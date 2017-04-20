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Acta medica Croatica, Vol.70 No.Suplement 2

Acta medica Croatica,Vol.70 No.Suplement 2
Datum izdavanja: Travanj 2017.

Objavljen na Hrčku: 20.04.2017.
Sadržaj Puni tekst
EDITORIAL (str.3-3) engleskipdf 53 KB
Petar Kes, Sanjin Rački
Uvodnik 		 
CORRELATION BETWEEN ATTITUDES AND EATING HABITS AND SERUM LEVEL OF PHOSHPATES IN HEMODIALYSIS PATIENTS (str.5-12) engleskipdf 409 KB
POVEZANOST IZMEĐU STAVOVA I NAVIKA U ISHRANI I SERUMSKOG FOSFORA U BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI (str.13-13)  
VLADIMIR PRELEVIĆ, DANILO RADUNOVIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ, MARINA RATKOVIć, BRANKA GLEDOVIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
ML20474 STUDY: CROATIAN EXPERIENCE IN EFFICACY AND SAFETY OF ANEMIA CORRECTION IN PREDIALYSIS PATIENTS (str.14-18)  
STuDIJA ML20474 PRIMJENE ERITROPOETINA BETA (NEORECORMON) u LIJEčENJu ANEMIJE PREDIJALIZNIH BOLESNIKA – HRVATSKO ISKuSTVO (str.18-18) hrvatskipdf 219 KB
INGRID PRKAčIN, DRAGAN KLARIć, VESNA LOVčIć, KREšIMIR GALEšIć, MARIO ILIć, SANJIN RAčKI
Izvorni znanstveni članak 		 
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AND KIDNEY– IS THERE A CONNECTION? (str.19-24)  
UPALNA BOLEST CRIJEVA I BUBREG – POSTOJI LI POVEZANOST? (str.25-25) hrvatskipdf 246 KB
IVANA MIKOLAŠEVIĆ, SANDRA MILIĆ, BRANKICA MIJANDRUŠIĆ-SINČIĆ, VESNA LUKENDA ŽANKO, ITA JELIĆ PRANJIĆ, VOJKO MAVRINAC, IRENA KRZNARIĆ-ZRNIĆ, SANJIN RAČKI, DAVOR ŠTIMAC, LIDIJA ORLIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
PLATELET AGGREGATION IN THE END-STAGE RENAL DISEASE – DIFFERENCES BETWEEN PATIENTS TREATED WITH HEMODIALYSIS AND PERITONEAL DIALYSIS (str.26-30) engleskipdf 221 KB
AGREGACIJA TROMBOCITA U ZAVRŠNOM STADIJU ZATAJIVANJA BUBREGA – RAZLIKE IZMEĐU BOLESNIKA KOJI SU LIJEČENI HEMODIJALIZOM I PERITONEJSKOM DIJALIZOM (str.31-31)  
ŽELJKA MARTINOVIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ, LEA KATALINIĆ, DANIELA BANDIĆ PAVLOVIĆ, TVRTKO HUDOLIN, PETAR KES
Izvorni znanstveni članak 		 
THE IMPACT OF SECONDARY HYPERPARATHYROIDISM ON ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS IN HEMODIALYSIS PATIENTS (str.32-39) engleskipdf 302 KB
UTJECAJ SEKUNDARNOG HIPERPARATIREOIDIZMA NA EHOKARDIOGRAFSKE POKAZATELJE U HEMODIJALIZIRANIH BOLESNIKA (str.40-40)  
EMIR MUZUROVIĆ, SNEŽANA VUJOŠEVIĆ, MARINA RATKOVIĆ, DANILO RADUNOVIĆ, DRAGICA BOŽOVIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
RENAL DENERVATION AND RESISTANT HYPERTENSION: BACK TO THE FUTURE (str.41-44) engleskipdf 206 KB
DENERVACIJA BUBREŽNIH ARTERIJA I REZISTENTNA HIPERTENZIJA (str.45-45)  
INGRID PRKAČIN, BORNA VRHOVEC, ANA LEGOVIĆ, VESNA ĐERMANOVIĆ DOBROTA, TOMISLAV BULUM, VINKO VIDJAK
Stručni rad 		 
