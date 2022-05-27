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Psychiatria Danubina , Vol. 34 No. suppl 3, 2022.

  • Datum izdavanja: 27.05.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 14.09.2022.

Sadržaj

Puni tekst

LIMITING AND OPTIMISABLE CONDITIONS IN RTMS OF DEPRESSION AND OTHER MENTAL DISEASES (str. 10-10)

Chris Baeken, Virginie Moulier, Martin Schecklmann, Maud Rotharmel
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 246kb
INFLUENCE OF TMS, CLINICAL AND DEMOGRAPHIC PARAMETERS ON THE EFFICACY OF RTMS IN DEPRESSION (str. 10-10)

Martin Schecklmann, Mohamed Abdelnaim, Abdullah Alhelali, Eisa Almheiri, Berthold Langguth, Tobias Hebel
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 246kb
BRAIN PERFUSION PATTERNS AS CLINICAL (NON) PREDICTOR TO AITBS TREATMENT IN MEDICATION-RESISTANT DEPRESSION (str. 10-10)

Guo-Rong Wu, Romain Duprat, Chris Baeken
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 246kb
BEYOND CLINICAL SYNDROMES: UNDERSTANDING MECHANISMS OF NEUROMODULATION FORM A DIMENSIONAL PERSPECTIVE (str. 11-11)

Joan A.Camprodon, Marta Cano, Kristen Ellard, Tracy Barbour, Benjamin Ward, Zhi Deng
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 261kb
CEREBELLAR-THALAMO-CORTICAL CIRCUITRY IN TREATMENT-RESISTANT OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER: A NEUROPHYSIOLOGICAL STUDY PROTOCOL (str. 12-12)

Marco Manzo, Luigi Franzese, Mattia VittorioPomes, Hekla Lamberti, Manganelli Fiore, Andrea DeBartolomeis, Raffaele Dubbioso, Giordano D’Urso
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 388kb
CEREBELLAR TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION FOR SCHIZOPHRENIA: A CURRENT MODELLING STUDY (str. 12-12)

Raquel Guiomar, Beatriz Catoira, Mónica Sobral, Paula Castilho, Chris Baeken, Ana Ganho-Ávila
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 388kb
MODULATION OF BRAIN-BODY INTERACTIONS USING NON-INVASIVE BRAIN STIMULATION (str. 14-14)


Izlaganje sa skupa

engleski pdf 260kb
COMBINING ELECTRICAL STIMULATION AND LIFESTYLE INTERVENTIONS TARGETING THE VAGUS NERVE TO INCREASE RESILIENCE (str. 14-14)

Marie-Anne Vanderhasselt
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 260kb
COMBINING ELECTRICAL STIMULATION AND LIFESTYLE INTERVENTIONS TARGETING THE VAGUS NERVE TO INCREASE RESILIENCE (str. 15-15)

Maximilian Schmaußer, Sven Hoffmann, Markus Raab, Sylvain Laborde
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 405kb
EFFECTS OF TRANSCUTANEOUS AURICULAR VAGUS NERVE STIMULATION (TAVNS) ON AUTONOMIC AND COGNITIVE RIGIDITY DURING PERSEVERATIVE COGNITION (str. 15-15)

Stefanie DeSmet, Cristina Ottaviani, Bart Verkuil, Chris Baekena, Marie-Anne Vanderhasselt
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 405kb
REDUCING DISGUST AND MORAL RIGIDITY THROUGH TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION (TDCS): CLINICAL IMPLICATIONS FOR OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER (str. 16-16)

Giuseppe Salvo, Samantha Provenzano, Maria DiBello, Francesca D’Olimpio, Cristina Ottaviani, Francesco Mancini
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 409kb
DOUBLE-DOSED NON-INVASIVE BRAIN STIMULATION: IS MORE BETTER? (str. 17-17)

Sara DeWitte, Stefanie DeSmet, Matias M.Pulopulos, Chris Baeken
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 281kb
BRAIN DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR NEGATIVELY RESPONDED TO TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION: RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL (str. 17-17)

Hussein Youssef, Nema AbdEl-Hameed, Mohamed Hamdy
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 281kb
LONG-TERM HOME-BASED FRONTO-CEREBELLAR TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION FOR AUTISM SPECTRUM DISORDER: A CASE SERIES (str. 18-18)

