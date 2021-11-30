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Zdravstveni glasnik , Vol. 7 No. 2, 2021.

  • Datum izdavanja: 30.11.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 15.12.2021.

Sadržaj

Puni tekst

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU: OD VISOKE ŠKOLE DO RESPEKTABILNOG FAKULTETA

 (str. 9-12)

Vajdana Tomić
Uvodnik

hrvatski pdf 125kb

ASSOCIATION OF RESILIENCE WITH QUALITY OF LIFE AND SELF-ESTEEM IN HEALTHCARE WORKERS OF COVID-19 HOSPITAL

 (str. 13-22)

Darjan Franjić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 298kb

A VIEW ON EXPERIENCE AND COMMUNICATION PERSPECTIVES IN LUNG CANCER PATIENTS IN CROATIA

 (str. 23-31)

Sandra Karabatić
Stručni rad

engleski pdf 264kb

INJURIES IN PRESCHOOL CHILDREN AND THE POSSIBILITIES OF THEIR PREVENTION

 (str. 32-41)

Ivon Matić
Stručni rad

engleski pdf 241kb

LIČNOST I KARCINOM DEBELOG CRIJEVA

 (str. 42-48)

Darjan Franjić
Stručni rad

hrvatski pdf 167kb

IZVJEŠTAVANJE O REZULTATIMA KVALITATIVNIH ISTRAŽIVANJA

 (str. 49-58)

Ivan Buljan
Stručni rad

hrvatski pdf 196kb

SINDROM SAGORIJEVANJA MEDICINSKIH SESTARA U DOMU ZDRAVLJA MOSTAR ZA VRIJEME COVID-19 PANDEMIJE

 (str. 59-66)

Katarina Tomić
Stručni rad

hrvatski pdf 246kb

OTVORENI PRISTUP I ELEKTRONIČKI IZVORI U BIOMEDICINI

 (str. 67-72)

Dragana Rašić
Pregledni rad

hrvatski pdf 183kb

KNOWLEDGE AND ATTITUDE ON PREVENTION OF NOSOCOMIAL INFECTIONS OF STUDENTS OF UNIVERSITY OF MOSTAR FACULTY OF HEALTH STUDIES

 (str. 73-82)

Ivana Čović
Stručni rad

engleski pdf 317kb

OSNIVANJE MEDICINSKOG FAKULTETA U MOSTARU

 (str. 83-88)

Ljubo Šimić
Crtice

hrvatski pdf 338kb

ODABRANA POGLAVLJA IZ PERINATOLOGIJE ZA PRIMALJE

 (str. 89-89)

Herman Haller
Ostalo

hrvatski pdf 123kb

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