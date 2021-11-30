Zdravstveni glasnik , Vol. 7 No. 2, 2021.
- Datum izdavanja: 30.11.2021.
- Objavljen na Hrčku: 15.12.2021.
Sadržaj
Puni tekst
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU: OD VISOKE ŠKOLE DO RESPEKTABILNOG FAKULTETA(str. 9-12)
Vajdana Tomić
Uvodnik
ASSOCIATION OF RESILIENCE WITH QUALITY OF LIFE AND SELF-ESTEEM IN HEALTHCARE WORKERS OF COVID-19 HOSPITAL(str. 13-22)
Darjan Franjić
Izvorni znanstveni članak
A VIEW ON EXPERIENCE AND COMMUNICATION PERSPECTIVES IN LUNG CANCER PATIENTS IN CROATIA(str. 23-31)
Sandra Karabatić
Stručni rad
INJURIES IN PRESCHOOL CHILDREN AND THE POSSIBILITIES OF THEIR PREVENTION(str. 32-41)
Ivon Matić
Stručni rad
LIČNOST I KARCINOM DEBELOG CRIJEVA(str. 42-48)
Darjan Franjić
Stručni rad
IZVJEŠTAVANJE O REZULTATIMA KVALITATIVNIH ISTRAŽIVANJA(str. 49-58)
Ivan Buljan
Stručni rad
SINDROM SAGORIJEVANJA MEDICINSKIH SESTARA U DOMU ZDRAVLJA MOSTAR ZA VRIJEME COVID-19 PANDEMIJE(str. 59-66)
Katarina Tomić
Stručni rad
OTVORENI PRISTUP I ELEKTRONIČKI IZVORI U BIOMEDICINI(str. 67-72)
Dragana Rašić
Pregledni rad
KNOWLEDGE AND ATTITUDE ON PREVENTION OF NOSOCOMIAL INFECTIONS OF STUDENTS OF UNIVERSITY OF MOSTAR FACULTY OF HEALTH STUDIES(str. 73-82)
Ivana Čović
Stručni rad
OSNIVANJE MEDICINSKOG FAKULTETA U MOSTARU(str. 83-88)
Ljubo Šimić
Crtice
ODABRANA POGLAVLJA IZ PERINATOLOGIJE ZA PRIMALJE(str. 89-89)
Herman Haller
Ostalo
Posjeta: 0 *