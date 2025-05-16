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Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske , Vol. 77 No. 2, 2023.

  • Datum izdavanja: 16.05.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 27.05.2025.

Sadržaj

Puni tekst

ALL UNDERGRADUATE ACADEMIC DISSERTATIONS SHOULD BE PUBLISHED AS SCHOLARLY ARTICLES (str. 107-108)

engleski pdf 97kb
SVI ZAVRŠNI DIPLOMSKI RADOVI BI TREBALI BITI OBJAVLJENI KAO ZNANSTVENI ČLANCI (str. 107-108)

LIVIA PULJAK
Pismo uredniku

PRESERVING TRUST IN THE PHYSICIAN-PATIENT RELATIONSHIP AND ADDRESSING MORAL INJURY OF PHYSICIANS (str. 109-116)

engleski pdf 137kb
OČUVANJE POVJERENJA U ODNOSU IZMEĐU LIJEČNIKA I PACIJENTA I MORALNA OZLJEDA U LIJEČNIKA (str. 109-116)

JADRANKA BUTUROVIĆ PONIKVAR
Ostalo

PROGNOSTIC VALUE OF HEMOGLOBIN TO RED CELL DISTRIBUTION WIDTH RATIO FOR PATIENTS WITH HODGKIN LYMPHOMA (str. 117-126)

engleski pdf 647kb
PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST OMJERA VRIJEDNOSTI HEMOGLOBINA I ŠIRINE DISTRIBUCIJE ERITROCITA U BOLESNIKA S HODGKINOVIM LIMFOMOM (str. 117-126)

NIKA PUŠELJIĆ, VLATKA PERIŠA
Izvorni znanstveni članak

IS IT SAFE TO REMOVE THE PERITONEAL CATHETER DURING KIDNEY TRANSPLANTATION SURGERY? (str. 127-131)

engleski pdf 141kb
JE LI SIGURNO ODSTRANITI PERITONEJSKI KATETER TIJEKOM BUBREŽNE PRESADBE? (str. 127-131)

LADA ZIBAR, ANA VUKIĆ, KSENIJA VUČUR ŠIMIĆ, ŽELJKA JUREKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak

EFFICACY AND SAFETY OF NPH (NEUTRAL PROTAMINE HAGEDORN) INSULIN COMPARED WITH INSULIN GLARGINE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES (str. 133-139)

engleski pdf 161kb
TERAPIJA BAZALNIM INZULINOM U BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU TIPA 2; USPOREDBA UČINKA I NUSPOJAVA INZULINSKOG ANALOGA GLARGINA I HUMANOG (NPH, NEUTRAL PROTAMINE HAGEDORN) INZULINA (str. 133-139)

PETRA KLANAC, MARKO KAŠTELAN, IVANA KRALJEVIĆ, TOMISLAV BULUM, ANELA NOVAK, ANNEMARIE BALAŠKO, MAJA JURIĆ SAMARDŽIĆ, KARIN ZIBAR TOMŠIĆ, MAJA BARETIĆ, MAJA MIKOLAJ KIRIĆ, TANJA MILIČEVIĆ MILARDOVIĆ, HRVOJE POPOVAC, TANJA ŠKORIĆ POLOVINA, MARIJA TRIPOLSKI, TATJANA BAČUN, MIRSALA SOLAK, SIDBELA ZUKANOVIĆ, TINA DUŠEK, DARKO KAŠTELAN
Izvorni znanstveni članak

DIAGNOSTIC ACCURACY OF BRONCHIAL BRUSHING CYTOLOGY AND IMPRINT CYTOLOGY FOR DIAGNOSIS OF LUNG CANCER USING FLEXIBLE BRONCHOSCOPY (str. 141-147)

engleski pdf 164kb
DIJAGNOSTIČKA TOČNOST CITOLOGIJE OBRISKA ČETKICOM I CITOLOGIJE OTISKA U DIJAGNOSTICI TUMORA PLUĆA UZORAKA DOBIVENIH KORIŠTENJEM FLEKSIBILNOG BRONHOSKOPA (str. 141-147)

IVICA RAGUŽ, VIOLETA ŠOLJIĆ, JOSIP MIŠKOVIĆ, TANJA ZOVKO, ANITA KOLOBARIĆ, KATARINA VUKOJEVIĆ
Izvorni znanstveni članak

UTJECAJ PANDEMIJE KORONAVIRUSA U HRVATSKOJ NA KONTINUITET SKRBI ZA PACIJENTE OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI U ORDINACIJAMA OBITELJSKE MEDICINE (str. 149-155)

hrvatski pdf 397kb
IMPACT OF CORONAVIRUS PANDEMIC IN CROATIA ON THE CONTINUITY OF CARE FOR PATIENTS WITH DIABETES IN FAMILY MEDICINE PRACTICE (str. 149-155)

IVA PETRIČUŠIĆ, LJILJANA ĆENAN, IVA ZABORSKI, JELENA RAKIĆ MATIĆ, INES BALINT, ANA ĆENAN
Stručni rad

OSVIJEŠTENOST OBITELJSKIH LIJEČNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ O DEBLJINI KAO BOLESTI (str. 157-163)

hrvatski pdf 253kb
ADDRESSING THE NEGLECT OF OBESITY IN PRIMARY HEALTHCARE IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str. 157-163)

MAGDALENA PETROVČIĆ KAFADAR, LJILJANA ĆENAN, IVA PETRIČUŠIĆ, JELENA RAKIĆ MATIĆ, ANA ĆENAN, LEA PERETIĆ, VJERA LOVREK, INES BALINT, DIANA KRALJ
Stručni rad

KLINIČKA OBILJEŽJA BOLESNIKA LIJEČENIH CISTEKTOMIJOM ZBOG KARCINOMA MOKRAĆNOGA MJEHURA: TROGODIŠNJE ISKUSTVO KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA (str. 165-171)

hrvatski pdf 175kb
CLINICAL CHARACTERISTICS OF BLADDER CANCER PATIENTS TREATED WITH CYSTECTOMY: THREE-YEAR EXPERIENCE FROM THE CLINICAL HOSPITAL CENTER RIJEKA (str. 165-171)

BERNARD NOVIĆ, LICIJA KUČINA, KRISTIAN KRPINA, IVONA JERKOVIĆ, DEAN MARKIĆ
Stručni rad

UNCONVENTIONAL HEMODIALYSIS ACCESS: PERCUTANEOUS TRANSHEPATIC VENOUS ACCESS AS A LIFESAVING OPTION - A SINGLE-CENTER EXPERIENCE AND LITERATURE REVIEW (str. 173-178)

engleski pdf 410kb
NEKONVENCIONALNI KRVOŽILNI PRISTUP ZA HEMODIJALIZU: PERKUTANI TRANSHEPATIČNI VENSKI PRISTUP KAO OPCIJA SPAŠAVANJA ŽIVOTA, ISKUSTVO JEDNOG SREDIŠTA I PREGLED LITERATURE (str. 173-178)

BRANISLAV ČINGEL, IVAN MARGETA, KARLO KURTOV, LADA ZIBAR, ŽELJKA JUREKOVIĆ, SNJEŽANA ŠULC, BOJANA ŠIMUNOV, BOJANA MAKSIMOVIĆ, KSENIJA VUČUR ŠIMIĆ, IVA CANJUGA SEVER, MARIO LAGANOVIĆ
Studija slučaja

VARIOUS ROUTES OF AIR SPREAD FOLLOWING IATROGENIC COLORECTAL PERFORATIONS – A SINGLE-CENTER CASE SERIES WITH LITERATURE REVIEW (str. 179-188)

engleski pdf 424kb
RAZLIČITI PUTEVI ŠIRENJA ZRAKOM NAKON JATROGENIH KOLOREKTALNIH PERFORACIJA – NIZ SLUČAJEVA U JEDNOM SREDIŠTU, S PREGLEDOM LITERATURE (str. 179-188)

DARIO GRBAVAC, STELA BULIMBAŠIĆ, IVAN ROMIĆ, KRISTINA BIČANIĆ, DORA GRGIĆ, JOSIP FIGL, HRVOJE SILOVSKI
Studija slučaja

THE POSSIBLE ROLE OF PHARMACOGENETICS WHEN RESUMING ANTICOAGULATION FOLLOWING INTRACRANIAL HEMORRHAGE (str. 189-193)

engleski pdf 133kb
PONOVNO UVOĐENJE ANTIKOAGULANTE TERAPIJE NAKON INTRAKRANIJSKOG KRVARENJA – MOGUĆA ULOGA FARMAKOGENETIKE (str. 189-193)

MAJDA VRKIĆ KIRHMAJER, LIVIJA ŠIMIČEVIĆ, DESIREE COEN HERAK, ANA ŠUTALO, LANA GANOCI, TAMARA BOŽINA
Studija slučaja

TRUDNICA S GLANZMANNOVOM TROMBASTENIJOM (str. 195-200)

hrvatski pdf 151kb
PREGNANT WOMAN WITH GLANZMANN THROMBASTHENIA – A CASE REPORT (str. 195-200)

ENA RANKOVIĆ, GORDANA TOMAC, MIRELA RAOS, GORDAN ZLOPAŠA, DRAŽEN PULANIĆ
Studija slučaja

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