PERITONEAL DIALYSIS CATHETER PLACEMENT USING A REGIONAL ANESTHESIA TECHNIQUE: ULTRASOUND-GUIDED TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK (str.46-48) engleskipdf 136 KB
POSTAVLJANJE KATETERA ZA PERITONEJSKU DIJALIZU PRIMJENOM REGIONALNE ANESTEZIJE: ULTRAZVUČNO VOĐENI TAP BLOK (str.49-49)  
DEAN MARKIĆ, BOŽIDAR VUJIČIĆ, MLADEN IVANOVSKI, KRISTIAN KRPINA, ANTUN GRŠKOVIĆ, DRAŽEN RAHELIĆ, NINO RUBINIĆ, MAURO MATERLJAN, HRVOJE LASIĆ, IVANA BOŽINOVIĆ, STELA ŽIVČIĆ-ĆOSIĆ, SANJIN RAČKI, JOSIP ŠPANJOL
Stručni rad 		 
SPECIFICITY OF DIALYSIS IN THE ELDERLY – DILEMMAS (str.50-53) engleskipdf 193 KB
POSEBNOST DIJALIZE u STARIH I VRLO STARIH BOLESNIKA – DILEME (str.54-54)  
DRAGAN KLARIĆ, PETRA GRBIĆ PAVLOVIĆ, VERA KLARIĆ
Stručni rad 		 
MALNUTRITION IN PATIENTS ON DIALYSIS TREATMENT (str.55-57) engleskipdf 176 KB
POTHRANJENOST BOLESNIKA NA DIJALIZI (str.58-58)  
DRAGAN KLARIĆ, MATE ŽEPINA, VERA KLARIĆ
Stručni rad 		 
NON-MELANOMA SKIN CANCER IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS: DO WE STILL OVERLOOK IT? (str.59-63) engleskipdf 157 KB
NEMELANOMSKI KARCINOM KOŽE U PRIMATELJA BUBREŽNOG PRESATKA – PROPUŠTAMO LI TO JOŠ UVIJEK? (str.64-64)  
ZRINKA BUKVIĆ MOKOS, TAJANA BORLINIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ, PETAR KES, IVICA MOKOS
Pregledni rad 		 
BK VIRUS NEPHROPATHY IN A HEART TRANSPLANT RECIPIENT: THE FIRST DOCUMENTED CASE IN CROATIA (str.65-68) engleskipdf 218 KB
NEFROPATIJA UZROKOVANA BK VIRUSOM U BOLESNIKA S TRANSPLANTIRANIM SRCEM: PRVI DOKUMENTIRANI SLUČAJ U HRVATSKOJ (str.69-69)  
BRUNA BRUNETTA GAVRANIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ, MARIJANA ĆORIĆ, BOŠKO SKORIĆ, DAVOR MILIČIĆ, PETAR KES
Ostalo 		 
KIDNEY TRANSPLANTATION FROM DECEASED DONORS WITH HIGH TERMINAL SERUM CREATININE (str.70-74) engleskipdf 156 KB
TRANSPLANTACIJA BUBREGA OD MOŽDANO MRTVOG DARIVATELJA S VISOKOM KONCENTRACIJOM KREATININA U SERUMU (str.75-75)  
IVA BAČAK KOCMAN, ŽELJKO KAŠTELAN, PETAR KES, ELEONORA GOLUŽA, MLADEN PERIĆ, IVAN KOCMAN, NIKOLINA BAŠIĆ JUKIĆ
Ostalo 		 
WARFARIN-RELATED NEPHROPATHY – A CASE REPORT ON RENAL BIOPSY AND REVIEW OF THE LITERATURE (str.76-80) engleskipdf 679 KB
NEFROPATIJA POVEZANA S VARFARINOM – PRIKAZ BOLESNIKA NA TEMELJU BIOPSIJE BUBREGA I PREGLED LITERATURE (str.80-80)  
IVANA MIKOLAŠEVIĆ, SANJIN RAČKI, MARTINA PAVLETIĆ PERŠIĆ, GORDANA ĐORĐEVIĆ, VOJKO MAVRINAC, LIDIJA ORLIĆ
Ostalo 		 
CT PERITONEOGRAPHY – DIAGNOSTIC METHOD OF DETECTING SWEET HYDROTHORAX IN PATIENTS ON PERITONEAL DIALYSIS (str.81-83) engleskipdf 323 KB
CT PERITONEOGRAFIJA – DIJAGNOSTIČKA METODA U OTKRIVANJU “SLATKOG HIDROTORAKSA” U BOLESNIKA NA PERITONEJSKOJ DIJALIZI (str.84-84)  
DEAN MARKIĆ, ANTUN GRŠKOVIĆ, DRAŽEN RAHELIĆ, MAURO MATERLJAN, MARIN TROŠELJ, MARTINA PAVLETIĆ PERŠIĆ, BOŽIDAR VUJIČIĆ, LIDIJA ORLIĆ, VANESA VUJIČIĆ, IVAN PAVLOVIĆ, SANJIN RAČKI
Ostalo 		 
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