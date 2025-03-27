Acta stomatologica Croatica : International journal of oral sciences and dental medicine , Vol. 59 No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 27.03.2025.
- Objavljen na Hrčku: 27.03.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Ana-Marija Laškarin, Stjepan Špalj, Gordana Laskarin, Antonija Ružić Baršić, Jasmina Grđan, Emina Babarović, Tatjana Kehler, Viktor Peršić, Nikša Dulčić
Izvorni znanstveni članak
Melike Kurt, Ebru Hazar Bodrumlu
Izvorni znanstveni članak
Damir Šnjarić, Jelena Vidas Hrstić, Ivana Brekalo Pršo, Roeland De Moor, Ivona Bago
Izvorni znanstveni članak
Ivana Parčina Amižić, Luka Šimunović, Marina Lapter Varga
Izvorni znanstveni članak
Neşe Oral, Şükran Ayran, Aslıhan Aslan Balcı, Gülay Özdoğan, Selma Ece Karabıyıkoğlu, Hilal Peker Öztürk, Hüseyin Aykut Özyiğit, Ercan Türerer, Gürdoğan Aydın
Izvorni znanstveni članak
Naida Hadžiabdić, Azra Imamović, Aida Džanković, Samra Korać, Irmina Tahmiščija
Izvorni znanstveni članak
Josip Kranjčić, Josip Vukšić, Andreja Carek, Mario Šlaus, David Hunt, Denis Vojvodić
Izvorni znanstveni članak
Igor Čvrljević, Marko Tarle, Ivica Lukšić
Studija slučaja
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