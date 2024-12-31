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Acta Pharmaceutica , Vol. 74 No. 4 (Special issue), 2024.

  • Datum izdavanja: 31.12.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 03.01.2025.

Sadržaj

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Advancements in electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy: A comprehensive tool for pharmaceutical research (str. 551-594)

EMIR BEŠIĆ, ZRINKA RAJIĆ, DAVOR ŠAKIĆ
Pregledni rad

engleski pdf 2984kb
Unveiling the antiglioblastoma potential of harmicens, harmine and ferrocene hybrids (str. 595-612)

GORAN POJE, DAVOR ŠAKIĆ, MARINA MARINOVIĆ, JIANGYANG YOU, MICHAEL TARPLEY, KEVIN P. WILLIAMS, NIKOLINA GOLUB, JAKA DERNOVŠEK, TIHOMIR TOMAŠIČ, ERIM BEŠIĆ, ZRINKA RAJIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1283kb
Urban parks biowaste as a sustainable source of new antidiabetics (str. 613-633)

MARIJAN MARIJAN, LEJSA JAKUPOVIĆ, LOVORKA VUJIĆ, MARINA JURIĆ, MARIJANA ZOVKO KONČIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 538kb
Fall risk-increasing drugs and associated health outcomes among community-dwelling older patients: A cross-sectional study in Croatian cohort of the EuroAgeism H2020 project (str. 635-653)

ELIZABETA PAAR, ELEONORA DE LAI, MARGITA DRŽAIĆ, INGRID KUMMER, IVA BUŽANČIĆ, MAJA ORTNER HADŽIABDIĆ, JOVANA BRKIC, DANIELA FIALOVÁ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 430kb
Optimization of the suspension procedure by Box-Behnken design for the determination of manganese, iron, and zinc in zeolite clinoptilolite with the TXRF system and insight into its antioxidant properties (str. 655-672)

JASNA JABLAN, MAJA BIVAL ŠTEFAN, DARIO PALER, EMMA KAMENSKI
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 950kb
Phenolic content and antioxidant activity of Croatian and German honey (str. 673-692)

VALERIJA VUJČIĆ BOK, IVANA ŠOLA, GORDANA RUSAK, ALAN BUDISAVLJEVIĆ, ROSA NGUYEN, JUTTA LUDWIG-MÜLLER, ŽELJAN MALEŠ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 821kb
Prevalence and factors associated with potential clinically significant drug-drug interactions in patients with cardiovascular diseases at hospital admission (str. 693-708)

IVA MAROVIĆ, MARIO UDOVIČIĆ, DIANA RUDAN, ŠIME MANOLA, IVANA SAMARDŽIĆ, VESNA BAČIĆ VRCA, MAJA ORTNER HADŽIABDIĆ, IVANA MARINOVIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 430kb
Total phenolic content, flavonoid content and antioxidant potential of Petasites hybridus and related species from Croatia and considerations regarding their pharmaceutical significance (str. 709-723)

MAJA FRIŠČIĆ, KATARINA VILIĆ, SANDRA JURIĆ, KROATA HAZLER PILEPIĆ, ŽELJAN MALEŠ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 692kb
Light-induced rearrangement from macrocyclic to bicyclic lactam: A case study of N-chlorinated laurolactam (str. 725-737)

GABRIJEL ZUBČIĆ, KRISTINA PAVIĆ, JIANGYANG You, VALERIJE VRČEK, TOMISLAV PORTADA, ERIM BEŠIĆ, DAVOR ŠAKIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1430kb
Complete blood count parameters and inflammation-related biomarkers in patients with colorectal carcinoma (str. 739-749)

MARTHA KORŽINEK, IVANA ĆELAP, MARIJA FABIJANEC, TENA ŽANIĆ, NEVEN LJUBIČIĆ, NEVEN BARŠIĆ, DONATELLA VERBANAC, KARMELA BARIŠIĆ, MARIJA GRDIĆ RAJKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 326kb

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