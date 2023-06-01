Acta Pharmaceutica , Vol. 73 No. 2, 2023.
- Datum izdavanja: 30.06.2023.
- Objavljen na Hrčku: 01.06.2023.
Sadržaj
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SIJIA FAN, HONGLING WANG, DEAN WU, LU LIU
Pregledni rad
MATEJ ČRČEK, IZTOK GRABNAR, JURIJ AGUIAR ZDOVC, ŠTEFAN GROSEK, MOJCA KEREC KOS
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MATEJ DOBRAVC VERBIČ, MIRAN BRVAR, MOJCA KEREC KOS
Izvorni znanstveni članak
YUAN CHEN, LIQI YIN, MINGXUAN HAO, WENKAI XU, JIXIAN GAO, YUXIN SUN, QIAO WANG, SHI CHEN, YOUFENG LIANG, RUI GUO, JINKU ZHANG, JINMEI LI, QIONGLI ZHAI, RUNFEN CHENG, JIANSONG WANG, HAIFENG WANG, ZHAO YANG
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AVIER MURIEL, MÓNICA ESCORIAL, CÉSAR MARGARIT, JORDI BARRACHINA, CRISTIAN CARVAJAL, DOMINGO MORALES, ANA PEIRÓ
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JURICA BARANASIC, YASMEEN NIAZI, SUBHAYAN CHATTOPADHYAY, LADA RUMORA, LORNA ĆORAK, ANDREA VUKIĆ DUGAC, MARKO JAKOPOVIĆ, MIROSLAV SAMARŽIJA, ASTA FÖRSTI, JELENA KNEŽEVIC
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MUSTAFA DOGAN, BERNA YILMAZ
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RUI LIU, CUIHONG JIANG, ZHIZHENG ZHAO, YUTONG LV, GAOXING WANG
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ANETA KOHUTOVA, DITA MÜNZOVA, MARTIN PEŠL, VLADIMIR ROTREKL
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BARBARA KOVAČIĆ, MORANA PAVIČIĆ, NIKICA MIROŠEVIĆ SKVRCE, SINIŠA TOMIĆ
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SIMONA SOVOVÁ, ŠTEFÁNIA LACA MEGYESI, DAGMAR MUDROŇOVÁ, PAVOL MUDROŇ, JARMILA HARVANOVÁ, MICHAELA RENDOŠOVÁ, MICHAL GOGA, ĽUDMILA TKÁČIKOVÁ, ZUZANA VARGOVÁ
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