Psychiatria Danubina , Vol. 34 No. suppl 3, 2022.
- Datum izdavanja: 27.05.2022.
- Objavljen na Hrčku: 14.09.2022.
Sadržaj
Puni tekst
Chris Baeken, Virginie Moulier, Martin Schecklmann, Maud Rotharmel
Izlaganje sa skupa
Martin Schecklmann, Mohamed Abdelnaim, Abdullah Alhelali, Eisa Almheiri, Berthold Langguth, Tobias Hebel
Izlaganje sa skupa
Guo-Rong Wu, Romain Duprat, Chris Baeken
Izlaganje sa skupa
Joan A.Camprodon, Marta Cano, Kristen Ellard, Tracy Barbour, Benjamin Ward, Zhi Deng
Izlaganje sa skupa
Marco Manzo, Luigi Franzese, Mattia VittorioPomes, Hekla Lamberti, Manganelli Fiore, Andrea DeBartolomeis, Raffaele Dubbioso, Giordano D’Urso
Izlaganje sa skupa
Raquel Guiomar, Beatriz Catoira, Mónica Sobral, Paula Castilho, Chris Baeken, Ana Ganho-Ávila
Izlaganje sa skupa
Izlaganje sa skupa
Marie-Anne Vanderhasselt
Izlaganje sa skupa
Maximilian Schmaußer, Sven Hoffmann, Markus Raab, Sylvain Laborde
Izlaganje sa skupa
Stefanie DeSmet, Cristina Ottaviani, Bart Verkuil, Chris Baekena, Marie-Anne Vanderhasselt
Izlaganje sa skupa
Giuseppe Salvo, Samantha Provenzano, Maria DiBello, Francesca D’Olimpio, Cristina Ottaviani, Francesco Mancini
Izlaganje sa skupa
Sara DeWitte, Stefanie DeSmet, Matias M.Pulopulos, Chris Baeken
Izlaganje sa skupa
Hussein Youssef, Nema AbdEl-Hameed, Mohamed Hamdy
Izlaganje sa skupa
Giordano D’Urso, Elena Toscano, Veronica Sanges
Izlaganje sa skupa
Attali David, Tiennot Thomas, Tanter Mickael, Plaze Marion, Aubry Jean-Francois
Izlaganje sa skupa
Mónica Sobral, Raquel Guiomar, Vera Martins, Ana Ganho-Ávila
Izlaganje sa skupa
Emile Radyte, Karen Wendt, Majid MemarianSorkhabi, Jacinta O’Shea, Timothy Denison
Izlaganje sa skupa
Joan A.Camprodon, Tracy Barbour, Benjamin Ward, Carles Soriano-Mas, Marta Cano
Izlaganje sa skupa
Chris Baeken, Martin Tik, Oula Puonti, Debby Klooster, Alex Opitz, Maria Vasileiadi
Izlaganje sa skupa
Oula Puonti
Izlaganje sa skupa
Debby C.W.Klooster, G. Vanhollebeke, Chris Baeken
Izlaganje sa skupa
Alexander Opitz
Izlaganje sa skupa
Maria Vasileiadi, A.L. Schuler, Martin Tik, M. Woletz, D. Linhardt, C. Windischberger
Izlaganje sa skupa
Christian Windischberger, Debby Klooster, Martin Tik, Shanice Janssens, Hanneke vanDijk, Jord Vink
Izlaganje sa skupa
Maximilian Lueckel, Angela Radetz, Kenneth Yuen, Florian Mueller-Dahlhaus, Raffael Kalisch, Til OleBergmann
Izlaganje sa skupa
Maria Vasileiadi, Martin Tik, G. Kranz, M. Rütgen, M. Princic, T. Vanicek, D.M. Pfabigan, A. Hahn, R. Sladky, R. Lanzenberger, C. Lamm, C. Windischberger
Izlaganje sa skupa
Marco Hirnstein, Lynn Marquardt, Isabella Kusztrits, Anne SynnoveThomassen, Alexander R.Craven, Erik Johnsen, Rune AndreasKroken, Sarah Weber, Gerard Dwyer, Max Korbmacher, Karsten Specht, Kenneth Hugdahl
Izlaganje sa skupa
Christophe Daudet
Izlaganje sa skupa
Marine Mondino, Delphine Janin, Filipe Galvao, Jérôme Brunelin
Izlaganje sa skupa
Yuki Mizutani-Tiebel, Kai-Yen Chang, Martin Tik, Aldo Soldini, Lucia Bulubas, Esther Dechantsreiter, Christian Windischberger, Daniel Keeser, Frank Padberg
Izlaganje sa skupa
Beatriz Catoira, Frank VanOverwalle, Chris Baeken
Izlaganje sa skupa
Ondine Adam, Martin Blay, Jérôme Brunelin, Marine Mondino
Izlaganje sa skupa
Lauriane Chazelle, Samuel Bulteau, Brigitte Dubois, Adélaide Prévotel, Marie-France Douzeau-Dacalet, Ilia Humbert, Philippe Jaulin, Xavier Couteau, Gilles Berrut, Guillaume Chapelet, Cécile Dert, Valéry-Pierre Riche, Anne Sauvaget
Izlaganje sa skupa
Bronwyn Gavine, Jacinta O’Shea
Izlaganje sa skupa
Raquel Guiomar, Mónica Sobral, Ana Ganho-Ávila
Izlaganje sa skupa
Mitchel Kappen, S. DeSmet, J. Allaert, E. Schoonjans, J. VanderDonckt, S. Raeymakers, M.A. Vanderhasselt
