆ KES
Stručni rad
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GUILLAIN-BARRÉOV SINDROM I ATIPIČNE VARIJANTE U DJECE: ISKUSTVO TERCIJARNOG CENTRA U REPUBLICI HRVATSKOJ
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GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME AND ATYPICAL VARIANTS IN CHILDREN: A CROATIAN SINGLE TERTIARY CENTER EXPERIENCE
(str.149-155)
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NINA BARIŠIĆ, TENA TRBOJEVIĆ, LORNA STEMBERGER MARIĆ, GORAN TEŠOVIĆ
Stručni rad
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ULOGA SOCIJALNE PODRŠKE U PROCESU GLASOVNO-GOVORNE REHABILITACIJE
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THE ROLE OF SOCIAL SUPPORT IN THE VOICESPEECH REHABILITATION PROCESS
(str.157-161)
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TAMARA KOPF, LJILJANA ŠIRIĆ, MARINELA ROSSO
Stručni rad
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PONOVNA INFEKCIJA COVID-19 U BOLESNIKA SA ZAVRŠNIM STADIJEM KRONIČNE BOLESTI BUBREGA NA KRONIČNOJ HEMODIJALIZI: JE LI TO MOGUĆE ILI SE RADI O DIJAGNOSTIČKOM PROPUSTU?
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COVID-19 REINFECTION IN A PATIENT WITH ENDSTAGE RENAL DISEASE ON CHRONIC HEMODIALYSIS: IS IT POSSIBLE OR IS IT INACCURACY OF TESTING?
(str.163-166)
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ALMA MUTEVELIĆ-TURKOVIĆ, AMELA BEĆIRAGIĆ, AMELA DERVIŠEVIĆ, AIDA ĆORIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
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CAMPTOCORMIA AND MYOTONIC DYSTROPHY TYPE 2
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KAMPTOKORMIJA I MIOTONIČNA DISTROFIJA TIP 2
(str.167-170)
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DENIS ČERIMAGIĆ, ERVINA BILIĆ, VANJA BAŠIĆ KES
Recenzija, Prikaz slučaja
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