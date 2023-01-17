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Acta Pharmaceutica , Vol. 73 No. 1, 2023.

  • Datum izdavanja: 31.03.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 17.01.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Recent approaches in the drug research and development of novel antimalarial drugs with new targets (str. 1-27)

NAVEEN KUMAR REDDY CHINNAPPANNA, GOPI YENNAM, CHAITANYA BUDAGAM HAIMA NAGA VENKATA CHAITANYA, SHINU POTTATHIL, POBITRA BORAH, KATHARIGATTA N. VENUGOPALA, PRAN KISHORE DEB, RAGHU PRASAD MAILAVARAM
Pregledni rad

engleski pdf 656kb
Intensive critical care and management of asthmatic and smoker patients in COVID-19 infection (str. 29-42)

DONGMING LU, OBAID YAQOOB, MANISH KUMAR, AJAY SINGH KUSHWAH, RAHUL KUMAR SHARMA, DEVINDER KUMAR, YOGENDRA MAVAI, RUKAIYA KHAN
Pregledni rad

engleski pdf 719kb
Effects of tranquilization therapy in elderly patients suffering from chronic non-communicable diseases: A meta-analysis (str. 43-57)

JING LI, JING LI, YULAN CUI, HONGGENG LI, XIAOXUAN HOU, FANG ZHAO, QING ZHAO, JUNLAN ZHAO, PENGCHAO LIN
Pregledni rad

engleski pdf 1484kb
The opposite effect of convulsant drugs on neuronal and endothelial nitric oxide synthase – A possible explanation for the dual proconvulsive/anticonvulsive action of nitric oxide (str. 59-74)

LOURDES A. VEGA RASGADO, EVA RAMÓN-GALLEGOS, LORENA RODRÍGUEZ-PÁEZ RODRÍGUEZ-PÁEZ, VERÓNICA ALCÁNTARA-FARFÁN
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1343kb
Ampelopsin induces MDA-MB-231 cell cycle arrest through cyclin B1-mediated PI3K/AKT/mTOR pathway in vitro and in vivo (str. 75-90)

MINJUN MENG, QIAOLU YANG, ZHONG OUYANG, QINGMO YANG, XINYI WU, YUFAN HUANG, YONGHUI SU, SHUANGLONG CHEN, WENLIN CHEN
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2999kb
Effects of 3R,16S-2-hydroxyethyl apovincaminate (HEAPO), donepezil and galantamine on learning and memory retention in naïve Wistar rats (str. 91-105)

DARINKA DIMITROVA, DAMIANKA GETOVA, KREMENA SARACHEVA
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 831kb
Tablet characteristics and pharmacokinetics of orally disintegrating tablets containing coenzyme Q10 granules prepared by different methods (str. 107-119)

YASUHARU KASHIWAGURA, SHOTA TAKUSAGAWA, YASUYUKI IKEMATSU, SHIMAKO TANAKA, NORIYUKI NAMIKI, SHINYA UCHIDA
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 502kb
Sodium butyrate attenuate hyperglycemia-induced inflammatory response and renal injury in diabetic mice (str. 121-132)

MAN YAN, YAN-YAN ZHANG, YUE XI, LONG-KUN DING, CHANG SUN, LI-JUAN QU, XIN QIAN, JING-WEN XU, WEN SUN, LIANG WU
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2313kb
Diethylene glycol monoethyl ether-mediated nanostructured lipid carriers enhance trans-ferulic acid delivery by Caco-2 cells superior to solid lipid nanoparticles (str. 133-143)

HONGYU ZHANG, JINGWEN GUO, ZHI WANG, NA WANG, NIANPING FENG, YONGTAI ZHANG
Kratko priopćenje

engleski pdf 1007kb
The in vitro anticancer effects of FS48 from salivary glands of Xenopsylla cheopis on NCI-H460 cells via its blockage of voltage-gated K+ channels (str. 145-155)

WEICHEN XIONG, HUIZHEN FAN, QINGYE ZENG, ZHENHUI DENG, GUANHUI LI, WANCHENG LU, BEI ZHANG, SHIAN LAI, XIN CHEN, XUEQING XU
Kratko priopćenje

engleski pdf 1512kb

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