Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske , Vol. 77 No. 2, 2023.
- Datum izdavanja: 16.05.2025.
- Objavljen na Hrčku: 27.05.2025.
Sadržaj
Puni tekst
LIVIA PULJAK
Pismo uredniku
JADRANKA BUTUROVIĆ PONIKVAR
Ostalo
NIKA PUŠELJIĆ, VLATKA PERIŠA
Izvorni znanstveni članak
LADA ZIBAR, ANA VUKIĆ, KSENIJA VUČUR ŠIMIĆ, ŽELJKA JUREKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
PETRA KLANAC, MARKO KAŠTELAN, IVANA KRALJEVIĆ, TOMISLAV BULUM, ANELA NOVAK, ANNEMARIE BALAŠKO, MAJA JURIĆ SAMARDŽIĆ, KARIN ZIBAR TOMŠIĆ, MAJA BARETIĆ, MAJA MIKOLAJ KIRIĆ, TANJA MILIČEVIĆ MILARDOVIĆ, HRVOJE POPOVAC, TANJA ŠKORIĆ POLOVINA, MARIJA TRIPOLSKI, TATJANA BAČUN, MIRSALA SOLAK, SIDBELA ZUKANOVIĆ, TINA DUŠEK, DARKO KAŠTELAN
Izvorni znanstveni članak
IVICA RAGUŽ, VIOLETA ŠOLJIĆ, JOSIP MIŠKOVIĆ, TANJA ZOVKO, ANITA KOLOBARIĆ, KATARINA VUKOJEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
IVA PETRIČUŠIĆ, LJILJANA ĆENAN, IVA ZABORSKI, JELENA RAKIĆ MATIĆ, INES BALINT, ANA ĆENAN
Stručni rad
MAGDALENA PETROVČIĆ KAFADAR, LJILJANA ĆENAN, IVA PETRIČUŠIĆ, JELENA RAKIĆ MATIĆ, ANA ĆENAN, LEA PERETIĆ, VJERA LOVREK, INES BALINT, DIANA KRALJ
Stručni rad
BERNARD NOVIĆ, LICIJA KUČINA, KRISTIAN KRPINA, IVONA JERKOVIĆ, DEAN MARKIĆ
Stručni rad
BRANISLAV ČINGEL, IVAN MARGETA, KARLO KURTOV, LADA ZIBAR, ŽELJKA JUREKOVIĆ, SNJEŽANA ŠULC, BOJANA ŠIMUNOV, BOJANA MAKSIMOVIĆ, KSENIJA VUČUR ŠIMIĆ, IVA CANJUGA SEVER, MARIO LAGANOVIĆ
Studija slučaja
DARIO GRBAVAC, STELA BULIMBAŠIĆ, IVAN ROMIĆ, KRISTINA BIČANIĆ, DORA GRGIĆ, JOSIP FIGL, HRVOJE SILOVSKI
Studija slučaja
MAJDA VRKIĆ KIRHMAJER, LIVIJA ŠIMIČEVIĆ, DESIREE COEN HERAK, ANA ŠUTALO, LANA GANOCI, TAMARA BOŽINA
Studija slučaja
ENA RANKOVIĆ, GORDANA TOMAC, MIRELA RAOS, GORDAN ZLOPAŠA, DRAŽEN PULANIĆ
Studija slučaja
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