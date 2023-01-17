Acta Pharmaceutica , Vol. 73 No. 1, 2023.
- Datum izdavanja: 31.03.2023.
- Objavljen na Hrčku: 17.01.2023.
Sadržaj
Puni tekst
NAVEEN KUMAR REDDY CHINNAPPANNA, GOPI YENNAM, CHAITANYA BUDAGAM HAIMA NAGA VENKATA CHAITANYA, SHINU POTTATHIL, POBITRA BORAH, KATHARIGATTA N. VENUGOPALA, PRAN KISHORE DEB, RAGHU PRASAD MAILAVARAM
Pregledni rad
DONGMING LU, OBAID YAQOOB, MANISH KUMAR, AJAY SINGH KUSHWAH, RAHUL KUMAR SHARMA, DEVINDER KUMAR, YOGENDRA MAVAI, RUKAIYA KHAN
Pregledni rad
JING LI, JING LI, YULAN CUI, HONGGENG LI, XIAOXUAN HOU, FANG ZHAO, QING ZHAO, JUNLAN ZHAO, PENGCHAO LIN
Pregledni rad
LOURDES A. VEGA RASGADO, EVA RAMÓN-GALLEGOS, LORENA RODRÍGUEZ-PÁEZ RODRÍGUEZ-PÁEZ, VERÓNICA ALCÁNTARA-FARFÁN
Izvorni znanstveni članak
MINJUN MENG, QIAOLU YANG, ZHONG OUYANG, QINGMO YANG, XINYI WU, YUFAN HUANG, YONGHUI SU, SHUANGLONG CHEN, WENLIN CHEN
Izvorni znanstveni članak
DARINKA DIMITROVA, DAMIANKA GETOVA, KREMENA SARACHEVA
Izvorni znanstveni članak
YASUHARU KASHIWAGURA, SHOTA TAKUSAGAWA, YASUYUKI IKEMATSU, SHIMAKO TANAKA, NORIYUKI NAMIKI, SHINYA UCHIDA
Izvorni znanstveni članak
MAN YAN, YAN-YAN ZHANG, YUE XI, LONG-KUN DING, CHANG SUN, LI-JUAN QU, XIN QIAN, JING-WEN XU, WEN SUN, LIANG WU
Izvorni znanstveni članak
HONGYU ZHANG, JINGWEN GUO, ZHI WANG, NA WANG, NIANPING FENG, YONGTAI ZHANG
Kratko priopćenje
WEICHEN XIONG, HUIZHEN FAN, QINGYE ZENG, ZHENHUI DENG, GUANHUI LI, WANCHENG LU, BEI ZHANG, SHIAN LAI, XIN CHEN, XUEQING XU
Kratko priopćenje
Posjeta: 0 *