European Journal of Analytic Philosophy , Vol. 21 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 25.05.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 03.02.2026.

Précis of Madness: A Philosophical Exploration (str. 95-100)

engleski pdf 282kb
Précis knjige Madness: A Philosophical Exploration (str. 95-100)

Justin Garson
Uvodnik

Madness by Design: A Genealogy of an “Anti-Tradition” (str. 101-115)

engleski pdf 288kb
Dizajnirano ludilo: genealogija "anti-tradicije" (str. 101-115)

Muhammad Ali Khalidi
Kratko priopćenje

Strategy, Pyrrhonian Scepticism and the Allure of Madness (str. 117-132)

engleski pdf 363kb
Strategija, pironovski skepticizam i privlačnost ludila (str. 117-132)

Sofia Jeppsson, Paul Lodge
Kratko priopćenje

Into the Deep End: From Madness-as-Strategy to Madness-as-Right (str. 133-153)

engleski pdf 341kb
U duboku vodu: Od ludila kao strategije do ludila kao prava (str. 133-153)

Miguel Núñez de Prado-Gordillo
Kratko priopćenje

Reconceptualizing Delusion: Strategy, Dysfunction, and Epistemic Injustice in Psychiatry (str. 155-180)

engleski pdf 517kb
Rekonceptualizacija deluzije: strategija, disfunkcija i epistemička nepravda u psihijatriji (str. 155-180)

Eleanor Palafox-Harris, Ema Sullivan Bissett
Izvorni znanstveni članak

Madness Revisited: Replies to Contributors (str. 181-204)

engleski pdf 358kb
Ponovno o ludilo: odgovori autorima (str. 181-204)

Justin Garson
Kratko priopćenje

Habits and Dispositions in Frank Ramsey’s Philosophy (str. 205-228)

engleski pdf 545kb
Navike i dispozicije u filozofiji Franka Ramseya (str. 205-228)

Alice Morelli
Izvorni znanstveni članak

What is a Response to Wrongdoing? (str. 229-251)

engleski pdf 353kb
Što je odgovor na nedjelo? (str. 229-251)

Nicolas Nayfeld
Izvorni znanstveni članak

