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Acta stomatologica Croatica : International journal of oral sciences and dental medicine , Vol. 59 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 27.03.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 27.03.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Temporomandibular Internal Derangements Denote Activity of Axial Spondyloarthritis (str. 2-14)

engleski pdf 553kb
Intrakapsularni temporomandibularni poremećaji označavaju aktivnost aksijalnog spondiloartritisa (str. 2-14)

Ana-Marija Laškarin, Stjepan Špalj, Gordana Laskarin, Antonija Ružić Baršić, Jasmina Grđan, Emina Babarović, Tatjana Kehler, Viktor Peršić, Nikša Dulčić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 553kb
Assessment of Root Canal Filling Capacity and Quality of the Root Canal Pastes (str. 15-25)

engleski pdf 460kb
Procjena sposobnosti punjenja i kvalitete pasta za punjenje korijenskih kanala (str. 15-25)

Melike Kurt, Ebru Hazar Bodrumlu
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 460kb
Apical Irrigant Extrusion Using Two Er:YAG Laser Irrigation Modes with Three Types of Laser Tips (str. 26-35)

engleski pdf 364kb
Apikalno protiskivanje sredstva za ispiranje pri uporabi lasera Er:YAG na dva načina rada s trima različitim laserskim nastavcima (str. 26-35)

Damir Šnjarić, Jelena Vidas Hrstić, Ivana Brekalo Pršo, Roeland De Moor, Ivona Bago
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 364kb
Reliability of Zagreb 82 MOD Cephalometric Assessment in Determining the Facial Growth Pattern (str. 36-43)

engleski pdf 250kb
Pouzdanost Zagreb 82 MOD kefalometrijske analize u određivanju obrasca rasta lica (str. 36-43)

Ivana Parčina Amižić, Luka Šimunović, Marina Lapter Varga
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 250kb
Retrospective Evaluation of Tooth Agenesis in Different Regions of Turkey with Panoramic Radiography (str. 44-52)

engleski pdf 754kb
Retrospektivna procjena ageneze zuba u različitim regijama Turske očitana s pomoću ortopantomograma (str. 44-52)

Neşe Oral, Şükran Ayran, Aslıhan Aslan Balcı, Gülay Özdoğan, Selma Ece Karabıyıkoğlu, Hilal Peker Öztürk, Hüseyin Aykut Özyiğit, Ercan Türerer, Gürdoğan Aydın
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 754kb
Anatomical and Pathological Assessment of the Maxillary Sinus Using CBCT Imaging: A Retrospective Descriptive Study (str. 53-67)

engleski pdf 761kb
Anatomska i patološka analiza maksilarnog sinusa primjenom CBCT-a: retrospektivno-deskriptivna studija (str. 53-67)

Naida Hadžiabdić, Azra Imamović, Aida Džanković, Samra Korać, Irmina Tahmiščija
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 761kb
Articular Eminence Inclination between Croatian and American Skulls (str. 68-78)

engleski pdf 498kb
Usporedba nagiba stražnjeg zida zglobne kvržice između hrvatskih i američkih lubanja (str. 68-78)

Josip Kranjčić, Josip Vukšić, Andreja Carek, Mario Šlaus, David Hunt, Denis Vojvodić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 498kb
Novel Transoral Endoscopic Assisted Minimally Invasive Method for Mandibular Condyle Fractures in Croatia: A Case Presentation and Literature Review (str. 79-90)

engleski pdf 2895kb
Nova minimalno invazivna transoralna endoskopski asistirana metoda za liječenje prijeloma kondila mandibule u Hrvatskoj: prikaz slučaja i pregled literature (str. 79-90)

Igor Čvrljević, Marko Tarle, Ivica Lukšić
Studija slučaja

hrvatski pdf 2895kb

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