Giordano D’Urso, Elena Toscano, Veronica Sanges
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 292kb
A 20-YEAR JOURNEY IN TRANSCRANIAL ULTRASOUND STIMULATION - LESSONS LEARNED (str. 19-19)

Attali David, Tiennot Thomas, Tanter Mickael, Plaze Marion, Aubry Jean-Francois
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 281kb
COMBINING APP-BASED PSYCHOLOGICAL INTERVENTION WITH HOME-BASED TRANSCRANIAL DIRECT STIMULATION FOR THE TREATMENT OF DEPRESSIVE AND ANXIETY SYMPTOMS: A CASE SERIES (str. 20-20)

Mónica Sobral, Raquel Guiomar, Vera Martins, Ana Ganho-Ávila
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 248kb
MODELLING NON-INVASIVE BRAIN STIMULATION OF DEEP BRAIN STRUCTURES FOR PSYCHIATRIC APPLICATIONS (str. 21-21)

Emile Radyte, Karen Wendt, Majid MemarianSorkhabi, Jacinta O’Shea, Timothy Denison
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 244kb
UNDERSTANDING CIRCUIT MECHANISMS OF ELECTROCONVULSIVE THERAPY USING MULTIMODAL MRI (str. 22-22)

Joan A.Camprodon, Tracy Barbour, Benjamin Ward, Carles Soriano-Mas, Marta Cano
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 246kb
POTENTIAL OF ELECTRIC FIELD SIMULATIONS IN CLINICAL PRACTICE (str. 22-22)

Chris Baeken, Martin Tik, Oula Puonti, Debby Klooster, Alex Opitz, Maria Vasileiadi
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 246kb
INTRODUCTION TO ELECTRIC FIELD MODELING: HOW, WHY, AND WHAT IS STILL MISSING? (str. 23-23)

Oula Puonti
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 181kb
DO ELECTRIC FIELD SIMULATIONS HAVE ADDED VALUE FOR DETERMINATING TMS COIL POSITIONS AT THE SCALP FOR OPTIMAL TARGETING? (str. 23-23)

Debby C.W.Klooster, G. Vanhollebeke, Chris Baeken
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 181kb
META-ANALYTIC ELECTRIC FIELD MODELING (str. 24-24)

Alexander Opitz
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 320kb
HIGH-PRECISION LANGUAGE MAPPING THROUGH MULTIMODAL FMRI, TMS AND E-FIELD MODELLING (str. 24-24)

Maria Vasileiadi, A.L. Schuler, Martin Tik, M. Woletz, D. Linhardt, C. Windischberger
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 320kb
NEW TOOLS TO MONITOR AND OPTIMIZE TMS TARGET ENGAGEMENT (str. 25-25)

Christian Windischberger, Debby Klooster, Martin Tik, Shanice Janssens, Hanneke vanDijk, Jord Vink
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 339kb
FUNCTIONAL CONNECTIVITY- AND E-FIELD-OPTIMIZED TMS TARGETING: A PILOT TMS-FMRI VALIDATION AT THE SINGLE-SUBJECT LEVEL (str. 26-26)

Maximilian Lueckel, Angela Radetz, Kenneth Yuen, Florian Mueller-Dahlhaus, Raffael Kalisch, Til OleBergmann
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 216kb
EMOTION PROCESSING TASK AS A NEW STRATEGY FOR LOCATING INDIVIDUALIZED TMS TARGETS (str. 27-27)

Maria Vasileiadi, Martin Tik, G. Kranz, M. Rütgen, M. Princic, T. Vanicek, D.M. Pfabigan, A. Hahn, R. Sladky, R. Lanzenberger, C. Lamm, C. Windischberger
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 261kb
NO EVIDENCE FOR CHANGES IN PREFRONTAL AND TEMPORO-PARIETAL AREAS BY TDCS TREATMENT OF AUDITORY HALLUCINATIONS (str. 28-28)

Marco Hirnstein, Lynn Marquardt, Isabella Kusztrits, Anne SynnoveThomassen, Alexander R.Craven, Erik Johnsen, Rune AndreasKroken, Sarah Weber, Gerard Dwyer, Max Korbmacher, Karsten Specht, Kenneth Hugdahl
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 262kb
ACCELERATED ITBS RTMS PROTOCOL IN A CLINICAL ROUTINE SETTING: ONE YEAR EXPERIENCE (str. 28-28)

