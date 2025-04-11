 Skoči na glavni sadržaj

Radiološki vjesnik : radiologija, radioterapija, nuklearna medicina , Vol. 49 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 11.04.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.10.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Availability of magnetic resonance imaging during the COVID-19 pandemic at the Children’s disease clinic in Zagreb (str. 2-9)

engleski pdf 915kb
Dostupnost magnetske rezonancije tijekom pandemije COVID-19 u Klinici za dječje bolesti Zagreb (str. 2-9)

Jurica Folnožić, Nada Tomasović-Mrčela
Izvorni znanstveni članak

Učinkovitost umjetne inteligencije u razlikovanju malignih od benignih ultrazvučnih osobina tumora dojki (str. 10-14)

hrvatski pdf 667kb
The Efficiency of Artificial Intelligence in Distinguishing Malignant from Benign Ultrasound Features of Breast Tumors (str. 10-14)

Filip Marković, Damir Štimac
Izvorni znanstveni članak

Radiological Management of Infections in Immunocompromised Patients (str. 16-25)

engleski pdf 1135kb
Radiološka Obrada Infekcija kod Imunokompromitiranih Pacijenata (str. 16-25)

Domagoj Babić, Sanja Lovrić Kojundžić
Pregledni rad

Present and future role of MRI in radiotherapy (str. 26-36)

engleski pdf 1606kb
Trenutna i buduća uloga magnetske rezonancije u radioterapiji (str. 26-36)

Endira Al-Khazae, Frane Mihanović
Pregledni rad

Comparison of magnetic resonance imaging of the prostate 1.5T and 3T (str. 38-47)

engleski pdf 917kb
Usporedba oslikavanja prostate magnetskom rezonancijom 1.5T i 3T

Goran Kutlić, Krešimir Dolić
Pregledni rad

Advantages and limitations of artificial intelligence tools in the analysis of thoracic computed tomography images in patients with COVID-19 pneumonia – a review (str. 50-64)

engleski pdf 759kb
Prednosti i ograničenja alata umjetne inteligencije u analizi slika torakalne kompjutorizirane tomografije u bolesnika s COVID-19 upalom pluća – pregled

Nina Mrvoš, Melita Kukuljan, Maja Karić, Klaudija Višković
Pregledni rad

Radiological modalities in the detection, assessment and monitoring of COVID-19 infection (str. 66-76)

engleski pdf 2153kb
Radiološki modaliteti u otkrivanju, procjeni i praćenju COVID-19 infekcije

Nives Grepo, Maja Marinović Guić
Pregledni rad

Radioterapija kod djece (str. 78-83)

hrvatski pdf 768kb
Radiation Therapy for children

Marta Pekvarić, Velimir Karadža
Stručni rad

Implementation and Practice for Image-guided Stereotactic Body Radiotherapy (str. 84-86)

Ivan Balentović
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 547kb

Posjeta: 228 *