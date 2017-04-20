Acta medica Croatica, Vol.70 No.Suplement 2

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EDITORIAL
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Petar Kes, Sanjin Rački
Uvodnik
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CORRELATION BETWEEN ATTITUDES AND EATING HABITS AND SERUM LEVEL OF PHOSHPATES IN HEMODIALYSIS PATIENTS
(str.5-12)
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POVEZANOST IZMEĐU STAVOVA I NAVIKA U ISHRANI I SERUMSKOG FOSFORA U BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI
(str.13-13)
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VLADIMIR PRELEVIĆ, DANILO RADUNOVIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ, MARINA RATKOVIć, BRANKA GLEDOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
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ML20474 STUDY: CROATIAN EXPERIENCE IN EFFICACY AND SAFETY OF ANEMIA CORRECTION IN PREDIALYSIS PATIENTS
(str.14-18)
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STuDIJA ML20474 PRIMJENE ERITROPOETINA BETA (NEORECORMON) u LIJEčENJu ANEMIJE PREDIJALIZNIH BOLESNIKA – HRVATSKO ISKuSTVO
(str.18-18)
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INGRID PRKAčIN, DRAGAN KLARIć, VESNA LOVčIć, KREšIMIR GALEšIć, MARIO ILIć, SANJIN RAčKI
Izvorni znanstveni članak
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INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AND KIDNEY– IS THERE A CONNECTION?
(str.19-24)
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UPALNA BOLEST CRIJEVA I BUBREG – POSTOJI LI POVEZANOST?
(str.25-25)
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IVANA MIKOLAŠEVIĆ, SANDRA MILIĆ, BRANKICA MIJANDRUŠIĆ-SINČIĆ, VESNA LUKENDA ŽANKO, ITA JELIĆ PRANJIĆ, VOJKO MAVRINAC, IRENA KRZNARIĆ-ZRNIĆ, SANJIN RAČKI, DAVOR ŠTIMAC, LIDIJA ORLIĆ
Izvorni znanstveni članak
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PLATELET AGGREGATION IN THE END-STAGE RENAL DISEASE – DIFFERENCES BETWEEN PATIENTS TREATED WITH HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS
(str.26-30)
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AGREGACIJA TROMBOCITA U ZAVRŠNOM STADIJU ZATAJIVANJA BUBREGA – RAZLIKE IZMEĐU BOLESNIKA KOJI SU LIJEČENI HEMODIJALIZOM I PERITONEJSKOM DIJALIZOM
(str.31-31)
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ŽELJKA MARTINOVIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ, LEA KATALINIĆ, DANIELA BANDIĆ PAVLOVIĆ, TVRTKO HUDOLIN, PETAR KES
Izvorni znanstveni članak
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THE IMPACT OF SECONDARY HYPERPARATHYROIDISM ON ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS IN HEMODIALYSIS PATIENTS
(str.32-39)
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UTJECAJ SEKUNDARNOG HIPERPARATIREOIDIZMA NA EHOKARDIOGRAFSKE POKAZATELJE U HEMODIJALIZIRANIH BOLESNIKA
(str.40-40)
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EMIR MUZUROVIĆ, SNEŽANA VUJOŠEVIĆ, MARINA RATKOVIĆ, DANILO RADUNOVIĆ, DRAGICA BOŽOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
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RENAL DENERVATION AND RESISTANT HYPERTENSION: BACK TO THE FUTURE
(str.41-44)
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DENERVACIJA BUBREŽNIH ARTERIJA I REZISTENTNA HIPERTENZIJA
(str.45-45)
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INGRID PRKAČIN, BORNA VRHOVEC, ANA LEGOVIĆ, VESNA ĐERMANOVIĆ DOBROTA, TOMISLAV BULUM, VINKO VIDJAK
Stručni rad
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PERITONEAL DIALYSIS CATHETER PLACEMENT USING A REGIONAL ANESTHESIA TECHNIQUE: ULTRASOUND-GUIDED TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK
(str.46-48)
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POSTAVLJANJE KATETERA ZA PERITONEJSKU DIJALIZU PRIMJENOM REGIONALNE ANESTEZIJE: ULTRAZVUČNO VOĐENI TAP BLOK
(str.49-49)
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DEAN MARKIĆ, BOŽIDAR VUJIČIĆ, MLADEN IVANOVSKI, KRISTIAN KRPINA, ANTUN GRŠKOVIĆ, DRAŽEN RAHELIĆ, NINO RUBINIĆ, MAURO MATERLJAN, HRVOJE LASIĆ, IVANA BOŽINOVIĆ, STELA ŽIVČIĆ-ĆOSIĆ, SANJIN RAČKI, JOSIP ŠPANJOL
Stručni rad
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SPECIFICITY OF DIALYSIS IN THE ELDERLY – DILEMMAS
(str.50-53)
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POSEBNOST DIJALIZE u STARIH I VRLO STARIH BOLESNIKA – DILEME
(str.54-54)
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DRAGAN KLARIĆ, PETRA GRBIĆ PAVLOVIĆ, VERA KLARIĆ
Stručni rad
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MALNUTRITION IN PATIENTS ON DIALYSIS TREATMENT
(str.55-57)
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POTHRANJENOST BOLESNIKA NA DIJALIZI
(str.58-58)
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DRAGAN KLARIĆ, MATE ŽEPINA, VERA KLARIĆ
Stručni rad
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NON-MELANOMA SKIN CANCER IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS: DO WE STILL OVERLOOK IT?