Christophe Daudet
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 262kb
A CASE SERIES EXPLORING THE EFFECTS OF HIGH-FREQUENCY TRANSCRANIAL RANDOM NOISE STIMULATION IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA (str. 29-29)

Marine Mondino, Delphine Janin, Filipe Galvao, Jérôme Brunelin
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 379kb
A CASE SERIES EXPLORING THE EFFECTS OF HIGH-FREQUENCY TRANSCRANIAL RANDOM NOISE STIMULATION IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA (str. 30-30)

Yuki Mizutani-Tiebel, Kai-Yen Chang, Martin Tik, Aldo Soldini, Lucia Bulubas, Esther Dechantsreiter, Christian Windischberger, Daniel Keeser, Frank Padberg
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 365kb
THE ROLE OF THE CEREBELLUM ON SOCIAL SEQUENCES: PRELIMINARY FINDINGS OF A CONCURRENT TDCS-FMRI STUDY (str. 31-31)

Beatriz Catoira, Frank VanOverwalle, Chris Baeken
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 353kb
EFFICACY OF TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION TO IMPROVE INSIGHT IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS (str. 31-31)

Ondine Adam, Martin Blay, Jérôme Brunelin, Marine Mondino
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 353kb
TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT (TDCS) NEUROSTIMULATION FOR OLD AGE PEOPLE WITH DEPRESSION LIVING IN RESIDENTIAL CARE HOME: THE LIMONADE PROJECT (str. 32-32)

Lauriane Chazelle, Samuel Bulteau, Brigitte Dubois, Adélaide Prévotel, Marie-France Douzeau-Dacalet, Ilia Humbert, Philippe Jaulin, Xavier Couteau, Gilles Berrut, Guillaume Chapelet, Cécile Dert, Valéry-Pierre Riche, Anne Sauvaget
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 367kb
EFFECT OF GENOTYPE ON RESPONSE TO TDCS-INDUCED BEHAVIOURAL PLASTICITY (str. 33-33)

Bronwyn Gavine, Jacinta O’Shea
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 281kb
TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION IN THE POSTPARTUM PERIOD: COMPUTATIONAL MODELLING OF ELECTRIC FIELD STRENGTH IN TWO STANDARD MONTAGES FOR DEPRESSION (str. 34-34)

Raquel Guiomar, Mónica Sobral, Ana Ganho-Ávila
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 372kb
THE INTERACTION OF TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION (TDCS) AND PACED BREATHING ON ACOUSTIC AND LEXICAL SPEECH FEATURES IN THE CONTEXT OF STRESS (str. 35-35)

Mitchel Kappen, S. DeSmet, J. Allaert, E. Schoonjans, J. VanderDonckt, S. Raeymakers, M.A. Vanderhasselt
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 350kb
BI-FRONTAL TDCS CAN IMPROVE FACIAL EMOTION RECOGNITION IN MAJOR DEPRESSIVE DISORDER: AN EXPLORATORY PILOT STUDY (str. 36-36)

Laetitia Imbert, Rémi Moirand, Benoit Bediou, Emmanuel Poulet, Jérôme Brunelin
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 247kb
REAL WORLD TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION FOR MAJOR DEPRESSION IN FRANCE: A MULTISITE, NATURALISTIC, RETROSPECTIVE STUDY (str. 36-36)

Bouaziz Noomane, Laidi Charles, Bulteau Samuel, Berjamin Caroline, Benadhira René, Szekely David, Poulet Emmanuel, Galvao Filipe, Sauvaget Anne, Plaze Marion, Rotharmel Maud, Brunelin Jérôme, Januel Dominique
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 247kb
BRAIN PERFUSION ALTERATIONS INDUCED BY STANDALONE AND COMBINED TRANSCRANIAL STIMULATION OVER THE PREFRONTAL CORTEX: A RANDOMIZED, PLACEBO-CONTROLLED STUDY, USING 99MTC SPECT (str. 37-37)

Lais B.Razza, Carlos Buchpiguel, Fábio Duran, Stefanie DeSmet, Chris Baeken, Marie-Anne Vanderhasselt, André R.Brunoni
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 262kb
EFFECTS OF COGNITIVE TRAINING AND TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION ON WORKING MEMORY OF PATIENTS WITH TREATMENT-RESISTANT SCHIZOPHRENIA: A DOUBLE BLIND, RANDOMIZED, SHAM-CONTROLLED STUDY PROTOCOL (str. 38-38)

