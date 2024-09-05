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Journal of Bioanthropology , Vol. 4 No. 2, 2024.

  • Datum izdavanja: 05.09.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 12.09.2024.

Sadržaj

Puni tekst

Organizers and Committees (str. 7-9)

Saša Missoni
Ostalo

engleski pdf 389kb
WELCOME ADDRESS (str. 10-11)

Maria Kaczmarek, Lawrence M. Schell, Sarabjit Mastana
Uvodnik

engleski pdf 385kb
Abstracts of invited speakers (str. 12-34)

Linda Adair, Tim Cole, Emanuela Cristiani, Paula van Dommelen, Ahmed Elhakeem, Nicola Hawley, Petur Benedikt Juliusson
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 724kb
Abstracts of podium presentations (str. 35-89)

Mario Caric, Katarzyna Górka, Robert Mahler, Željka Bedić, Wioletta Nowaczewska, Dubravka Havaš Auguštin, Ksenija Djukić, Federica De Luca, Melissa Balthasar, Christiane Scheffler, Meitei Sanjenbam Yaiphaba, Ruta Morkuniene
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 1177kb
Abstracts of poster presentations (str. 90-123)

Maja Šetinc, Anna Opoka, Simona Sulis, Katja Zdešar Kotnik, Victoria Bertacchi, Anja Bošnjaković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 835kb
About invited speakers (str. 124-139)

Sanja Musić Milanović, Dragan Primorac, Davor Štimac
Životopis

engleski pdf 962kb

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