Technologica Acta : Scientific/professional journal of chemistry and technology , Vol. 17 No. 1, 2024.

  • Datum izdavanja: 08.11.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 04.09.2025.

Editorial: A Vignette on the 65th Anniversary of the Faculty of Technology (str. 1-2)

Sabina Begić
Uvodnik

The content of heavy metals in honey as indicators of pollutants (str. 3-9)

Selma Kunic, Tijana Brcina, Ramzija Cvrk
Izvorni znanstveni članak

Dynamics of smoke ingredients penetration into the interior of chicken meat products during boiling/smoking and drying (str. 11-18)

Sebila Rekanović
Izvorni znanstveni članak

Biocidal properties of CuO nanoparticles (str. 19-24)

Ivana Katarina Ivković, Stanislav Kurajica, Marija Vuković Domanovac, Katarina Mužina, Ivan Borić
Izvorni znanstveni članak

Extraction of oils from fruit kernels with conventional and innovative methods: a review (str. 25-37)

Belinda Amiti, Kiril Lisichkov, Stefan Kuvendziev, Katerina Atkovska, Ahmed Jashari, Arianit A. Reka
Pregledni rad

Investigation of the catalytic activity of hydrated lime Ca(OH)2 in the process of transesterification of vegetable oils (str. 39-47)

Azra Halilović, Zoran Iličković, Sabina Begić, Amir Fazlić, Mugdin Imamović
Izvorni znanstveni članak

Optimization of liquid soap formulation (str. 49-57)

Aleksandra Borković, Tatjana Botić, Dijana Drljača, Dajana Dragić, Mirjana Brdar, Sanda Pilipović, Pero Dugić
Izvorni znanstveni članak

Research of the efficiency of organic matter removal from water using synthetic zeolite (str. 59-65)

Zoran Petrović, Marko Mitrović, Aleksandra Radulović, Sabina Begić, Stevan Blagojević, Dragana Kešelj
Izvorni znanstveni članak

Influence of maceration, solvent types, and extraction durations on the yield of milk thistle seeds (Silybum Marianum) extraction (str. 67-76)

Halid Makić, Samira Hotić, Elvisa Hodžić, Nenad Stojanović, Jasmina Ibrahimpašić, Samira Dedić, Emina Ćehajić Gradinović
Izvorni znanstveni članak