A. Scelzo, F. Perrotta, M.B. Chianese, E. Scopetta, A. deBartolomeis, Giordano D’Urso
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 351kb
ETHNICITY-DEPENDENT RESPONSE TO DTMS TREATMENT (str. 39-39)

Sahil Sheth, Ripal Shah, Manish Sheth
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 367kb
SINGLE PSYCHOEDUCATIONAL SESSION INCREASES ACCEPTABILITY TOWARDS TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION (TDCS) IN TREATING ANXIETY DISORDERS (str. 39-39)

André Silva, Ines Caria-Rodrigues, Andreia Saraiva-Martins, Mónica Sobral, Raquel Guiomar, Ana Ganho-Ávila:A
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 367kb
FLUMAZENIL ADMINISTRATION DURING ELECTROCONVULSIVE THERAPY: A RETROSPECTIVE CHART REVIEW ON EEG DURATION, SIDE EFFECTS AND CLINICAL OUTCOME (str. 40-40)

Nele VandeVelde, Lennart Gistelinck, Hannelore Tandt, Nele DeSchryver, Gilbert Lemmens
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 433kb
PSYCHIATRIC SYMPTOMS IN PARKINSON DISEASE PATIENTS BEFORE AND AFTER ONE YEAR OF SUBTHALAMIC NUCLEUS DEEP BRAIN STIMULATION: ROLE OF LEAD POSITIONING AND TOTAL ELECTRICAL ENERGY DELIVERED (str. 40-40)

Giordano D’Urso, Teresa Somma, Antonio Scelzo, Sara Patti, Maria RosariaScala, Cinzia Baiano, Vincenzo Meglio, Felice Iasevoli, Luigi M.Cavallo, Domenico Solari, Andrea DeBartolomeis, Paolo Cappabianca, Felice Esposito
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 433kb
THE EFFECTS OF TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION ON EPISODIC FUTURE THINKING FOLLOWING ACUTE PSYCHOSOCIAL STRESS (str. 42-42)

Linde DeWandel, Stefanie DeSmet, Matias M.Pulopulos, Gilbert Lemmens, Vanesa Hidalgo, Alicia Salvador, Marie-Anne Vanderhasselt, Jens Pruessner, Chris Baeken
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 402kb
OPTIMIZED RESTING-STATE FMRI ACQUISITION STRATEGY FOR RELIABLE DLPFC TARGETING (str. 43-43)

Maria Vasileiadi, Martin Tik, M. Woletz, D. Linhardt, C. Windischberger
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 277kb
SERT AVAILABILITY MODIFIED BY ACCELERATED HF-RTMS IN THE SUBGENUAL ANTERIOR CINGULATE CORTEX: A CANINE [11C]-DASB POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY STUDY (str. 44-44)

Yangfeng Xu, Mitchel Kappen, Kathelijne Peremans, Dimitri DeBundel, Ann VanEeckhaut, Nick VanLaeken, Filip DeVos, Andre Dobbelei, Jimmy H.Saunders, Chris Baeken
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 309kb
ACCELERATED DTMS IN THE ELDERLY DEPRESSED: PRELIMINARY INSIGHTS ON SAFETY, TOLERABILITY AND APPLICABILITY (str. 45-45)

Dieter Zeeuws, Wietse Wiels, Sebastiaan Engelborghs, Chris Baeken
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 313kb
TRANSLATING TMS-EEG METHODS INTO CLINICAL NEUROPSYCHIATRY: ILLUSTRATIVE CASE STUDIES (str. 46-46)

Ruben Perellón-Alfonso, David Bartrés-Faz, Kilian Abellaneda-Pérez, María Redondo-Camós, Goretti Espana-Irla, Selma Delgado-Gallén, José M.Tormos, Alvaro Pascual-Leone
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 248kb
PLACEBO AND (UN)SPECIFIC EFFECTS OF TMS (str. 46-46)

Marko Ćurković, Porin Makarić, Petrana Brečić
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 248kb
PERSONALIZED RTMS BASED ON PREDICTION FACTORS (str. 47-47)

Stojan Bajraktarov, Kneginja Richter
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 248kb
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES WITH TREATMENT OF MEDICATION-RESISTANT DEPRESSION IN SLOVENIA (str. 47-47)

Jurij Bon, Anja PlemenitašIlješ
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 248kb
ECT IN TREATMENT-RESISTANT SCHIZOPHRENIA: CURRENT PRACTICE AND FUTURE PERSPECTIVES (str. 48-48)

