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Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Vol. 75 No. 2, 2021.

Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske,Vol. 75 No. 2
Datum izdavanja: kolovoza 2021.

Objavljen na Hrčku: 11. 8. 2021.
Sadržaj Puni tekst
HOLISTIČKI PRISTUP PROCESU RESTRUKTURIRANJA IMUNOSNOG SUSTAVA U STARIJOJ DOBI (POTREBA ZA INTEGRATIVNOM MEDICINOM)  
HOLISTIC APPROACH TO AGERELATED RESTRUCTURING OF THE IMMUNE SYSTEM QUEST FOR INTEGRATIVE MEDICINE (str.111-115) engleskipdf 104 KB
BRANKO VITALE
Uvodnik 		 
MORFOMETRIJSKA ANALIZA VASKULARNIH KLEFTOVA U DJECE SA SIMPTOMIMA AKUTNOG APENDICITISA I NEGATIVNOM APENDEKTOMIJOM  
MORPHOMETRIC ANALYSIS OF VASCULAR CLEFTS IN CHILDREN WITH SYMPTOMS OF ACUTE APPENDICITIS AND NEGATIVE APPENDECTOMY (str.117-121) engleskipdf 532 KB
BERNARDICA JURIĆ, MONICA STEPHANY KIRIGIN, RENATO IVELJ, LUCIJA ČIZMIĆ LELJAK, IVAN PEZELJ, MONIKA ULAMEC, BOŽO KRUŠLIN
Izvorni znanstveni članak 		 
NUTRITIVNI ZBROJ (CONTROLLING NUTRITIONAL STATUS - CONUT) MOŽE PREDVIDJETI PREŽIVLJENJE BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI  
THE CONTROLLING NUTRITIONAL STATUS (CONUT) SCORE MIGHT PREDICT SURVIVAL IN MAINTENANCE HEMODIALYSIS PATIENTS (str.123-130) engleskipdf 290 KB
GORDAN BABIĆ, IVAN KREČAK, VESNA ROŽANKOVIĆ ČOBANOV, SANDRA PETKOVIĆ, MARIJANA GULIN
Izvorni znanstveni članak 		 
ENCEPHALOPATHY CAUSED BY THE APPLICATION OF METRONIDAZOLE  
ENCEFALOPATIJA UZROKOVANA PRIMJENOM METRONIDAZOLA (str.131-135) hrvatskipdf 85 KB
IVETA MERĆEP, MARINA TITLIĆ, ANA ĆURKOVIĆ KATIĆ, ANA REPIĆ BULIČIĆ, NIKOLINA FRIŠČIĆ
Pregledni rad 		 
PANDEMIJA COVID-19 I TRANSPLANTACIJA BUBREGA  
COVID-19 PANDEMIC AND KIDNEY TRANSPLANTATION (str.137-141) engleskipdf 399 KB
CEDRIC AROL TAKOU KUITCHEU, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Pregledni rad 		 
EFFECTS OF ANTIEPILEPTIC DRUGS ON THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY IN PATIENTS WITH EPILEPSY  
UTJECAJ ANTIEPILEPTIČNE TERAPIJE NA RAZINU TJELESNE AKTIVNOSTI KOD BOLESNIKA S EPILEPSIJOM (str.143-148) hrvatskipdf 95 KB
IRIS ZAVOREO, MARGARETA TESKERA, DUBRAVKA CILIGA, TATJANA TROŠT BOBIĆ, LIDIJA PETRINOVIĆ, VANJA BAŠIĆ KES
Stručni rad 		 
GUILLAIN-BARRÉOV SINDROM I ATIPIČNE VARIJANTE U DJECE: ISKUSTVO TERCIJARNOG CENTRA U REPUBLICI HRVATSKOJ  
GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME AND ATYPICAL VARIANTS IN CHILDREN: A CROATIAN SINGLE TERTIARY CENTER EXPERIENCE (str.149-155) engleskipdf 116 KB
NINA BARIŠIĆ, TENA TRBOJEVIĆ, LORNA STEMBERGER MARIĆ, GORAN TEŠOVIĆ
Stručni rad 		 
ULOGA SOCIJALNE PODRŠKE U PROCESU GLASOVNO-GOVORNE REHABILITACIJE  
THE ROLE OF SOCIAL SUPPORT IN THE VOICESPEECH REHABILITATION PROCESS (str.157-161) engleskipdf 82 KB
TAMARA KOPF, LJILJANA ŠIRIĆ, MARINELA ROSSO
Stručni rad 		 
PONOVNA INFEKCIJA COVID-19 U BOLESNIKA SA ZAVRŠNIM STADIJEM KRONIČNE BOLESTI BUBREGA NA KRONIČNOJ HEMODIJALIZI: JE LI TO MOGUĆE ILI SE RADI O DIJAGNOSTIČKOM PROPUSTU?  
COVID-19 REINFECTION IN A PATIENT WITH ENDSTAGE RENAL DISEASE ON CHRONIC HEMODIALYSIS: IS IT POSSIBLE OR IS IT INACCURACY OF TESTING? (str.163-166) engleskipdf 76 KB
ALMA MUTEVELIĆ-TURKOVIĆ, AMELA BEĆIRAGIĆ, AMELA DERVIŠEVIĆ, AIDA ĆORIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja 		 
CAMPTOCORMIA AND MYOTONIC DYSTROPHY TYPE 2  
KAMPTOKORMIJA I MIOTONIČNA DISTROFIJA TIP 2 (str.167-170) hrvatskipdf 339 KB
DENIS ČERIMAGIĆ, ERVINA BILIĆ, VANJA BAŠIĆ KES
Recenzija, Prikaz slučaja 		 
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