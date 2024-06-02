 Skoči na glavni sadržaj

UniCath Journal of Biomedicine and Bioethics , Vol. 1 No. 1, 2024.

  • Datum izdavanja: 02.06.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 15.08.2025.

Polycystic Ovary Syndrome and Infertility: A Retrospective Cross-Sectional Study (str. 3-10)

Nada Gruja, Ana Tikvica Luetić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 336kb
Self-Efficacy and Habit as The Mechanisms Underlying Physical Activity: A Cross-Sectional Study (str. 11-18)

Dragan Glavaš, Vicko Ćudina, Dražen Domijan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 272kb
Ethical and Social Aspects of Ambient Assisted Living in Croatia as Perceived by the Elderly, Nurses and Engineers: A Qualitative Study (str. 19-31)

Terezija Gložinić, Anto Čartolovni, Odilon-Gbènoukpo Singbo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 259kb
The Association between Self-Esteem Level and Quality of Life in Patients with Diabetic Foot: A Cross-Sectional Study (str. 32-38)

Nina Hadžić, Vilma Kolarić, Viktorija Hefer, Marin Čargo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 175kb
Anesthetic Management of a Child with Sturge-Weber Syndrome Undergoing Glaucoma Surgery: A Case Report (str. 39-43)

Tihana Magdić Turković, Lidija Fumić Dunkić, Ana Miletić, Mirta Ciglar
Studija slučaja

engleski pdf 114kb
Work-Related Musculoskeletal Disorders in Croatian Nurses: A Cross-Sectional Study (str. 44-53)

Marina Milaković, Helena Koren, Katarina Zahariev Vukšinić, Marija Bubaš
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 144kb
Identity of the Nursing Profession: A Review (str. 54-59)

Gordana Jurić, Ivica Matić, Damir Važanić
Stručni rad

engleski pdf 87kb
Prevalence and Risk Factors for Postpartum Depression: A Cross-Sectional Study (str. 60-67)

Karmen Sovulj, Ana Šeremet, Marta Čivljak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 154kb