Marina Sagud
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 244kb
REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN TREATMENT OF PSYCHIATRIC DISORDERS AND COMORBIDITY (str. 48-48)

Ivona ŠimunovićFilipčić, Darko Marčinko, Igor Filipčić
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 244kb
ELECTROSTIMULATIVE THERAPY (EST) – TROUBLESHOOTING AND TIPS FOR CLINICAL PRACTICE – EXPERIENCE FROM PSYCHIATRIC CLINIC, CLINICAL HOSPITAL CENTRE OSIJEK (CROATIA) (str. 49-49)

Anamarija PetekErić, Ivan Požgain, Zoran Čavajda, Ivana PavličevićTomas
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 246kb
DIFFERENCES IN EFFICACY OF H1-COIL AND 8-COIL HR RTMS ON DIFFERENT DIMENSIONS OF MAJOR DEPRESSIVE DISORDER: POOLED SAMPLE FROM 2016-2022 STUDIES IN PSYCHIATRIC CLINIC SVETI IVAN (str. 50-50)

Tomislav Gajšak, Željko Milovac, Strahimir Sučić, Natko Gereš, Sandra ZečevićPenić, Mirela Čelić-Ružić, Ivana Orgulan, Vladimir Požgaj, Igor Filipčić
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 447kb
THE USE OF TMS IN TREATMENT OF GAMBLING DISORDERS (str. 52-52)

Nikolina TunjićVukadinović, Tin Matoš, Diana PrskaloČule, Barbara Koret, Sandra VukPisk, Davor Bodor, Igor Filipčić
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 267kb
TREATING DEPRESSION IN PATIENTS WITH NEUROPATHIC PAIN AND DEMYELINATING DISEASE OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM (str. 53-53)

Sandra ZečevićPenić
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 428kb
REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN TREATMENT OF TINNITUS: META-ANALYSIS OF RANDOMIZED SHAM-CONTROLLED TRIALS (str. 54-54)

Natko Gereš, Sandra ZečevićPenić, Strahimir Sučić, Tomislav Gajšak, Željko Milovac, Dina Librenjak, Helena Goršić, Ivan Barun, Katarina Skopljak, Lucija Šenjug, Vladimir Požgaj, Ivana Orgulan, Goran Ivkić, Andro Košec, Goran Geber, Vladimir Grošić, Ivona ŠimunovićFlipčić, Igor Filipčić, Žarko Baji
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 429kb
EFFICACY OF REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION WITH H7-COIL IN THE TREATMENT OF TINNITUS: PROTOCOL FOR PHASE IIA, PROOF OF CONCEPT, RANDOMIZED, SHAM-CONTROLLED, DOUBLE BLIND CLINICAL TRIAL (str. 55-55)

Natko Gereš, Sandra ZečevićPenić, Željko Milovac, Strahimir Sučić, Tomislav Gajšak, Barbara Koret, Josefina Gerlach, Diana Prskalo-Čule, Darjan Svetinović, Nikolina Tunjić-Vukadinović, Ivana Orgulan, Vladimir Požgaj, Andro Košec, Goran Geber, Goran Ivkić, Sandra VukPisk, Igor Filipčić
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 252kb
INTERIM ANALYSIS OF EFFICACY AND SAFETY OF HIGH-FREQUENCY REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION WITH H7-COIL IN TREATMENT OF NEGATIVE SYMPTOMS OF SCHIZOPHRENIA SPECTRUM DISORDERS: A RANDOMIZED, SHAM-CONTROLLED TRIAL (str. 56-56)

Igor Filipčić, Ivona ŠimunovićFilipčić, Katarina Matić, Strahimir Sučić, Željko Milovac, Natko Gereš, Mirela Čelić-Ružić, Sandra ZečevićPenić, Ivana Orgulan
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 250kb
GENDER DIFFERENCES IN THE EFFICACY OF rTMS TREATMENT ON MAJOR DEPRESSIVE DISORDER (str. 57-57)

Željko Milovac, Tomislav Gajšak, Strahimir Sučić, Igor Filipčić
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 237kb
BINGE-EATING DISORDER AND TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION – STATE OF KNOWLEDGE (str. 57-57)

Katarina Skopljak, Josefina Gerlach, Darjan Svetinović, Ivan Barun, Igor Filipčić
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 237kb

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