(str.59-63)
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NEMELANOMSKI KARCINOM KOŽE U PRIMATELJA BUBREŽNOG PRESATKA – PROPUŠTAMO LI TO JOŠ UVIJEK?
(str.64-64)
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ZRINKA BUKVIĆ MOKOS, TAJANA BORLINIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ, PETAR KES, IVICA MOKOS
Pregledni rad
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BK VIRUS NEPHROPATHY IN A HEART TRANSPLANT RECIPIENT: THE FIRST DOCUMENTED CASE IN CROATIA
(str.65-68)
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NEFROPATIJA UZROKOVANA BK VIRUSOM U BOLESNIKA S TRANSPLANTIRANIM SRCEM: PRVI DOKUMENTIRANI SLUČAJ U HRVATSKOJ
(str.69-69)
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BRUNA BRUNETTA GAVRANIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ, MARIJANA ĆORIĆ, BOŠKO SKORIĆ, DAVOR MILIČIĆ, PETAR KES
Ostalo
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KIDNEY TRANSPLANTATION FROM DECEASED DONORS WITH HIGH TERMINAL SERUM CREATININE
(str.70-74)
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TRANSPLANTACIJA BUBREGA OD MOŽDANO MRTVOG DARIVATELJA S VISOKOM KONCENTRACIJOM KREATININA U SERUMU
(str.75-75)
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IVA BAČAK KOCMAN, ŽELJKO KAŠTELAN, PETAR KES, ELEONORA GOLUŽA, MLADEN PERIĆ, IVAN KOCMAN, NIKOLINA BAŠIĆ JUKIĆ
Ostalo
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WARFARIN-RELATED NEPHROPATHY – A CASE REPORT ON RENAL BIOPSY AND REVIEW OF THE LITERATURE
(str.76-80)
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NEFROPATIJA POVEZANA S VARFARINOM – PRIKAZ BOLESNIKA NA TEMELJU BIOPSIJE BUBREGA I PREGLED LITERATURE
(str.80-80)
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IVANA MIKOLAŠEVIĆ, SANJIN RAČKI, MARTINA PAVLETIĆ PERŠIĆ, GORDANA ĐORĐEVIĆ, VOJKO MAVRINAC, LIDIJA ORLIĆ
Ostalo
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CT PERITONEOGRAPHY – DIAGNOSTIC METHOD OF DETECTING SWEET HYDROTHORAX IN PATIENTS ON PERITONEAL DIALYSIS
(str.81-83)
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CT PERITONEOGRAFIJA – DIJAGNOSTIČKA METODA U OTKRIVANJU “SLATKOG HIDROTORAKSA” U BOLESNIKA NA PERITONEJSKOJ DIJALIZI
(str.84-84)
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DEAN MARKIĆ, ANTUN GRŠKOVIĆ, DRAŽEN RAHELIĆ, MAURO MATERLJAN, MARIN TROŠELJ, MARTINA PAVLETIĆ PERŠIĆ, BOŽIDAR VUJIČIĆ, LIDIJA ORLIĆ, VANESA VUJIČIĆ, IVAN PAVLOVIĆ, SANJIN RAČKI
Ostalo
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