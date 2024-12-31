Acta Pharmaceutica , Vol. 74 No. 4 (Special issue), 2024.
- Datum izdavanja: 31.12.2024.
- Objavljen na Hrčku: 03.01.2025.
Sadržaj
Puni tekst
EMIR BEŠIĆ, ZRINKA RAJIĆ, DAVOR ŠAKIĆ
Pregledni rad
GORAN POJE, DAVOR ŠAKIĆ, MARINA MARINOVIĆ, JIANGYANG YOU, MICHAEL TARPLEY, KEVIN P. WILLIAMS, NIKOLINA GOLUB, JAKA DERNOVŠEK, TIHOMIR TOMAŠIČ, ERIM BEŠIĆ, ZRINKA RAJIĆ
Izvorni znanstveni članak
MARIJAN MARIJAN, LEJSA JAKUPOVIĆ, LOVORKA VUJIĆ, MARINA JURIĆ, MARIJANA ZOVKO KONČIĆ
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ELIZABETA PAAR, ELEONORA DE LAI, MARGITA DRŽAIĆ, INGRID KUMMER, IVA BUŽANČIĆ, MAJA ORTNER HADŽIABDIĆ, JOVANA BRKIC, DANIELA FIALOVÁ
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JASNA JABLAN, MAJA BIVAL ŠTEFAN, DARIO PALER, EMMA KAMENSKI
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VALERIJA VUJČIĆ BOK, IVANA ŠOLA, GORDANA RUSAK, ALAN BUDISAVLJEVIĆ, ROSA NGUYEN, JUTTA LUDWIG-MÜLLER, ŽELJAN MALEŠ
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IVA MAROVIĆ, MARIO UDOVIČIĆ, DIANA RUDAN, ŠIME MANOLA, IVANA SAMARDŽIĆ, VESNA BAČIĆ VRCA, MAJA ORTNER HADŽIABDIĆ, IVANA MARINOVIĆ
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MAJA FRIŠČIĆ, KATARINA VILIĆ, SANDRA JURIĆ, KROATA HAZLER PILEPIĆ, ŽELJAN MALEŠ
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GABRIJEL ZUBČIĆ, KRISTINA PAVIĆ, JIANGYANG You, VALERIJE VRČEK, TOMISLAV PORTADA, ERIM BEŠIĆ, DAVOR ŠAKIĆ
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MARTHA KORŽINEK, IVANA ĆELAP, MARIJA FABIJANEC, TENA ŽANIĆ, NEVEN LJUBIČIĆ, NEVEN BARŠIĆ, DONATELLA VERBANAC, KARMELA BARIŠIĆ, MARIJA GRDIĆ RAJKOVIĆ
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