Izlaganje sa skupa
Laetitia Imbert, Rémi Moirand, Benoit Bediou, Emmanuel Poulet, Jérôme Brunelin
Izlaganje sa skupa
Bouaziz Noomane, Laidi Charles, Bulteau Samuel, Berjamin Caroline, Benadhira René, Szekely David, Poulet Emmanuel, Galvao Filipe, Sauvaget Anne, Plaze Marion, Rotharmel Maud, Brunelin Jérôme, Januel Dominique
Izlaganje sa skupa
Lais B.Razza, Carlos Buchpiguel, Fábio Duran, Stefanie DeSmet, Chris Baeken, Marie-Anne Vanderhasselt, André R.Brunoni
Izlaganje sa skupa
A. Scelzo, F. Perrotta, M.B. Chianese, E. Scopetta, A. deBartolomeis, Giordano D’Urso
Izlaganje sa skupa
Sahil Sheth, Ripal Shah, Manish Sheth
Izlaganje sa skupa
André Silva, Ines Caria-Rodrigues, Andreia Saraiva-Martins, Mónica Sobral, Raquel Guiomar, Ana Ganho-Ávila:A
Izlaganje sa skupa
Nele VandeVelde, Lennart Gistelinck, Hannelore Tandt, Nele DeSchryver, Gilbert Lemmens
Izlaganje sa skupa
Giordano D’Urso, Teresa Somma, Antonio Scelzo, Sara Patti, Maria RosariaScala, Cinzia Baiano, Vincenzo Meglio, Felice Iasevoli, Luigi M.Cavallo, Domenico Solari, Andrea DeBartolomeis, Paolo Cappabianca, Felice Esposito
Izlaganje sa skupa
Linde DeWandel, Stefanie DeSmet, Matias M.Pulopulos, Gilbert Lemmens, Vanesa Hidalgo, Alicia Salvador, Marie-Anne Vanderhasselt, Jens Pruessner, Chris Baeken
Izlaganje sa skupa
Maria Vasileiadi, Martin Tik, M. Woletz, D. Linhardt, C. Windischberger
Izlaganje sa skupa
Yangfeng Xu, Mitchel Kappen, Kathelijne Peremans, Dimitri DeBundel, Ann VanEeckhaut, Nick VanLaeken, Filip DeVos, Andre Dobbelei, Jimmy H.Saunders, Chris Baeken
Izlaganje sa skupa
Dieter Zeeuws, Wietse Wiels, Sebastiaan Engelborghs, Chris Baeken
Izlaganje sa skupa
Ruben Perellón-Alfonso, David Bartrés-Faz, Kilian Abellaneda-Pérez, María Redondo-Camós, Goretti Espana-Irla, Selma Delgado-Gallén, José M.Tormos, Alvaro Pascual-Leone
Izlaganje sa skupa
Marko Ćurković, Porin Makarić, Petrana Brečić
Izlaganje sa skupa
Stojan Bajraktarov, Kneginja Richter
Izlaganje sa skupa
Jurij Bon, Anja PlemenitašIlješ
Izlaganje sa skupa
Marina Sagud
Izlaganje sa skupa
Ivona ŠimunovićFilipčić, Darko Marčinko, Igor Filipčić
Izlaganje sa skupa
Anamarija PetekErić, Ivan Požgain, Zoran Čavajda, Ivana PavličevićTomas
Izlaganje sa skupa
Tomislav Gajšak, Željko Milovac, Strahimir Sučić, Natko Gereš, Sandra ZečevićPenić, Mirela Čelić-Ružić, Ivana Orgulan, Vladimir Požgaj, Igor Filipčić
Izlaganje sa skupa
Nikolina TunjićVukadinović, Tin Matoš, Diana PrskaloČule, Barbara Koret, Sandra VukPisk, Davor Bodor, Igor Filipčić
Izlaganje sa skupa
Sandra ZečevićPenić
Izlaganje sa skupa
Natko Gereš, Sandra ZečevićPenić, Strahimir Sučić, Tomislav Gajšak, Željko Milovac, Dina Librenjak, Helena Goršić, Ivan Barun, Katarina Skopljak, Lucija Šenjug, Vladimir Požgaj, Ivana Orgulan, Goran Ivkić, Andro Košec, Goran Geber, Vladimir Grošić, Ivona ŠimunovićFlipčić, Igor Filipčić, Žarko Baji
Izlaganje sa skupa
Natko Gereš, Sandra ZečevićPenić, Željko Milovac, Strahimir Sučić, Tomislav Gajšak, Barbara Koret, Josefina Gerlach, Diana Prskalo-Čule, Darjan Svetinović, Nikolina Tunjić-Vukadinović, Ivana Orgulan, Vladimir Požgaj, Andro Košec, Goran Geber, Goran Ivkić, Sandra VukPisk, Igor Filipčić
Izlaganje sa skupa
Igor Filipčić, Ivona ŠimunovićFilipčić, Katarina Matić, Strahimir Sučić, Željko Milovac, Natko Gereš, Mirela Čelić-Ružić, Sandra ZečevićPenić, Ivana Orgulan
Izlaganje sa skupa
Željko Milovac, Tomislav Gajšak, Strahimir Sučić, Igor Filipčić
Izlaganje sa skupa
Katarina Skopljak, Josefina Gerlach, Darjan Svetinović, Ivan Barun, Igor Filipčić
Izlaganje sa skupa
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