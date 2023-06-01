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Acta Pharmaceutica , Vol. 73 No. 2, 2023.

  • Datum izdavanja: 30.06.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 01.06.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Pharmaceutical approaches for COVID-19: An update on current therapeutic opportunities (str. 157-173)

SIJIA FAN, HONGLING WANG, DEAN WU, LU LIU
Pregledni rad

engleski pdf 742kb
External validation of population pharmacokinetic models of gentamicin in paediatric population from preterm newborns to adolescents (str. 175-194)

MATEJ ČRČEK, IZTOK GRABNAR, JURIJ AGUIAR ZDOVC, ŠTEFAN GROSEK, MOJCA KEREC KOS
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3451kb
Adverse drug reactions in the ambulatory internal patients at the emergency department: Focus on causality assessment and drug-drug interactions (str. 195-210)

MATEJ DOBRAVC VERBIČ, MIRAN BRVAR, MOJCA KEREC KOS
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 491kb
Medicarpin induces G1 arrest and mitochondria-mediated intrinsic apoptotic pathway in bladder cancer cells (str. 211-225)

YUAN CHEN, LIQI YIN, MINGXUAN HAO, WENKAI XU, JIXIAN GAO, YUXIN SUN, QIAO WANG, SHI CHEN, YOUFENG LIANG, RUI GUO, JINKU ZHANG, JINMEI LI, QIONGLI ZHAI, RUNFEN CHENG, JIANSONG WANG, HAIFENG WANG, ZHAO YANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2253kb
Long-term deprescription in chronic pain and opioid use disorder patients: Pharmacogenetic and sex differences (str. 227-241)

AVIER MURIEL, MÓNICA ESCORIAL, CÉSAR MARGARIT, JORDI BARRACHINA, CRISTIAN CARVAJAL, DOMINGO MORALES, ANA PEIRÓ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 720kb
Germline variants of the genes involved in NF-kB activation are associated with the risk of COPD and lung cancer development (str. 243-256)

JURICA BARANASIC, YASMEEN NIAZI, SUBHAYAN CHATTOPADHYAY, LADA RUMORA, LORNA ĆORAK, ANDREA VUKIĆ DUGAC, MARKO JAKOPOVIĆ, MIROSLAV SAMARŽIJA, ASTA FÖRSTI, JELENA KNEŽEVIC
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 679kb
Efficacy of BNT162b2 and CoronaVac in patients diagnosed with COVID-19 (str. 257-268)

MUSTAFA DOGAN, BERNA YILMAZ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 333kb
Rosavin exerts an antitumor role and inactivates the MAPK/ERK pathway in small-cell lung carcinoma in vitro (str. 269-280)

RUI LIU, CUIHONG JIANG, ZHIZHENG ZHAO, YUTONG LV, GAOXING WANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4995kb
α1-Adrenoceptor agonist methoxaminen inhibits base excision repair via inhibition of apurinic/apyrimidinic endonuclease 1 (APE1) (str. 281-291)

ANETA KOHUTOVA, DITA MÜNZOVA, MARTIN PEŠL, VLADIMIR ROTREKL
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 691kb
The readiness of the spontaneous reporting system for COVID-19 vaccines safety monitoring in Croatia (str. 293-310)

BARBARA KOVAČIĆ, MORANA PAVIČIĆ, NIKICA MIROŠEVIĆ SKVRCE, SINIŠA TOMIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1539kb
Antibacterial activity, quality and stability study of creams with new potential silver(I) complexes and in vivo case report (str. 311-323)

SIMONA SOVOVÁ, ŠTEFÁNIA LACA MEGYESI, DAGMAR MUDROŇOVÁ, PAVOL MUDROŇ, JARMILA HARVANOVÁ, MICHAELA RENDOŠOVÁ, MICHAL GOGA, ĽUDMILA TKÁČIKOVÁ, ZUZANA VARGOVÁ
Kratko priopćenje

engleski pdf 692kb

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