 Skoči na glavni sadržaj

Public Sector Economics , Vol. 49 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 04.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 04.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Is it worth raising the normal retirement age? A new model to estimate the employment effects (str. 339-367)

Hermes Morgavi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1004kb
Public debt and GDP growth in BRICS: unravelling time-scale complexities through wavelet analysis (str. 369-393)

Ajaz Ayoub, Tahir Ahmad Wani, Abid Sultan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2266kb
Explaining wage developments in Croatia: the role of the firm composition effect (str. 395-429)

Josip Raos, Ivana Čičak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 981kb
WISEs and their potential to transform the Croatian skill-formation regime (str. 431-456)

Nikola Buković, Danijel Baturina
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 445kb
Excellence comes from distance: the case of a Croatian higher education institution (str. 457-468)

Vinko Zaninović, Zoran Ježić, Alen Host
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 358kb
Overeducated yet underskilled: graduate labour market mismatch in Morocco and Serbia (str. 469-492)

Ivana Prica, Imane El Ouizgani, Will Bartlett
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 530kb
35 Years of Public Sector Reform in Central Europe (str. 493-498)

Hrvoje Hrnkaš
Recenzija, prikaz

engleski pdf 280kb

Posjeta: 0 *