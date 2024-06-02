UniCath Journal of Biomedicine and Bioethics , Vol. 1 No. 1, 2024.
- Datum izdavanja: 02.06.2024.
- Objavljen na Hrčku: 15.08.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Nada Gruja, Ana Tikvica Luetić
Izvorni znanstveni članak
Dragan Glavaš, Vicko Ćudina, Dražen Domijan
Izvorni znanstveni članak
Terezija Gložinić, Anto Čartolovni, Odilon-Gbènoukpo Singbo
Izvorni znanstveni članak
Nina Hadžić, Vilma Kolarić, Viktorija Hefer, Marin Čargo
Izvorni znanstveni članak
Tihana Magdić Turković, Lidija Fumić Dunkić, Ana Miletić, Mirta Ciglar
Studija slučaja
Marina Milaković, Helena Koren, Katarina Zahariev Vukšinić, Marija Bubaš
Izvorni znanstveni članak
Gordana Jurić, Ivica Matić, Damir Važanić
Stručni rad
Karmen Sovulj, Ana Šeremet, Marta Čivljak
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *