 Skoči na glavni sadržaj

Croatica Chemica Acta , Vol. 98 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 31.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Introduction (str. I-II)


Ostalo

engleski pdf 1433kb
Table of Contents (str. III-IV)


Kazalo

engleski pdf 6239kb
Conclusion (str. V-V)


Ostalo

engleski pdf 555kb
Cover Page (str. VII-VII)


Ostalo

engleski pdf 2996kb
Benzene-1,3-Dihydrogensulfate as a Non-Cyclic Ionophore: Selective Extraction and Transport of Metal Ions (str. 167-173)

Amit Kumar Khandelwal, Poonam Hariyani, Barkha Shrivastava
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5511kb
Kinetic and Morphological Study of Zn Electrodeposition onto HOPG from Alkaline Aqueous Solutions (str. 175-183)

Luis Humberto Mendoza-Huizar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 9111kb
Content and Chemical Composition of Essential Oil from Cardamom (Elettaria cardamomum (L.) Maton) (str. 185-193)

Biljana Blažeković, Lara Čiča, Marija Kindl, Sanda Vladimir-Knežević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2759kb
Molecular Weight Dependent Adsorption of Polyacrylic Acid on Porous and Nonporous Alumina Influenced by pH and Surface Accessibility (str. 195-205)

Nikolina Filipović, Berislav Marković, Dalibor Tatar, Ponisseril Somasundaran
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5504kb
Kinetics and Equilibrium of Methylene Blue Removal by Adsorbents Derived from Banana Peel (str. 207-214)

Pua Eng Hock, Fadina Amran, Agus Arsad, Muhammad Abbas Ahmad Zaini
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 7433kb
A Novel Tris(Chromium(III))–4-Nitrocatechol Complex Extracted via an Eco-Friendly Ionic Liquid-Assisted Method (str. 215-222)

Petya Vassileva Racheva, Antoaneta Dimitrova Saravanska, Denitsa Dimitrova Kiradzhiyska, Vassil Borisov Delchev, Kiril Blazhev Gavazov
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 31049kb

Posjeta: 4.374 *