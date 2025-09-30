 Skoči na glavni sadržaj

Acta Pharmaceutica , Vol. 75 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 03.10.2025.

Recent advances in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease with astragaloside IV (str. 309-329)

HUI WANG, YUNQIN JIANG, SHIYUN WANG, CHANCHAN LU, LUMIN TANG, TINGTING GU, SHI SHU
Pregledni rad

engleski pdf 1053kb
Chemometrically-supported quality assessment of chamomile tea (str. 331-355)

BILJANA BLAŽEKOVIĆ, INES JOB ČIČIN-MAŠANSKER, MARIJA KINDL, LUCIA MAHOVLIĆ, SANDA VLADIMIR-KNEŽEVIĆ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1735kb
Phytochemical composition, antioxidant, antiglycation, and antihyperlipidemic activity of flowering parts from five plant species before and after in vitro digestion (str. 357-381)

VALERIJA VUJČIĆ BOK, DOMAGOJ BOSILJEVAC, IVANA ŠOLA, ANA VUKRES, GORDANA RUSAK, ŽELJAN MALEŠ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 674kb
Synthesis of magnetic N-doped carbon dots as pH-responsive targeted molecule cargo and its antioxidant and antibacterial behaviour (str. 383-406)

HAYAT ALZAHRANI, MOHAMMED S. S. ALKALTHAM, TAWFIQ ALSULAMI, ABDULHAKEEM ALZAHRANI, SULEIMAN A. ALTHAWAB
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3364kb
Development of two different eco-friendly label-free platforms for analysis of selumetinib (str. 407-426)

SARAH ALRUBIA, WAFA A. ALSHEHRI, NOURAH Z. ALZOMAN, IBRAHIM A. DARWISH
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1859kb
Combined shake-flask, chromatographic and in silico approaches for evaluating the physicochemical and ADME properties of aloin A and aloe-emodin (str. 427-447)

DANIELA AMIDŽIĆ KLARIĆ, JELENA KOVAČIĆ, PETRA BAJT, NIKŠA TURK, ŽELJKO KRZNARIĆ, EMMA RIORDAN, ANA MORNAR
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 838kb
Anticancer activity of Lavandula stoechas L. flower ethanolic extract through apoptotic pathway modulation in colorectal cancer cells (str. 449-468)

ZEYNEP DOĞRU, MUSTAFA SELIM DOĞRU, GAMZE YEŞILAY, ÖZGECAN KAYALAR, MAHFUZ ELMASTAŞ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1623kb
From in vitro studies to product information useful for patients: Evaluation of physical properties and the stability of nasal spray devices containing hydroxypropyl methylcellulose-based liquid and powder formulations (str. 469-487)

PEERAWAS KOPONGPANICH, VEERAKIET BOONKANOKWONG, VARIN TITAPIWATANAKUN, RUTTHAPOL SRITHARADOL
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2456kb
Introductory phytochemical analysis and bioactivity screening of Aaronsohnia factorovskyi aerial parts: Antioxidant, anti-inflammatory and antidiabetic insights (str. 489-504)

ELHAM AMIN, AHLAM ELWEKEEL, REEMA I. ALJASIR, NUJUD H. ALHARBI, RAZAN A. ALKHAMIS, GHADEER L. ALFUHAYDI, DALIA F. ALHABEEB, ENAS I. A. MOHAMED, MARWA H. A. HASSAN
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1258kb
Chrysin enhances serotonergic and noradrenergic neurotransmission associated with antidepressant effects: A pharmacological study (str. 505-516)

GILBERTO-URIEL ROSAS-SÁNCHEZ, LEÓN JESÚS GERMÁN-PONCIANO, JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ-LANDA, ÁNGEL ALBERTO PUIG-LAGUNES, CÉSAR SORIA-FREGOZO
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 483kb
Scutellarin mitigates LPS-ATP-induced cardiomyocyte pyroptosis through the inhibition of the NLRP3/caspase-1/GSDMD signalling pathway (str. 517-530)

XIAO-WEI LI, YUN-FEI CHEN, LAN ZHOU, PENG ZHOU, PENG HUANG, QIAN NIU, JIN-CAI LI LI
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2279kb
Niosome-based delivery systems for olanzapine: Formulation, characterisation, and kinetic evaluation (str. 531-545)

SAMIAH ALHABARDI, BASMAH ALDOSARI, GADAH AL-HAMOUD, SHOG MOAHMMED ALALI, REEMA AL KHBIAH, LAMA ALBULAYHI, WEDAD SARAWI, NAIFA ALENAZI
Kratko priopćenje

engleski pdf 535kb
Cholinergic regulation on polymeric immunoglobulin receptor expression in Caco-2 cells (str. 547-555)

GERMAN HIGUERA-MARTÍNEZ, DAVID LEVARO-LOQUIO, ALDO ARTURO RESÉNDIZ-ALBOR, IVONNE MACIEL ARCINIEGA MARTÍNEZ, MUNICH GUEVARA-RUBIO, MARIA ELISA DRAGO-SERRANO, JUDITH PACHECO-YEPEZ
Kratko priopćenje

engleski pdf 982kb

