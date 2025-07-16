 Skoči na glavni sadržaj

Tourism: An International Interdisciplinary Journal , Vol. 73 No. 3, 2025.

Sadržaj

Forecasting Trends in Foreign Tourism by Machine Learning (str. 392-409)

Jirapond Muangprathub, Patthamaphon Kaewmanee, Jarunee Sealee, Pattaraporn Warintarawej, Wichuta Sae-jie
Izvorni znanstveni članak

Virtual Reality – A Tool for Sustainable Development in Tourism or a Treat for the Future? A Systematic Review and a Swot Analysis (str. 410-428)

Yasin Keles, Esra Katircioglu
Izvorni znanstveni članak

Tourist-Centric Framework to Align Digital Marketing Strategies in Tourism (str. 429-448)

Mavis Chamboko-Mpotaringa, Tembi Tichaawa
Izvorni znanstveni članak

Does Tourism Development Improve the Quality of Life in Kazakhstan? (str. 449-464)

Khusen Ibragimov, Ana Belén Ramón-Rodríguez, José Francisco Perles-Ribesa, José Ramos Pires Manso
Izvorni znanstveni članak

Multilevel Investigation of Higher Tourism Education Service Quality in the Digital Era: Integrating SAMR Framework and Technology Affordance Theory (str. 465-486)

Chai Ching Tan, Heba Atef El-Akhras, Marwa Ali Abd El-Wahab, Elham Gharib Saghier, Kareem M. Selem
Izvorni znanstveni članak

Exploring Tourism Diplomacy: Strategies Implementation for Strengthening Global Relations in Malaysia (str. 487-500)

Farhad Nazir, Jeetesh Kumar, Gopinath Sangaran, Hassan Ali, Marco Valeri
Izvorni znanstveni članak

Tourism Diplomacy Co-creates and Reshapes Perceptions in Tourist-Host Relationship (str. 501-511)

Bob Yi-Chen Duan, Jingjing Dai, Yuetian Zhang, Emily Ma
Izvorni znanstveni članak

Tourism and Modi’s Foreign Policy in Amrit Kaal: Soft Power, Peace and Prosperity (str. 512-522)

Rajendra Dayal
Izvorni znanstveni članak

Navigating the Endemic Era: Understanding the Carry-On Forces That Influence Business Travel Decisions (str. 523-540)

Colin C.H. Law, Eliver Lin, Seck Tan
Izvorni znanstveni članak

Factors Influencing Destination Loyalty: A Sustainability Lens (str. 541-557)

Muhammad Abbas, Kashif Hussain, Samer Yaghmour, Sami Ullah Bajwa, Muhammad Athar Rasheed, Muhammad Tahir Jan
Izvorni znanstveni članak

Effects of Environmental Profile and CSR Reporting on the Cost of Capital of Firms in the Tourism Sector (str. 558-570)

Renato Garzón-Jiménez, Ana Zorio-Grima, Teresa Knezevich-Pilay
Izvorni znanstveni članak

Understanding the Willingness to Pay for Ecotourism Services in Natural Waterfall Areas: An Empirical Study in Casanare, Colombia (str. 571-586)

Alejandro Parra Saad, Rosalina González Forero, Mayerling Sanabria Buitrago, Camilo Andrés Vargas Terranova
Studija slučaja

Experience in Using Digital Tools Based on Artificial Intelligence: Case of the Tourism Organizations in Lithuania, Latvia and Sweden (str. 587-591)

Gita Šakytė-Statnickė, Laurencija Budrytė-Ausiejienė
Kratko priopćenje

Luxury Yacht Tourism in Fragile Environments: Sustainability & Resilience Strategies for Indian Islands (str. 592-597)

A Sajeevan Rao, Alka Maheshwari, Aruditya Jasrotia
Kratko priopćenje

New MICHELIN Stars Arrive to Croatia! (str. 598-599)

Croatian National Tourist Board CNTB
Vijest

