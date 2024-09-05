Journal of Bioanthropology , Vol. 4 No. 2, 2024.
- Datum izdavanja: 05.09.2024.
- Objavljen na Hrčku: 12.09.2024.
Sadržaj
Puni tekst
Saša Missoni
Ostalo
Maria Kaczmarek, Lawrence M. Schell, Sarabjit Mastana
Uvodnik
Linda Adair, Tim Cole, Emanuela Cristiani, Paula van Dommelen, Ahmed Elhakeem, Nicola Hawley, Petur Benedikt Juliusson
Izlaganje sa skupa
Mario Caric, Katarzyna Górka, Robert Mahler, Željka Bedić, Wioletta Nowaczewska, Dubravka Havaš Auguštin, Ksenija Djukić, Federica De Luca, Melissa Balthasar, Christiane Scheffler, Meitei Sanjenbam Yaiphaba, Ruta Morkuniene
Izlaganje sa skupa
Maja Šetinc, Anna Opoka, Simona Sulis, Katja Zdešar Kotnik, Victoria Bertacchi, Anja Bošnjaković
Sažetak sa skupa
Sanja Musić Milanović, Dragan Primorac, Davor Štimac
Životopis
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